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Все про:кандидат (172) погрози (244) Слуга народу (115) Жмеренецький Олексій (1)

 Двох людей затримано за підозрою в погрозі вбивством кандидату від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецькому. ВІДЕО+ФОТО

Кандидат від партії "Слуга народу" у 190-му виборчому окрузі Олексій Жмеренецький заявив, що йому погрожували вбивством, якщо він не зніме свою кандидатуру. Відповідну заяву прийняв Шепетівський відділ поліції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Новини. Хмельницький", на своїй сторінці Олексій Жмеренецький написав:

"Сьогодні, 13 липня 2019 року, біля мого виборчого штабу в місті Шепетівка до мене підійшли дві людини і погрожували мені вбивством, якщо я не зніму свою кандидатуру з виборчої кампанії. Я чітко розумію, що таким чином на мене чиниться тиск моїми опонентами".

Згідно з текстом заяви в поліцію, інцидент стався 13 липня 2019 року о 16:10 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 6 (біля будинку побуту). До Олексія підійшло двоє невідомих чоловіків, які назвалися "представниками кримінального світу" і погрожували фізичною розправою в разі, якщо він не відмовиться балотуватися кандидатом у народні депутати України у виборчому одномандатному окрузі №190. На прохання пояснити, кого саме представляють ці особи, вони відповіли, що "верхівку кримінального світу".

"Цих людей я бачив вперше. Вони досить серйозно і переконливо висловили погрозу, тому я вважаю, що існують реальні підстави для побоювання за безпеку мого життя і здоров'я", - сказав кандидат.

Читайте також: "Або її приберуть зі списку, або я приберу її фізично!" - виключена зі "Слуги народу" кандидатка стверджує, що її викреслили незаконно і заявляє про погрози

Як повідомили в штабі кандидата, з огляду на інцидент, у Шепетівку вже прибув начальник ГУНП у Хмельницькій області, полковник поліції Василь Віконський.

Наразі вдалося встановити номерні знаки і власника автомобіля, на якому приїхали чоловіки, які погрожували Олексію, а також отримати відео з камери спостереження. На ньому зафіксовано сам інцидент. Переглянути його можна нижче. Виборчий штаб Олексія Жмеренецького просить звернутися в поліцію, якщо вам вдасться упізнати чоловіків.

Оновлено: згідно з інформацією пресслужби Жмеренецького, поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у погрозах кандидату в депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137417
 
 
 Топ коментарі
 
В слуге и своих бандюков хватает.

Кандидат від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецький заявив, що йому погрожують вбивством, якщо він не зніметься з виборів - Цензор.НЕТ 2149
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кому він нахер нужен?
Ну, хіба що заважає іншому популісту...
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Щось не помітив на сайті новину про напад шаріївського кодла на "Вежу""Рускіє ідут" або Хто і навіщо атакує Vежу .А жмеренецьких таких....
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Коли воно стало слугою урода? Але вже хоче до ЗЕленого корита !! Забуває ,що живе в УКРАЇНІ ,а не на землі ,,обітованной" !! Чемодан - аеропорт-Хайфа !!
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Умовному "жмеренецькому" на цих непоприкольних виборах можеь погрожувати лише умовний "кіперман". Яке українцям до цього діло? У цих "жмеренецьких" з 1917 року в руках усі кривоохоронні органи, от і нехай розбираються поміж своїми.
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Ви також звернули увагу на шиферів з жмеринськими ? Але
це вже не смішно - після 1917 були ще й 1930ті роки , коли
вони нищили міліонами українців . Я що в себе в країні не
можу зебілу сказати , що воно гівно та жлоб ? Навіть при
хряку можна було ригів відкрито посилати ! Різко взялися роти
людям закривати !
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А что, разве не могут быть бандиты патриоты, верующие в непорочность своего зачатья, томос, в пЕС и 144 риформы...ну так ведь, порохоботы?
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Зелемойский в Канаде: "30 месяцев реформы успешно реализуются". :D
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Без звукозаписи это все пустые слова, недоказуемо. Может быть и пиар. Если даже споймают, заявят, что говорили о погоде.
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Мало Креативности у ЧУВАКА! Написал бы, шо его собираются кастрировать, народ бы и потянулся....
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Сьогодні позиції Мацоли на окрузі виглядають стабільно.

