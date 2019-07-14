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Все про:митниця (526) звільнення (581) Бутусов Юрій (982) ДФС (2266) Олександр Власов (3)

 Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов

В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов йде зі своєї посади керувати Південною митницею.

Про це на сторінці у фейсбуці пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст нагадав, що в Одесі президент Зеленський зажадав, щоб в.о. начальника ДФС Олександр Власов звільнився через невиконання доручення президента звільнити начальників обласних митниць Закарпатської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей.

"Власов рапортує, що всіх звільнив. І він справді підписав документи про звільнення, але насправді всі зазначені чиновники продовжують службу на високих посадах у ДФС. Крім того, немає сумнівів, що Власов також звільниться зі свого поста і... теж продовжить службу на високій посаді у ДФС", - пише Бутусов.

Дивіться також: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова ВIДЕО

Далі він пояснює, як же це відбувається.

"Насправді в уряді Володимира Гройсмана та в керівництві митниці ДФС давно склалася система колективної безвідповідальності  - призначення на ключові посад "виконувачів обов'язків". Нікому не відомими "в.о." легко маніпулювати, а кадрова робота уряд не турбує.

Так і у випадку зі звільненнями у ДФС. Річ у тім, що керівники митниці зазвичай "виконують обов'язки". І звільнення їх із посади "в.о." призводить не до звільнення з держслужби, а до переведення на штатну посаду", - пише журналіст.

Він підкреслює, що Власов зараз, покинувши керівництво ДФС, повернеться на посаду начальника Одеської митниці - головного митного хаба країни, де пролягають основні фінансові потоки експорту та імпорту.

"І керівники тут такі ж в.о. (завдяки Власову). В.о. заступника начальника Одеської митниці - начальник управління протидії митним правопорушенням Анатолій Меркотун, насправді займає штатну посаду - начальник митного поста "Чорноморський". В.о. начальника митного поста "Одеса - центральний" Каширін - насправді заступник начальника поста. В.о. начальника митного поста "Чорноморський" Босий насправді є заступником начальника поста", - пише Бутусов.

За його словами, спроба Зеленського ліквідувати корупційні схеми у ДФС шляхом примусу до звільнення Власова і керівників митниць, які заплямували себе, "розкрила системну проблему кадрової політики митниці (та й Кабміну загалом), де керівники ключових напрямків стали виконувачами обов'язків".

"І не державних обов'язків, а обов'язків особистих "рішал" своїх босів", - зазначає журналіст.

Читайте також: ДБР проводить обшуки в Державній фіскальній службі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137402
 
