EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  931  25
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5329) Донбас (12486) операція Об'єднаних сил (1378)

 За добу найманці РФ 15 разів порушили режим тиші в зоні ООС, двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Найманці російсько-терористичних військ за минулу добу 15 разів обстріляли позиції операції Об'єднаних сил, із них 4 рази - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Також терористи відкривали вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.

"Унаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовці зазнали поранень. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ООС: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї; поруч із Опитним - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; чотири рази неподалік Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; по околиці Новотроїцького - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; в районі Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; поблизу Пісків - із міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета; поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Читайте також: За добу на Донбасі один воїн ЗСУ зазнав поранення, одного найманця РФ знищено, терористи здійснили 26 обстрілів, - штаб ООС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції було обстріляно 5 разів: двічі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів; поруч із Новоолександрівкою - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; двічі неподалік Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і ручних протитанкових гранатометів.

За даними української розвідки, 13 липня одного бойовика поранено.

"Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили два обстріли позицій українських захисників: двічі біля Широкиного зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ООС було обстріляно двічі: поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Зайцевого - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

Дивіться також: У штабі ОС показали наслідки обстрілу терористами Чермалика зі 120- і 82-мм мінометів, де вчора загинув цивільний. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137391
 
 
 Топ коментарі
 
Одужуйте, хлопці.
Звичні слова ... Важко від того, що поранення, як правило, страшні ...
Прес-центр не уточнює ... Але потім дізнаємося, що в шпиталі поранені помирають, стають інвалідами на подальше життя.
Тому за оцим банальним =одужуйте= наш біль за вас ... І наше =пробачте= ...

Думаю, тут буде доречним.
https://amazing-ukraine.com/ia-dovho-chekav-na-otsei-kliuchovyi-liap-iakyi-zrobyt-zelenskyi-a-vy-hotuitesia-ia-dumav-vy-mudrishi-ostap-drozdov/?fbclid=IwAR3ykPRlZ1f8tkaYJ0bIsPeCa3kbbBe5N09J1elzxvEigNqd1b2DDWp4WNQ

"Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли…"
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український журналіст Остап Дроздов та закликав Зеленського засунути "військові" 1000 грн собі в одне місце:
"Узагалі-то я за переконаннями пацифіст, і мене ніколи не надихав вигляд військової техніки та брязкання зброї. Але український парад - це трохи інша історія. Український парад - це історія про одне-єдине слово ДЯКУЮ.
Всі ми чудово розуміємо пропорційне співвідношення нас і ворога.
Так, ми менша країна.Так, ми слабша країна.
Але ми горда країна.
Ми країна, яка стоїть на самому краєчку Європи і протистоїть орді.
Наш парад - це не демонстрація військової техніки і не брязкання зброєю, адже цим не здивуєш рос.найманців. Наш парад - це одне-єдине слово ДЯКУЮ, яке раз в рік уся країна (чи принаймні свідома її частина) може вголос сказати усім тим, завдяки кому ми їмо морозиво, слухаємо джаз і сваримося за якихось-там мажоритарників.
Наш парад - це не гра м'язами. І не гра на публіку ззовні. Наш парад - це надважливий акт комунікації між народом і його захисником. З-поміж народу можуть бути як виродки, так і ідейні люди. З-поміж військових можуть як заробітчани в погонах, так і справжні звитяжці, які кинули все заради окопу. Але в день параду на Хрещатику буде лунати солідарне ДЯКУЮ. Їм - за те, що вони все ще там. А нам - за те, що ми все ще цінуємо це.
Я довго чекав на оцей ключовий ляп, який зробить Зеленський. Ляпів уже сталося багато і ще більше їх буде далі. Але оцей ляп - системний. Зелені ідіоти так і не зрозуміли, що вони накоїли. Я поясню.
Вони спробували монетизувати честь.
Вони спробували оцінити те, що не має матеріальних еквівалентів.
Вони оцінили звитягу в 1000 грн. Щоб ви розуміли, 1000 грн - це півціни на перший ряд на концерт 95 кварталу. На День Незалежності вони хочуть дати півкрісла людині, яка цю незалежність забезпечує.
Це - безповоротна ляпа. Від учора розпочався відлік делегітимізації президента Зеленського. Героїзм воїна він оцінив у півкрісла на своєму концерті. Це навіть гірше, ніж нуль. Суть Зеленського якраз у цьому: він схильний монетизувати все на світі, навіть те, що не підлягає монетизації апріорі. Таке його мислення. Таке його нутро. Він щиро думає, що одноразова подачка в 1000 грн буде свідченням його турботи.
Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли. Можливо, в вашій системі координат можна монетизувати і дружбу, і взаємопідтримку, і навіть пожертву. Але ви помилилися в одному. Ви помилилися в країні, очолити яку вам випало нещастя.
Ця країна йшла воювати в ліси навіть тоді, коли це було утопічно. Ця країна пережила репресії за право бути собою. А відтак ця країна навчилася дякувати тим, хто в 21-му столітті лоб в лоб воює з 20-м.
І нехай ця вдячність із часом виблякла. Нехай вона не така гаряча, як 5 років тому, коли все тільки починалося. Але тут, у цій сраній, невдячній, позеленілій, зазомбованій, стрьомній країні є ще люди, і їх тисячі, і їх мільйони, які 24 серпня хочуть плюватися, але дякувати. Нарікати, але дякувати. Зневірюватися, але дякувати. Ненавидіти своїх співвітчизників за їхнє патологічне малоросійство - але дякувати, дякувати і ще раз дякувати тим кільком тисячам безіменних людей у камуфляжах. І ваші зелені 1000 грн запхайте собі в одне місце. І не потрібно вашої трибуни з пігмеєм посередині. І не потрібно ваших 95квартальних сценаріїв суперпуперкреативних. Люди просто вийдуть і просто скажуть ДЯКУЮ.
А ви готуйтеся. Я думав, ви мудріші."
 показати весь коментар
 
