 ЦВК вперше опублікувала на сайті фото всіх кандидатів-мажоритарників

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таких ОВО в Україні наразі 199, а балотуються в них 3 220 осіб. Тобто в середньому - 16 осіб на місце. У списках партій - ще 2 747 кандидатів. Тобто загалом кандидатів - 5 967 або ж 13 осіб на місце під куполом Верховної Ради.
У громадському русі "Чесно" зазначають, що оприлюднення фото кандидатів "дозволить не лише побачити фотографії лідерів перегонів, але і краще ідентифікувати технічних кандидатів і так званих "клонів", які можуть спотворити результати волевиявлення громадян. Раніше виборці могли побачити портрети кандидатів-мажоритарників у своєму окрузі лише на інформаційних плакатах на виборчих дільницях".
Знайти кандидатів у нардепи у своєму окрузі можна за цим посиланням. Знайти кандидатів там можна трьома способами: за алфавітом, у списку партії або ж за номером виборчого округу.
17.07.19 не за горами. зайде на допит та й залишиться на 60 діб.
Коленька, ты часом не в аэропорту дежуришь?
admin
Липень 13, 2019No Comments
Почалася справжня війна проти сім'ї Петра Порошенка. Члени сім'ї в паніці не знають куди подітися, адже за них взялися Сполучені Штати Америки.
Офіційно відкрито кримінальні справи в США, ЄС і Україна проти 93 членів так званої сім'ї (ОПГ) чинного Президента України Петра Порошенка і проти самого так званого «Гаранта Конституції».
Відомо, що в період 2014-2015 років, коли на фронті йшли найзапекліші бої, сім'я Порошенко допомагала сім'ї Януковича легалізувати вкрадені у народу України гроші.
ФБР, американські прокурори і європейські партнери мають цілі томи матеріалів на сім'ю Петра Порошенка і після виборів почнеться грандіозне шоу!
В Україні проти сім'ї Петра Порошенко також офіційно відкриті кримінальні виробництва.
Ексклюзивна витяг з кримінального провадження:
Дотримуючись офіційним документам, сім'я Порошенко і сім'я Януковича активно співпрацювала в період запеклих боїв на Донбасі і кожна мала свою вигоду.
Детальніше дивіться у відеоматеріалі 1 + 1:
Юристи кажуть, що щонайменше 93 члена сім'ї Петра Порошенко неминуче понесуть покарання. Хтось в Великобританії, хтось в Україні, хтось в США.
Проблема полягає в тому, що у членів сім'ї по кілька паспортів різних країн світу. Члени банди в Україні просто заробляли гроші і по всій видимості як тільки почнеться активна фаза розслідувань, вони відмовляться від громадянства України.
Для членів сім'ї Україна це порожнє місце, де вони просто заробляють гроші.
Втім, потрійне громадянство є і у Петра Порошенка.
За неофіційними даними Петро Порошенко є громадянином 3 країн: Україна, Швейцарія, Ізраїль.
Джерело
Ярослав Миколайович
народився 2 липня 1977 року в селі Любахи Володимирецького району Рівненської області, громадянин України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, секретар, Бориспільська міська рада, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", проживає в місті Бориспіль Київської області, судимість відсутня, суб'єкт висування - політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=98.html
Что, Зе опять "Ща позвоню Баканову по поводу этого черта..."?
«Цьогоріч ми відзначаємо 30-річчя виходу з підпілля УГКЦ. Наші попередники доводять, що за правду потрібно боротися. Ба більше, терпіти переслідування за неї і навіть померти. Адже той, хто не знає правди, - живе в темряві. Тож бути християнином - означає бути учнем і свідком правди… Кожен з нас у своєму сумлінні покликаний шукати правду - це зміст християнського життя».
За словами архиєрея, світ обов'язково буде випробовувати нас щодо того, якими ми є християнами.
«Хочу вам побажати, щоб ніхто вас не обдурив. Бо якщо ви будете вміти розрізняти правду від брехні, то жоден брехливий політик не отримає вашого голосу… Будьте учнями правди і її свідками. Ніколи не соромтеся її засвідчити і побачите, що всі ми разом будемо справжніми», - підкреслив Блаженніший Святослав.
У неї теж скроня голена і лице не зіпсоване інтелектом?