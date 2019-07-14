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Все про:Зеленський (2079) відставка (524) митниця (526) звільнення (581) ДФС (2266) Олександр Власов (3)

 Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення після відповідного заклику президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Власов повідомив на сторінці у фейсбуці.

"Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про звільнення від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби.
У понеділок направлю цю заяву до Кабінету Міністрів України.
Честь маю, полковник Олександр Власов", - написав він.

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Нагадаємо, 13 липня Зеленський закликав Власова написати заяву про звільнення. Причиною цього стало невиконання головою ДФС прохання президента про звільнення керівників чотирьох митниць у західних областях України. Власов відповів, що "сьогодні ж напише заяву" і відправить її в Кабмін.

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6 липня під час поїздки у Львівську та Закарпатську області Зеленський закликав Власова ухвалити  жорсткі рішення щодо очільників чотирьох митниць Західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької.

9 липня Власов написав у фейсбуці, що звільнив цих керівників.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137413
 
   
 Топ коментарі
 
если мой сварщик ворует деньги из бюджета, то это компетенция соответствующих органов, а не этой гнусавой зелёной сопли.

ему даже конституцию для детей подарили, чтобы оно хоть приблизительно понимало, куда оно своё рыло может совать, а куда не имеет права.

не помогло.
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Вообще-то это на юридическом языке называется превышение служебных полномочий.

А завтра эта зелёная сопля будет мне указывать, чтобы я какого-то своего сварщика уволил ?
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Зєлєнскій астанавісь!! Ніззя увольнять чіновнікав!! Вєрніть нам Пітра Ліксєіча, при ньому такого не було!!
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Тупой(ая) задрот, написано же "люстрация" свинарчукив.
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ну недолго осталось,а там минимум вы скажете все,что я такого не говорил
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тебе барану Заля уже все сказал! ЛЮСТРАЦИЯ все порохоботов до пятого колена. Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського - Цензор.НЕТ 390
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а кто вас знает,может вас баранов реально кастрировали) но видимо наркоз туго выходит у вас,раз голова в тумане
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Ведьмы они такие, что могут превращаться в баранов любого пола т.е. себе подобных.
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Зеледовбики продовжують шукати порохоботів ? І мріяти що люди які не поважають поточного президента зникнуть ? Ха Ха !!!
пс.А чого ж ви в мінстеці нікого не знайшли ?
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Еще одна, После выборов ВР новый КМ, где и министерство информполитики.
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по другому не назовешь даунов и воров, которые рабтали с Петей и его теперь хвалят.
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Ще побачиш як вас зелькіних тролів називатимуть. 😃
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Ксюша, я тебе как-то уже сказал - Вот тогда и поговорим. Не беги впереди паровоза.
П.С. не знал что тебя так легко рассмешить. Признак кого, сама знаешь.
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не поважати петю паРашу долден кожный украинець
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поляки продовжують прикалуватися над зебуїном
Керівник ДФС Власов написав заяву про звільнення після заклику Зеленського - Цензор.НЕТ 6837
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Шкода, дельфіни його не покусали за те що дозволив їх травити
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так вот после кого *море и так грязное*
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Тупой порохобот научился картинки делать в онлайн модификаторе, и хвастается перед ещё более тупыми порохоботами.
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Так Зеленский же хочет перекрыть крнтрабанду, там же огромные суммы. Из-за этой контрабанды трудно расплачиваться с МВФ. И они сказали - у вас же полно денег уходит через контрабанду. Перекройте и будет чем платить.
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чувак, вафля под коксом, а ты похоже под ТВ? контрабанда -это когда ночью через поля, все остальное-нарушение таможенных правил. теперь внимание-занизил стоимость товара, не доплатил налоги в бюджет. поставил высокую стоимость--за это платишь ты при покупке. ВАШ ВЫБОР ЗЕбилик?
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Победун тупой, контрабанда - это незаконное перемещение груза через границу в том числе, когда документы на товар не соответствуют этому товару по названию (коду), цене, качеству, назначению. Это должна проверять визуально таможня, где охеренная вольность при осмотре.
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ААААААААААА чмо спалилось! у меня за плечами 4 дела! быдло тупорылое, так в твоей ПАрашке! ты попутал берега козломордый!
Статья 201. Контрабанда - это перемещение через таможенную границу государства вне таможенных пунктов или скрытно через таможенный пункт оружия, боеприпасов, взрывчатки, ядовитых или сильнодействующих веществ и культурных ценностей. Наркотики к контрабанде не относятся.
мутняк с документами-нарушение ТП! запомни ишак!
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ты клоун! затратная часть в виде взятки за занижение таможенной стоимости ТОЖЕ ЛОЖИТСЯ В ДАЛЬНЕЙШУЮ СТОИМОСТЬ ТОВАРА!!!! потому цена будет та же, но налог пойдет в казну, а не этим питорам на виллы в Италии и рейндж роверы!!!
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клоун-твой кумир из подворотни95! запомни лох, а лучше записывай! по ценам квэд, никто работать не будет, не рентабельно. вариант-повысить цену, результат-ты зубожилый и заплатишь. что бы не досматривать и не посылать на экспертизу 1$ с контейнера, 3$ с фуры, в которой на 50-70$. увеличь на 30% для бюджета, это из твоего пустого кармана. вариантов нет-лакей под коксом, и на понтах, а билеты оплачивают зрители концерта "Слуга Уродов".
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надеюсь, что этот хмырь уже купил зелёное клетчатое одеяло.
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Молодец Володя ! Гнать всех уродов порошенковских в шею.
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Нормальным людям всё равно, каким образом выкинут воров и только порохоскот льёт за ними слёзы..!
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зе ним хер с ним,сколько при этом слез прольется?
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Вы так и непоняли пердыдущую тему, где Бутосов писл, что эти гнойсмновские твари придумли карусель, назвыали себя И.О и хоядт с одной должности на другю не мняя приставки. Только ЛЮСТРАЦИЯ по самое нехочу.
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Саме Офшорна Гнида дала наказ на:не розстріл колони Гіркінда,який втікав із звільненого Слов'янська,на вивід військ із звільненого Луганська,на атаку Іловайська,на відклик техніки на парад до Києва коли наших захистників розстрілювали москалі в "зеленому коридорі" Мужеложенка.
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значит есть договорняк с бЕняй.будет свой человека там.еще больще бабки тащить будет.

