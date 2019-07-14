 Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У "Тойоті" перебувало дві особи (чоловік 1988 р.н. та жінка 1986 р.н.), а в автомобілі "ВАЗ" – три (чоловік 1978 р.н., жінка 1980 р.н. та 12-річна дівчинка). Усіх п’ятьох доставили до лікарні із травмами різної тяжкості.
На жаль, через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня донька наразі в тяжкому стані в реанімації. Також у тяжкому стані водій "ВАЗ-21099".
За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі обставини та причини автоаварії, а також з’ясовується, хто на момент зіткнення керував "Тойотою".
Глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что за рулем Toyota, столкнувшейся с ВАЗом под Полтавой, был он, а не женщина, как ранее уверяли правоохранители. Об этом он признался у себя на Facebook.
13 июля на автодороге Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка, столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. Официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что Toyota вела женщина. Однако вскоре появились слухи о том, что за рулем находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.
Сегодня Сердюков сознался, что автомобилем управлял он.
"За рулём автомобиля был я, Лена (журналистка Елена Кузина - прим. ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал участник аварии.
Сердюков заверил, что оплатит лечение всех пострадавших в ДТП.(с)
Идут на обгон с расчетом что встречный будет тормозить или уходить в право