   
 Топ коментарі
 
Молодцы Порошенко и Гройсман,хорошую систему создали. Правильно порохолизы?
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просто так их выгнать нельзя, нарушение закона)), посадить в реформированном суде - нельзя((, и кто-то хочет, чтобы с ними обходились толерантно, из европейской солидарности, конечно?
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Вообще-то люди вышли на Майдан, именно потому, что их много чего не устраивало до Пети и Гройсмана. И люди вышли вовсе не ради того, чтобы Петя с друзьями потом бережно восстановил зашатавшуюся было, старую, гнилую, систему, со всеми ее схемами и договорняками.
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Это так и есть . ! Поэтому Порошенко и проиграл выборы . .
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Ахмхаха! Просто мародёр забрехался по уши. 5% хоть верующих в лапшу наберётся?)
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В КИЕВТЕПЛОЭНЕРГО снимает показания одна дочерняя компания, ручной (!!) подсчет гиг тепла " с потолка" делает другая компания, общий расчет делает НЕ ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЗАКОНОМ компьютерная программа берущая данные якобы от "средних показателей", а суммы в платежках ставит четвертая компания и нет ответственности все кивают друг на друга. Это общая политика воровской власти и создана она еще в начале 90-х, Порошенко только довел её до совершентства, чтобы воровать безгранично.
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Я уже не раз писал тем, кто хочет чтоб новый Президент и/или ВР за месяц навели порядок, что это НЕРЕАЛЬНО и за насколько лет. Для уничтожения системной коррупции необходимо сначала вычистить Законодательство НО Коррупционная система на столько въелась в правовую систему Украины, что пытаться очистить , это все равно, что очистить воду от чернил по атомам.
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Перше !
Зняти недоторканість з депів . суддів і .т.п. ! После увольнения Власов снова возглавит Одесскую таможню. Вскрыта системная проблема кадровой политики Кабмина, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6888
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Ну снял ты, ну подал в суд, а суд сказал на нет и суда нет. Дальше что делать будешь, сниматель непрекосновенности?
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Учитывай менталитет, судьи первые пересцуть, перекрасятся и будут штамповать то, что полезно для страны иначе за них возьмутся. Порошенко это последнее что осталось от воров которые сотни лет жрали Украину.
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Судді штампують все, що потрібно коломойському і портнову, а значить презЕ. Не чіпайте слухняне ригівське стадо
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Коломойский единственный бизнесмен Украины который вложил миллионы долларов в сопротивление против России. И прежде чем гнать на Коломойского и разинуть пасть про ПВО от Порошенко, прежде почитай еще раз про это.
"Фонды Марины и Петра Порошенко получат 1,7 млрд гривен из госбюджета в 2019 году"
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Аудит діяльності мародера Порошенка і його шобли розставить все на свої місця.
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Свинарчуки уже никому не интересны . Они сыграли свою роль , цель достигнута , Порошенко не президент ,, теперь на них всем начхать . .
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Коломойський, який обікрав Україну на млрд доларів, підтвердженно міжнародним аудитом, який ховається від ФБР рятівник? Кацапе, засунь собі свої фсбшні побрехеньки в... І не давай мені команди, що обговорювати. Ти не в мордорі. І так. Порох відновив, за свій рахунок, систему ППО довкола Києва
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Бла бла бла? Миллиарды из бюджета Украины порошенко с женой гребли публично и официально и это зафиксировано в Бюджете Украины. Аудит Коломойского не подтвержден со стороны Украины, кто когда зачем делал и на основании какого законодательства тоже ничего не известно, зачем его ФБР ищет это дело ФБР и внутренннее дело США, Маркива итальянцы посадили ни за что, если дело там вообще есть. Пока видно пустую брехню от порохоботов на уровне правды имени "доллар по пять".
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Що ж "законослухняному" Коломойському заважає поїхати в Америку і провідати свої 470 млрд ( 13 річних бюджентів Ураїни !!!)? Не можу не погодитись. Всі ваші "аргументи" саме, бла бла бла.
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Документы из Бюджета Украины для воров бла бла бла?!? Ну конечно, для Порошенко это не бюджет, это корыто, от которого так тяжело оторваться, скоро вы от безысходности станете саму Украину бла бла бла страной называть, вы свою мать готовы продать за бабки. Фу.
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а там не сказано, куда потрачены эти 1,7 млрд гривень из благотворительного фонда ?
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В Америке нет Киевского Окружного суда , вот что мешает . А без него Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7881 ,, в общем , Бенчика могут и посодить . Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9378 .
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ПрезЕ Закон про імпічмент підписав? Та ні, звично харконув на Закон
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Ця Рада втратила довіру. П'ять років про імпічмент ні гу-гу, а тут за один день все голоснули. Нова Рада нехай переголосує.
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27 червня, Закон про імпічмент повинен був бути повернутий в Раду, з правками президента, або заветований. Цього не сталося. Твій презЕ харконув на Закон, вкотре. Чи свідомо, чи по тупості. Він злочинець
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Чечню за одну ночь зачистили на 70 лет вперед и ничего. А тут просто уволить, не сцыте, с вами всё будет быстро и безболезненно для страны.
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И теперь на века будут платить откупные. А если отксжутся платить, то зачистка на этом и закончится. Отлько будет Чечня еще более злая и жестокая.
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Зачищал СССР заботясь о сохранении государства и наций, а сдали все воры, которые здесь тоже есть прямо сейчас. Избавляться нужно раз и навсегда и прежде всего от воров.
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"Професіоналів-бізнеспартнерів" з 95 кварталу, буде предостаоньо для "боротьби" з корупцією. Але, якщо ще й під "свинарчуків зеленського" переписати Законодавство, то ...
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После увольнения по несоответствию,Чиновник должен быть занесён в чёрный список,как педофил.Чтобы никакой суд не мог его восстановить на гос ,воен и коммун службах.
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Чому не наголошується, що є вже де-факто новий начальник митної служби, Максим Нефьодов? "5 липня Кабінет міністрів України призначив Максима Нефьодова головою Державної митної служби". https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/5/649393/ Чому тепер з нього не питають про кадрові призначення?
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Узяли і усю сцянину в очі поламали...
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Начальник є, а служби, наразі, ще нема. Ще ДФС рулить
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Тому що ДФС доживає останні дні, а Нефедов призначений керівником МИТНИЦІ. І він відношення до ДФС ніякого не має.
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Бачу, потрібно зацитувати і жирним виділити: "президент Зеленский потребовал, чтобы и.о. начальника ГФС Александр Власов уволился из-за неисполнения поручения президента уволить начальников областных таможен Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой областей". І пояснити, що розборки йдуть суто по митницям, а не по ДФС в цілому. І податкова тут жодним чином не згадується.
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Из «жемчужины жизни» Фаина Раневская:
- Почему Вы не сделаете пластическую операцию?
- А толку?! Фасад поменяешь, а канализация останется!
Как-то так.......☹️
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Ты его в дверь, а он в окно лезет.
С такими европорядками коррупцию победить невозможно.
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Бутусов тоже обиделся. У модеров фильтры стоят)) про Юру или хорошее или в бан.)) Юра, про осликов И.О. только близорукие не знали. Гнойсман с мародёром по этой схеме кадры перепрятывали. Как мыши разлезлись по норам и.о. посмотрите кто посты возглавляет по таможням! Они Все поменялись местами! Жаль мне Цензор! Сдох бобик и на чём спалился? На соевых слабостях а как потом жить то будете? С таким то тяжёлыми диабетом?)) Осталась неделя!
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"На самом деле, в правительстве Владимира Гройсмана и в руководстве таможни ГФС давно сложилась система коллективной безответственности"

