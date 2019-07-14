 Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ біля окупованого Луганська

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
"Під час польоту БПЛА СММ малого радіусу дії приблизно за 4 км на північний захід від н. п. Металіст (непідконтрольний уряду, 7 км на північний захід від Луганська) спостерігачі чули 20 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 1-1,5 км на північ від своєї позиції. За їхньою оцінкою, постріли було здійснено в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на північ", - йдеться у звіті.
Зазначається, що спостерігачі ОБСЄ змогли посадити безпілотник і покинули район.
"Згідно з аналізом даних повітряного спостереження, отриманих за допомогою цього апарату, було зафіксовано людину, яка направила автомат на БПЛА", - повідомили в місії.
Також в ОБСЄ повідомили, що в трьох випадках, виконуючи політ над Макіївкою (непідконтрольна уряду, 12 км на північний схід від Донецька), безпілотник СММ малого радіусу піддавався впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно, внаслідок глушіння).
І ще. УВАГА, СКАБЕЄВИ!
В самому місті майже в центрі є район який називається село Макеевка. Не дєрєвня, не кішлак, не аул - СЕЛО.