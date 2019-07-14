 У партії "Слуга народу" мають намір провести засідання нової Ради вже в серпні

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми плануємо раніше, ніж закон це визначає. Це точно. П'ятнадцятого (серпня. - Ред.) - це так, може, ще рано... До речі, хороша ідея, прив'язати це до Дня Незалежності", - сказав Корнієнко.
Згідно з Конституцією, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто "не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів".
У них все продумано, кроме одного: им не дадут получить деньги из РФ, и они не смогут предотвратить обвал гривны, после чего их сметут ЗЕбобики же.
Це офіційні гроші партій на вибори станом на початок
липня.
Якщо додасте чорний кеш і до дня виборів, сміливо можете множити на три.
А далі можна запитати у таких самостійних і незалежних і проти олігархів:
"откуда дєньгі Зін?"
Хто влив всі ці гроші, той і буде танцювати
партію.
Рух ЧЕСНО повідомляє, що політичні партії витратили понад 500 мільйонів гривень на виборчу кампанію під час дострокових виборів у Раду.
Інформація була отримана рухом від Центральної виборчої комісії.Станом на 10 липня політичні партії витратили на виборчу кампанію більш ніж 506 мільйонів гривень.
Найбільше витратила партія Слуга народу - 96,9 млн, Радикальна партія Олега Ляшка - 73 млн, Голос - 71,6 млн, Українська стратегія Гройсмана - 61,2 млн, Опозиційний блок - 55 млн, Європейська солідарність - 47,2 млн, Батьківщина - 35 млн, Громадянська позиція - 21 млн, Сила і честь - 18,4 млн, Самопоміч - 15,2 млн.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/dani-ruhu-chesno-partiji-vitratili-pivmilyarda-na-agitaciyu-50031984.html
з формули "ротердам плюс" "накапало"
хорошого вони не побажають..
Спикер Верховной Рады, Герой Украины, пан Андрей Парубий, покидая свой ответственный пост, благословил нового Президента Украины, пана Халапоротьку на рекламу шаурмы и купание в фонтане Же-До в Женеве и озвучил четыре табу, которых он не должен касаться.
Председатель Верховной Рады Украины очень вежливо предупредил «Слугу народа», что тот получит большие проблемы, если он начнет «реформировать» Украинскую Армию, объединять российскую православную церковь с Православной Церковью Украины, отменять Закон о Мове № 5670-д, аннулировать Закон о декоммунизации, и возвращать бюсты Жукову и памятники Сталину на площади областных центров Украины.
Загалом із повноважень президента, закріплених у Конституції, випливає його ключова роль у представленні України на міжнародній арені, а також у питаннях оборони. Президент призначає послів України по всьому світу і вручає вірчі грамоти послам іноземних держав. Глава держави вирішує, чи визнавати інші держави, чи оголошувати війну або воєнний стан. Саме глава держави, а не прем'єр-міністр, вносить кандидатури міністра оборони і міністра закордонних справ.На практиці ключова роль президента у питаннях зовнішньої політики проявляється, наприклад, у тому, що саме глава держави представляє Україну на переговорах найвищого рівня у "нормандському форматі", на яких ідеться про врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме президент представляє Україну на міжнародних самітах. Відповідно до внесених у лютому цього року змін до Конституції, в Основному законі не лише визначається ключова роль президента у зовнішній політиці, але і прописано, в якому напрямку він має "рухати" країну. "Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору", - ідеться у доповненій редакції 102 статті.
Зеленский напоминает маленькую затасканную обезьяну, которую старый еврей когда-то купил у моряков и годами зарабатывает на ней, заставляя плясать её перед обывателями.
Стас Домбровский. Одесса 14 лип. 2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=oVA873xQ3GI
Вот и большинство в раде, правда, ненадолго, пока ЗВР не закончатся, а пополнить ЗВР денюжками из РФ им не дадут.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/esomar-european-society-of-marketing.html
вам ці рейтингові фейки допоможуть"як мертвому припарка"...
допоможуть мобілізувати відсоток або два максимум електорату що не визначився!