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 ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з РФ в окупованій Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"5 липня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено щонайменше 5 розвернутих на захід вантажівок уздовж лісосмуги на кордоні з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних споруд і доріг", - йдеться у звіті.

Приблизно за 2 км на захід від вантажівок, за цими ж даними повітряного спостереження, зафіксовано 5 свіжих слідів від транспортних засобів, що ведуть до кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ біля окупованого Луганська

Орієнтовно за 1,6 км далі на південь також виявлено 3 свіжі сліди від транспортних засобів, що ведуть у напрямку кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137428
 
 
 Топ коментарі
 
Типа никода такого небыло, и вот опять...
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Зеленский напоминает маленькую затасканную обезьяну, которую старый еврей когда-то купил у моряков и годами зарабатывает на ней, заставляя плясать её перед обывателями.
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Типа никода такого небыло, и вот опять...
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И десять дней нужно для обнародования ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 2504
Офигеть! Они рожают уже готовую!!! информацию 10-ть дней! А мы от них требуем скорых результатов ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 2504
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Да улитки по сравнению с ними, прям спринтеры ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 7698
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Еженедельный отчёт (этот- от 12 июля) выдавать каждый день? :D
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А!!!
Так вот кто у них тумблером работает
Теперь всё стало на свои места...
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Удивительно, но у тебя-то тумблер отсутствует, т.к. включать нет чего, а чтобы высрать глубокомысленные выводы про ОБСЕ у тебя имеется только магический краник.
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Это про нынешнего Верховного главнокомандующего?
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Разведение...лошар...Зедебилов ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 6814
со стороны "повстанцев интерналионалистов" *********
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Сегодня 14-ое...
Зафиксировано 5-го...
Что мешало сообщить это в тот же день? А именно, пятого...
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"слєди от транспортних срєдств"...сссцуки...чи не зрозуміло, що від військової техніки...і тут воду мутять, обходячи реальні факти, щоб мордор не дратувати?..задовбали ці одвічно "занепокоєні"...
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Це не обов'язково - можливо й від вантажівок, що ті ж ********** перевозять.
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не вмер Данило,- так болячка задавила))
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Зеленский напоминает маленькую затасканную обезьяну, которую старый еврей когда-то купил у моряков и годами зарабатывает на ней, заставляя плясать её перед обывателями.
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Зедебилы оживились, на их любимую ШанПанЗе наехали ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 4405
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То есть, вы признаете, что клевещете на президента вместе с венчиком?
Цензор, а куда смотрит модератор?
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Убогое, где ты прочитало признание в клевете? У тебя, как у всех зедебилов, проблемы с восприятием действительности вообще и критическим восприятием в частности. Занимайся своим любимым занятием - сосать зеленого, и не демонстрируй всуе свою тупость
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Щось схоже почало творитись на «Korrespondent.net» у 2010 році, після реваншу **********....
І що зараз уявляє, це сумне гімно, ....цей колись крутий сайт...
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Да, помню корреспондент. Свалил сам оттуда из-за засилья кацаповаты. Хотя там пару наших еще отбиваются, правда, в основном из-за океана.
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И шо??? Могу предсказать ответ наших бурятско-таймырских руских уральцев: это - следы внеземной цивилизации...как в пустыне Наска...а настамнет...и какая-нибудь макаронная срань осудит украинского бойца на 24 года...а шо? Он же против ихтамнетов воевал, землю свою оборонял...
Вонь гнилая стоит по всей эуропе, не только в Королевстве Датском...
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Завезли новые пушки и пули, для градов и др.
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"следы от транспортных средств на границе с Россией"
А раньше были следы от верблюжьих караванов?
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"Европа вам поможет"©Ипполит Матвеевич
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Роман Доник

