 Потяги в Росію не можна скасувати через зобов'язання перед ЄС, - Гройсман

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Розірвати в один момент сполучення між Україною та Росією, зокрема залізничне, коли відбувається транзит товарів до Європейського Союзу, а ми маємо міжнародні зобов'язання перед ЄС, зокрема у рамках Угоди про асоціацію, ми просто не можемо", - сказав він в ефірі ток-шоу "Опозиція" (проект телеканалів "Наш" і "Україна").
Водночас про відновлення авіасполучення не йдеться.
Коментуючи слова одного з глядачів програми про те, що після заборони на авіасполучення найприбутковішим напрямком "Укрзалізниці" став маршрут Київ - Москва, Гройсман сказав, що такі санкції було введено у відповідь на російську агресію.
"Росія напала на Україну, це наш ворог. Тому ці обмеження, зокрема на авіасполучення, діятимуть доти, доки РФ не піде з території України", - повідомив Гройсман.
А не доходить, що оту війну (а вона ведеться без оголошення з боку ворога!!) ніхто з наших союзників визнавати не хоче, як війну? І що їм для початку потрібно документом довести, що то - війна, справжня війна, щоб вони вводили проти агресора СПРАВЖНІ санкції, а не блюзірні? І що от-от це доведення - має статись, в суді, в Гаазі? (да, якщо нова зебільна зеко-***** не заблокує, не відмовиться; а таке може статись...)
І, якщо війна досі гібридна - то потрібна і гібридна протидія! Саме тому: залізничне сполучення з ворогом - якщо воно вигідне Україні - має діяти! А от вигідність - визначається не форумом, а державними інституціями; в т.ч. Урядом...
Не доходить?
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу. Прямую трансляцию с внеочередного заседания верхней палаты парламента вел телеканал «Россия 24».
Перед открытым голосованием комитеты СФ по обороне и по международным делам единогласно рекомендовали удовлетворить просьбу главнокомандующего.
За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране.
Ранее 1 марта Госдума и Совет Федерации попросили Путина обеспечить на полуострове «мир и порядок». Как отмечали российские законодатели, их беспокоит эскалация политического кризиса на Украине. До этого, в субботу утром, с просьбой о помощи к президенту России обратился премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, пришедший к власти на волне протестов против Майдана. Перед этим он заявил, что берет под свой контроль всех силовиков Крыма и дислоцированные на полуострове украинские войска.
В ночь на 1 марта президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме заявил, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и предостерег Россию от военного вторжения в Крым. При этом Госдепартамент США заявил, что все, что знают американские власти, они получают из открытых источников, и собственной информации о российских войсках в Крыму у них нет.
Ранее исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обвинил Россию в попытке аннексировать Крым и потребовал вывести с территории автономии находящиеся там по его сведениям российские войска.
Це - для нас війна! Для них - "конфлікт". І по праву сильного вони нам диктують умови поведінки...
От, коли станемо сильними - зможемо і ми щось диктувати. До речі, за ці останні 5 років - таки Україна сили набрала - і вже далеко не так всліпу слухається "союзничків"... Наприклад, отоі "Мінськ" - досі ми збиралися виконувати лише на наших умовах... Та моало шо... довго розказувати!
еще 1 "умник"
уже три туловища высрались о второй мировой и совковых поездах в Берлин(((
неудивительно что у нас выберут хоть коня Пржевальского президентом с таким то народом(
Вони (можновладці) - торгують...
Порохоботи - серють в інтернетЗМІ та в усіляких соцмережах...
И на трезвую чётко сформулируй свою мысль...
Зато мона отменить самолёты
Что за чушь ты порешь? А транзитные рейсы ЕС-расейка можно делать без остановок или пускать не через Украину, к примеру через Финляндию. ЕС же согласился на СП-2, в ущерб Украине, почему в таком случае Украина должна переживать за стоимость перевозок ЕС-расейка?
Дети Гройсмана много помогли бойцам на передовой ?
Например ???
Технически речь не идет о перекрытии ж/д сообщения, а о закрытии определенных рейсов.
жирно жрёт, жиррно сррёт, и умничает то про субсидии, которые уменьшат коррупцию, то про
обязательства перед МВФ, из-за которых нельзя снизить тарифы, то перед ЕС, из=за которых должны ходить пассажирские поезда в страну враага - типа в Берлин в 1943-м.
Если по гнойсману пальнут из чго-нибудь - будет вопить про анти цеммитизм.
Дай)те( мне номер твоего преподавателя логики, товарищ. Хочется огреть его ломом. Или это Вы такой, а препод не при чем?? Странно шо Вы печатать умеете, с такими то умственными "способностями".
Кондуктор, нажми на тромоза.
