 Чоловіка, який шантажував нардепа Грановського фейковим листуванням, засудили до 5 років умовно

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 19 червня.

Підсудний Олександр Бондар - уродженець Харкова, освіта середня, не працює. У 2019 році за попередньою змовою із невстановленими особами цей чоловік вимагав пів мільйона доларів у Грановського за нерозповсюдження у ЗМІ відомостей, які той бажає зберегти в таємниці та які були незаконно отримані шляхом зламу електронної скриньки, а потім сфальсифіковані.

Зокрема, начебто було створено підроблену переписку Грановського з його оточенням щодо торгового центру SkyMall і Одеського припортового заводу. У травні обвинувачений надіслав нардепу на ватсап копії як реальних його листів, так і підроблених. 14 травня в готелі "Русь" зловмисник висунув Грановському вимогу передати 500 тис. доларів за нерозголошення листування.

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У суді обвинувачений визнав провину повністю. У 2015 році він познайомився з чоловіком на ім’я Михайло. Той розповів, що він із товаришами здійснює втручання в електронні поштові скриньки громадян, отримує із них різну інформацію. Потім вони шантажують власників цих скриньок та вимагають гроші. Йому запропонував приєднатись до них, і він почав із ним постійно підтримувати зв’язок. Від нового знайомого він дізнавався, як можна незаконно заходити до різних електронних скриньок та отримувати з них дані, а також яке програмне забезпечення для цього потрібно. На прохання Михайла він купував для таких цілей електронні прилади та обладнання. Також він почув, що Михайло з товаришами тривалий час слідкують за електронним листуванням Грановського, який користується мобільним додатком "Ватсап". За вказівкою Михайла він почав у ватсапі спілкуватись із Грановським та повідомляти, що у них є копії його листування з іншими особами, які можуть оприлюднити, якщо нардеп не дасть грошей. Для цього Михайло надавав йому копії електронних листів. На зустрічі в готелі "Русь" він зажадав надати гроші йому як представнику. Сума у 500 тис. доларів була обумовлена тим, що, зі слів Михайла, їм допомагало 5-6 осіб.

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15 травня на АЗС у м. Бровари чоловік одержав від Грановського сумку з грошима. Його затримали. Суд взяв його під варту з альтернативою застави у 154 тис. грн.

Обвинувачений просив не карати його суворо, розкаювався і переконував, що більше не допустить подібного. Оскільки він вину визнавав і обставини злочину не оскаржувалися, то суд не досліджував доказів і розгляд справи по суті відбувся в одне засідання. Суд призначив чоловікові 5 років позбавлення волі, звільнивши від покарання з випробувальним терміном 2 роки.