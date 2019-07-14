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Все про:залізниця (330) Гройсман (3506)

 Потяги в Росію не можна скасувати через зобов'язання перед ЄС, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна не може розірвати залізничне сполучення з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Розірвати в один момент сполучення між Україною та Росією, зокрема залізничне, коли відбувається транзит товарів до Європейського Союзу, а ми маємо міжнародні зобов'язання перед ЄС, зокрема у рамках Угоди про асоціацію, ми просто не можемо", - сказав він в ефірі ток-шоу "Опозиція" (проект телеканалів "Наш" і "Україна").

Водночас про відновлення авіасполучення не йдеться.

Коментуючи слова одного з глядачів програми про те, що після заборони на авіасполучення найприбутковішим напрямком "Укрзалізниці" став маршрут Київ - Москва, Гройсман сказав, що такі санкції було введено у відповідь на російську агресію.

"Росія напала на Україну, це наш ворог. Тому ці обмеження, зокрема на авіасполучення, діятимуть доти, доки РФ не піде з території України", - повідомив Гройсман.

Читайте також: Закриття залізничного сполучення з Росією швидше за все не буде, - Омелян

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137408
 
   
 Топ коментарі
 
как-то вышло, что грузы из ЕС перевозятся в пассажирских поездах, в основном, конечно в поезде Киев-москва.
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Лживая тварь.
Не из-за ЕС, а из-за своих олигархов, торгующих с )(уйлостаном!
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Грося с сказочным Поросятом просто по железке тягают контрабас и торгуют 5 лет с оккупантами, а для лохов -Поезда в Россию нельзя отменить из-за обязательств перед ЕС Поезда в Россию нельзя отменить из-за обязательств перед ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8582
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Каким кардинальным образом влияет на экономику пассажирское сообщение между Украиной и страной-агрессором? Кстати, для украинской эконономики выгоднее было бы признать законной аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, распустить армию, и многое другое. Может вы и это предложите?
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Какая плохая фамилия Чесноков, да ещё если ума бог не дал.
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Поезда в Россию отменять никак нельзя, а то Меркель нападэ.
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Офшорна Гнида де візовий режим з Казластаном?!
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Ему некогда. Оно в море купается.
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А раніше повідомити про це було неможливо? Державна таємниця? Чи для зрадофілів темку тримали? Консерви
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видьорнули одну ниточку зі складнющої проблеми в ході гібридної вінйни з споконвічним ворогом... і все обсирається...
А не доходить, що оту війну (а вона ведеться без оголошення з боку ворога!!) ніхто з наших союзників визнавати не хоче, як війну? І що їм для початку потрібно документом довести, що то - війна, справжня війна, щоб вони вводили проти агресора СПРАВЖНІ санкції, а не блюзірні? І що от-от це доведення - має статись, в суді, в Гаазі? (да, якщо нова зебільна зеко-***** не заблокує, не відмовиться; а таке може статись...)
І, якщо війна досі гібридна - то потрібна і гібридна протидія! Саме тому: залізничне сполучення з ворогом - якщо воно вигідне Україні - має діяти! А от вигідність - визначається не форумом, а державними інституціями; в т.ч. Урядом...
Не доходить?
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Правильно, надо гибриднее действовать! Они в нас из миномета стреляют? А мы им гаубицу продадим!
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ще раз: не тобі вирішувати, як краще протидіяти.
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ЯКЕ ОГОЛОШЕННЯ ВІЙНИ ЩЕ ПОТРІБНО ОФШОГНИМ ГНИДАМ?!
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу. Прямую трансляцию с внеочередного заседания верхней палаты парламента вел телеканал «Россия 24».

Перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и по международным делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего.

За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.

Ранее 1 марта Госдума и Совет Федерации попросили Путина обеспечить на полуострове «мир и порядок». Как отмечали российские законодатели, их беспокоит эскалация политического кризиса на Украине. До этого, в субботу утром, с просьбой о помощи к президенту России обратился премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, пришедший к власти на волне протестов против Майдана. Перед этим он заявил, что берет под свой контроль всех силовиков Крыма и дислоцированные на полуострове украинские войска.

В ночь на 1 марта президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме заявил, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и предостерег Россию от военного вторжения в Крым. При этом Госдепартамент США заявил, что все, что знают американские власти, они получают из открытых источников, и собственной информации о российских войсках в Крыму у них нет.

