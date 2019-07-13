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 Політика України
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Все про:люстрація (160) Данилюк Олександр (300) Абромавичус (64) Пристайко (92) Слуга народу (113)

 Розширення люстрації: "Слуга народу" готова до усунення від влади Данилюка, Абромавичуса і Пристайка

Партія "Слуга народу" готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка в разі розширення закону про очищення влади на посадових осіб часи президентства України Петра Порошенка.

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, тут ліс рубають - летять друзки. Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися", - сказав Корнієнко.

Він заперечує, що це буде "не по-людськи" щодо членів команди президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: У 2014 році ми люструвати причетних до розстрілів на Майдані, а сьогодні пропонують люструвати патріотів, щоб розчистити дорогу у владу "п'ятій колоні"

"Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в Офісі президента цим вже займаються. Далі нам належить його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якомога швидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якомога швидше працював", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції щодо доповнень до закону про люстрацію.

Він пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019-го.

Зокрема, йдеться про президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради та його заступників, працівників Кабміну та інших органів виконавчої влади, керівників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, голови СБУ та інших посадових осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137384
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть начнут с себя любимых за два месяца натворили что некоторые за 5 лет не смогли Расширение люстрации: "Слуга народа" готова к отстранению от власти Данилюка, Абромавичуса и Пристайко - Цензор.НЕТ 4067
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Лукавить Корнієнко, лукавить. Бо закон пише Портнов, а не ОП. Хіба що Портнов уже сидить у цьому офісі. А щодо тих ображених попутників, то відразу було зрозуміло, що їх викинуть, як використану губку для миття посуду. Вони були потрібні для притягнення проєвропейського електорату. Зебенятка, ваш Зе кинув вас і ваше європейське майбутнє. Повний ригівський реванш.
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Здається це три єдиних, яких треба залишити, а решту в смітник, бо то все пройдисвіти.
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Все? Ты уже от юляхи отказался?))) Все депутаты тоже в том списке)))
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Господин Президент Украины ! Мне представляется, что предлагаемые вами меры недостаточны. Быть может, деятелей преступного режима Порошенко нужно не люстрировать, а кастрировать - чтобы свинарчуки в Украине не размножались ? С глубоким уважением.
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Абромавичус талантлив, и там можно прописать условия чтоб его и Данилюка кастрация не задела, они же ушли с должностей по причине нулевой возможности что либо изменить при полном соевом саботаже!
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Такой люстрацией хотят одним махом всех хапуг и бытро, потому что, если идти сейчас через суды по мздоимству , то затянется опять же из-за хапуг, которые в органах и судах. Здесь нужен тонкий критерий люстрации, чтобы барыг нах, не затронув нормальных.
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Зер гуд, Вальдемар! Зер гуд!
Зеленский, прежде чем позвонить *****, озвучил его хотелки: Отменил парад. Людей, которые прошли Майдан, ушли добровольцами на фронт, подписали ассоциацию, безвиз, получили Томос, защитили мову, подняли экономику, провели децентрализацию - будет люстрировать дружбан ЯнукОвоща - Портнов. Закон о люстрации доработан и усовершенствован, об этом пишет у себя на странице Портнов.
Это уже даже не реванш. Это - мятеж. Переворот. Свержение конституционного строя. Важно называть вещи собственными именами
Совпадение?! Не думаю!

Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!

