 Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це Власов повідомив на сторінці у фейсбуці.
"Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.
У понеділок направлю цю заяву до Кабінету Міністрів України.
Честь маю, полковник Олександр Власов", - написав він.
Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.
6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.
9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.
пс.А чого ж ви в мінстеці нікого не знайшли ?
П.С. не знал что тебя так легко рассмешить. Признак кого, сама знаешь.
Статья 201. Контрабанда - это перемещение через таможенную границу государства вне таможенных пунктов или скрытно через таможенный пункт оружия, боеприпасов, взрывчатки, ядовитых или сильнодействующих веществ и культурных ценностей. Наркотики к контрабанде не относятся.
мутняк с документами-нарушение ТП! запомни ишак!
Зєлєнскій астанавісь!! Ніззя увольнять чіновнікав!! Вєрніть нам Пітра Ліксєіча, при ньому такого не було!! - высказывание порохобота под ником Днепропетровец.
Во первых - любитель вальцмана ( петюни ) ты не днепропетровец а УЖЕ днепровец.Тебя ж петюня переименовал.А второе - при петрухе такого не было т.к. ему вся ГФС постоянно заносила .Чё ж яйца золотые увольнять. У нас налоговая садик детский отжала и свои хоромы на какие-то немыслимые деньги выстроила. Америка позавидует.Правильно президент Зеленский поступает Жесточайшими методами с ними надо действовать.Для них всегда закон не писан .
Честь маю, полковник Олександр Власов.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Шось тут не так.Либо ты не исполняешь приказ,а значит ложил на главнокомандующего,либо какая тут честь.
Опять как при янеке будут бегать "Кому НДС возвратить?".
А ведь при порохе 2/3 этого грабежа было подавлено!