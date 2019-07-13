 Розширення люстрації: "Слуга народу" готова до усунення від влади Данилюка, Абромавичуса і Пристайка

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну, тут ліс рубають - летять друзки. Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися", - сказав Корнієнко.
Він заперечує, що це буде "не по-людськи" щодо членів команди президента.
"Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в Офісі президента цим вже займаються. Далі нам належить його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якомога швидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якомога швидше працював", - заявив Корнієнко.
Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції щодо доповнень до закону про люстрацію.
Він пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019-го.
Зокрема, йдеться про президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради та його заступників, працівників Кабміну та інших органів виконавчої влади, керівників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, голови СБУ та інших посадових осіб.
Зеленский, прежде чем позвонить *****, озвучил его хотелки: Отменил парад. Людей, которые прошли Майдан, ушли добровольцами на фронт, подписали ассоциацию, безвиз, получили Томос, защитили мову, подняли экономику, провели децентрализацию - будет люстрировать дружбан ЯнукОвоща - Портнов. Закон о люстрации доработан и усовершенствован, об этом пишет у себя на странице Портнов.
Это уже даже не реванш. Это - мятеж. Переворот. Свержение конституционного строя. Важно называть вещи собственными именами
Совпадение?! Не думаю!
Все будет Украина! Я узнавал...
Слава Украине!
И.Лютый, https://spektrnews.in.ua/news/vse-budet-ukraina---ivan-lyutyy/82543
Таку думку в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" висловив журналіст Сергій Щербина.
"Я чомусь вірю в те, що вони це будуть робити. І ось це у мене викликає найбільший жах, чесно кажучи. Тому що Зеленський собі зараз чисто політично дуже сильно звужує коридор. Дивіться, обирається наступна Верховна Рада. Він заводить, наприклад, 180 депутатів - сильно оптимістичний сценарій. Йому треба формувати коаліцію. А з ким? З люстрованою Тимошенко? Кого призначати прем'єр-міністром? Як взагалі приходити до людей з інших фракцій і говорити: йдіть в нашу коаліцію, але ми зайдемо в коаліцію і вас тут же люструємо, відразу ж?", - розповів він.
Щербина зазначив, що не розуміє, як Зеленський збирається формувати коаліцію в наступному парламенті.
"Тому що у нього фактично немає контрагентів. Йому не буде з ким розмовляти, він закриває собі всі двері. І в зв'язку з цим, наскільки я розумію, вони розраховують все-таки взяти більшість. Мабуть, принесли якусь соціологію по округах, і вони бачать, що вони можуть взяти 226 депутатів. Тому що інакше сенсу в цих заявах немає ніякого. Як потім вести політичні переговори, з ким, про що? Про що домовлятися з Аваковим, наприклад? Авакова же теж люструють за цією логікою. Знову ж таки, це може негативно позначатися навіть на команді. Я розумію позицію Зеленського про те, що приходили якісь люди, працювали, спасибі їм велике і до побачення", - додав журналіст.
https://prm.ua/zelenskiy-politichno-zvuzhuye-sobi-koridor-shherbina/ (відео)
Про це в ефірі "Прямого" в ток-шоу "Ехо України" розповіла народний депутат Ганна Гопко.
"Коли Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі спеціальні комісії, він чомусь його не підписав, де серед багатьох процедур є, зокрема, і процедура імпічменту. Зокрема, якщо будуть факти державної зради і так далі. Чомусь такого немає. Натомість він вносить абсолютно сумнівну ініціативу. Я була тут у вас в ефірі і казала, що він не підпише закон про ТСК, хоча більшість експертів казали: ні, бо йому це потрібно, подивитесь, як він буде некрасиво виглядати. Він не підписав", - наголосила Гопко.
За її словами, "ті, хто зараз говорять, що це просто політтехнологічна річ і перед виборами заробити бали - ні, я вважаю, що це не політтехнологічне".
