 Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні в неділю, 14 липня, поширила заяву від імені ЄС, у якій попередила про загрозу нового витка гонки озброєнь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми глибоко стурбовані розвитком ситуації з договором про РМСД, термін дії якого може завершитися 2 серпня 2019 року", - йдеться в документі. Могеріні наполегливо закликала Росію уважно поставитися до претензій, що неодноразово висловлювалися з приводу російської ракети 9М729, і негайно вжити заходів щодо повного і доказового дотримання договору.

"Найближчі дні - це останній шанс для діалогу і вжиття необхідних заходів, щоб зберегти цей важливий стовп європейської архітектури безпеки", - зазначила глава європейської дипломатії.

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Нагадуємо, договір про РСМД було укладено США та СРСР у 1987 році. Він забороняє ракети з дальністю від 500 до 5500 кілометрів. США, позицію яких підтримують союзники по НАТО, на початку лютого оголосили про початок виходу з цієї угоди, стверджуючи, що російська ракета 9М729 порушує її. Термін для розірвання договору закінчується на початку серпня.

Росія заперечує порушення договору, наголошуючи, що дальність ракети 9М729 менше 500 кілометрів. На початку липня Москва також офіційно призупинила дію ДРСМД.

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