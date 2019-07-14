 За добу найманці РФ 15 разів порушили режим тиші в зоні ООС, двох українських воїнів поранено, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС на сторінці у фейсбуці.
"Унаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовці зазнали поранень. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 10 разів обстріляли позиції ООС: поблизу Широкиного - зі стрілецької зброї; поруч із Опитним - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; чотири рази неподалік Водяного - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; по околиці Новотроїцького - з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; в районі Верхньоторецького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета; поблизу Пісків - із міномета калібру 120 мм і станкового протитанкового гранатомета; поруч з Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції було обстріляно 5 разів: двічі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів; поруч із Новоолександрівкою - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета; двічі неподалік Новолуганського - з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і ручних протитанкових гранатометів.
За даними української розвідки, 13 липня одного бойовика поранено.
"Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил", - додали в штабі.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили два обстріли позицій українських захисників: двічі біля Широкиного зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ООС було обстріляно двічі: поблизу Кримського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї; неподалік Зайцевого - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.
шароварамитруселями?
18 июня 2014 годУкраина в одностороннем порядке прекратит огонь на востоке страны для того, чтобы дать возможность членам незаконных вооруженных формирований разоружиться, а тем, кто хочет - покинуть страну, заявил президент Украины Петр Порошенко."План начинается с моего приказа об одностороннем прекращении огня. Немедленно после этого мы должны получить поддержку мирного плана президента со стороны всех участников событий на Донбассе. В очень краткие сроки", - сказал он журналистам в среду, 18 июня, в Киеве
Я писав про режим тиші. Всьо. Не придумуй те чого там нема.
Звичні слова ... Важко від того, що поранення, як правило, страшні ...
Прес-центр не уточнює ... Але потім дізнаємося, що в шпиталі поранені помирають, стають інвалідами на подальше життя.
Тому за оцим банальним =одужуйте= наш біль за вас ... І наше =пробачте= ...
Думаю, тут буде доречним.
https://amazing-ukraine.com/ia-dovho-chekav-na-otsei-kliuchovyi-liap-iakyi-zrobyt-zelenskyi-a-vy-hotuitesia-ia-dumav-vy-mudrishi-ostap-drozdov/?fbclid=IwAR3ykPRlZ1f8tkaYJ0bIsPeCa3kbbBe5N09J1elzxvEigNqd1b2DDWp4WNQ
"Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли…"
Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив український журналіст Остап Дроздов та закликав Зеленського засунути "військові" 1000 грн собі в одне місце:
"Узагалі-то я за переконаннями пацифіст, і мене ніколи не надихав вигляд військової техніки та брязкання зброї. Але український парад - це трохи інша історія. Український парад - це історія про одне-єдине слово ДЯКУЮ.
Всі ми чудово розуміємо пропорційне співвідношення нас і ворога.
Так, ми менша країна.Так, ми слабша країна.
Але ми горда країна.
Ми країна, яка стоїть на самому краєчку Європи і протистоїть орді.
Наш парад - це не демонстрація військової техніки і не брязкання зброєю, адже цим не здивуєш рос.найманців. Наш парад - це одне-єдине слово ДЯКУЮ, яке раз в рік уся країна (чи принаймні свідома її частина) може вголос сказати усім тим, завдяки кому ми їмо морозиво, слухаємо джаз і сваримося за якихось-там мажоритарників.
Наш парад - це не гра м'язами. І не гра на публіку ззовні. Наш парад - це надважливий акт комунікації між народом і його захисником. З-поміж народу можуть бути як виродки, так і ідейні люди. З-поміж військових можуть як заробітчани в погонах, так і справжні звитяжці, які кинули все заради окопу. Але в день параду на Хрещатику буде лунати солідарне ДЯКУЮ. Їм - за те, що вони все ще там. А нам - за те, що ми все ще цінуємо це.
Я довго чекав на оцей ключовий ляп, який зробить Зеленський. Ляпів уже сталося багато і ще більше їх буде далі. Але оцей ляп - системний. Зелені ідіоти так і не зрозуміли, що вони накоїли. Я поясню.
Вони спробували монетизувати честь.
Вони спробували оцінити те, що не має матеріальних еквівалентів.
Вони оцінили звитягу в 1000 грн. Щоб ви розуміли, 1000 грн - це півціни на перший ряд на концерт 95 кварталу. На День Незалежності вони хочуть дати півкрісла людині, яка цю незалежність забезпечує.
Це - безповоротна ляпа. Від учора розпочався відлік делегітимізації президента Зеленського. Героїзм воїна він оцінив у півкрісла на своєму концерті. Це навіть гірше, ніж нуль. Суть Зеленського якраз у цьому: він схильний монетизувати все на світі, навіть те, що не підлягає монетизації апріорі. Таке його мислення. Таке його нутро. Він щиро думає, що одноразова подачка в 1000 грн буде свідченням його турботи.
Зелені ідіоти, ви так нічого й не зрозуміли. Можливо, в вашій системі координат можна монетизувати і дружбу, і взаємопідтримку, і навіть пожертву. Але ви помилилися в одному. Ви помилилися в країні, очолити яку вам випало нещастя.
Ця країна йшла воювати в ліси навіть тоді, коли це було утопічно. Ця країна пережила репресії за право бути собою. А відтак ця країна навчилася дякувати тим, хто в 21-му столітті лоб в лоб воює з 20-м.
І нехай ця вдячність із часом ********. Нехай вона не така гаряча, як 5 років тому, коли все тільки починалося. Але тут, у цій сраній, невдячній, позеленілій, зазомбованій, стрьомній країні є ще люди, і їх тисячі, і їх мільйони, які 24 серпня хочуть плюватися, але дякувати. Нарікати, але дякувати. Зневірюватися, але дякувати. Ненавидіти своїх співвітчизників за їхнє патологічне малоросійство - але дякувати, дякувати і ще раз дякувати тим кільком тисячам безіменних людей у камуфляжах. І ваші зелені 1000 грн запхайте собі в одне місце. І не потрібно вашої трибуни з пігмеєм посередині. І не потрібно ваших 95квартальних сценаріїв суперпуперкреативних. Люди просто вийдуть і просто скажуть ДЯКУЮ.
А ви готуйтеся. Я думав, ви мудріші."
Смерть ворогам та зрадникам.