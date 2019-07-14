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Все про:Вінницька область (358) діти (1600) порятунок (33) вода (261)

 Артем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох дітей, що тонули, і відкачали дівчинку в стані клінічної смерті. ФОТО

У селі Мала Жмеринка Вінницької області Артем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох 11-річних дівчаток, які потайки від батьків пішли купатися на ставок і почали тонути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ми з батьком приїхали зі Жмеринки порибалити. Як раптом на березі зчинився переполох, якийсь чоловік закричав: "Там дівчатка тонуть!" Я - миттю туди. Дві дівчинки борсалися у воді і вже тонули. Поплив до них... Одна зникла під водою. Інша трималася на воді з останніх сил. Схопив її за волосся і поплив до берега. Тут до мене на допомогу прийшов ще один хлопець. Удвох витягли дитину з води. Я почав пірнати за другий дівчинкою, але не міг її дістати", - розповів 22-річний Артем Кухаренко.

Артем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох дітей, що тонули, і відкачали дівчинку в стані клінічної смерті 01

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"Коли відпочивав на березі в альтанці, звернув увагу на дівчаток, які купалися біля іншого берега без дорослих. Побачивши, що діти тонуть, поплив до них. Я теж пірнув кілька разів, поки не намацав дівчинку кінчиками пальців. Вона була на самісінькому дні. Мій зріст - 178 сантиметрів. Можете уявити, яка там глибина... Взяв дівчинку на плечі - і на берег. Там почали відкачувати дитину. Скільки часу це тривало, не пам'ятаю. Дівчинка була вже синя, в стані клінічної смерті", - говорить 27-річний Микола Костильов.

Артем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох дітей, що тонули, і відкачали дівчинку в стані клінічної смерті 02

Артем і Микола зізнаються, що раніше лише у телепередачах бачили, як треба надавати першу медичну допомогу. "Я робив непрямий масаж серця, Микола - штучне дихання", - згадує Артем.

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"Ще разів десять натиснув на грудну клітку і зробив три вдихи. Вдалося запустити серце 11-річної Ані. Швидка допомога приїхала швидко. Її викликали свідки надзвичайної події. До речі, медикам навіть спочатку повідомили, що одна дитина загинула. Я дуже добре знаю цих дівчаток і їхніх батьків. Знаю, що діти потай від батьків вирішили скупатися у ставку, хоча і не вміли плавати. Одна почала тонути, і подружка кинулася їй на допомогу. Ставок неглибокий, але для купання не підходить. Колись там розрили екскаватором дно і береги. Відтоді на дні залишилося багато глибоких ям. В одну з них дівчатка і потрапили", - розповів Костильов.