Лано, потерпим еще до августа, но потом люстрация, по самое нехочу.
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кадровая политика в исполнении слуги народа Коломойского-дело тонкое./Пресс-секретарь Зеленского Мендель отказалась давать показания ГПУ. -куда она была вызвана для разъяснений своих публичных высказываний о том,что украинские военнослужащие обстреливают на Донбассе гражданские объекты. 03.07.19
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Треба, щоб президент мав право звільняти, а РНБО, наприклад, право призначати когось замість звільнених. Бо Рада ж не працює.
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Местный дурачок тут как тут. Иди Конституцию почитай, зебил, она тонкая
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Скільки разів Конституцією Порошенко підтиравсь? Витирав об неї ноги всі п'ять років.
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Брехло,вкажи що Порошенко змінив в Конституції "під себе"?
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от правильне визначення - "Местный дурачок". Підтримую.
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З такими темпами ЗЕ по статкам обжене не те що Порошенка, а й Беню за воротник закине.
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Юра постепенно начинает прозревать. Если так дальше пойдет, то разгонит всех порохоботов с этого форума.
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Юра прозревает? Юра строчит темки на злобу дня! Только злоба эта началась на много раньше. Констатация подноса, так сказать экспертная.
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То есть ********* не мог этого не знать, и просто развел своих зебилов в прямом эфире
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Без підтримки силовиків і справжніх патріотів в Зелі почистити не вийде.
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Почему? Нужно просто смениить весь Кабин и провести люстрацию.
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Портнова в генпрокурворы Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5932 Мертветчука- в спикеры...Бойко- премьер. Будьте вы прокляты.
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с каких 'то пор силовики заинтересованы в люстрации. ? Генерал, вы больны Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4357?
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Люстраиия говоришь Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7086? Петя - барыга ? Может быть, а чем шут лучше Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7504? С такой люстрацией скоро Зелебеня сам на люстре висеть будет
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И кинули щуку в речку. Не страна, а басни Крылова. На каждое государственное решение
выбирай любую басню и вешай как ярлык или послесловие.
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ТОГДА НЕОБХОДИМО ИХ НЕ УВОЛЬНЯТЬ, А УБИВАТЬ !)
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Ходила вчера на базар в Греции в маленьком городке купить оливки, персики, фрукты.
КАЖДЫЙ ПРОДАВЕЦ ИМЕЕТ КАССОВЫЙ АППАРАТИК И ВЫДАЕТ ЧЕК.
А в Украине отменили кассовые аппараты для базара ?
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Скажімо так: намагались ввести відповідно до зобовязань перед МВФ. Але - "не вийшло".
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"Страшно далеки они были от народа" и от проблем Украины в частности. Зачем лезть в проблемы высокой политики, если даже такие ежедневные украинские реалии не известны?
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Не "виявилась кадрова проблема", а "дурять нашого брата". Якщо б в Україні була така ж податкова система, як у всіх демократичних державах, де податки на доходи платить кожен громадянин особисто по однаковій для всіх шкалі пропорційно доходам на члена родини, то і нііякої "кадрової проблеми" не було б. Кожен митник (як і будь-який держслужбовець) при призначенні на посаду перевірявся би першим ділом на відповідність сплачених податків отриманим доходам (білим) і стилю життя. Будь-яка невідповідність - і в'язниця або штраф, сплата податків в повному обсязі і пожиттєва заборона займати державну посаду.

