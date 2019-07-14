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 Політика України
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Все про:Зеленський (2079) Одеська область (1033) СБУ (4496) митниця (526)

 Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців на "схеми" розмитнення товарів у портах

Президент Володимир Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців та керівника Асоціації експедиторів України щодо порушень під час розмитнення товарів у портах і незаконного вилучення партій товарів представниками органів, що здійснюють контроль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Під час розмитнення партій імпортних товарів у морських портах, зокрема автомобілів, досі існують близько двох десятків злочинних схем, до яких причетні працівники правоохоронних органів. У моєму розпорядженні також чимало фактів, які свідчать, що вони організували блокування митного оформлення автівок приватними особами без дачі хабара. Якщо дати хабар, таке оформлення триває лише один день і платиш менший розмір податку. Усе задокументовано на 150 аркушах, додається також низка кримінальних проваджень, розпочатих Одеською облпрокуратурою", - зазначив у виступі на нараді в Одеському порту керівник Асоціації експедиторів України Віктор Берестенко.

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Вислухавши його, глава держави запропонував передати пакет документів виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України Івану Баканову і доручив СБУ перевірити скарги підприємців та керівника Асоціації експедиторів, який представляє інтереси понад 150 юридичних осіб - учасників зовнішньоекономічної діяльності.

Зеленський також запропонував прокурору Одеської області Олегу Жученку пояснити, на яких підставах блокується розмитнення товарів у портах, а деколи й вилучаються правоохоронцями контейнери з імпортними товарами, "поки не буде встановлено законність їхніх поставок".

Зі свого боку, Жученко пояснив, що факти вилучення товарів справді є, "але протоколи оглядів та вилучень товарів із портових причалів, до чого іноді залучають працівників прокуратури, супроводжуються відповідними ухвалами судів, у прокуратурі наявні відповідні пакети документів щодо законності дій працівників прокуратури".

Глава держави запропонував перевірити факти, що стали відомими під час наради з розвитку морських портів, і ліквідувати злочинні "схеми" розмитнення товарів. Протягом тижня прокурору Жученку запропоновано надати такі документи, зокрема  про сплату юридичними особами митних платежів на мільйони гривень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137389
 
 
 Топ коментарі
 
Скорей бы нового Генпрокурора назначили. Как и нового главу НАБУ и антикоррупционного прокурора. Нынешние даже не пытаются делать вид, что занимаются своими обязанностями.
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Если это перевести на общедоступный язык,то звучит это так-"Зеленский поручил стае волков сделать учёт голов баранов"
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ПОРОХОБОТОВ И ЕГО ДРУЗИВ КОРРУПЦИОНЕРОВ НАЧИНАЕТ С КАЖДЫМ ДНЁМ КОЛБАСИТЬ ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ, А ВОТ КОГДА ПОМЕНЯЮТ ЛУЦЕНКА , ОНИ ВСЕ КАК КРЫСЫ РВАНУТСЯ ДО ГРАНИЦЫ. ВОВА БРАВО!!!.
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Гройсман відповів:

"Силові структури мають захищати порядок в країні і не мати зв'язків із бізнесом, і тим паче не впливати на роботу бізнесу. Про це в ефірі телеканалу «UA:Перший» сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.
«Треба позбавити силові органи невластивих функцій співпраці з бізнесом, - зазначив Гройсман. - Вони мають займатися безпекою, а не контрабандою і монополізацією ринків. Силовиків треба прибрати від можливостей тиску на бізнес і створення перешкод для розвитку», - сказав керівник уряду. Гройсман наголосив, що сектор безпеки і оборони сьогодні фінансується на рівні 5% ВВП. І ключовими завданнями підрозділів правоохоронців, на його думку, мають стати питання правопорядку і захисту прав громадян!.https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2739794-silovi-strukturi-maut-zahisati-poradok-a-ne-kosmariti-biznes-grojsman.html
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Екологічні активісти просять міністра екології Остапа Семерака відновити екологічні перевірки кораблів та чорноморських портів, які скасував так званий "президент" Зеленський. Відповідне звернення на своїй сторінці у Facebook опублікував керівник ГО «Єдина планета», відомий екоактивіст Павло Вишебаба - https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2635468.html -.