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Он пока еще не верховный и пока еще по факту не гарант. А по факту....посмоотрим.,
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Днепропетровец
Зєлєнскій астанавісь!! Ніззя увольнять чіновнікав!! Вєрніть нам Пітра Ліксєіча, при ньому такого не було!! - высказывание порохобота под ником Днепропетровец.

Во первых - любитель вальцмана ( петюни ) ты не днепропетровец а УЖЕ днепровец.Тебя ж петюня переименовал.А второе - при петрухе такого не было т.к. ему вся ГФС постоянно заносила .Чё ж яйца золотые увольнять. У нас налоговая садик детский отжала и свои хоромы на какие-то немыслимые деньги выстроила. Америка позавидует.Правильно президент Зеленский поступает Жесточайшими методами с ними надо действовать.Для них всегда закон не писан .
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Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України,

Честь маю, полковник Олександр Власов.

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Шось тут не так.Либо ты не исполняешь приказ,а значит ложил на главнокомандующего,либо какая тут честь.
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угу и пошел работать на старое место-начальником Одесской таможни,ворюга,друг барыги Педро,а порохоботов рвет на части,им чем хуже в стране,тем лучше Педро.Но Педро скоро станет на лыжи и порохоботье останется не у дел,будут бабушек своих грузить фигней
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Не терпиться хозяевам шмаркли своих барыг посадить!
Опять как при янеке будут бегать "Кому НДС возвратить?".
А ведь при порохе 2/3 этого грабежа было подавлено!
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)))это пипец почерк как у 4 летнего ребёнка от такие начальники
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Так не просто увольнение , а в тюрьму сабаку корупционную.
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