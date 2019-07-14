 Артем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох дітей, що тонули, і відкачали дівчинку в стані клінічної смерті. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Ми з батьком приїхали зі Жмеринки порибалити. Як раптом на березі зчинився переполох, якийсь чоловік закричав: "Там дівчатка тонуть!" Я - миттю туди. Дві дівчинки борсалися у воді і вже тонули. Поплив до них... Одна зникла під водою. Інша трималася на воді з останніх сил. Схопив її за волосся і поплив до берега. Тут до мене на допомогу прийшов ще один хлопець. Удвох витягли дитину з води. Я почав пірнати за другий дівчинкою, але не міг її дістати", - розповів 22-річний Артем Кухаренко.
"Коли відпочивав на березі в альтанці, звернув увагу на дівчаток, які купалися біля іншого берега без дорослих. Побачивши, що діти тонуть, поплив до них. Я теж пірнув кілька разів, поки не намацав дівчинку кінчиками пальців. Вона була на самісінькому дні. Мій зріст - 178 сантиметрів. Можете уявити, яка там глибина... Взяв дівчинку на плечі - і на берег. Там почали відкачувати дитину. Скільки часу це тривало, не пам'ятаю. Дівчинка була вже синя, в стані клінічної смерті", - говорить 27-річний Микола Костильов.
Артем і Микола зізнаються, що раніше лише у телепередачах бачили, як треба надавати першу медичну допомогу. "Я робив непрямий масаж серця, Микола - штучне дихання", - згадує Артем.
"Ще разів десять натиснув на грудну клітку і зробив три вдихи. Вдалося запустити серце 11-річної Ані. Швидка допомога приїхала швидко. Її викликали свідки надзвичайної події. До речі, медикам навіть спочатку повідомили, що одна дитина загинула. Я дуже добре знаю цих дівчаток і їхніх батьків. Знаю, що діти потай від батьків вирішили скупатися у ставку, хоча і не вміли плавати. Одна почала тонути, і подружка кинулася їй на допомогу. Ставок неглибокий, але для купання не підходить. Колись там розрили екскаватором дно і береги. Відтоді на дні залишилося багато глибоких ям. В одну з них дівчатка і потрапили", - розповів Костильов.
Одна з врятованих дівчаток, Таня, не постраждала. А ось за життя її подруги досі борються лікарі. Спочатку медики Жмеринської центральної районної лікарні, згодом - київські фахівці.
дитині важче масаж серця непрямий робити... щоби не перестаратись...
Охренеть! Во, сработали, на пять баллов! Наверное, есть какие-то инстинкты у людей. Надо же, включились. Бывает...
Но это дано не всем.
И только уже потом, при осознании, начинает типать...
Спасибо, Мужики!
Если человек спас хоть одну жизнь, он прожил эту жизнь не напрасно!
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Тем более, что у нас война на востоке.
Первая помощь оказывается до приезда медиков или до явных признаков смерти.
Мужики свою задачу выполнили ПОЛНОСТЬЮ.
Честь и Хвала!
А шо в цей час робили інші??? Чому не стали спасати зразу??? Чому чекали, поки друга дівчинка втоне???
Скоти тупі.