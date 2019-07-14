 Найманці РФ із 82-мм мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Кримського та Новолуганського, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
На Луганському напрямку противник від початку доби з боку окупованого населеного пункту Сміле протягом півгодини обстрілював обладнані поблизу Кримського опорні пункти підрозділів Об'єднаних сил із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Крім того, з о пів на першу ночі ворог майже 20 хвилин вів вогонь з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї по наших позиціях біля Зайцевого.
Міномет 82-го калібру і автоматичні гранатомети окупанти після 11:00 використовували під час обстрілу військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Новолуганського.
На Донецькому напрямку вночі і вранці було неспокійно неподалік Широкиного, де російсько-окупаційні війська з боку Саханки двічі застосовували стрілецьку зброю.
За наявною інформацією, від початку поточної доби унаслідок обстрілів втрат у лавах Об'єднаних сил немає. Втрати ворога унаслідок вогню з боку наших військ уточнюються.
Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство украинского народа, не исключено, проснется совсем в другой стране.
Самым значимым событием июньского саммита G20 было заявление Владимира Путина на его пресс-конференции с российскими журналистами о том, что Украина фактически признала: инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны Киева.
Эту фразу Путин произнес примерно в полдень по Осаке 29 июня. С тех пор прошло более полумесяца.
Никакого опровержения со стороны Владимира Зеленского этого утверждения, меняющего всё в понимании войны Украины и России и в отношении к ней окружающего мира, не последовало. Да и как оно могло прозвучать, если Путин просто ученически повторил формулу самого Зеленского? Вспомните драматическую сцену «дебатов» на стадионе, когда Зеленский обвинил своего оппонента Петра Порошенко: «Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы». Путин повторил ложь Зеленского даже в менее жесткой форме, чем сам Зеленский.
Более того, Зеленский откровенно выступил на стороне кремлевских агрессоров в своём конфликте с украинским Министерством иностранных дел по поводу захваченных украинских моряков. Путин, не исключено, планирует завершить этот спор славян эффектным предвыборным ходом, вернув моряков за день-два до выборов признавшим вину Украины политикам, Медведчуку или Зеленскому, - пишет Андрей Пионтковский для Радио Свобода.
«Возвращение» Донбасса - контрольный выстрел в голову Украины
Вся предвыборная кампания Зеленского построена на его позиционировании себя как кандидата «партии мира», которая борется с некоей партией войны. Тем самым пять с половиной лет героического сопротивления украинского государства российской агрессии объявлялись войной, развязанной Украиной. Эта кремлевская ложь внедряется сейчас в украинское сознание почти всеми украинскими (!) телевизионными каналами, которые контролируются или Виктором Медведчуком, или близкими ему по духу олигархами. Включая Игоря Коломойского, который, по моим сведениям, оказывает громадное влияние на Зеленского и его ближайшее окружение.
Украинцам целенаправленно внушаются две идеи. Первая: все предыдущие 5 лет в Украине у власти оставалась кровожадная «партия войны», а сейчас вы должны голосовать за гуманную «партию мира». Вторая: то, что происходит в Украине, - это не агрессия России против Украины, а внутренний конфликт, который украинцы должны решить между собой.
Этот дискурс - «альфа и омега» российской политической пропаганды, ядро её информационной войны против Украины, войны, в которой на сторону врага перешли захваченные им украинские СМИ. Жертве агрессии навязывается комплекс вины за оказываемое агрессору сопротивление. В последней своей методичке для президента Коломойский добавил еще один кремлевский тезис - о заинтересованности США в разжигании гражданской войны в Украине для обоснования своих антикремлевских санкций.
Торжествующее «Украина признала!» Путина на G20 - это зачитанный им акт капитуляции Украины в информационной войне с Россией. Свою информационную и психологическую победу Кремль торопится конвертировать в полномасштабный политический реванш - привести в Раду капитулянтское большинство. В Украине есть капитулянтское прокремлевское меньшинство (может быть, до 20%), но ему никогда не удалось бы прийти к власти без операции «Коллективный Зеленский».
Информация, которую мы получаем о людях, внесённых командой Зеленского как в мажоритарные, так и в партийный списки, подтверждает, что они не мифические «слуги народа», но либо слуги Коломойского и других олигархов, либо прямые кремлевские симпатизанты. В результате может реализоваться, казалось бы, невероятная математическая комбинация - капитулянтское меньшинство населения Украины будет представлено в Раде большинством депутатов. Это большинство создадут невнятная партия неизвестных «слуг» + откровенно пророссийская партия Медведчука-Бойко-Рабиновича.
Все откровенные капитулянты, голосовавшие в первом туре президентских выборов за Бойко (Медведчука), дисциплинированно проголосовали во втором туре за Зеленского. Но кроме того, за него голосовали очень многие патриоты Украины, которые были недовольны результатами предыдущей власти в экономической политике и в борьбе с коррупцией. Президентское большинство Зеленского сложилось из двух частей: патриотической и капитулянтской. Капитулянтская автоматически вернется на выборах в Раду к Медведчуку. Зеленскому необходимо удержать по крайней мере до 21 июля очарованную им часть патриотического электората.
