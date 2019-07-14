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Все про:аліменти (63) Мін'юст (596) Петренко Павло (358)

 Від початку року в Україні було стягнуто 3,2 млрд грн боргів за аліментами, - Мін'юст

Від початку 2019 року в Україні було стягнуто 3,2 млрд гривень боргів зі сплати аліментів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мін'юсту, про це 10 липня повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки реалізації ініціативи "Чужих дітей не буває".

Загалом розмір боргу, який стягнуто на користь дітей, перевищив 7,8 млрд грн.

Петренко зазначив, що одним із найдієвіших засобів впливу на боржників є заборона виїжджати за межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю і полювати. Деякі неплатники погашали борги, щойно дізнавалися про накладення заборони.

У Мін'юсті розповіли, що наразі обмеження застосовано до 126 тис. осіб. У розшук оголошено 15 боржників.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137419
 
   
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Алименты - зло, подписываем петиции об их отмене:
https://petition.president.gov.ua/petition/52776

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/2251

В настоящее время институт семьи в Украине развален и находиться на грани исчезновения. Так за 2017 год на 249,5 тыс. заключённых браков приходилось 128,7 тыс. (51,6%) разводов (согласно Государственной службы статистики Украины). В течение первого года рушиться 10% заключенных браков и лишь одна из трех пар не разводится. При этом в 9 из 10 случаев инициатором развода является жена, а суды в 90% случаев оставляют ребенка с матерью, вопреки протестам и требованием законных отцов (80% отцов требуют проживания детей с ними), желанию самого ребенка и не беря в расчет финансовые и жилищные условия каждого из супругов. На сегодня 75-90% супругов в стране расходятся в течение первых пяти лет. Такую статистику приводит министр социальной политики Украины - Андрей Рева.

Около 70% детей растут в неполной семье, обычно - мать и ребенок. Отец, чаще всего по инициативе бывшей супруги, не учувствует в воспитании ребенка или его присутствие сводиться к выплате алиментов бывшей жене, за тратой которых он никак проследить не может. Каждый пятый ребёнок в стране рождается вне брака. Все эти данные лишь подтверждают, что институт семьи в Украине находиться на грани катастрофы.

Одним из факторов, разваливающих украинские семьи, является варварская алиментная политика, распространённая в нашей стране. От современной алиментной системы страдают, как граждане - в 90% мужчины, так и чиновники (суды, судебные приставы, органы опеки и т.д.). А самое главное - страдают дети, лишенные отца и счастливого детства в полной и здоровой семье. Они переживают большой стресс, ведь развод родителей втрое увеличивает вероятность развода их детей в будущем. Так как они наследуют от родителей модель поведения и построения токсичной семьи, где женщина - это мать и божество, а отец - неудачник, негодяй и ничтожество, по словам матери, которые ребёнок впитывает в процессе своего взросления. И детям, мальчикам и девочкам, из неполных семей, будет трудно или почти невозможно в будущем построить крепкую и счастливую семью.

Мы уверены в разумности и добропорядочности украинских граждан и предлагаем отменить алименты на содержание несовершеннолетних детей, предоставив украинским семьям внутри себя решать вопросы о содержании и воспитании собственных детей.

Почему необходимо отменить алименты на несовершеннолетних детей?

- Алиментная практика увеличивает количество разводов, тем самым нарушая права детей на полную семью.
- Алименты в том варварском виде, в котором они существуют сейчас, отрицательно влияют на демографию страны и психологический климат внутри семьи.
- Алименты дают призрачную иллюзию безопасности женщины, которая думает, что после развода бывший муж будет ее содержать и таким образом косвенно, поощряют разрушение семьи. В противном случае, супруги вынуждены были бы вести диалог и вырабатывать компромиссы для того, чтобы сохранить семью.
- Государство не в состоянии контролировать ситуацию с неплательщиками алиментов. Так оно выделяет на это огромный финансовые и человеческие ресурсы, которые не достигают результата и это несмотря на всё ужесточающийся наказания за неуплату алиментов, вплоть до уголовной ответственности. Число невыплат не сокращается, а только увеличивается каждый год и в 2018 году достигло цифры 622,9 тыс. неплательщиков.