"Я вважаю, що це чіткий план Кремля. Для чого? Для того, щоб зараз починати сварити українців з українцями. Для того, щоб говорити, що всі, які прийшли після Майдану - це всі погані. Для того, щоб підживлювати, підігрівати ці настрої - що у нас нічого хорошого не відбулося. І щоб на цьому фоні зневіри людей взагалі у власну державу потім нав'язувати сценарій того, що люди обурюються, що люди готової будуть виходити на протест.
Тому що багато людей, які сьогодні відчули… І це не тільки депутати Верховної Ради чи кандидати, які підлягають під цей законопроект, а це ті, які дійсні військові, які втратили своїх синів чи дочок, яким в очі він не зможе подивитися і сказати: я вас люструю за те, що ви захищали державу", - додала вона.
Гопко переконана, що дуже вигідно показати, що не було Революції гідності, не було Майдану, що це все був переворот, і треба почати кримінальні переслідування тих, хто розпочав цей "переворот".
"Мені здається, що ті візити Бойка, Медведчука, які відбуваються зараз в Москву, у постійній координації зусиль, що буде далі, енергетичне… Тобто зараз план такий: руками українців, які будуть між собою дискутувати, хто взагалі підпадає під люстрацію чи не підпадає. Далі - не в конструктивний порядок… Що він би мав говорити? Він би мав зараз об'єднувати нас всіх, а не сварити політичний клас, без якого він потім не зможе багато речей забезпечити довкола тих якихось конструктивних питань порядку денного", - повідомила Гопко.
https://prm.ua/tse-chitkiy-plan-kremlya-gopko-pro-novu-lyustratsiyu-vid-zelenskogo/ (відео)
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Але вся ця "люстрація" спрямована проти однієї єдиної людини - Тімошенко. Прямо відмовити Юлі Вовік не хоче, та і не може. Тому була притягнута за вуха "люстрація" за ознакою політичного важковаговика, щоб не призначати Юлю прем'єркою. Бо на її тлі Вовік буде справді посміховиськом, хоч зараз Вовік бути таким зовсім не хоче.
Про це йдеться у заяві послів G7 у Twitter.
«Виборчі зміни і політична ротація є нормою в демократичних країнах, на відміну від невибіркового накладання заборон на всіх учасників виконавчого та законодавчого процесів управління», - йдеться в заяві послів.
У «Групі семи» нагадали, що «вітали» реформування низки галузей в Україні після зміни влади в 2014 році.«Притягнення до відповідальності винних у зловживанні службовим становищем є вірним кроком. Водночас, на наше переконання, нинішня ситуація в Україні не порівняна з тою, що мала місце після Революції гідності», - підсумовують автори звернення.
У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Ґоф перепостила у Twitter вказану заяву, пояснивши, що це є позиція послів G7 щодо пропозицій змінити закон про люстрацію в Україні
https://www.radiosvoboda.org/a/news-hrupa-7-pro-liustratsiu-zelenskoho/30051416.html
Зеленский благословил надежду Весне
Ее настроение подарил он стране,
А нашу мечту узрел в синеве
И он разбудил наше болото везде.
Мы во сне задержались на дне
Пауки в доме зажрались везде,
И на ране паутина молилась тебе
А ты восемь ног желаешь себе.
Кровь Богов источала наша Звезда
Амулет ритуала снова желала она,
А на магии пока жезл твоего Паука
Ведь ты ниже дна в паутине всегда.
Ждешь благословение белого паука
Лжешь на опережение истинного добра,
А жизнь мимо прошла не заметив тебя
Ведь твоя справедливость потеряла себя.
И ты забвение не приняв и меч поднял играя
Свой посох изогнув восстал от сна и яда,
От избавления чужой судьбы, тепла и рая
Ты холод зверя избрал себе не изменяя.
ой буде 3й майдан.
так тотт хоть военначальником был, а это что такое???
Почему-то вспомнилось: мал клоп да вонюч (с)