А получив большинство в Раде (и тем самым - рычаги власти в парламентско-президентской республике), он сможет с этими людьми совершенно не считаться. В чём горячо убеждают своих кремлевских кураторов профессиональные украинские холуи, вызываемые для битья на московские ток-шоу. Зеленский единственный из своей команды, кто продолжает время от времени делать какие-то патриотические заявления. Ему до вечера 21 июля необходимо посылать патриотам маркеры: «Я свой!» Помните, например, его ответ на угрозу Путина предоставить паспорта всем украинцам? Я даже знаю, какой именно кремлевский жулик написал Зеленскому тот текст. Эта циничная политтехнология пока срабатывает.
Утром 22 июля проевропейское антиимперское большинство украинского народа, не исключено, проснется совсем в другой стране. В Украине, в которой все ветви власти - пост президента, Рада, суды, пресса - контролируются капитулянтским триумвиратом Зеленский-Коломойский-Медведчук. Я знаю, с какими проклятьями обрушатся на меня сейчас Свидетели Владимира. Мне не привыкать.
20 лет назад в ходе другой избирательной кампании я сказал: «Путинизм - это война, это - информационное зомбирование, это изоляция от внешнего мира и дальнейшая экономическая деградация. Путинизм - это контрольный выстрел в голову России». До сих пор участники российской сислибовской клаки не могут простить мне тех слов по адресу их кумира. Украинские «полезные идиоты» прозреют, надеюсь, значительно быстрее: не за годы и десятилетия, а за недели и месяцы.
Напомню свою позицию по минским соглашениям. Правду повторять легко и приятно, и она была высказана мною сразу же после заключения этих соглашений: «Практическим результатом минских переговоров стало хрупкое перемирие и фиксация новой, более выгодной для Кремля линии разделения сторон. Всё остальное из области ненаучной фантастики. Иллюзия восстановления территориальной целостности Украины (без Крыма, разумеется) - тот крючок, на который после провала своего амбициозного проекта Новороссии Путин пытается подвесить украинское руководство.
Кремлевской ловушке можно противопоставить только последовательную позицию Украины в отношении Востока Украины и Крыма: это временно оккупированные агрессором территории, у Украины нет военных возможностей их вернуть, рано или поздно она их вернет другими средствами, но сегодня полная ответственность за то, что там происходит, - политическая, экономическая, гуманитарная - лежит на оккупационных властях агрессора.
Моральная и юридическая обязанность украинского государства - обустроить всех своих граждан, желающих покинуть оккупированные районы, и использовать все возможные дипломатические средства для освобождения захваченных украинских граждан, в том числе находящихся на территории России. Игра же в особые статусы, в восстановление территориальной целостности, в единое политическое пространство - это всё игра на Путина.
Никуда он с Востока Украины не уйдет. Очень простой вопрос - границу он отдаст? Никогда. Своих вежливых профессиональных зеленых человечков, и свору моторыл, гиви, и прочих бабаев уберет? Нет. Он захватил эти территории и намерен втолкнуть их как раковую опухоль в политическое тело Украины для распространения хаоса на всю территорию страны, блокирования европейского вектора ее развития… Стратегия Путина - задушить Украину не обязательно военными, а по возможности экономическими и политическими средствами, игрой с ней в кошки-мышки, в мнимую территориальную целостность.
Украинская армия не может побеждать в наступательных операциях многократно превосходящую ее в ресурсах (людских и материальных) российскую армию. После прекращения огня надо заявить об отказе Украины решать проблему освобождения Донбасса и Крыма военным путем и нацелить ВСУ на стратегическую оборону вдоль новых линий размежевания с силами агрессора. Эта задача вполне по силам украинской армии. И, наоборот, для Кремля попытки нового наступления, дальнейшего расширения оккупированной территории, преодоления украинской обороны будут стоить очень дорого. Как в масштабах человеческих потерь, неприемлемых для российского общества, так и в экономическом ущербе от резко ужесточившихся в этом случае санкций".
Что можно к этому добавить через четыре с половиной года? Да, пожалуй, только одно - несколько упомянутых выше доведенных до отчаяния трактористов и шахтеров были «убраны» российскими спецслужбами в результате внутренних разборок. Как было сорвано Москвой первое перемирие через день после подписания соглашений - так же срывались и десятки других. Включая недавнее разведение войск в районе станицы Луганской. Для реального прекращения огня необходима демилитаризованная зона около 100 километров вглубь оккупированной территории, контролируемая международными миротворцами.
Москве же для дестабилизации политической жизни Украины и проталкивания своего плана уничтожения украинского государства через «восстановление его территориальной целостности» требуются постоянное напряжение на линии разделения и новые потери с обеих сторон. Империи не нужен какой-то новый лакомый кусочек территории Украины. Ей нужна вся Украина, снова ст
От і продовжуйте там це робити.
Такий закон необхідний Україні як повітря. Якщо російська агентура, що сидить на самому верху нинішньої "еліти", не буде відсторонена від влади, майбутнє країни абсолютно безнадійне.
З рашки знімуть санкції і виправдають всі злочини.