Якщо додати сюди законодавчо закріплений принцип вилки зарплат бюджетників в діапазоні 1:7 (як в Штатах), де 1 - середня зарплата по країні і 7 - зарплата президента, то і не буде такої війни за цю посаду між блатними.

Давно всім зрозуміло, що наша нерівноправна мафіозно-феодальна система служить лише для пограбування держави і всі ці публічні "розноси" митників і "боротьба з корупцією" нічого спільного з реформами на користь держави не мають. Бутусовські ж коментарі лише уводять в сторону від реального демократичного шляху вирішення проблеми в сторону тоталітарного - "кадрова проблема"... пригадаємо СССР і одне з його тоталітарних гасел "кадри вирішують все". Ага, щас... довирішували до занепаду і розпаду держави. Мабуть Бутусов нам таке саме бажає...
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Так балатуйтесь в Раду, пішіть зміни до Конституції і приймайте!
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Зміни до Конституції НЕ ПОТРІБНІ. Податкове законодавство, Закон про КС, Закон про Судоустрій, більшість законодавства про органи влади, які були прийняті при президентові Порошенко в цю каденцію ВР протирічить їй в частині рівноправ'я і верховенства права, а того може бути скасовано Указом Президента хоч завтра. Була б політична воля Президента і ВР перетворити країну з мафіозно-феодальної в демократичну.
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Вот цена Петиных 144 рехформы.Как решалой всю жизнь был,так и остался.Правда на шестом десятке лет бойцом решил стать и дать неугодным и неудобным людям по "пыци".Смешно смотрелось,как толстый,пузатый,пидстаркуватый диабетик кулаками будет размахивать.Наверное Кличко боксерским штучкам научил.
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И.О. Министра Здравоохранения У.Супрун.
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Почали будувати СХЕМИ , продовжимо - гнойсман не даремно рекламу розмістив!!! Тільки слово схеми "забули" вписати щоб Лохтарат "ковтав" краще.
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закон сохранения кадров - если зелю снимут с гарантов то он снова станет керивныком квартала....
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До влади рвуться --пройдисвіти,піарщикі, брехуни,клоуни, ненависникі України, ворогі,прихильникі фашистсько -руцького міра, неучі, балаболи,сепари і неучі. І ВР і чиновникі,які прийдуть-будуть на порядок гірші ніж були. Вже поміняли шило на мило (президент) побачили що він ставить на посади тільки з 95 кварталу, своїх друзів знайомих ну і звичайно тільки своїх одноплемінників. Вас це недивує?! Які виборці--73%, такі і дії,така і дебільна держава. Вибирали дважди зека, тепер вибрали клоуна. За 1.5 місяця десятки порушень законодавства,Конституції,хамство,здача інтересів України,Європа же показала кукіш президенту,а він вже стає перед путіним на коліна.
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Той хто шунтирует коррупционный тромб на таможне,сделает большое хорошее дело для всей кровеносно-финансовой системы Украины.Именно в таком ключе треба смотреть на проблему таможни.Забитый гниющий тромб,який шкодить всему организму Після звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2031
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПісля звільнення Власов знову очолить Одеську митницю. Розкрито системну проблему кадрової політики Кабміну, - Бутусов
 
 
 
 
 
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