 ОБСЄ зафіксувала вантажівки та сліди від транспортних засобів на кордоні з Росією на окупованій Донеччині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"5 липня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження виявлено щонайменше 5 розвернутих на захід вантажівок уздовж лісосмуги на кордоні з Російською Федерацією, приблизно за 2 км на південний схід від н. п. Степне (непідконтрольний урядові, 72 км на південний схід від Донецька), у районі, де немає офіційних прикордонно-пропускних споруд і доріг", - йдеться у звіті.

Приблизно за 2 км на захід від вантажівок, за цими ж даними повітряного спостереження, зафіксовано 5 свіжих слідів від транспортних засобів, що ведуть до кордону.

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Орієнтовно за 1,6 км далі на південь також виявлено 3 свіжі сліди від транспортних засобів, що ведуть у напрямку кордону.