Одна з врятованих дівчаток, Таня, не постраждала. А ось за життя її подруги досі борються лікарі. Спочатку медики Жмеринської центральної районної лікарні, згодом - київські фахівці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137420
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці, швидко зреагували.
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Молодці хлопці, дівчатам одужання.
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Молодцы что не забздели -- спасли девченок !!!
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дєлать іскуственне диханійє 11-лєтнєй дєвачкє ето тєбє нє 80-лєтнєму дєдушкє - тут мужєство нужно!
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смішно...
дитині важче масаж серця непрямий робити... щоби не перестаратись...
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так ото в мене і виникли підозри - чи не переламали вони їй ребра?
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дорослим часто ломають при штучному, а тут... впреше робили... але з іншого боку варіантів не було!
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если вы не сломали ни одного ребра значит ва делали плохой массаж сердца - сами медики так говорят
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бо після порятунку за життя дівчинки боряця врачі, тепер вже кийовські
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Молодцы ребята. спасли жизнь детям,Спасенная жизнь,это высшая благодарность.
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так, вродє, нє спаслі - врачі послє спасатєлєй борятся за іх жизнь
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Если врачи борются, значит хлопцы свою задачу выполнили!
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Мозг поражается первым при остановке сердца.Потому врачи и борятся за ребёнка.
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Вывести из состояния клинической смерти мало, расслабляться нельзя, бывает отек мозга и лёгких, поэтому врачи обязательно должны продолжить реанимацию.
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то як там дєвочка, яку відкачали? Вона жива?
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Біологічно вона жива. Питання в тому наскільки пвно у неї відновиться вища нервова діяльність.
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Артем и Николай признаются, что раньше лишь по телевизору видели, как надо оказывать первую медицинскую помощь Источник: https://censor.net.ua/n3137420
Охренеть! Во, сработали, на пять баллов! Наверное, есть какие-то инстинкты у людей. Надо же, включились. Бывает...
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В экстремальных ситуациях работаешь на автомате
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Сначала хладнокровно решаешь проблему.
И только уже потом, при осознании, начинает типать...
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Нет, на месте тонущего. При этом хрен, кто спас бы. Хотя искусственное дыхание при помощи кувалды попробовать можно.
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як то кажуть респект вам хлопцi та уважуха !
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Молодцы хлопцы!! Честь и хвала! А девчат надо выпороть ремнем, чтобы думали мозгами. Насчет того, сто им улалось запустить сердце девочки - это чудо. Был в свое время на курсах гражданской обороны. Нам врач говорил, что запустить сердце очень мало шансов даже у спецов. Надо очень резкие и сильные движения, но при этом нге поломать ребра. Но, молодцы!!!
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Пистец ты тупая садюга! Это тебя надо выпороть ремнем извращенец хренов, таке старе а таке дурне!
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Пороть надо было раньше. Сейчас уже ни к чему - урок они получили более жесткий, чем порка.
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Героев Украины нужно давать таким Людям!
Спасибо, Мужики!
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Ото ж.
Если человек спас хоть одну жизнь, он прожил эту жизнь не напрасно!
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Лучше уж "Народног Героя", а то "Героя Украины" сейчас дают бандитам, предателям и извращенцам!
.
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Оказание первой мед помощи надо ввести как предмет в школьную программу.
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Спасатели тренеруются постоянно, но знать минимум должен каждый.
Тем более, что у нас война на востоке.
Первая помощь оказывается до приезда медиков или до явных признаков смерти.
Мужики свою задачу выполнили ПОЛНОСТЬЮ.
Честь и Хвала!
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Поздновато. Если ранее не утонул, всю сознательную жизнь на воде проведя, то уже, наверное- не суждено. А ты, как я понял- пробовал, в холодной. Но, получилось у тебя- плохо.
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Через Босфор плавал. 7 километров. Девочка рядом плыла 14 лет.
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От Стамбула. Ежегодный заплыв. Тонул молодым, в Черном море, в шторм.
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Не понял. Там везде Стамбул. И справа, и слева, почти на всём протяжении, исключая крайние северные точки. Ладно...
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Ну набери запрос - заплыв через залив. Там даже рекорды есть.
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Есть такой пловец - Генри Купарошвили. Грузинский стиль плавания со связанными руками и ногами. Босфор переплыл.
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Хорошо бы ночью проплыть, Как лорд Байрон, но сейчас судов много идет. Утопятнаверно . красиво, звезд много и тишина.
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Плывешь, растворенный в пространстве. Только биение сердца и дыхание.
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Детям нечего делать, вот они и шастают непонятно где. Отсюда и уровень смертности на воде. В какой нибудь Германии ребенку и в голову не придет добираться до какого то болота и барахтаться в нем - у него есть другие развлечения. Например, настольный теннис там настолько популярен, что кроме высшей лиги, есть еще 12 лиг. Но это ж деньги надо вкладывать в ребенка - и родителям, и государству..
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зі слів Артьома получайєця, шо він один кинувся спасати дівчаток, які ше барахтались. Одну, шо трималась, він схопив за коси. Витягти цю дівчинку на беріг йому допоміг ше один хлопець. Після того, як перша дівчинка вже була на березі, той же Артьом поплив спасати другу дівчинку. Пірнав, але не достав її.
А шо в цей час робили інші??? Чому не стали спасати зразу??? Чому чекали, поки друга дівчинка втоне???
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Боязнь утонуть......Не все,кто отдыхает на берегу водоема,умеют плавать. К сожалению......
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Селфі робили... У нас в Ужгороді, в Аквапарку, 6річний хлопчик потонув у присутності півсотні дорослих. Ходили поруч, поки один чоловік не побачив, що дитина на дні лежить...
Скоти тупі.
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Ось він простий побутовий героїзм і не байдужість Хлопці - молодці.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАртем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох дітей, що тонули, і відкачали дівчинку в стані клінічної смерті. ФОТО
 
 
 
 
 
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