«Щойно Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів і порту на дотримання екологічних норм «щонайменше на 2 місяці». Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно…Це той момент, якого всі боялись: коли некомпетентність президента і бажання легких рішень може мати серйозні негативні наслідки. Прохання терміново відреагувати Мінприроди та ДЕІ (Державна екологічна інспекція, - ред.), пояснити Зеленському, де закінчуються його повноваження і до яких наслідків може призвести повна анархія в портах», - йдеться у зверненні.
Раніше очільник Мінприроди висловив рішучий протест проти намагань уряду та президента скасувати екологічні перевірки у портах в рамках боротьби з корупцією.
«Кожен випадок (корупції, - ред.), про який мені сигналізують, відомий правоохоронним органам. Покривати хабарників не буду ніколи. Але! Я категорично не підтримую ідею відмовитися від екологічних перевірок у портах, щоб зменшити тиск на бізнес. Бо це - не тиск, а виконання закону. Недоброчесні «бізнесмени» не хочуть перевірок, бо знають, що користуються старими судами і не дотримуються санітарних вимог. Як результат - нафтові плями на пляжах Одеси і зелене море», - зазначав Остап Семерак.
Нагадаємо, ще у листопаді 2018 року керівник Мінприроди заявляв про необхідність відновлення екоконтролю у портах та зняття мораторію на здійснення екологічних перевірок , оскільки судна офшорних компаній часто скидають в акваторію портів рештки паливних матеріалів та хімікатів, що знищує флору та фауну Чорного моря.

https://newsua.one/news/ekoaktivisti-prosyat-semeraka-zahistiti-chorne-more-vid-zelenskogo.html
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Ну, видно гарний шматок сала втратили екологи, раз найняли активістів.
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Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Невже хтось поведеться на це бла-бла-бла ? Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців на "схеми" розмитнення товарів у портах - Цензор.НЕТ 9354
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Ясно.Посилити,ліквідувати,звільнити,перевірити.... Ну,всі в курсі,що буває,коли СБУ починає займатись боротьбою з контрабандою ?
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Отставки и смена руководителей их замами ничего не изменит, если образно говоря украинское общество поделить на грабителей и ограбленных, то поменяй этих людей местами, ничего не изменится. Если Зеленский будет продолжать заниматься махровым популизмом которого мы насмотрелись в исполнении петралексеича, он потеряет доверие быстрее чем ему прогнозируют политологи. Несмотря на то что актер рулит страной, люди не хотят видеть в нем лицедея. А разрушить систему можно лишь выстроив антисистему, у президента уже есть силовые ведомства которые могут быстро дать результат, пусть месяц уйдет на формирование новой управленческой иерархии в сбу и гфс, но президент не должен опираться на не подкрепленные ничем догадки, уголовные дела и сроки, это лучше чем рокировки управленцев коррупционеров. Мы уже такое наблюдали при порошенко, один в один, чем все закончилось известно. И да, порядочный таможенник... Там их нет ни одного, они ведут себя как собаки поджав хвост, но если бы ты был достойным человеком, без шлейфа, то не терпел бы подобное обращение с стороны богдана и зеленского, что стоит работа и что стоит твоя честь, пошли на *** того богдана, если ты не вор... Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців на "схеми" розмитнення товарів у портах - Цензор.НЕТ 4890
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ага, то садити корупціонерів за грати стало популізмом? Та я згоден на такий популізм. Може хоч цей посадить трьох друзів Порошенка?
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Так СБУ ці схеми крушує,без них ніхто нічого не робить
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а садики?! детские садики? там кончилась туалетная бумага! Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців на "схеми" розмитнення товарів у портах - Цензор.НЕТ 3294

спаситель хренов...
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зэ!
1.фсбу-шники с радостью будут драть комерсов на предмет размеров "работы" с таможней.
2.комерсы будут пытаться не сдать таможню,потому как это в их интересах-общие схемы по растаможке.
3.но сдадут все-равно таможенников.
4.таможенники сдадут коммерсов.
5.фсбушники как всегда-в шоколаде.

ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців на "схеми" розмитнення товарів у портах
 
 
 
 
 
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