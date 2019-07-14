EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 За кордоном
  1651  60
Все про:ракети (473) Росія (18744) Євросоюз (2561) Могеріні (216)

 Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності

За три тижні до припинення дії Договору про ракети середньої та меншої дальності Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання цієї надзвичайно важливої угоди про роззброєння.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні в неділю, 14 липня, поширила заяву від імені ЄС, у якій попередила про загрозу нового витка гонки озброєнь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми глибоко стурбовані розвитком ситуації з договором про РМСД, термін дії якого може завершитися 2 серпня 2019 року", - йдеться в документі. Могеріні наполегливо закликала Росію уважно поставитися до претензій, що неодноразово висловлювалися з приводу російської ракети 9М729, і негайно вжити заходів щодо повного і доказового дотримання договору.

"Найближчі дні - це останній шанс для діалогу і вжиття необхідних заходів, щоб зберегти цей важливий стовп європейської архітектури безпеки", - зазначила глава європейської дипломатії.

Читайте: Росія прагне встановити владу над сусідніми країнами і не виконує міжнародні договори, - глава Пентагону Еспер

Нагадуємо, договір про РСМД було укладено США та СРСР у 1987 році. Він забороняє ракети з дальністю від 500 до 5500 кілометрів. США, позицію яких підтримують союзники по НАТО, на початку лютого оголосили про початок виходу з цієї угоди, стверджуючи, що російська ракета 9М729 порушує її. Термін для розірвання договору закінчується на початку серпня.

Росія заперечує порушення договору, наголошуючи, що дальність ракети 9М729 менше 500 кілометрів. На початку липня Москва також офіційно призупинила дію ДРСМД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не бачу прориву в переговорах з Росією щодо ліквідації ракет", - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137430
 
 
 Топ коментарі
 
Когда уже хуйло начнет Брюссель бомбить?По другому этим тупоголовые у которых глаза бабками газпромовскими закрыты не поймут,что упыря не возможно умиротворить,только умертвить.
 показати весь коментар
 
ЄС показав себе слабкою, продажною організацією... Після всіх хабарів від рф вони сподіваються, що хуйло буде дотримуватись домовленостей?
 показати весь коментар
 
Та действуйте по схеме , озабоченность с глубокой обеспокоенностью выразите
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та действуйте по схеме , озабоченность с глубокой обеспокоенностью выразите
 показати весь коментар
 
 
Это ж не на Украину нацелено. Тут у них, мыролюбных, конкретно пердак подгорает.
 показати весь коментар
 
 
Кто вам сказал ? Именно на Украину , в первую очередь и нацелено . Украине ведь ответить нечем , в отличие от НАТО.
 показати весь коментар
 
Ну, если их это утешит, ***** тоже может обеспокоиться в ответ. Что дальше?
Беспокойство без конкретных действий - самая бесполезная штука на свете. Но зато и самая дешевая.
Пусть продолжают торговать своей совестью и беспокоиться пока откармливают дикую зверюгу. Когда зверюга вырвется из клетки - беспокойство уже не пригодится.
 показати весь коментар
 
 
ЄС показав себе слабкою, продажною організацією... Після всіх хабарів від рф вони сподіваються, що ***** буде дотримуватись домовленостей?
 показати весь коментар
 
 
Когда уже ***** начнет Брюссель бомбить?По другому этим тупоголовые у которых глаза бабками газпромовскими закрыты не поймут,что упыря не возможно умиротворить,только умертвить.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то ніколи, серед усіх своїх ворогів він розбомбив проросійський Донбас і асадовський Алепо.
 показати весь коментар
 
 
Та да, врагом РФ быть намного выгоднее и спокойнее, чем другом.
 показати весь коментар
 
 
Мне кажется, что "глубокая обеспокоенность" в последнее время стала синонимом криков "ганьба" наших платных, да и не только протестующих. Евросоюз призвал Россию вернуться к соблюдению договора о ракетах средней и меньшей дальности - Цензор.НЕТ 7064
 показати весь коментар
 
Треба гуртуватись з Польшою, Румунією, балтийськими країнами, ЄС недієздатна організація.
 показати весь коментар
 