И.Лютый, https://spektrnews.in.ua/news/vse-budet-ukraina---ivan-lyutyy/82543
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Да убирать этого клоуна уже любым способом. Он такого наворотами, что все взвоют.
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Тут вопрос в том как проголосуют на выборах. Если люди не видят, что оно тупое, то при будущих проблемах пусть пеняют на себя.
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А Рюкзакова? Или ета мразь которая вместе с Парашенком воровала у армии, крышевала контрабанду, и уничтожала патриотов имеет имунитет?
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Президент України Володимир Зеленський політично звужує собі коридор.
Таку думку в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" висловив журналіст Сергій Щербина.
"Я чомусь вірю в те, що вони це будуть робити. І ось це у мене викликає найбільший жах, чесно кажучи. Тому що Зеленський собі зараз чисто політично дуже сильно звужує коридор. Дивіться, обирається наступна Верховна Рада. Він заводить, наприклад, 180 депутатів - сильно оптимістичний сценарій. Йому треба формувати коаліцію. А з ким? З люстрованою Тимошенко? Кого призначати прем'єр-міністром? Як взагалі приходити до людей з інших фракцій і говорити: йдіть в нашу коаліцію, але ми зайдемо в коаліцію і вас тут же люструємо, відразу ж?", - розповів він.
Щербина зазначив, що не розуміє, як Зеленський збирається формувати коаліцію в наступному парламенті.
"Тому що у нього фактично немає контрагентів. Йому не буде з ким розмовляти, він закриває собі всі двері. І в зв'язку з цим, наскільки я розумію, вони розраховують все-таки взяти більшість. Мабуть, принесли якусь соціологію по округах, і вони бачать, що вони можуть взяти 226 депутатів. Тому що інакше сенсу в цих заявах немає ніякого. Як потім вести політичні переговори, з ким, про що? Про що домовлятися з Аваковим, наприклад? Авакова же теж люструють за цією логікою. Знову ж таки, це може негативно позначатися навіть на команді. Я розумію позицію Зеленського про те, що приходили якісь люди, працювали, спасибі їм велике і до побачення", - додав журналіст.
https://prm.ua/zelenskiy-politichno-zvuzhuye-sobi-koridor-shherbina/ (відео)
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Люди обсуждают этот вброс на полном серьезе. Так вот ничего не будет. Не стоит вам беспокоиться. А если будет, то сейчас не ко времени это обсуждать совсем. Время покажет короче. Так что расслабьтесь ребята и жуйте попкорн.
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Нова люстрація від президента України Володимира Зеленського - це чіткий план Кремля.
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" розповіла народний депутат Ганна Гопко.
"Коли Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, він чомусь його не підписав, де серед багатьох процедур є, зокрема, і процедура імпічменту. Зокрема, якщо будуть факти державної зради і так далі. Чомусь такого немає. Натомість він вносить абсолютно сумнівну ініціативу. Я була тут у вас в ефірі і казала, що він не підпише закон про ТСК, хоча більшість експертів казали: ні, бо йому це потрібно, подивитесь, як він буде некрасиво виглядати. Він не підписав", - наголосила Гопко.
За її словами, "ті, хто зараз говорять, що це просто політтехнологічна річ і перед виборами заробити бали - ні, я вважаю, що це не політтехнологічне".
"Я вважаю, що це чіткий план Кремля. Для чого? Для того, щоб зараз починати сварити українців з українцями. Для того, щоб говорити, що всі, які прийшли після Майдану - це всі погані. Для того, щоб підживлювати, підігрівати ці настрої - що у нас нічого хорошого не відбулося. І щоб на цьому фоні зневіри людей взагалі у власну державу потім нав'язувати сценарій того, що люди обурюються, що люди готової будуть виходити на протест.
Тому що багато людей, які сьогодні відчули… І це не тільки депутати Верховної Ради чи кандидати, які підлягають під цей законопроект, а це ті, які дійсні військові, які втратили своїх синів чи дочок, яким в очі він не зможе подивитися і сказати: я вас люструю за те, що ви захищали державу", - додала вона.
Гопко переконана, що дуже вигідно показати, що не було Революції гідності, не було Майдану, що це все був переворот, і треба почати кримінальні переслідування тих, хто розпочав цей "переворот".
"Мені здається, що ті візити Бойка, Медведчука, які відбуваються зараз в Москву, у постійній координації зусиль, що буде далі, енергетичне… Тобто зараз план такий: руками українців, які будуть між собою дискутувати, хто взагалі підпадає під люстрацію чи не підпадає. Далі - не в конструктивний порядок… Що він би мав говорити? Він би мав зараз об'єднувати нас всіх, а не сварити політичний клас, без якого він потім не зможе багато речей забезпечити довкола тих якихось конструктивних питань порядку денного", - повідомила Гопко.
https://prm.ua/tse-chitkiy-plan-kremlya-gopko-pro-novu-lyustratsiyu-vid-zelenskogo/ (відео)
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Как-то не стыкуется "слуга народа" и "слуга Москвы" - уже видно. Клоун Рейганом не станет. Малявка...
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впечатление такое, что Зе не отпустила еще предвыборная гонка в президенты, на парламентских выборах, судя по опросам, прокремлевские набирают в два раза больше, чем Порох, но Зе похоже этого не видит.
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Люстрація не повина нагадувати випалену землю. Так з брудною водою можна вихлюпнути і дитину.
_____________
Але вся ця "люстрація" спрямована проти однієї єдиної людини - Тімошенко. Прямо відмовити Юлі Вовік не хоче, та і не може. Тому була притягнута за вуха "люстрація" за ознакою політичного важковаговика, щоб не призначати Юлю прем'єркою. Бо на її тлі Вовік буде справді посміховиськом, хоч зараз Вовік бути таким зовсім не хоче.
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Юля здесь не при чем. Надо одним махом снять с должностей тех, кто управляет, контролирует и судит из-за их глубокой коррумпированности. Надо только найти правильный критерий люстрации, не ограничиваясь временнЫм.
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Но только не смотрящего от Бени Богдана.
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Посли країн "Великої сімки" вважають притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою правильним кроком, але вказують, що нинішня ситуація в Україні не порівняна із ситуацією після Революції гідності.
Про це йдеться у заяві послів G7 у Twitter.
«Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління», - йдеться в заяві послів.
У «Групі семи» нагадали, що «вітали» реформування низки галузей в Україні після зміни влади в 2014 році.«Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є вірним кроком. Водночас, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівняна з тою, що мала місце після Революції гідності», - підсумовують автори звернення.
У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Ґоф перепостила у Twitter вказану заяву, пояснивши, що це є позиція послів G7 щодо пропозицій змінити закон про люстрацію в Україні

