 Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ біля окупованого Луганська

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Під час польоту БПЛА СММ малого радіусу дії приблизно за 4 км на північний захід від н. п. Металіст (непідконтрольний уряду, 7 км на північний захід від Луганська) спостерігачі чули 20 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 1-1,5 км на північ від своєї позиції. За їхньою оцінкою, постріли було здійснено в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на північ", - йдеться у звіті.

Зазначається, що спостерігачі ОБСЄ змогли посадити безпілотник і покинули район.

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"Згідно з аналізом даних повітряного спостереження, отриманих за допомогою цього апарату, було зафіксовано людину, яка направила автомат на БПЛА", - повідомили в місії.

Також в ОБСЄ повідомили, що в трьох випадках, виконуючи політ над Макіївкою (непідконтрольна уряду, 12 км на північний схід від Донецька), безпілотник СММ малого радіусу піддавався впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно, внаслідок глушіння).

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