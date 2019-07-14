 Від початку року в Україні було стягнуто 3,2 млрд грн боргів за аліментами, - Мін'юст

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мін'юсту, про це 10 липня повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
За його словами, такого результату вдалося досягти завдяки реалізації ініціативи "Чужих дітей не буває".
Загалом розмір боргу, який стягнуто на користь дітей, перевищив 7,8 млрд грн.
Петренко зазначив, що одним із найдієвіших засобів впливу на боржників є заборона виїжджати за межі країни, керувати автомобілем, користуватися зброєю і полювати. Деякі неплатники погашали борги, щойно дізнавалися про накладення заборони.
У Мін'юсті розповіли, що наразі обмеження застосовано до 126 тис. осіб. У розшук оголошено 15 боржників.
https://petition.president.gov.ua/petition/52776
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/2251
В настоящее время институт семьи в Украине развален и находиться на грани исчезновения. Так за 2017 год на 249,5 тыс. заключённых браков приходилось 128,7 тыс. (51,6%) разводов (согласно Государственной службы статистики Украины). В течение первого года рушиться 10% заключенных браков и лишь одна из трех пар не разводится. При этом в 9 из 10 случаев инициатором развода является жена, а суды в 90% случаев оставляют ребенка с матерью, вопреки протестам и требованием законных отцов (80% отцов требуют проживания детей с ними), желанию самого ребенка и не беря в расчет финансовые и жилищные условия каждого из супругов. На сегодня 75-90% супругов в стране расходятся в течение первых пяти лет. Такую статистику приводит министр социальной политики Украины - Андрей Рева.
Около 70% детей растут в неполной семье, обычно - мать и ребенок. Отец, чаще всего по инициативе бывшей супруги, не учувствует в воспитании ребенка или его присутствие сводиться к выплате алиментов бывшей жене, за тратой которых он никак проследить не может. Каждый пятый ребёнок в стране рождается вне брака. Все эти данные лишь подтверждают, что институт семьи в Украине находиться на грани катастрофы.
Одним из факторов, разваливающих украинские семьи, является варварская алиментная политика, распространённая в нашей стране. От современной алиментной системы страдают, как граждане - в 90% мужчины, так и чиновники (суды, судебные приставы, органы опеки и т.д.). А самое главное - страдают дети, лишенные отца и счастливого детства в полной и здоровой семье. Они переживают большой стресс, ведь развод родителей втрое увеличивает вероятность развода их детей в будущем. Так как они наследуют от родителей модель поведения и построения токсичной семьи, где женщина - это мать и божество, а отец - неудачник, негодяй и ничтожество, по словам матери, которые ребёнок впитывает в процессе своего взросления. И детям, мальчикам и девочкам, из неполных семей, будет трудно или почти невозможно в будущем построить крепкую и счастливую семью.
Мы уверены в разумности и добропорядочности украинских граждан и предлагаем отменить алименты на содержание несовершеннолетних детей, предоставив украинским семьям внутри себя решать вопросы о содержании и воспитании собственных детей.
Почему необходимо отменить алименты на несовершеннолетних детей?
- Алиментная практика увеличивает количество разводов, тем самым нарушая права детей на полную семью.
- Алименты в том варварском виде, в котором они существуют сейчас, отрицательно влияют на демографию страны и психологический климат внутри семьи.
- Алименты дают призрачную иллюзию безопасности женщины, которая думает, что после развода бывший муж будет ее содержать и таким образом косвенно, поощряют разрушение семьи. В противном случае, супруги вынуждены были бы вести диалог и вырабатывать компромиссы для того, чтобы сохранить семью.
- Государство не в состоянии контролировать ситуацию с неплательщиками алиментов. Так оно выделяет на это огромный финансовые и человеческие ресурсы, которые не достигают результата и это несмотря на всё ужесточающийся наказания за неуплату алиментов, вплоть до уголовной ответственности. Число невыплат не сокращается, а только увеличивается каждый год и в 2018 году достигло цифры 622,9 тыс. неплательщиков.