- В 90% случаев дети остаются жить с матерью. Разведенный супруг (супруга), получающий(я) алименты в судебном порядке, часто препятствует общению ребенка со вторым родителем, так как отсутствует заинтересованность в выстраивании каких-либо отношений со вторым родителем. Добиться нормального общения с детьми через суд на практике крайне сложно, а в реальности, в подавляющем большинстве, не является возможным. При этом ребёнок, оказывается в роли "заложника" которого используют, как средство для манипуляции с целью получения материальной выгоды, при этом зачастую уже состоя в отношениях с другим (ой) мужчиной (женщиной).

Отмена алиментов несёт в себе следующие плюсы:

- После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится.
- Невмешательство государства в дела семьи положительно скажутся на демографии страны, в полных семьях рождается больше детей и растут они в здоровой психологической атмосфере.
- Высвободится огромное количество госслужащих и денег на их содержание из госбюджета, так сегодня исполнительная служба безуспешно занимаются взысканием алиментов с миллионов должников. Эти люди могут заняться решением более важных и острых социальных вопросов. Отмена алиментов также декриминализует и статью за их неуплату, что позволит с облегчением вздохнуть практически миллионам человек, которые в настоящее время, в силу ряда причин не могут выплачивать алименты.
- Разведённым супругам придется мирно решать проблемы развода, манипулировать детьми не получится, в результате права детей будут максимально защищены. Это позволит обоим родителям видеть своих детей, общаться с ними и учавствовать в их жизни.
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Смешно стало, интересно в каком дурдоме "официальный брак" из гулящей сделает скромную спутницу жизни, а неудачнику не вырастит рога? ))
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Единственная большая разница между путанами и замужними гулящими, замужние обходятся дешевле чем хорошие путаны )))
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Алименты - зло, подписываем петиции об их отмене:
https://petition.president.gov.ua/petition/52776

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/2251

В настоящее время институт семьи в Украине развален и находиться на грани исчезновения. Так за 2017 год на 249,5 тыс. заключённых браков приходилось 128,7 тыс. (51,6%) разводов (согласно Государственной службы статистики Украины). В течение первого года рушиться 10% заключенных браков и лишь одна из трех пар не разводится. При этом в 9 из 10 случаев инициатором развода является жена, а суды в 90% случаев оставляют ребенка с матерью, вопреки протестам и требованием законных отцов (80% отцов требуют проживания детей с ними), желанию самого ребенка и не беря в расчет финансовые и жилищные условия каждого из супругов. На сегодня 75-90% супругов в стране расходятся в течение первых пяти лет. Такую статистику приводит министр социальной политики Украины - Андрей Рева.

Около 70% детей растут в неполной семье, обычно - мать и ребенок. Отец, чаще всего по инициативе бывшей супруги, не учувствует в воспитании ребенка или его присутствие сводиться к выплате алиментов бывшей жене, за тратой которых он никак проследить не может. Каждый пятый ребёнок в стране рождается вне брака. Все эти данные лишь подтверждают, что институт семьи в Украине находиться на грани катастрофы.

Одним из факторов, разваливающих украинские семьи, является варварская алиментная политика, распространённая в нашей стране. От современной алиментной системы страдают, как граждане - в 90% мужчины, так и чиновники (суды, судебные приставы, органы опеки и т.д.). А самое главное - страдают дети, лишенные отца и счастливого детства в полной и здоровой семье. Они переживают большой стресс, ведь развод родителей втрое увеличивает вероятность развода их детей в будущем. Так как они наследуют от родителей модель поведения и построения токсичной семьи, где женщина - это мать и божество, а отец - неудачник, негодяй и ничтожество, по словам матери, которые ребёнок впитывает в процессе своего взросления. И детям, мальчикам и девочкам, из неполных семей, будет трудно или почти невозможно в будущем построить крепкую и счастливую семью.

Мы уверены в разумности и добропорядочности украинских граждан и предлагаем отменить алименты на содержание несовершеннолетних детей, предоставив украинским семьям внутри себя решать вопросы о содержании и воспитании собственных детей.

Почему необходимо отменить алименты на несовершеннолетних детей?

- Алиментная практика увеличивает количество разводов, тем самым нарушая права детей на полную семью.
- Алименты в том варварском виде, в котором они существуют сейчас, отрицательно влияют на демографию страны и психологический климат внутри семьи.
- Алименты дают призрачную иллюзию безопасности женщины, которая думает, что после развода бывший муж будет ее содержать и таким образом косвенно, поощряют разрушение семьи. В противном случае, супруги вынуждены были бы вести диалог и вырабатывать компромиссы для того, чтобы сохранить семью.
- Государство не в состоянии контролировать ситуацию с неплательщиками алиментов. Так оно выделяет на это огромный финансовые и человеческие ресурсы, которые не достигают результата и это несмотря на всё ужесточающийся наказания за неуплату алиментов, вплоть до уголовной ответственности. Число невыплат не сокращается, а только увеличивается каждый год и в 2018 году достигло цифры 622,9 тыс. неплательщиков.

