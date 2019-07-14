 Масове отруєння на Одещині: у лікарнях залишаються 14 дітей

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
"Станом на 7:00 14 липня в лікувальних установах перебуває 15 осіб (із них 14 дітей). Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в неділю вранці.
Як повідомлялося, 12 липня 46 дітей, які відпочивали в ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик-2" в смт Сергіївка, госпіталізовано з отруєнням.
Отруєння сталося в ніч на 12 липня. Загалом у таборі перебувало 226 дітей віком від 7 до 14 років.
З метою встановлення причин і умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням табору й інспекцією закладу щодо дотримання вимог законодавства у сфері безпеки харчових продуктів із відбором проб для проведення лабораторних досліджень.
А співробітникам лагеря, ще і з назвою Медик, взагалі має бути соромно.
ОНО И ТАК ГРЯЗНОЕ: ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗРЕШИЛ БЕСКОНТРОЛЬНО ЗАГРЯЗНЯТЬ ЧЕРНОЕ МОРЕ.
Во время визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский приказал прекратить на два месяца суда и порты на соблюдение экологических норм.
Об этом сообщил соучредитель и член совета ОО "Единая планета", посланник по вопросам толерантности ПРООН в Украине Павел Вышебаба на своей странице в Facebook.
"Только Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно. Диалог на совещании:
Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.
Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.
Зеленский: Море и так грязное.
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Это тот момент, которого все боялись: когда некомпетентность президента и желание легких решений может иметь серьезные негативные последствия. Просьба срочно отреагировать Минприроды и ГЭИ, объяснить Зеленскому, где заканчиваются его полномочия и к каким последствиям может привести полная анархия в портах", - написал активист.