EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1289  14
Все про:здирство (140) шантаж (19) Грановський (64)

 Чоловіка, який шантажував нардепа Грановського фейковим листуванням, засудили до 5 років умовно

Броварський суд Київської області визнав винним чоловіка, який вимагав пів мільйона доларів у нардепа Олександра Грановського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на вирок від 19 червня.

Підсудний Олександр Бондар - уродженець Харкова, освіта середня, не працює. У 2019 році за попередньою змовою із невстановленими особами цей чоловік вимагав пів мільйона доларів у Грановського за нерозповсюдження у ЗМІ відомостей, які той бажає зберегти в таємниці та які були незаконно отримані шляхом зламу електронної скриньки, а потім сфальсифіковані.

Зокрема, начебто було створено підроблену переписку Грановського з його оточенням щодо торгового центру SkyMall і Одеського припортового заводу. У травні обвинувачений надіслав нардепу на ватсап копії як реальних його листів, так і підроблених. 14 травня в готелі "Русь" зловмисник висунув Грановському вимогу передати 500 тис. доларів за нерозголошення листування.

Дивіться також: Депутата Черкаської облради впіймали на вимаганні. ФОТО

У суді обвинувачений визнав провину повністю. У 2015 році він познайомився з чоловіком на ім’я Михайло. Той розповів, що він із товаришами здійснює втручання в електронні поштові скриньки громадян, отримує із них різну інформацію. Потім вони шантажують власників цих скриньок та вимагають гроші. Йому запропонував приєднатись до них, і він почав із ним постійно підтримувати зв’язок. Від нового знайомого він дізнавався, як можна незаконно заходити до різних електронних скриньок та отримувати з них дані, а також яке програмне забезпечення для цього потрібно. На прохання Михайла він купував для таких цілей електронні прилади та обладнання. Також він почув, що Михайло з товаришами тривалий час слідкують за електронним листуванням Грановського, який користується мобільним додатком "Ватсап". За вказівкою Михайла він почав у ватсапі спілкуватись із Грановським та повідомляти, що у них є копії його листування з іншими особами, які можуть оприлюднити, якщо нардеп не дасть грошей. Для цього Михайло надавав йому копії електронних листів. На зустрічі в готелі "Русь" він зажадав надати гроші йому як представнику. Сума у 500 тис. доларів була обумовлена тим, що, зі слів Михайла, їм допомагало 5-6 осіб.

Читайте також: Поліція викрила кілька груп "громадських активістів", які вимагали у бізнесменів і публічних людей гроші за непоширення компромату

15 травня на АЗС у м. Бровари чоловік одержав від Грановського сумку з грошима. Його затримали. Суд взяв його під варту з альтернативою застави у 154 тис. грн.

Обвинувачений просив не карати його суворо, розкаювався і переконував, що більше не допустить подібного. Оскільки він вину визнавав і обставини злочину не оскаржувалися, то суд не досліджував доказів і розгляд справи по суті відбувся в одне засідання. Суд призначив чоловікові 5 років позбавлення волі, звільнивши від покарання з випробувальним терміном 2 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137403
 
 
 Топ коментарі
 
А коли грановського посадють ?
Є ж за що !
 показати весь коментар
 
в догонку, пардон: на месте этих растяжек 5 лет висели украинские флаги. чей, .ля, реванш, пороховата?
Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 1159
 показати весь коментар
 
да здравствует наш , вернее их суд. могут, когда хотят)). такой-же баннер этой шоколадно-барыжной твари висит в 50 метрах от моего дома и иллюстрирует систему во всей красе.
Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 7458
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А вчителям можна вимагати від Гаранта обісцяної 4000 дол зарплати? Це не кримінально буде? Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 7355
 показати весь коментар
 
 
А коли грановського посадють ?
Є ж за що !
 показати весь коментар
 
 
Ксюша ты что такое говоришь?Одного из лучших Пети подельников вот так взять и посадить ? А вдруг он расскажет как они пилили работали?
 показати весь коментар
 
 
Один пі..рас, вирішив розвести на гроші іншого пі..раса..
 показати весь коментар
 
 
За 500к грановского нужно было просто вальнуть. Половина страны бы деньгами скинулась
 показати весь коментар
 
 
Як чесна людина, Грановський мав би викликати Бендера на дуель. Публіка задовольнилась би при будь-якому результаті.
 показати весь коментар
 
да здравствует наш , вернее их суд. могут, когда хотят)). такой-же баннер этой шоколадно-барыжной твари висит в 50 метрах от моего дома и иллюстрирует систему во всей красе.

 показати весь коментар
 
 
в догонку, пардон: на месте этих растяжек 5 лет висели украинские флаги. чей, .ля, реванш, пороховата?
Мужчину, который шантажировал нардепа Грановского фейковой перепиской, приговорили к 5 годам условно - Цензор.НЕТ 1159
 показати весь коментар
 
 
Так вот кто виноват! Скромненько начали подводить, что Грановский пострадавший! Нашли отбывайло и втюривают очередную чушь - какой-то лошок решил развести ворюгу в реальном законе...
 показати весь коментар
 
 
"Чесний Грановський" - це новий одеський анєхдот з двох слів. Я навіть не вірю в те, що цього бандюка шантажував інший дрібний бандюк, НМД, все це вигадки, інспіроване дійство, щоб отримати підставу заздалегідь нівелювати якісь справжні компрометуючі документи, поцуплені зі скрині Грановського тим же НАБУ.
 показати весь коментар
 
 
Який сенс підробляти переписку, якщо ти її не в мережу скидаєш, а шантажуєш власника?
__________
Висновок - переписка справжня. На журналіста-розслідувача повісили шантаж і п'ять умовно, щоб мовчав, бо ці умовні стануть реальними.
 показати весь коментар
 
 
Грановський то права рука Офшорної Гниди то тато корупції в Україні,має бути повішений разом з Порохнявим Зрадником.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧоловіка, який шантажував нардепа Грановського фейковим листуванням, засудили до 5 років умовно
 
 
 
 
 
 вгору