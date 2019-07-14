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Все про:ДТП (2396) Нацполіція (7827) Полтавщина (269) жертви (351)

 Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція. ФОТО

13 липня близько 18:00 на автодорозі "Полтава-Диканька", між с. Бричківка та с. Сорочин Яр сталося зіткнення легкових автомобілів "Тойота Королла" і "ВАЗ-21099". Унаслідок ДТП 1 людина загинула, четверо травмовані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція 01

У "Тойоті" перебувало дві особи (чоловік 1988 р.н. та жінка 1986 р.н.), а в автомобілі "ВАЗ" – три (чоловік 1978 р.н., жінка 1980 р.н. та 12-річна дівчинка). Усіх п’ятьох доставили до лікарні із травмами різної тяжкості.

На жаль, через кілька годин у реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня донька наразі в тяжкому стані в реанімації. Також у тяжкому стані водій "ВАЗ-21099".

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Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція 02

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу.

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За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). Триває досудове розслідування, під час якого встановлюються всі обставини та причини автоаварії, а також з’ясовується, хто на момент зіткнення керував "Тойотою".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137429
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю, что стоит дополнить. Вот этим:

Глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что за рулем Toyota, столкнувшейся с ВАЗом под Полтавой, был он, а не женщина, как ранее уверяли правоохранители. Об этом он признался у себя на Facebook.
13 июля на автодороге Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка, столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. Официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что Toyota вела женщина. Однако вскоре появились слухи о том, что за рулем находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.
Сегодня Сердюков сознался, что автомобилем управлял он.
"За рулём автомобиля был я, Лена (журналистка Елена Кузина - прим. ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал участник аварии.
Сердюков заверил, что оплатит лечение всех пострадавших в ДТП.(с)
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.....у меня тоже было ТАКОЕ на 08 !!! из целого осталась БАЛКА и СТОП -БЛОК ФАРЫ !!! но мы с ЖЕНОЙ ЖИВЫЕ !!! 08 жооще кузов КАМАЗ переворачивает !!!
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а казали що на полтавщині скверні дороги- на фото не погані, це не траса Н 08 черкащини
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так серьезніе аварии только на хороших дорогах и случаются.При скорости 10-20 км/час на ямах аварий нет....
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Думаю, что стоит дополнить. Вот этим:

Глава полтавской областной организации партии "Слуга народа" Алексей Сердюков признался, что за рулем Toyota, столкнувшейся с ВАЗом под Полтавой, был он, а не женщина, как ранее уверяли правоохранители. Об этом он признался у себя на Facebook.
13 июля на автодороге Полтава - Сумы, вблизи села Бричковка, столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и Toyota Сorolla. Официально ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области заявило, что Toyota вела женщина. Однако вскоре появились слухи о том, что за рулем находился член партии "Слуга народа" Алексей Сердюков.
Сегодня Сердюков сознался, что автомобилем управлял он.
"За рулём автомобиля был я, Лена (журналистка Елена Кузина - прим. ред.) сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал участник аварии.
Сердюков заверил, что оплатит лечение всех пострадавших в ДТП.(с)
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Провалилась педаль, перший раз таке чую про Тойоту.
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Провалилась передача(с). То есть, провал произошел на полной прогазовке, если учесть что он шел на обгон. Я слышал такое только о тачках с газо-балонным оборудованием, не более. А можэ и врет... у него щас головняк конкретный...
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За рулем был местный босс "Слуги народа".
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Да-да... Послужил, успел. Лучшей антирекламы- трудно и придумать.
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http://kremen.today/2019/07/14/novye-podrobnosty-dtp-pod-poltavoj-za-rulem-tojoty-nahodylsya-glava-oblastnoj-organyzatsyy-slugy-naroda/
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.....у меня тоже было ТАКОЕ на 08 !!! из целого осталась БАЛКА и СТОП -БЛОК ФАРЫ !!! но мы с ЖЕНОЙ ЖИВЫЕ !!! 08 жооще кузов КАМАЗ переворачивает !!!
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.....катаюсь тоже на 099 , но не БОЛЬШЕ 70км\час !!!! СЫКОТНО как то на ней идти в ЛОБОВУЮ !!!! на ЗУБИЛЕ (08) про страх и не думал ))))).....
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Я тоже не думал, когда на своём ушастике ЗАЗ-968А, завязался с двумя свеженькими Ниссанами. Опомнился только когда увидел, что стрелка спидометра уперлась в ограничитель, что означало более 160 км/ч. После этого, через часок выяснилось, что у меня развалены подшипники передние и почему не климанули- неизвестно. Подшипники я заменил, но моя гордость, мой Запорик- после этого в гараже. Наверное- навсегда.
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.....на 08 у меня ОБЕ двери ЗАКЛИНИЛО , а тут двери ПООТПАДАЛИ нафуй !!!! вылазили ч\з боковое сзади , благо они были каленные и стекла РАЗЛЕТЕЛИСЬ так что сильно не порезались !!! а вообще то СТРАШНОВАТО было (((((
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Последнее время люди как взбесились, я не любитель пристёгиваться (даже под угрозой штрафа), сейчас выезжая на загородную трассу пристегиваюсь видя этих долбанутых летунов
Идут на обгон с расчетом что встречный будет тормозить или уходить в право
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Я на МАЗе не тормозил,встречные улетали влево...Ну те кто мне в лобовую шёл. Унаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2157Я ни разу не останавливался посмотреть на последствия.
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Скока в Украине перетендентов на премию Дарвина .Жуть.В Жару люди теряют рассудок.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУнаслідок ДТП на Полтавщині одна людина загинула, четверо травмовані, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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