Ранее исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обвинил Россию в попытке аннексировать Крым и потребовал вывести с территории автономии находящиеся там по его сведениям российские войска.
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Ти майже правий! От тільки це вторгнення вони не визнали за війну... І шантажували нас, в ту пору ще за Яценюка та Турчинова: "не оголошуйте, що у вас війна, інакше бабла не дамо"...
Це - для нас війна! Для них - "конфлікт". І по праву сильного вони нам диктують умови поведінки...
От, коли станемо сильними - зможемо і ми щось диктувати. До речі, за ці останні 5 років - таки Україна сили набрала - і вже далеко не так всліпу слухається "союзничків"... Наприклад, отоі "Мінськ" - досі ми збиралися виконувати лише на наших умовах... Та моало шо... довго розказувати!
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Цікаво , у нас війна , чи як вважають в АП " гражданскій канфлікт " ? Щось не можу пригадати як рухались потяги "Масква-Бєрлін" за період 1941 - 1945 р. .
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Ше раз: війна, але гібридна. І не порівнюй її зі світовою в 1939/45рр. Хоча би тому що приблизно такі ж самі гібридні віни сралін напередодні світової вів в Іспанії, в Монголії. Ніхто й не заперечував проти них. Але тоді ще не було Гаагського трибуналу.
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Воно так , але ворог це завжди ворог . Особливої гостроти питання набуває тому що кожного дня гинуть наші воїни від куль "русскаго міра" .
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о!
еще 1 "умник" Потяги в Росію не можна скасувати через зобов'язання перед ЄС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8557
уже три туловища высрались о второй мировой и совковых поездах в Берлин(((
неудивительно что у нас выберут хоть коня Пржевальского президентом с таким то народом(
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Офшорна Гнида зрадник України,а його поплічники:Мєртвєчук,БОЙКО,РАБІНОВІЧЬ літають до ***** за інструкціями,як знищити Україну. Порошенка на гілляку.
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Тому цю систему і потрібно викорчовувати...
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ПАСЕ відновило делегацію росії, тому,гройсман,ЯКІ ЗОБОВЯЗАННЯ?
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ПАРЄ то причому до нашої асоціації з ЄС? Яким боком?
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Кто мешает сделать транзит без остановки ?
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Хех, я шось не пойняв, - так ми воюємо чи торгуємо?
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Ми (народ) - воюємо!
Вони (можновладці) - торгують...
Порохоботи - серють в інтернетЗМІ та в усіляких соцмережах...
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А такі як ви, продукти довбаної кацапської імпердії і її пропаганди, втілюєте в життя девіз імперців "поділяй і владарюй".
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Проспись!
И на трезвую чётко сформулируй свою мысль...
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Тек узєлєнського вважають що то "гражданскій канфлікт" , Бєніціона зпитай . Він розповість .
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Торгівля з московськими вбивцями і окупантами,ось момент істини коли спадає облуда Офшорної Гниди і відкриває справжнє гризло зрадника Порошенка і його холопів.
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Жирний Гнойсман у зашморгі гарно доповнить натюморт Порошенко і гілляка.
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Відвідайте найближчого психіатра, поки не пізно.
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Нельзя перекрыть маршрут Киев-москва из-за обязательств перед ЕС???
Что за чушь ты порешь? А транзитные рейсы ЕС-расейка можно делать без остановок или пускать не через Украину, к примеру через Финляндию. ЕС же согласился на СП-2, в ущерб Украине, почему в таком случае Украина должна переживать за стоимость перевозок ЕС-расейка?
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После кидалова с Будапештским меморандумом,с возвращением РФ в ПАСЕ и итальянских судов нужно смело посылать ЕС на куй.
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Насеільки я знаю Офшорну Гниду в п'ятницю під вигуки"ГАНЬБА" витулили з Житомира підсрачником.
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Если россия - враг - почему Гройсман работает с Ахметовым, который привёл врага ?
Дети Гройсмана много помогли бойцам на передовой ?
Например ???
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Не логично. Украина вроде как, во всяком случае уверяют в этом, не покупает газ в России, но на транзите газа в ЕС это не сказывается.

