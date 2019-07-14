 Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це Власов повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.

У понеділок направлю цю заяву до Кабінету Міністрів України.

Честь маю, полковник Олександр Власов", - написав він.

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Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.

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6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.