Роман Мацола стабільно працює в ВР та в своєму комітеті, однак під час голосувань часто утримується і цьогоріч, приміром, жодного разу не брав слова. Разом з тим він активно використовує соцмережі, власний сайт та місцеві ЗМІ, звітуючи про роботу. Підтримка з боку адмінресурсу, яка буде в Мацоли разом з ймовірною "нейтральністю" Олександра Гереги - нардепа і бізнесмена, який має серйозні "претензії" на владу в області - дають йому цілком реальний шанс знову потрапити в Верховну Раду.


Впродовж каденції Роман Мацола не скупиться: влаштовує волонтерські медогляди, закуповує обладнання, меблі й оргтехніку для місцевих закладів, облаштовує святі джерела та майданчики до свят.
Кандидат від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецький заявив, що йому погрожують вбивством, якщо він не зніметься з виборів - Цензор.НЕТ 6579
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И надо же было им встречать его как раз перед камерой наблюдения
так чтоб лиц было не распознать ?
А когда это они успели выучить его распорядок ?
Могли перехватить в сквере и хотя бы дать ему щелбан.
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Отдать их Ляшку, чтобы он их наказал по самое небалуйся.
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Как в фильме "криминальное чтиво "? 😁😁😁
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Тебе , придурка , разом з зе кандидатом треба віддати
кацапам , це там ********** один одного "по самое
не балуйся".
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их нужно НАГРАДИТЬ. в будущем будут называть героями, первыми вставшими на борьбу.
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Першим почав я- проголосувавшому за фрік-мена і до хріна патякавшому вибив зуб і підбив обидва ока.
Він заявив мені що проголосував за Зеленського тому що хоче ; шоб прийшов путін, і вас, бандер йо.....х перестріляв!;
Ну, у мене дах і знесло.
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Рейтинг нужно поднимать.
По итогу - бесплатный пиар, парни ничего не теряют: слова на слава.
А , ну ещё полюции пиар)))
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-Драсте, разрешите представиться:Представитель криминального мира...
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Що за фрукт?- Національність з прізвища зрозуміла.
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Мрія багатьох- виїхати в Ізраїль. Судячи з національності ; слуг народа; у нас тепер буде не ВР, а кнессет.
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интересно а сколько в кнесете Украинцев ?
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Щось вони з Ізраїля сюди повертаються.
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В Израиле мало лохов и гоев.
А здесь - их полно...
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соевые подкацапные боты и в воскресенье строчат.
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Спроба самопіару рівня зЕмистетства! Двох людей затримано за підозрою в погрозі вбивством кандидату від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецькому - Цензор.НЕТ 3288 Ключова фігура партії холуїв бЕні та х*йла отримала погрози від верхівки кримінального світу! Це мабуть від партії гепи та капітана!
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надо уменьшить ценность депутатского мандата для проходимцев, меньше преференций больше ответственности
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это как с надюшей было: гдето за бутылкой попи.... про миномёты в центре Киева(ой, не то, это уже югик за бутылкой направдорубил))))), но, всё равно, купол хотела обрушить, такое "покушение"??)) зеля, всётаки клоуны, как бы ты не орало....
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Люди, откройте глаза!
Посмотрите на укГаинское лицо этого мальчика.
Именно таких Зебил тащит во власть.
Украинцы переводятся в разряд гоев...
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Як я , на жаль , думав так і сталося - ці вонючки зе
починають репресії . Це вже не жарти , бо такі вже
приходили в 1917 . До речі , призвіще в кандидата
знову характерне , популярне останнім часом .
Ау , зебіли , ви ж Порошенка вальцманом називали .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДвох людей затримано за підозрою в погрозі вбивством кандидату від "Слуги народу" у 190-му окрузі Жмеренецькому. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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