Одужання нашим бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та насрать ! Тут головна новина Вова в красних труселях ! ЗЕботи вже обдрочилися на відео гаранта і виють в захваті від його "простоти і доступності!"
 показати весь коментар
 
 
А хто це його нагородив червоними революційними шароварами труселями?
 показати весь коментар
 
 
по телефонному "каналу" з кремля передали За сутки наемники РФ 15 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских воинов ранены, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2023
 показати весь коментар
 
Богдан- у них занадто "тісні" відносини! За сутки наемники РФ 15 раз нарушили режим тишины в зоне ООС, двое украинских воинов ранены, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 986
 показати весь коментар
 
Кожен день обстріли, загиблі та поранені. Це ти вважаєш режимом тиші? Сам ти песиголовець зелений.
 показати весь коментар
 
 
А при петрові цього не було? Хто перший придумав і дав наказ про одностороннє припинення вогню.? З цього і почалися різні "шкільні" ,"жнивні" ,"різдвяні""та інші перемирья,коли хлопці наші стали просто мішенями.
18 июня 2014 годУкраина в одностороннем порядке прекратит огонь на востоке страны для того, чтобы дать возможность членам незаконных вооруженных формирований разоружиться, а тем, кто хочет - покинуть страну, заявил президент Украины Петр Порошенко."План начинается с моего приказа об одностороннем прекращении огня. Немедленно после этого мы должны получить поддержку мирного плана президента со стороны всех участников событий на Донбассе. В очень краткие сроки", - сказал он журналистам в среду, 18 июня, в Киеве
 показати весь коментар
 
Де ти побачив в моєму коментарі згадування про Петра чи про ЗЕ?
Я писав про режим тиші. Всьо. Не придумуй те чого там нема.
 показати весь коментар
 
Так і я тобі про теж,про режим тиші і звідкіль він взявся на нашу голову.Я знаю,ви правди не терпите і не любите,але то ваші болячки,живіть з ними.
 показати весь коментар
 
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показати весь коментар
 
 
Одужуйте, хлопці.
Звичні слова ... Важко від того, що поранення, як правило, страшні ...
Прес-центр не уточнює ... Але потім дізнаємося, що в шпиталі поранені помирають, стають інвалідами на подальше життя.
Тому за оцим банальним =одужуйте= наш біль за вас ... І наше =пробачте= ...

Думаю, тут буде доречним.
https://amazing-ukraine.com/ia-dovho-chekav-na-otsei-kliuchovyi-liap-iakyi-zrobyt-zelenskyi-a-vy-hotuitesia-ia-dumav-vy-mudrishi-ostap-drozdov/?fbclid=IwAR3ykPRlZ1f8tkaYJ0bIsPeCa3kbbBe5N09J1elzxvEigNqd1b2DDWp4WNQ

"Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли…"
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український журналіст Остап Дроздов та закликав Зеленського засунути "військові" 1000 грн собі в одне місце:
"Узагалі-то я за переконаннями пацифіст, і мене ніколи не надихав вигляд військової техніки та брязкання зброї. Але український парад - це трохи інша історія. Український парад - це історія про одне-єдине слово ДЯКУЮ.
Всі ми чудово розуміємо пропорційне співвідношення нас і ворога.
Так, ми менша країна.Так, ми слабша країна.
Але ми горда країна.
Ми країна, яка стоїть на самому краєчку Європи і протистоїть орді.
Наш парад - це не демонстрація військової техніки і не брязкання зброєю, адже цим не здивуєш рос.найманців. Наш парад - це одне-єдине слово ДЯКУЮ, яке раз в рік уся країна (чи принаймні свідома її частина) може вголос сказати усім тим, завдяки кому ми їмо морозиво, слухаємо джаз і сваримося за якихось-там мажоритарників.
Наш парад - це не гра м'язами. І не гра на публіку ззовні. Наш парад - це надважливий акт комунікації між народом і його захисником. З-поміж народу можуть бути як виродки, так і ідейні люди. З-поміж військових можуть як заробітчани в погонах, так і справжні звитяжці, які кинули все заради окопу. Але в день параду на Хрещатику буде лунати солідарне ДЯКУЮ. Їм - за те, що вони все ще там. А нам - за те, що ми все ще цінуємо це.
Я довго чекав на оцей ключовий ляп, який зробить Зеленський. Ляпів уже сталося багато і ще більше їх буде далі. Але оцей ляп - системний. Зелені ідіоти так і не зрозуміли, що вони накоїли. Я поясню.
Вони спробували монетизувати честь.
Вони спробували оцінити те, що не має матеріальних еквівалентів.
Вони оцінили звитягу в 1000 грн. Щоб ви розуміли, 1000 грн - це півціни на перший ряд на концерт 95 кварталу. На День Незалежності вони хочуть дати півкрісла людині, яка цю незалежність забезпечує.
Це - безповоротна ляпа. Від учора розпочався відлік делегітимізації президента Зеленського. Героїзм воїна він оцінив у півкрісла на своєму концерті. Це навіть гірше, ніж нуль. Суть Зеленського якраз у цьому: він схильний монетизувати все на світі, навіть те, що не підлягає монетизації апріорі. Таке його мислення. Таке його нутро. Він щиро думає, що одноразова подачка в 1000 грн буде свідченням його турботи.
Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли. Можливо, в вашій системі координат можна монетизувати і дружбу, і взаємопідтримку, і навіть пожертву. Але ви помилилися в одному. Ви помилилися в країні, очолити яку вам випало нещастя.
Ця країна йшла воювати в ліси навіть тоді, коли це було утопічно. Ця країна пережила репресії за право бути собою. А відтак ця країна навчилася дякувати тим, хто в 21-му столітті лоб в лоб воює з 20-м.
І нехай ця вдячність із часом ********. Нехай вона не така гаряча, як 5 років тому, коли все тільки починалося. Але тут, у цій сраній, невдячній, позеленілій, зазомбованій, стрьомній країні є ще люди, і їх тисячі, і їх мільйони, які 24 серпня хочуть плюватися, але дякувати. Нарікати, але дякувати. Зневірюватися, але дякувати. Ненавидіти своїх співвітчизників за їхнє патологічне малоросійство - але дякувати, дякувати і ще раз дякувати тим кільком тисячам безіменних людей у камуфляжах. І ваші зелені 1000 грн запхайте собі в одне місце. І не потрібно вашої трибуни з пігмеєм посередині. І не потрібно ваших 95квартальних сценаріїв суперпуперкреативних. Люди просто вийдуть і просто скажуть ДЯКУЮ.
А ви готуйтеся. Я думав, ви мудріші."
 показати весь коментар
 
 
Взагалі не чекав таких слів від Остапа. Остап вже визрів і дозрів. Вітаю його. За добу найманці РФ 15 разів порушили режим тиші в зоні ООС, двох українських воїнів поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4146
 показати весь коментар
 
 
Якраз не доречно цитувати образи і роз'єднувати Україну. А що ви скажете за патріотів які голосували проти? Чи можливо у вас все або чорне або біле...
 показати весь коментар
 
Одужання нашим бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
 показати весь коментар
 
 
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
 показати весь коментар
 
И где план "Перехват"? Где стая полицаев? Где уголовное дело? Где припадочный Рабинович, брызгающий слюной? Где Кива? Где миротворец Шуфрич? А одно попадание в угол здания на три этажа выше "112 канала" и столько воплей! Чего молчим? Хотите "пагаварить"? Давайте. а окопы. Покричите русским братьям...
 показати весь коментар
 
 
Непонятен наш адекватный ответ:россияки с донбассней гасят по нам из запрещенного минском оружия ,а мы отвечаем из не запрещенного..?Кто отдает такие "щадящие" распоряжения,того в окоп на передовую ...ВСУ на каждый выстрел орков должно отвечать залпом!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа добу найманці РФ 15 разів порушили режим тиші в зоні ООС, двох українських воїнів поранено, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вгору