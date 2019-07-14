 Двох людей затримано за підозрою в погрозі вбивством кандидату від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецькому. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Новини. Хмельницький", на своїй сторінці Олексій Жмеренецький написав:
"Сьогодні, 13 липня 2019 року, біля мого виборчого штабу в місті Шепетівка до мене підійшли дві людини і погрожували мені вбивством, якщо я не зніму свою кандидатуру з виборчої кампанії. Я чітко розумію, що таким чином на мене чиниться тиск моїми опонентами".
Згідно з текстом заяви в поліцію, інцидент стався 13 липня 2019 року о 16:10 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 6 (біля будинку побуту). До Олексія підійшло двоє невідомих чоловіків, які назвалися "представниками кримінального світу" і погрожували фізичною розправою в разі, якщо він не відмовиться балотуватися кандидатом у народні депутати України у виборчому одномандатному окрузі №190. На прохання пояснити, кого саме представляють ці особи, вони відповіли, що "верхівку кримінального світу".
"Цих людей я бачив вперше. Вони досить серйозно і переконливо висловили погрозу, тому я вважаю, що існують реальні підстави для побоювання за безпеку мого життя і здоров'я", - сказав кандидат.
Як повідомили в штабі кандидата, з огляду на інцидент, у Шепетівку вже прибув начальник ГУНП у Хмельницькій області, полковник поліції Василь Віконський.
Наразі вдалося встановити номерні знаки і власника автомобіля, на якому приїхали чоловіки, які погрожували Олексію, а також отримати відео з камери спостереження. На ньому зафіксовано сам інцидент. Переглянути його можна нижче. Виборчий штаб Олексія Жмеренецького просить звернутися в поліцію, якщо вам вдасться упізнати чоловіків.
Оновлено: згідно з інформацією пресслужби Жмеренецького, поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у погрозах кандидату в депутати.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2250560301732795
це вже не смішно - після 1917 були ще й 1930ті роки , коли
вони нищили міліонами українців . Я що в себе в країні не
можу зебілу сказати , що воно гівно та жлоб ? Навіть при
хряку можна було ригів відкрито посилати ! Різко взялися роти
людям закривати !
Роман Мацола стабільно працює в ВР та в своєму комітеті, однак під час голосувань часто утримується і цьогоріч, приміром, жодного разу не брав слова. Разом з тим він активно використовує соцмережі, власний сайт та місцеві ЗМІ, звітуючи про роботу. Підтримка з боку адмінресурсу, яка буде в Мацоли разом з ймовірною "нейтральністю" Олександра Гереги - нардепа і бізнесмена, який має серйозні "претензії" на владу в області - дають йому цілком реальний шанс знову потрапити в Верховну Раду.
Впродовж каденції Роман Мацола не скупиться: влаштовує волонтерські медогляди, закуповує обладнання, меблі й оргтехніку для місцевих закладів, облаштовує святі джерела та майданчики до свят.
так чтоб лиц было не распознать ?
А когда это они успели выучить его распорядок ?
Могли перехватить в сквере и хотя бы дать ему щелбан.
кацапам , це там ********** один одного "по самое
не балуйся".
Він заявив мені що проголосував за Зеленського тому що хоче ; шоб прийшов путін, і вас, бандер йо.....х перестріляв!;
Ну, у мене дах і знесло.
По итогу - бесплатный пиар, парни ничего не теряют: слова на слава.
А , ну ещё полюции пиар)))
А здесь - их полно...
Посмотрите на укГаинское лицо этого мальчика.
Именно таких Зебил тащит во власть.
Украинцы переводятся в разряд гоев...
починають репресії . Це вже не жарти , бо такі вже
приходили в 1917 . До речі , призвіще в кандидата
знову характерне , популярне останнім часом .
Ау , зебіли , ви ж Порошенка вальцманом називали .