 
Польща наступна після прибалтійських країн.
 показати весь коментар
 
 
В современном мире воюют не за километры а за интересы.
 показати весь коментар
 
Всё правильно. Прибалтийские тигры и Польша уже давно стали мощными геополитическими игроками. А вместе с Украиной это будет союз, по военной мощи сравнимый с НАТО !
 показати весь коментар
 
 
Сарказм в комментарии вашем чувствую я. Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 4686
Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 2810
 показати весь коментар
 
 
_Евросоюз призвал... Беспозвоночные и беспринципные тряпки, о которые путлер и прочие из клуба людоедов ноги вытирают!
 показати весь коментар
 
 
Когда кто-то "призывает россию" к чему-то, хочется спросить: мистер, ты д@лбо@б?
Они наверное так шутят или как? Их будет резать кадыровец, а они будут призывать позволить шоб они ему почистили берцы, ибо тут итальянский мрамор и картины дона Жерардо фон Робертелли. Не поверю что люди, делающие майбахи и роллс-ройсы тупые. Это наверное мы чет не знаем просто.
 показати весь коментар
 
 
...а то шо? Газ и нефть не будете покупать?
 показати весь коментар
 
 
«У нас нет ядерного оружия.
Но если надо, мьі его применим.»


Голда Меїр.
Народжена у Києві.
 показати весь коментар
 
 
Циничные,лицемерные евроублюдки думали что их это не касается. Расея,Украина...это там где-то..далеко. А ракетам пох. Что до Киева,что до Парижа.
 показати весь коментар
 
 
У Парижа есть , чем ответить , а у Киева нет. Озабочен должен бьіть больше Киев. И создавать собственное ракетное оружие стратегического неядерного сдерживания. Имхо
 показати весь коментар
 
до этого много ли сделала расея того к чему призывал евросоюз?..... аквафрешии плевать на свою безопасность а о европейской и говорить нечего.......
 показати весь коментар
 
 
О!!! Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 8121
К фотожабам на Цензоре мы уже привыкли
Теперь появился новый раздел - анекдоты Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 8121
 показати весь коментар
 
 
в обмен на признание Крыма россией и снятия санукций с россии , снятие обвинений за боинг, ***** пообещает в Брюселе не безобразничать . Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 7032
 показати весь коментар
 
 
Да хрен расейка ложила на эти призывы от ЕС. И Украине есть польза, теперь нам никто не запретит выпускать ракеты большой дальности.
 показати весь коментар
 
 
Вы знаете, а я хочу, чтобы кацапские ракеты расхерачели и рим, и вену, и париж, и берлин. Потому, что только таким образом до старой шлюхи "европы" дойдет, что продавать кремлефашистам общечеловеческие ценности ради личной выгоды это не по-людски.
 показати весь коментар
 
 
Там есть ПРО, кремлекоммунистическобольшевистские ракеты не долетят. Часть упадет на Польшу(как тогда на Иран), а часть собьют солдики НАТО. Хотя, одна на Париж и/или Рим пусть упадет - там нигеров много, пусть не лезут Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 9939
 показати весь коментар
 
 
Надпись " долетим до Рима" только приветствуется
 показати весь коментар
 
А Моська слушает ,да жрёт.Чтоб он подавилси.Нужен закон об иноагентах нелояльных к Украине стран.Туда можно и Мертвечука и РПЦ.Обложить налогами по самое не балуй!
 показати весь коментар
 
 
Могерини, выключай дурака, ты что всех за идиотов держиш, ***** ни когда и не прикрощал изготовление и испытания ракет средней дальности , а вы не замечали потому что он вам нефтедоларами глаза позаклеевал.
 показати весь коментар
 
 
Не вернётся. Такие ракеты есть или скоро будут у всех вокруг паРашки (включая иранцев и Ына). Так что выход Штатов из договора наконец-то развязали руки и кацапам. Скажите спасибо рыжему ставленнику ***** в США.
 показати весь коментар
 