- В 90% случаев дети остаются жить с матерью. Разведенный супруг (супруга), получающий(я) алименты в судебном порядке, часто препятствует общению ребенка со вторым родителем, так как отсутствует заинтересованность в выстраивании каких-либо отношений со вторым родителем. Добиться нормального общения с детьми через суд на практике крайне сложно, а в реальности, в подавляющем большинстве, не является возможным. При этом ребёнок, оказывается в роли "заложника" которого используют, как средство для манипуляции с целью получения материальной выгоды, при этом зачастую уже состоя в отношениях с другим (ой) мужчиной (женщиной).

Отмена алиментов несёт в себе следующие плюсы:

- После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится.
- Невмешательство государства в дела семьи положительно скажутся на демографии страны, в полных семьях рождается больше детей и растут они в здоровой психологической атмосфере.
- Высвободится огромное количество госслужащих и денег на их содержание из госбюджета, так сегодня исполнительная служба безуспешно занимаются взысканием алиментов с миллионов должников. Эти люди могут заняться решением более важных и острых социальных вопросов. Отмена алиментов также декриминализует и статью за их неуплату, что позволит с облегчением вздохнуть практически миллионам человек, которые в настоящее время, в силу ряда причин не могут выплачивать алименты.
- Разведённым супругам придется мирно решать проблемы развода, манипулировать детьми не получится, в результате права детей будут максимально защищены. Это позволит обоим родителям видеть своих детей, общаться с ними и учавствовать в их жизни.
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Алименты нужно ОТМЕНЯТЬ. Вместо них нужно сделать распространённым подписание брачных контрактов и обязательных проверок in virgo всех лиц женского пола до 21 года .Без справки о браке или о прохождении теста in virgo не принимать в учебные заведения , не оказывать услуг , НЕ принимать на работу . Запретить собачьи ( гражданские) браки , за нарушение этих правил ввести уголовную и материальную ответственность
данные простые меры а) Исключат появление байструков не нужных их родителям и снимут бремя их содержания как с родственников , часто бабушек и дедушек так и с государства
б) Средства полученные от данных мер должны быть направлены для улучшения социальных условий молодым только вступившим в брак семьям .На строительство БЕСПЛАТНОГО жилья .На БЕСПЛАТНЫЙ отдых всем членам семьи раз в год .И на льготную покупку автомобиля раз в 10 лет .
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Гражданские браки, это то что останется в итоге, вся эта херня с "официальными" браками просто отрыжка из эры папуасов.
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Назад к обезьянам ! По веткам ра-зой-дись . Спариваться по очереди .Не более 3 бабуинов на одну самку женского пола .Новых отверстий Бог в ней пока не предусмотрел
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Смешно стало, интересно в каком дурдоме "официальный брак" из гулящей сделает скромную спутницу жизни, а неудачнику не вырастит рога? ))
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Вы наверное невнимательно читали. Задачей этих мер является не прикрыть пелотку у гулящей простигосподи и сделать её монахиней .А хотя бы сохранить институт семьи как таковой .А зачем это спросите ? А вы тему читали ? Тема выплата алиментов ,,ненужным детям" . Так вот цель в том чтобы исключить возможности появления этих ненужных никому детей .
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Если ребенок не нужен, бумажка о бракосочетании не даст ребенку не отца, не матери, не семьи.

Поэтому и весь этот "Институт семьи", это просто тысячи и тысячи детей в детских домах и 3,2 млрд грн долгов по алиментам.
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Нельзя всё утверждать так однозначно, можно говорить только о большой вероятности этих последствий после принятия таких решений.

Для обсуждения последний пункт должен звучать так:
"Отмена алиментов несёт в себе следующие плюсы:
- После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится."

После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится по следующим причинам:

И далее по пунктам.

