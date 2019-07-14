 Зеленський доручив СБУ перевірити скарги підприємців на "схеми" розмитнення товарів у портах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Під час розмитнення партій імпортних товарів у морських портах, зокрема автомобілів, досі існують близько двох десятків злочинних схем, до яких причетні працівники правоохоронних органів. У моєму розпорядженні також чимало фактів, які свідчать, що вони організували блокування митного оформлення автівок приватними особами без дачі хабара. Якщо дати хабар, таке оформлення триває лише один день і платиш менший розмір податку. Усе задокументовано на 150 аркушах, додається також низка кримінальних проваджень, розпочатих Одеською облпрокуратурою", - зазначив у виступі на нараді в Одеському порту керівник Асоціації експедиторів України Віктор Берестенко.
Вислухавши його, глава держави запропонував передати пакет документів виконувачу обов’язків голови Служби безпеки України Івану Баканову і доручив СБУ перевірити скарги підприємців та керівника Асоціації експедиторів, який представляє інтереси понад 150 юридичних осіб - учасників зовнішньоекономічної діяльності.
Зеленський також запропонував прокурору Одеської області Олегу Жученку пояснити, на яких підставах блокується розмитнення товарів у портах, а деколи й вилучаються правоохоронцями контейнери з імпортними товарами, "поки не буде встановлено законність їхніх поставок".
Зі свого боку, Жученко пояснив, що факти вилучення товарів справді є, "але протоколи оглядів та вилучень товарів із портових причалів, до чого іноді залучають працівників прокуратури, супроводжуються відповідними ухвалами судів, у прокуратурі наявні відповідні пакети документів щодо законності дій працівників прокуратури".
Глава держави запропонував перевірити факти, що стали відомими під час наради з розвитку морських портів, і ліквідувати злочинні "схеми" розмитнення товарів. Протягом тижня прокурору Жученку запропоновано надати такі документи, зокрема про сплату юридичними особами митних платежів на мільйони гривень.
"Силові структури мають захищати порядок в країні і не мати зв'язків із бізнесом, і тим паче не впливати на роботу бізнесу. Про це в ефірі телеканалу «UA:Перший» сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.
«Треба позбавити силові органи невластивих функцій співпраці з бізнесом, - зазначив Гройсман. - Вони мають займатися безпекою, а не контрабандою і монополізацією ринків. Силовиків треба прибрати від можливостей тиску на бізнес і створення перешкод для розвитку», - сказав керівник уряду. Гройсман наголосив, що сектор безпеки і оборони сьогодні фінансується на рівні 5% ВВП. І ключовими завданнями підрозділів правоохоронців, на його думку, мають стати питання правопорядку і захисту прав громадян!.https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2739794-silovi-strukturi-maut-zahisati-poradok-a-ne-kosmariti-biznes-grojsman.html
«Щойно Зеленський в Одесі доручив припинити будь-які перевірки човнів і порту на дотримання екологічних норм «щонайменше на 2 місяці». Це означає, що в Чорне море тепер можна зливати все, що завгодно…Це той момент, якого всі боялись: коли некомпетентність президента і бажання легких рішень може мати серйозні негативні наслідки. Прохання терміново відреагувати Мінприроди та ДЕІ (Державна екологічна інспекція, - ред.), пояснити Зеленському, де закінчуються його повноваження і до яких наслідків може призвести повна анархія в портах», - йдеться у зверненні.
Раніше очільник Мінприроди висловив рішучий протест проти намагань уряду та президента скасувати екологічні перевірки у портах в рамках боротьби з корупцією.
«Кожен випадок (корупції, - ред.), про який мені сигналізують, відомий правоохоронним органам. Покривати хабарників не буду ніколи. Але! Я категорично не підтримую ідею відмовитися від екологічних перевірок у портах, щоб зменшити тиск на бізнес. Бо це - не тиск, а виконання закону. Недоброчесні «бізнесмени» не хочуть перевірок, бо знають, що користуються старими судами і не дотримуються санітарних вимог. Як результат - нафтові плями на пляжах Одеси і зелене море», - зазначав Остап Семерак.
Нагадаємо, ще у листопаді 2018 року керівник Мінприроди заявляв про необхідність відновлення екоконтролю у портах та зняття мораторію на здійснення екологічних перевірок , оскільки судна офшорних компаній часто скидають в акваторію портів рештки паливних матеріалів та хімікатів, що знищує флору та фауну Чорного моря.
https://newsua.one/news/ekoaktivisti-prosyat-semeraka-zahistiti-chorne-more-vid-zelenskogo.html
спаситель хренов...
1.фсбу-шники с радостью будут драть комерсов на предмет размеров "работы" с таможней.
2.комерсы будут пытаться не сдать таможню,потому как это в их интересах-общие схемы по растаможке.
3.но сдадут все-равно таможенников.
4.таможенники сдадут коммерсов.
5.фсбушники как всегда-в шоколаде.
ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ГОСУДАРСТВА УКРАИНА.