- В 90% случаев дети остаются жить с матерью. Разведенный супруг (супруга), получающий(я) алименты в судебном порядке, часто препятствует общению ребенка со вторым родителем, так как отсутствует заинтересованность в выстраивании каких-либо отношений со вторым родителем. Добиться нормального общения с детьми через суд на практике крайне сложно, а в реальности, в подавляющем большинстве, не является возможным. При этом ребёнок, оказывается в роли "заложника" которого используют, как средство для манипуляции с целью получения материальной выгоды, при этом зачастую уже состоя в отношениях с другим (ой) мужчиной (женщиной).
Отмена алиментов несёт в себе следующие плюсы:
- После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится.
- Невмешательство государства в дела семьи положительно скажутся на демографии страны, в полных семьях рождается больше детей и растут они в здоровой психологической атмосфере.
- Высвободится огромное количество госслужащих и денег на их содержание из госбюджета, так сегодня исполнительная служба безуспешно занимаются взысканием алиментов с миллионов должников. Эти люди могут заняться решением более важных и острых социальных вопросов. Отмена алиментов также декриминализует и статью за их неуплату, что позволит с облегчением вздохнуть практически миллионам человек, которые в настоящее время, в силу ряда причин не могут выплачивать алименты.
- Разведённым супругам придется мирно решать проблемы развода, манипулировать детьми не получится, в результате права детей будут максимально защищены. Это позволит обоим родителям видеть своих детей, общаться с ними и учавствовать в их жизни.
данные простые меры а) Исключат появление байструков не нужных их родителям и снимут бремя их содержания как с родственников , часто бабушек и дедушек так и с государства
б) Средства полученные от данных мер должны быть направлены для улучшения социальных условий молодым только вступившим в брак семьям .На строительство БЕСПЛАТНОГО жилья .На БЕСПЛАТНЫЙ отдых всем членам семьи раз в год .И на льготную покупку автомобиля раз в 10 лет .
Поэтому и весь этот "Институт семьи", это просто тысячи и тысячи детей в детских домах и 3,2 млрд грн долгов по алиментам.
Для обсуждения последний пункт должен звучать так:
"Отмена алиментов несёт в себе следующие плюсы:
- После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится."
После отмены алиментов на несовершеннолетних детей количество разводов в стране резко снизится по следующим причинам:
И далее по пунктам.
Кроме того, необходимо сравнить статистику с гражданскими браками, тогда будет достаточно однозначный ответ на многие вопросы...
Аллаху Акбар !...
Да будет так.... - Иншаллах....
Все же просто, если не хочешь детей, иди сделай себе вазэктомию и всех делов, но нет, делают детей и бросают их без поддержки, пипец...
Ведь из этих ограничений (запрет выезда за границу, запрет управлять авто и запрет на спецразрешения типа охоты) закон предусматривает по другим видам долгов ставить вопрос только по запрету выезда за границу. Но судебная практика не поддерживает это, потому что "а докажите реальный умысел скрыться за границей от исполнения решения . . ." - в результате ходатайства исполнительной службы отклоняются в основном.
Почему при наличии невыполненного судебного решения должнику автоматически не опускаются ВСЕ шлагбаумы в государстве : возможность выезда за границу, запрет на приобретение (а не только отчуждение) имущества, кроме наследства, блокирование всех спецразрешений (управление автомобилем, охота . . .), запрет участвовать в конкурсах на должности в государственном секторе экономики или органах власти и местного самоуправления, выступать учредителем фирм и т.д., и т.п. ???
Если ты не уважаешь установленный в государстве порядок решения споров, судебное решение, то государство должно иметь широчайший инструментарий принудить тебя к выполнению решения своего суда - ведь твой долг, это у кого-то неполученные деньги (невыплаченная тобой работнику зарплата, неуплаченные средства контрагенту, которому без них может грозить банкротство, ну и так далее). ПОЧЕМУ ТОЛЬКО АЛИМЕНТЫ ???