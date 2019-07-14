 ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
"5 липня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено щонайменше 5 розвернутих на захід вантажівок уздовж лісосмуги на кордоні з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних споруд і доріг", - йдеться у звіті.
Приблизно за 2 км на захід від вантажівок, за цими ж даними повітряного спостереження, зафіксовано 5 свіжих слідів від транспортних засобів, що ведуть до кордону.
Орієнтовно за 1,6 км далі на південь також виявлено 3 свіжі сліди від транспортних засобів, що ведуть у напрямку кордону.
Офигеть! Они рожают уже готовую!!! информацию 10-ть дней! А мы от них требуем скорых результатов
Так вот кто у них тумблером работает
Теперь всё стало на свои места...
со стороны "повстанцев интерналионалистов" *********
Зафиксировано 5-го...
Что мешало сообщить это в тот же день? А именно, пятого...
Цензор, а куда смотрит модератор?
І що зараз уявляє,
це сумне гімно,....цей колись крутий сайт...
Вонь гнилая стоит по всей эуропе, не только в Королевстве Датском...
А раньше были следы от верблюжьих караванов?
Сводок с фронта о погибших от калибра 12,7 будет все больше и больше. Привыкайте. ГШ и СВ не до того
Ещё один погибший от 12,7. Пуля прилетела в амбразуру. Как всегда, в сводках, списывают на "ворожого снайпера з новітнім обладнанням". Боевая подготовка Генерального Штаба и Сухпутных войск всегда так делают, чтобы оправдать свое бездействие. Три года мы обучаем пулемётчиков находить цели, определять дистанции, составлять карточки огня, и поражать с первого - второго выстрела. Примерно через полтора года наших занятий, когда начали массово (для 12,7), проявляться результаты этой работы, противник прекратил рассказы и истерики про натовских снайперов и тоже начал серьезную подготовку пулемётчиков крупного калибра. Среди россиян много военных специалистов высокого уровня с богатым опытом. Они же постоянно воюют. В общем, где то год назад, начали появляться четкие сигналы с противоположной стороны. О которых мы постоянно сообщали всем тем, кто занимался боевой подготовкой. О том, что боевики проходят обучение у россиян и стали работать более эффективно. 99% того о чем пишут в сводках про 'ворожого снайпера 12,7" - это есть обученный пулеметчик, Утес на станке 6Т7 с СПП или "Корд" с прицелом СПП. И нет никакого 'новітнього обладнання". Есть штатный 6 кратный прицел под баллистику 12,7 со светящейся сеткой. В сумерках и почти в темноте он позволяет стрелять эффективно по целям с известными дистанциями. Мы учим этому три года. Мы сами попадали под такой огонь. Мы сами стреляем так, как учим. И мы постоянно, уже два года, криком кричим, что это есть одно из самых эффективных средств в позиционной войне из разрешенных калибром. Мы показали, доказали и научили этому преподавателей всех военных ВУЗов. Но боевой подготовке генерального штаба по прежнему плевать на это. Их не убивают и не будут убивать. Они ходят по паркету, оперируют цифрами на бумаге. И да, я не ною и не гоню волну зрады.
Мы и сегодня делаем то, что делали три предыдущих года. Но нас всего 4 человека. 4 волонтёра против учебко ВС РФ. Против прицелов СПП, которые производит только Россия. И против, уже массово, появшихся на той стороне Кордов 12,7. А генеральный штаб будет продолжать скорбить и высказывать соболезнования семьям погибших от пулеметчиков 12,7 обученных в российских учебках. У меня все эти три года, была масса вопросов по подготовке военных в учебках. В первую очередь по подготовке пулеметчиков крупного калибра. И я это вопросы поднимал. И худо бедно, даже от полностью проваленного нынешним руководством "Десны" курса обучения пулеметчиков, есть хоть какая то польза. Хотя бы матчасть частично знают. Но Муженко, понимая проблематику учебных центров и уровень подготовки в них, в ручном режиме оказывал нам полное содействие для обучения на волонтёрских началах. А после смены руководства новому НГШ, в принципе, плевать на такие мелочи. Кроме того, там же заняты борьбой с муженковшиной и все, кому Муженко оказывал содействие, по умолчанию, "враги народа" и новой власти. Он занят генерированием громких заявлений. Так что привыкайте. Сводок с фронта о погибших от калибра 12,7 будет все больше и больше. Потому что россияне обучают, а нашим военачальникам на это плевать. Они политикой заняты.
Нам залишився один рік.
Розповсюдьте максимально.
Авіація, піхота, артилерія, бронетанкові підрозділи.
І постійне : «VIV LA FRANCE !» у їхніх коментах...
Болить душа.....