Я к папочке Боре с последним приветом
Хочу показаться на глаза.
Не жди меня, папа, хорошего сына,
Твой сын не такой, как был вчера.
Меня засосала опасная трясина,
И жизнь моя -- вечная игра.
А если посадят меня за решетку,
В тюрьме я решетку пробью,
И пусть луна светит своим продажным светом,
А я все равно убегу.
А если заметит тюремная стража,
Тогда я, мальчишечка, пропал.
Тревога и выстрел, и вниз головою
Под стену тюремную упал.
Я буду лежать на тюремной кровати,
Я буду лежать и умирать.
И вы не придете, любезный папша,
Меня перед смертю целовать.
Летит паровоз по долинам, по взгорям,
Летит он неведомо куда.
Я к папочке Боре, больной и голодный,
Спешу показаться на глаза.
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Зеленскому разрешили позвонить Путину только после того, как «гонец Кремля» вытер об него ноги
Круг вопросов, который интересует Кремль в общении с Зеленским достаточно широк, но сводится к одной простой цели - полное поглощение Украины при текущем президенте. Именно с этой целью приезжал наводить мосты известный в узких кругах «гонец» от Кремля и представитель переговорщиков от ФСБ, а по совместительству главред «Эхо Москвы» Венедиктов.
Официально его миссия была в том, чтобы посодействовать в освобождении агента ФСБ и ГРУ Вышинского. Для этого он якобы и прибыл на какие-то переговоры в ОПу Зеленского. Неофициально - ему привезли «список требований» о Путина по поводу дальнейшего сотрудничества. Как мы предполагаем кргу вопросов в текущий момент такой: люстрация Евромайдана и его участников, приостановка финансирования ВСУ, приостановка расследований вокруг событий на Евромайдане, новый контракт с Газпромом и наконец текущая вишенка - прямые переговоры с боевиками "лднр".
Последнее наиболее важный момент, который позволит снять в самой ближайшей перспективе большую часть санкций с России и перенести всю тяжесть финансирования боевиков на плечи украинцев. После этого конечно Украину никто из западных партнеров уважать не будет, но зато Зеленский может получить «место при дворе». Однако так ли это? Мы считаем, что нет. Отношение к Зеленскому в Кремле сейчас на уровне собаки Путина - вернее собаку уважают больше. Посудите сами. Вот что рассказывает сам «гонец»: "Мы, безусловно, с представителями офиса президента Зеленского это обсуждали. Они высказывали заинтересованность в звонке Зеленского Путину. Я сказал: «Хорошо. Я понимаю. Пусть звонит»..." - https://echo.msk.ru/contributors/venediktov/
Имеется в виду, что Зеленский фактически спрашивал разрешения позвонить Путину не у представителя администрации последнего, а у журналиста Газпрома. Примерно вы представляете уровень отношения к «слуге народа». Перед этим видимо наш гидрант пообещал много интересного и только потом ему разрешили позвонить. Разговор представлял собой видимо некую формальность и «дружеское похлопывание по плечу». Это похлопывание на сегодня закончится для Украины плачевно - Портнов анонсировал через месяц после парламентских выборов массовые аресты участников Евромайдана. Новый парламент сможет вывести Россию из переговорных процессов и снять с нее санкции, Бойко-Медведчук готовят новый кабальный договор с Газпромом (еще одна тема обсуждения «гонца»), чтобы спасти последний и положить экономику Украины под Кремль полностью.
Нас ждут годы унижений и стагнации во спасение загнивающей Империи, если этот план удастся реализовать. К сожалению к этому все идет. Мы считаем, что Зеленский контролируется Кремлем. Подтвердить сейчас это будет сложно, но все тайное рано или поздно становится явным, и уже сейчас можно предполагать, что следующий Майдан будут давить танками и пулеметами. А потом Кремль реалдизует здесь «сирийский» сценарий, с бомбардировками городов. Ведь в 2020 году Россия сможет пустить газ в Европу в обход Украины.
Тому «хлопці - зберігайте спокій та чистьте кулемет» - этот бой уже будет последним.
http://rusjev.net/2019/07/14/zelenskomu-razreshili-pozvonit-putinu-tolko-posle-togo-kak-gonets-kremlya-vyiter-ob-nego-nogi/
2-Якщо ЄС дійсно наші партнери , вони віднесуться з розумінням .
3-Війна , як і стихія є непереборним фактом , тому деякі зобов'язання є до сраки .
4-Саме головне . Коли саме (чи бува не під час війни ) були підписані ці зобов'язання . Дата і прізвище того хто їх підписував .
Договір про Асоціацыю з ЄС ратифікований парламетами всіх країн; України - само собою.
Ну, і слід нагадати про СОТ, і ратифікацію відповідних угод...