 Україна розповіла в ОБСЄ, як Росія видає сербського бойовика Беріча за журналіста

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.
"Ми зреагували на інформацію російської делегації про такого собі "сербського журналіста" Деяна Беріча. Усім делегаціям країн-учасниць ми детально, з демонстрацією слайдів, пояснили, що це за особа. Котра в жодному разі не представляє Сербію, як і не є журналістом. Він - військовий злочинець та вбивця, якого допускають на брифінги в МЗС РФ як нібито "іноземного журналіста" з метою продукування пропагандистських запитань і коментарів для дискредитації України і ЗСУ зокрема", - заявив Лоссовський.
За словами дипломата, присутні на засіданні детально ознайомилися з "бойовим шляхом" найманця із Сербії у складі російських окупаційних сил на Донбасі. А також дізналися про нагороди снайпера від офіційних установ РФ за вбивства українців. Водночас наголошувалося, що російська сторона по суті прикриває військового злочинця від правосуддя, адже, за законодавством Сербії, він має надовго сісти у в’язницю в разі повернення до країни.
"На засіданні представник делегації Сербії зацікавився цим випадком. Він наголосив, що кримінальний кодекс Сербії передбачає великий тюремний термін за участь у війні чи збройному конфлікті за кордоном, як і ще більший термін за організацію участі (інших осіб. - Ред.) у війні чи збройному конфлікті в іншій країні, під що саме і підпадає Деян Беріч. На прохання сербського представника ми передали йому всю наявну в нас інформацію з цього приводу", - зазначив український дипломат.
За його словами, раніше під час засідань форуму російська делегація наводила цитати "сербського журналіста" Деяна Беріча на підтримку своїх абсурдних тверджень про нібито обстріли українським військовими мирних міст на Донбасі.
Уродженець Сербії Деян Беріч (позивний Декі) з 2014 року перебував у складі російських окупаційних військ під час анексії Криму, а пізніше воював снайпером на Донбасі за так звану "ДНР".
З грудня 2018 року Беріч позиціонує себе як журналіста одного маловідомого російського інтернет-видання, перебуваючи при цьому на офіційних брифінгах МЗС РФ та діючи в інтересах російської пропаганди.
"На території України він підміняє собою всі резидентури спецслужб РФ. Вони Кремлю не потрібні, поки в Україні є Медведчук. Він виконує колосальний обсяг агентурної роботи. Це джерело найважливішої політичної інформації про ситуацію в країні. І з огляду на коло його зв'язків, це найцінніша інформація", - зазначив він.
"На щастя, поради, які він дає Путіну, часто призводять до зворотних результатів, але як агент-інформатор Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
Додав, що Медведчук вербує людей.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів. Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України? Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали? Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?! Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко одновременно прилетели в Стамбул. Об этом сообщает на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач.
https://inforesist.org/zhurnalist-timoshenko-i-medvedchuk-odnovremenno-letali-v-stambul/
Зеленский вернулся в Украину после отдыха в Турции
Победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский вылетел в Украину регулярным рейсом Turkish Airlines из Бодрума.
29 апреля, 2019
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-vernulsya-v-ukrainu-posle-otdyha-v-turcii-924130.html
Полонених повернуть, коли сяде Медведчук,
Донбас повернеться, коли сяде Ахметов,
Корупція піде в минуле,коли сяде Порошенко.
Інакше ніяк.
(С)
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир осуждает выстрел из гранатомета в здание телеканала "112 Украина" в Киеве.
Прямая речь: "Я осуждаю сегодняшнее нападение на здание телеканала "112" в Киеве. Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами против СМИ нельзя мириться. Это неприемлемый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия.
Я призываю украинскую власть тщательно расследовать это нападение и привлечь к ответственности виновных в этом преступлении".
https://www.youtube.com/watch?v=e0aHlXvwnD8
Стас Домбровский. Одесса 14 лип. 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=gD95pN3HVsc