Кроме того, необходимо сравнить статистику с гражданскими браками, тогда будет достаточно однозначный ответ на многие вопросы...
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Гражданские браки должны быть вне закона . ,,Гражданские жёны " должны принимать в домах терпимости Проституция должна быть легализована . А путаны перестать быть ,,изгоями" общества .Эта работа должна восприниматься обществом также как массажистка или официантка
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Я обсуждаю петицию и рассматриваю реальные ситуации, чтобы можно было сравнить с заявленным в петиции, потому и сказал о гражданских браках и не обсуждаю гражданские браки.
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Единственная большая разница между путанами и замужними гулящими, замужние обходятся дешевле чем хорошие путаны )))
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Не хотять мужики детей в семье воспитывать.Ужас.
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Мой знакомый при савке работал на межгороде автобусником.получал более 1000 рублей .Алименты 250 рублей.Бывшая жена жила припеваючи с любовником.К дитю не подпускала.Он устроился сантехником в ЖЭК на 80 руб.+ халтура .Та же тысяча ,а то и больше.Жена моментально отдала ребёнка.
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Не понимаю как устроено мышление у того кто убегает от обеспечения своего ребенка.
Все же просто, если не хочешь детей, иди сделай себе вазэктомию и всех делов, но нет, делают детей и бросают их без поддержки, пипец...
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Украиночки Від початку року в Україні було стягнуто 3,2 млрд грн боргів за аліментами, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 7366 ....и шоб размером потолще .И шоб числом побольше . А потом удивляются а чово это мужики не хотят содержать дитёв своих ? А если у такой уже трое дитёв от трёх пап , то у этих пап возникает справедливый когнитивный диссонанс . Какое из них его ? Он должен содержать всех или того кого ОНА считает его ребёнком , а если ещё добавить то что генетически все эти дети уже ОБЧИЕ а не кого то конкретного , то тогда етого отца семейства становится вообще жаль
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А куда смотрят бабы? Бабы у нас любят ******** и завсегдатаев ночных клубов. А потом когда залетит то начинает ойкать и искать рогоносца кому своих байстрюков повесить на шею.
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Это да .Правда ваша .Называется это красиво -поиски отца (лоха) ДЛЯ её ребёнка .И лохи находятся с завидным постоянством
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Афигеть, нашли перемогу. Я бы вообще отменил алименты тем бабам которые запрещают мужьям видеть своих детей. Ето какое то рабство и примитивизм. Мужика используют как семенного бычка а потом отправляют на работу зарабатывать деньги притом с его наследниками общаться запрещают. Если развод по обоюдному согласию то и все должно делиться пополам в том числе и права на ребенка и алименты. Иначе у нас скоро одни холостяки и гомики будут. Европа кстати уже доигралась.
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Слава богу что я никому ничего не должен. Ещё не хватало платить за такое какой-то аферистке, фу.
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Результаты работы Государственной исполнительной службы Минюста в этом вопросе - на самом деле позитивные, потому что долги накоплялись годами и у разведённых супругов на самом деле были большие сложности с материальным обеспечением детей. Но у меня один вопрос : в условиях, когда в стране исполняется менее 40% судебных решений, почему такие жёсткие ограничения ввели только по делам об алиментах, а не по ВСЕМ задолженностям, подтверждённым судебными решениями ?
Ведь из этих ограничений (запрет выезда за границу, запрет управлять авто и запрет на спецразрешения типа охоты) закон предусматривает по другим видам долгов ставить вопрос только по запрету выезда за границу. Но судебная практика не поддерживает это, потому что "а докажите реальный умысел скрыться за границей от исполнения решения . . ." - в результате ходатайства исполнительной службы отклоняются в основном.
Почему при наличии невыполненного судебного решения должнику автоматически не опускаются ВСЕ шлагбаумы в государстве : возможность выезда за границу, запрет на приобретение (а не только отчуждение) имущества, кроме наследства, блокирование всех спецразрешений (управление автомобилем, охота . . .), запрет участвовать в конкурсах на должности в государственном секторе экономики или органах власти и местного самоуправления, выступать учредителем фирм и т.д., и т.п. ???
Если ты не уважаешь установленный в государстве порядок решения споров, судебное решение, то государство должно иметь широчайший инструментарий принудить тебя к выполнению решения своего суда - ведь твой долг, это у кого-то неполученные деньги (невыплаченная тобой работнику зарплата, неуплаченные средства контрагенту, которому без них может грозить банкротство, ну и так далее). ПОЧЕМУ ТОЛЬКО АЛИМЕНТЫ ???
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоВід початку року в Україні було стягнуто 3,2 млрд грн боргів за аліментами, - Мін'юст
 
 
 
 
 
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