 Розширення люстрації: "Слуга народу" готова до усунення від влади Данилюка, Абромавичуса і Пристайка

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну, тут ліс рубають - летять друзки. Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися", - сказав Корнієнко.

Він заперечує, що це буде "не по-людськи" щодо членів команди президента.

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"Закон треба спочатку написати. Я впевнений, що в Офісі президента цим вже займаються. Далі нам належить його прочитати, зрозуміти. Будуть, можливо, правки якісь. Зрозуміло, що ми будемо його якомога швидше приймати і писати такі перехідні положення, щоб він якомога швидше працював", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради свої пропозиції щодо доповнень до закону про люстрацію.

Він пропонує заборонити обіймати державні посади людям, які працювали на керівних посадах у державних органах з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019-го.

Зокрема, йдеться про президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради та його заступників, працівників Кабміну та інших органів виконавчої влади, керівників Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, голови СБУ та інших посадових осіб.