Сводок с фронта о погибших от калибра 12,7 будет все больше и больше. Привыкайте. ГШ и СВ не до того
Ещё один погибший от 12,7. Пуля прилетела в амбразуру. Как всегда, в сводках, списывают на "ворожого снайпера з новітнім обладнанням". Боевая подготовка Генерального Штаба и Сухпутных войск всегда так делают, чтобы оправдать свое бездействие. Три года мы обучаем пулемётчиков находить цели, определять дистанции, составлять карточки огня, и поражать с первого - второго выстрела. Примерно через полтора года наших занятий, когда начали массово (для 12,7), проявляться результаты этой работы, противник прекратил рассказы и истерики про натовских снайперов и тоже начал серьезную подготовку пулемётчиков крупного калибра. Среди россиян много военных специалистов высокого уровня с богатым опытом. Они же постоянно воюют. В общем, где то год назад, начали появляться четкие сигналы с противоположной стороны. О которых мы постоянно сообщали всем тем, кто занимался боевой подготовкой. О том, что боевики проходят обучение у россиян и стали работать более эффективно. 99% того о чем пишут в сводках про 'ворожого снайпера 12,7" - это есть обученный пулеметчик, Утес на станке 6Т7 с СПП или "Корд" с прицелом СПП. И нет никакого 'новітнього обладнання". Есть штатный 6 кратный прицел под баллистику 12,7 со светящейся сеткой. В сумерках и почти в темноте он позволяет стрелять эффективно по целям с известными дистанциями. Мы учим этому три года. Мы сами попадали под такой огонь. Мы сами стреляем так, как учим. И мы постоянно, уже два года, криком кричим, что это есть одно из самых эффективных средств в позиционной войне из разрешенных калибром. Мы показали, доказали и научили этому преподавателей всех военных ВУЗов. Но боевой подготовке генерального штаба по прежнему плевать на это. Их не убивают и не будут убивать. Они ходят по паркету, оперируют цифрами на бумаге. И да, я не ною и не гоню волну зрады.
Мы и сегодня делаем то, что делали три предыдущих года. Но нас всего 4 человека. 4 волонтёра против учебко ВС РФ. Против прицелов СПП, которые производит только Россия. И против, уже массово, появшихся на той стороне Кордов 12,7. А генеральный штаб будет продолжать скорбить и высказывать соболезнования семьям погибших от пулеметчиков 12,7 обученных в российских учебках. У меня все эти три года, была масса вопросов по подготовке военных в учебках. В первую очередь по подготовке пулеметчиков крупного калибра. И я это вопросы поднимал. И худо бедно, даже от полностью проваленного нынешним руководством "Десны" курса обучения пулеметчиков, есть хоть какая то польза. Хотя бы матчасть частично знают. Но Муженко, понимая проблематику учебных центров и уровень подготовки в них, в ручном режиме оказывал нам полное содействие для обучения на волонтёрских началах. А после смены руководства новому НГШ, в принципе, плевать на такие мелочи. Кроме того, там же заняты борьбой с муженковшиной и все, кому Муженко оказывал содействие, по умолчанию, "враги народа" и новой власти. Он занят генерированием громких заявлений. Так что привыкайте. Сводок с фронта о погибших от калибра 12,7 будет все больше и больше. Потому что россияне обучают, а нашим военачальникам на это плевать. Они политикой заняты.
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ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 86
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Він так тисне весь час, але здати Україну планує презЕ
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так то може тракторісти трохи випили та збилися з путі?
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у них просто донецкая шахта с боеприпасами случайно находиться на складах территории РФ-иии.....
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А у Франції сьогодні парад.Défilé du 14 juillet 2019 Тупі жабоїди. Луччє б по тищі роздали.
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Все як і годиться для параду. 2,5 години.
Авіація, піхота, артилерія, бронетанкові підрозділи.
І постійне : «VIV LA FRANCE !» у їхніх коментах...
Болить душа.....
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Этого не может быть! Ихтамнет! Инебыло! Бандеры наследили
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А что толку от этого обнаружения? Можно подумать что ранее такое не обнаруживалось недееспособной ОБСЕ. ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині - Цензор.НЕТ 7707
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Следопыты блин... Гкгля мапу вам в помощь, ну или ... Ну знаете куда
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Смотрите и не говорите как в 1941, что не предупреждали! ***** отдало приказ уничтожить Украину .....: https://www.youtube.com/watch?v=1z0onjw5thk
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белорусы построили дорогу напрямую через болота и леса якобы древесину вывозить в Украину,хотя дорога вышла в 10 раз дороже чем если вырубать весь лес в Белоруси ,слепой только не увидит и дурак не поймёт https://fakty.ua/295237-trevozhno-belarus-nachala-stroitelstvo-dorogi-k-granice-s-ukrainoj-dlya-bystroj-perebroski-*******-tehniki
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Представители ОБСЕ по данному случаю так расстроились, что встали, ходили и переживали.
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і шо? опщєсвтво сєпих і глухіх шото узрєло - то які послєдствія???
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А зачем эти фиксирования? Я кота ловлю за поеданием сметаны постоянно. Фиксирую. Но не припятствую этому злодейству из любви к своему коту. Может ОБСЕ влюблена в Московию? 😀🎈
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині
 
 
 
 
 
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