 
А штаты здесь каким боком? Тем, что открыли глаза Европе, что рашка уже много лет не выполняет договор? Или ракеты по-твоему, появляются по щелчку пальцев? Где их параша будет размещать, ее проблемы. Но они уже разработаны, испытаны и стоят на вооружении. Новые ракеты уже разрабатываются. Так что здесь проблема не в штатах. А если обвинять штаты, то тогда уже Обаму, который на это просто закрывал глаза.
 показати весь коментар
 
 
А притом, что можно было дальше гнобить Рашку экономически и не давать ей открыто производить и размещать ракеты. А теперь договор разорван (и официально не Рашкой, а Штатами!) и у кацапов полный карт бланш. К слову Штатам эти ракеты нахрен не нужны, а паРашке как раз нужны.
 показати весь коментар
 
 
А вот и не угадал! Штатам эти ракеты не могут угрожать - это да. А вот не нужны - нет. Они их могут разрабатывать и продавать Европе. А это деньги. В договоре не было смысла, так как параша его минимум лет 15 нарушала, т.е. осуществляла разработки, а штаты и Европа на это деньги не тратили. Но в штатах и Европе принято выполнять договора. Т.е. через 5 лет отставание от кацапстана было бы безнадежным. Само собой, что выпуск ракет бы параша не прекратила. Чего стоят санкции и "экономическое удушение" мы видим. У параши профицит бюджета - им реально некуда девать деньги. А вот на карт бланш штатам плевать: у них военный бюджет, наверное, превышает весь бюджет параши. Так что, если штаты займутся разработкой и выпуском, то рашке мало не покажется. В данной ситуации слабое место не штаты, а Европа.
 показати весь коментар
 
вообще то вы оба не о том . ключевое слово Китай который нарастил и обогнал и штаты и русских пока те были связаны. вот кого подписывать щас надо - им для тихого океяна само то где они експансят
 показати весь коментар
 
 
У Штатов эти ракеты размещены на кораблях и самолётах, которых у них дохрена и больше. Поэтому наземные РСМД им не нужны. А Рашка от безысходности вынуждена была клепать вот такие кораблики река-море.
Євросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності - Цензор.НЕТ 4336

Теперь будет просто ставить их на КамАЗы, что значительно дешевле и незаметней. Так кто выиграл от разрыва договора?
 показати весь коментар
 
Та шо ви так реагуєте.
Федя просто нагадала про себе, що і їй гроші потрібні.
 показати весь коментар
 
 
А то что? На разработки ракет миллиарды потрачены. И да, к санкциям параша уже готова. А теперь она должна вернуться к договору, который никогда не выполняла, потому что какие-то бесхребетные ее призывают? Походу, клоун не только у нас в правительстве. Весь мир колбасит. Похоже на то, что это может закончиться новым переделом мира. И что-то мне подсказывает, что если ЕС будут вести себя, как тряпка, то с карты мира он исчезнет быстрее параши.
 показати весь коментар
 
 
В ПАСЕ их попросите, они обязвтельно выполнят!
 показати весь коментар
 
 
СтоЯт по стойке смирно , как кролики перед удавом . А удав тянет норд-стрим ... . Теперь вспоминаю слова знакомого , сказал лет 15 назад ( живёт в Польше с начала 90-х ) , - " Европа медленно , но уверенно катится в ж..опу " ... .
 показати весь коментар
 
Озабоченці хренові, Путін ложив на вас, ваші озабочення, договора і вас усіх разом узятих.
 показати весь коментар
 
 
Слово 21 века "призвал". Я призвал повысить мою зарплату до минимальной... Я призвал чиновников не красть... Я призвал правоохранителей действовать по закону... А в ответ тишина...
 показати весь коментар
 
 
Главное , что бы на Италию было побольше нацелено,разных дальностей. Если самовольно стартует-в добрый путь,А мы ,как европейци выразим озабоченность.
 показати весь коментар
 
Непонятно на что она надеется?
Или так незатейливо просит денег за молчание?
 показати весь коментар
 
...призвал Россию вернуться к соблюдению договора...

Это уже смешно! Когда Россия выполняла международные договора?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЄвросоюз закликав Росію повернутися до дотримання договору про ракети середньої та меншої дальності
 
 
 
 
 
 вгору