https://www.radiosvoboda.org/a/news-hrupa-7-pro-liustratsiu-zelenskoho/30051416.html
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Это чеснейшие и неиспорченные люди . НАША МОЛОДЕЖЬ ЧИСТАЯ . Они наведут порядок .Надо верить ,как Вы верите СВОИМ ДЕТЯМ .ЛЮДИ ВЫ ЧТО ВООБЩЕ ОЗВЕРЕЛИ.

Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.
Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.
Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.
Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.
И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.
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Ой, дорогуша. Вам надо к психиатру. Хотя, возможно, вы и наблюдаетесь? Ну если давно не обращались, все же сходите на приём.
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Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией из-за обязательств перед ЕС...России не помешало построить обводные ЖД в сторону Краснодарского края ,минуя Украину,потому оккупант Московия может договориться с колхозом Беларусь о перемещении грузов по территории своей западной колонии
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заскучали за яныком - тупого идиота избрали...

ой буде 3й майдан.
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зеленский как наполион императором надумал быть после революции?
так тотт хоть военначальником был, а это что такое???
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давай азірова потебенька яника сашустоматолога собачника та інших ригів ось головна мета зеленого гідранта
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Это элемент стратегии Путина по подчинению Украины, неужели у кого-то ещё есть сомнения. Всякие мелкие карьеристы и проходимцы здесь в расчёт не идут, грустно наблюдать, как даже люди национально-демократических взглядов втягиваются в эту мелкую возню, тот хороший, а этот не очень и т.д. Речь идёт о блокировании всякой возможности организации сопротивления реваншу через структуры государственной власти, московиты свято верят что без контроля системы управления государством влиять на общественные процессы никак невозможно т.к. у них народ-скот и схавает всё что начальство прикажет. Однако у нас в Украине скота процентов 60-65 и есть достаточное количество граждан способных самоорганизовываться и выдвигать лидеров вне официальных политических структур, майданы это ярко продемонстрировали. Путину этого никогда не понять, он живёт в СССР и твердит мантру про один народ, другого они просто не представляют.
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"Сьогодні ми бачимо, як кланова система намагається "перемолоти" та підпорядкувати собі нову владу. І якщо президент Зеленський не зможе змінити кредитно-фінансову політику держави, не змінить керівництво Нацбанку, яке 5 років допомагало витягувати гроші з кишень українців і нищити "середній клас", це означатиме, що стара система його перемогла", - сказала Тимошенко. https://www.rbc.ua/ukr/news/timoshenko-oshchadbank-naglo-privatiziruyut-1563043266.html
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Подобные заявления «новой» команды вносят только(!) хаос...........
Почему-то вспомнилось: мал клоп да вонюч (с)
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Вот так одним махом можно убрать своих конкурентов
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРозширення люстрації: "Слуга народу" готова до усунення від влади Данилюка, Абромавичуса і Пристайка
 
 
 
 
 
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