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Все про:діти (1600) Одеська область (1033) отруєння (631)

 Масове отруєння на Одещині: у лікарнях залишаються 14 дітей

Станом на ранок неділі, 14 липня, в лікарнях Одеської області залишаються 15 осіб, зокрема 14 дітей, які отруїлися в таборі смт Сергіївка Білгород-Дністровського району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 14 липня в лікувальних установах перебуває 15 осіб (із них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.

Як повідомлялося, 12 липня 46 дітей, які відпочивали в ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик-2" в смт Сергіївка, госпіталізовано з отруєнням.

Отруєння сталося в ніч на 12 липня. Загалом у таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.

З метою встановлення причин і умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням табору й інспекцією закладу щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпеки харчових продуктів із відбором проб для проведення лабораторних досліджень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137405
 
 
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зеля був, але не відвідував діточок, а петі - нє, не було...
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Одужання дітям.
А співробітникам лагеря, ще і з назвою Медик, взагалі має бути соромно.
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Скоро и в море травиться будут.

ОНО И ТАК ГРЯЗНОЕ: ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗРЕШИЛ БЕСКОНТРОЛЬНО ЗАГРЯЗНЯТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ.


Во время визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский приказал прекратить на два месяца суда и порты на соблюдение экологических норм.
Об этом сообщил соучредитель и член совета ОО "Единая планета", посланник по вопросам толерантности ПРООН в Украине Павел Вышебаба на своей странице в Facebook.
"Только Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно. Диалог на совещании:
Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.
Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.
Зеленский: Море и так грязное.
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Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", - написал активист.
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И что тогда там делал гарант? Куда он смотрел?
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А мені ще хтось там докоряв в тому що я постійно відпочиваю в Криму. Масове отруєння на Одещині: у лікарнях залишаються 14 дітей - Цензор.НЕТ 6137
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМасове отруєння на Одещині: у лікарнях залишаються 14 дітей
 
 
 
 
 
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