Технически речь не идет о перекрытии ж/д сообщения, а о закрытии определенных рейсов.
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Эта жирная неотёсанная тварь сиит за наши деньги в жирнючем офисе, с жирнючей охраной,
жирно жрёт, жиррно сррёт, и умничает то про субсидии, которые уменьшат коррупцию, то про
обязательства перед МВФ, из-за которых нельзя снизить тарифы, то перед ЕС, из=за которых должны ходить пассажирские поезда в страну враага - типа в Берлин в 1943-м.
Если по гнойсману пальнут из чго-нибудь - будет вопить про анти цеммитизм.
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Воно не сіміт,сіміти виключно:гебреї фесарди і палестинські араби,а гнойсмани нащадки Хозарського Каганату маскуються під семітів.
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за которых должны ходить пассажирские поезда в страну враага - типа в Берлин в 1943-м.\\\\\\\\\\

Дай)те( мне номер твоего преподавателя логики, товарищ. Хочется огреть его ломом. Или это Вы такой, а препод не при чем?? Странно шо Вы печатать умеете, с такими то умственными "способностями".
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Пассажирское сообщение разорвать можно. Товары которые идут через территорию Украины из россии в ЕС это деньги в казну Украины за транзит..., поэтому разрывать такое сообщение наверное нерассудительно, но и россия заробатывает на этом, поэтому это вопрос спорный. По мне то лучше разорвать всякое сообщение с россией.
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У порошенок і гнойсманів немає ні гонору ні сміливості,вони за срібняки московські продають Україну Взяти карабелю та рубанути гнид навхрест по жирним масним пикам.
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Не нужно волноваться. 21 июля Пэця второй раз сбежит в Ростов и Зе прекратит торговлю на крови и ЖД сообщение с рашкой. Так же легко как 21 апреля он ввел визовый режим, разорвал дипотношения, объявил войну и тут же её остановил.
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У России тоже есть обязанности перед ООН..пот пусть границу перекроют для ЖД сообщения и пока Россия не выполнит свои обязанности по решению морского суда ООН и не отпустит наших моряков-граница будет перекрыта..и пусть ЕС дрючит Маскву
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Постой, паровоз, не стучите, колеса,
Кондуктор, нажми на тромоза.
Я к папочке Боре с последним приветом
Хочу показаться на глаза.

Не жди меня, папа, хорошего сына,
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя -- вечная игра.

А если посадят меня за решетку,
В тюрьме я решетку пробью,
И пусть луна светит своим продажным светом,
А я все равно убегу.

А если заметит тюремная стража,
Тогда я, мальчишечка, пропал.
Тревога и выстрел, и вниз головою
Под стену тюремную упал.

Я буду лежать на тюремной кровати,
Я буду лежать и умирать.
И вы не придете, любезный папша,
Меня перед смертю целовать.

Летит паровоз по долинам, по взгорям,
Летит он неведомо куда.
Я к папочке Боре, больной и голодный,
Спешу показаться на глаза.
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На дотичну тему:
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Зеленскому разрешили позвонить Путину только после того, как «гонец Кремля» вытер об него ноги
Круг вопросов, который интересует Кремль в общении с Зеленским достаточно широк, но сводится к одной простой цели - полное поглощение Украины при текущем президенте. Именно с этой целью приезжал наводить мосты известный в узких кругах «гонец» от Кремля и представитель переговорщиков от ФСБ, а по совместительству главред «Эхо Москвы» Венедиктов.

Официально его миссия была в том, чтобы посодействовать в освобождении агента ФСБ и ГРУ Вышинского. Для этого он якобы и прибыл на какие-то переговоры в ОПу Зеленского. Неофициально - ему привезли «список требований» о Путина по поводу дальнейшего сотрудничества. Как мы предполагаем кргу вопросов в текущий момент такой: люстрация Евромайдана и его участников, приостановка финансирования ВСУ, приостановка расследований вокруг событий на Евромайдане, новый контракт с Газпромом и наконец текущая вишенка - прямые переговоры с боевиками "лднр".
Последнее наиболее важный момент, который позволит снять в самой ближайшей перспективе большую часть санкций с России и перенести всю тяжесть финансирования боевиков на плечи украинцев. После этого конечно Украину никто из западных партнеров уважать не будет, но зато Зеленский может получить «место при дворе». Однако так ли это? Мы считаем, что нет. Отношение к Зеленскому в Кремле сейчас на уровне собаки Путина - вернее собаку уважают больше. Посудите сами. Вот что рассказывает сам «гонец»: "Мы, безусловно, с представителями офиса президента Зеленского это обсуждали. Они высказывали заинтересованность в звонке Зеленского Путину. Я сказал: «Хорошо. Я понимаю. Пусть звонит»..." - https://echo.msk.ru/contributors/venediktov/


