 Артем Кухаренко та Микола Костильов врятували двох дітей, що тонули, і відкачали дівчинку в стані клінічної смерті. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Ми з батьком приїхали зі Жмеринки порибалити. Як раптом на березі зчинився переполох, якийсь чоловік закричав: "Там дівчатка тонуть!" Я - миттю туди. Дві дівчинки борсалися у воді і вже тонули. Поплив до них... Одна зникла під водою. Інша трималася на воді з останніх сил. Схопив її за волосся і поплив до берега. Тут до мене на допомогу прийшов ще один хлопець. Удвох витягли дитину з води. Я почав пірнати за другий дівчинкою, але не міг її дістати", - розповів 22-річний Артем Кухаренко.

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"Коли відпочивав на березі в альтанці, звернув увагу на дівчаток, які купалися біля іншого берега без дорослих. Побачивши, що діти тонуть, поплив до них. Я теж пірнув кілька разів, поки не намацав дівчинку кінчиками пальців. Вона була на самісінькому дні. Мій зріст - 178 сантиметрів. Можете уявити, яка там глибина... Взяв дівчинку на плечі - і на берег. Там почали відкачувати дитину. Скільки часу це тривало, не пам'ятаю. Дівчинка була вже синя, в стані клінічної смерті", - говорить 27-річний Микола Костильов.

Артем і Микола зізнаються, що раніше лише у телепередачах бачили, як треба надавати першу медичну допомогу. "Я робив непрямий масаж серця, Микола - штучне дихання", - згадує Артем.

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"Ще разів десять натиснув на грудну клітку і зробив три вдихи. Вдалося запустити серце 11-річної Ані. Швидка допомога приїхала швидко. Її викликали свідки надзвичайної події. До речі, медикам навіть спочатку повідомили, що одна дитина загинула. Я дуже добре знаю цих дівчаток і їхніх батьків. Знаю, що діти потай від батьків вирішили скупатися у ставку, хоча і не вміли плавати. Одна почала тонути, і подружка кинулася їй на допомогу. Ставок неглибокий, але для купання не підходить. Колись там розрили екскаватором дно і береги. Відтоді на дні залишилося багато глибоких ям. В одну з них дівчатка і потрапили", - розповів Костильов.

Одна з врятованих дівчаток, Таня, не постраждала. А ось за життя її подруги досі борються лікарі. Спочатку медики Жмеринської центральної районної лікарні, згодом - київські фахівці.

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