Самым значимым событием июньского саммита G20 было заявление Владимира Путина на ... о том, что Украина фактически признала: инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны Киева....«Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы».
Путин повторил ложь Зеленского даже в менее жесткой форме, чем сам Зеленский.»
Методички подоспели...
Пионтковский это продукт КГБ...
И никакая он не опозиция...
Что ФСБ скажет, то он и озвучивает...
Краще скажіть, що не так сказав Піонтковський:
«Самым значимым событием июньского саммита G20 было заявление Владимира Путина на ... о том, что Украина фактически признала: инцидент в Керченском проливе был провокацией со стороны Киева....«Вы послали украинских моряков на смерть ради того, чтобы ввести военное положение и отменить выборы».
Путин повторил ложь Зеленского даже в менее жесткой форме, чем сам Зеленский.» ?
Зеленскому разрешили позвонить Путину только после того, как «гонец Кремля» вытер об него ноги
Круг вопросов, который интересует Кремль в общении с Зеленским достаточно широк, но сводится к одной простой цели - полное поглощение Украины при текущем президенте. Именно с этой целью приезжал наводить мосты известный в узких кругах «гонец» от Кремля и представитель переговорщиков от ФСБ, а по совместительству главред «Эхо Москвы» Венедиктов.
Официально его миссия была в том, чтобы посодействовать в освобождении агента ФСБ и ГРУ Вышинского. Для этого он якобы и прибыл на какие-то переговоры в ОПу Зеленского. Неофициально - ему привезли «список требований» о Путина по поводу дальнейшего сотрудничества. Как мы предполагаем круг вопросов в текущий момент такой: люстрация Евромайдана и его участников, приостановка финансирования ВСУ, приостановка расследований вокруг событий на Евромайдане, новый контракт с Газпромом и наконец текущая вишенка - прямые переговоры с боевиками "лднр".
Последнее наиболее важный момент, который позволит снять в самой ближайшей перспективе большую часть санкций с России и перенести всю тяжесть финансирования боевиков на плечи украинцев. После этого конечно Украину никто из западных партнеров уважать не будет, но зато Зеленский может получить «место при дворе». Однако так ли это? Мы считаем, что нет. Отношение к Зеленскому в Кремле сейчас на уровне собаки Путина - вернее собаку уважают больше. Посудите сами. Вот что рассказывает сам «гонец»: "Мы, безусловно, с представителями офиса президента Зеленского это обсуждали. Они высказывали заинтересованность в звонке Зеленского Путину. Я сказал: «Хорошо. Я понимаю. Пусть звонит»..." - https://echo.msk.ru/contributors/venediktov/
Имеется в виду, что Зеленский фактически спрашивал разрешения позвонить Путину не у представителя администрации последнего, а у журналиста Газпрома. Примерно вы представляете уровень отношения к «слуге народа». Перед этим видимо наш гидрант пообещал много интересного и только потом ему разрешили позвонить. Разговор представлял собой видимо некую формальность и «дружеское похлопывание по плечу». Это похлопывание на сегодня закончится для Украины плачевно - Портнов анонсировал через месяц после парламентских выборов массовые аресты участников Евромайдана. Новый парламент сможет вывести Россию из переговорных процессов и снять с нее санкции, Бойко-Медведчук готовят новый кабальный договор с Газпромом (еще одна тема обсуждения «гонца»), чтобы спасти последний и положить экономику Украины под Кремль полностью.
Нас ждут годы унижений и стагнации во спасение загнивающей Империи, если этот план удастся реализовать. К сожалению к этому все идет. Мы считаем, что Зеленский контролируется Кремлем. Подтвердить сейчас это будет сложно, но все тайное рано или поздно становится явным, и уже сейчас можно предполагать, что следующий Майдан будут давить танками и пулеметами. А потом Кремль реалдизует здесь «сирийский» сценарий, с бомбардировками городов. Ведь в 2020 году Россия сможет пустить газ в Европу в обход Украины.
Тому «хлопці - зберігайте спокій та чистьте кулемет» - этот бой уже будет последним.
http://rusjev.net/2019/07/14/zelenskomu-razreshili-pozvonit-putinu-tolko-posle-togo-kak-gonets-kremlya-vyiter-ob-nego-nogi/
Виктор Шевчук.
https://echo.msk.ru/contributors/хххххvenediktov/
йо..нуті порохоботи!
припиніть таскати в цензор кацапску пропаганду!
https://informnapalm.org/blog/v-yakutii-teroryst-dnr-vbyv-biitsia-roshv/
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На одному з напрямків фронту відкрили пункт прийому особового складу окупантів у #200_бригаду. Чотири воїна Дирляндії так швидко постішали щоб встигнути і нарешті вони там. Причому всі і одразу, комісія пройдена.
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1150331913854431232
Феєричне Відео
и сразу станет ясно кто стрелял
они за пять лет тоже научились
стрелять и каждый день обучаются
не думайте мы умнее будем так считать
/будем получать на орехи /
я за адекватный ответ и на упреждение
СБУ нужно напрягать /в то все находят
склады с оружием без хозяев/