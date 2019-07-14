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Все про:безпілотник (393) Луганщина (1777) ОБСЄ (2183) обстріл (5329)

 Найманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ біля окупованого Луганська

Безпілотник місії ОБСЄ малого радіусу дії було обстріляно під час польоту неподалік від окупованого Луганська.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Під час польоту БПЛА СММ малого радіусу дії приблизно за 4 км на північний захід від н. п. Металіст (непідконтрольний уряду, 7 км на північний захід від Луганська) спостерігачі чули 20 пострілів зі стрілецької зброї на відстані приблизно 1-1,5 км на північ від своєї позиції. За їхньою оцінкою, постріли було здійснено в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на північ", - йдеться у звіті.

Зазначається, що спостерігачі ОБСЄ змогли посадити безпілотник і покинули район.

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"Згідно з аналізом даних повітряного спостереження, отриманих за допомогою цього апарату, було зафіксовано людину, яка направила автомат на БПЛА", - повідомили в місії.

Також в ОБСЄ повідомили, що в трьох випадках, виконуючи політ над Макіївкою (непідконтрольна уряду, 12 км на північний схід від Донецька), безпілотник СММ малого радіусу піддавався впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно, внаслідок глушіння).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137418
 
 
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Отмечается, что наблюдатели ОБСЕ смогли приземлить беспилотник и покинули район Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска - Цензор.НЕТ 7771 Сдрыснули значит и накивали пятами. А как же перемирие? Как же разведение сил и контроль за ним? Как же местные жители которые оказались один на один с росийскими боевиками? Вот вам и ОБСЕ и польза от него.
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Чувак ( зеленый) ни разу не креативный! Написал бы, шо к нему подходили и обещали кастрировать, если не снимецца от слуги народа. Народ бы им сразу заинтересовался! Может быть и прошел бы в Раду. Там сейчас таких половина будет.
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ОБСЕ (Общество Бесполезных Слепых Енотов).
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Знаю мешканця того міста, ватний. Так навіть він називає його не інакше як Макаковка.
І ще. УВАГА, СКАБЕЄВИ!
В самому місті майже в центрі є район який називається село Макеевка. Не дєрєвня, не кішлак, не аул - СЕЛО.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли безпілотник ОБСЄ біля окупованого Луганська
 
 
 
 
 
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