Имеется в виду, что Зеленский фактически спрашивал разрешения позвонить Путину не у представителя администрации последнего, а у журналиста Газпрома. Примерно вы представляете уровень отношения к «слуге народа». Перед этим видимо наш гидрант пообещал много интересного и только потом ему разрешили позвонить. Разговор представлял собой видимо некую формальность и «дружеское похлопывание по плечу». Это похлопывание на сегодня закончится для Украины плачевно - Портнов анонсировал через месяц после парламентских выборов массовые аресты участников Евромайдана. Новый парламент сможет вывести Россию из переговорных процессов и снять с нее санкции, Бойко-Медведчук готовят новый кабальный договор с Газпромом (еще одна тема обсуждения «гонца»), чтобы спасти последний и положить экономику Украины под Кремль полностью.
Нас ждут годы унижений и стагнации во спасение загнивающей Империи, если этот план удастся реализовать. К сожалению к этому все идет. Мы считаем, что Зеленский контролируется Кремлем. Подтвердить сейчас это будет сложно, но все тайное рано или поздно становится явным, и уже сейчас можно предполагать, что следующий Майдан будут давить танками и пулеметами. А потом Кремль реалдизует здесь «сирийский» сценарий, с бомбардировками городов. Ведь в 2020 году Россия сможет пустить газ в Европу в обход Украины.

Тому «хлопці - зберігайте спокій та чистьте кулемет» - этот бой уже будет последним.

http://rusjev.net/2019/07/14/zelenskomu-razreshili-pozvonit-putinu-tolko-posle-togo-kak-gonets-kremlya-vyiter-ob-nego-nogi/
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В кінці листопада , на початку Третього Майдану ,зазєлєобраний офіційно поросить в путєна допомоги для збереження конституційного ладу . Прохання "гаранта" буде виконано блискавично . Путєнські танки вже сьогодні стоять на кордоні . Буде щось подібне до вторгнення Муравйова в Київ в 1918 році , тільки на порядок страшніше і кривавіше . Я не антисеміт , але Бєня зупинись бо там ріки крові і їх готуєш ти . А Європа нічого впритул не побачить бо в Києві хвашисти і путєн постане перед ними рятівником світу від "коричневої чуми".
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Гнила відмазка .
2-Якщо ЄС дійсно наші партнери , вони віднесуться з розумінням .
3-Війна , як і стихія є непереборним фактом , тому деякі зобов'язання є до сраки .
4-Саме головне . Коли саме (чи бува не під час війни ) були підписані ці зобов'язання . Дата і прізвище того хто їх підписував .
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4.
Договір про Асоціацыю з ЄС ратифікований парламетами всіх країн; України - само собою.
Ну, і слід нагадати про СОТ, і ратифікацію відповідних угод...
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Ага, ато Росию вернут в ПАСЕ и путиннападэ? Вы ето стойте раком когда вас ***бут в жопу и не дергайтесь ато у вас есть обязательства перед соседями которые вас плюют.
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А ********* хоть одно обязательство выполняет? Почему ********* перекрыла транзит для украинских поездов и для украинских судов все пути? И что на ето запад? Вернул ********* в Пасе и снял некоторые санкции с росийских политиков. Может уже хватит раком Украину ставить перед всеми.
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Гнойсман еще рас доказал что он и его друг Парашенко ето предатели и ворье которое ненавидит украинский народ.
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То есть сейчас зелебеня всё отменит и объявит священную войну с кацапами ? сурово
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Любое соглашение предусматривает форс-мажор, например - объявление войны.
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Гнойсман ты мразь предательская. Ети все обязанности были разорваны весной 2014 года когда Расия окупировала крым и часть материковой Украины и стала нам врагом. Пускай Европа через Китай и северный полюс возит свои товары на Мордовию.
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Ну кацапам ведь ни что не помешало запретить транзит наших грузов через их территорию . почему нам .что то мешает ?
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Не запрещали они, вози пожалуйста, но правда через Беларусь.
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Гнойсман гнида,як і його шеф Офшорна Гнида Парашенко.
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Не понимаю зачем запрещать ж/д сообщение с Роиссей? Что за дурацкая мысль в условиях войны наказывать самих себя?
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Бред. Агрессор есть агрессор. И обязательства здксь не при чем.
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В 1941 году такой Х...ни не было. Вот это я понимаю, суверенная независимая страна)))
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Нічого не можна робити, тільки брехати й красти.
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Брехня брехней поганяет !!! Твари продажные -- виноват оказываться ЕС и МВФ в придачу а вы такие белые и пушистые Потяги в Росію не можна скасувати через зобов'язання перед ЄС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8274
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яки курва зобов'язання перед ЄС ??? Вони паскуди дають 24 роки хлопові який захищав свою країну а та краiна повина виконувати якись пердолені зобов'язання!?(
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПотяги в Росію не можна скасувати через зобов'язання перед ЄС, - Гройсман
 
 
 
 
 
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