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 Українські спортсменки здобули ще два золота Всесвітньої Універсіади

У передостанній день XXX Всесвітньої літньої Універсіади в італійському Неаполі дві золоті та срібну медалі вибороли українці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, легкоатлетка Юлія Чумаченко стала переможницею Всесвітньої Універсіади в стрибках у висоту, подолавши висоту 1,94 метри, Ірина Геращенко показала другий результат у тій само дисципліні - 1,91 метри.

Золоті нагороди також завоювала жіноча збірна України в естафеті 4х400 метрів. Естафетна четвірка у складі Марії Миколенко, Анастасії Голеневої, Катерини Климюк та Тетяни Мельник фінішувала першою з результатом 3 хвилини 30,82 секунди.

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"Срібло" дісталося мексиканкам (3.32,63), "бронза" - австралійкам (3.34,01).

В активі збірної України в Неаполі 6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових медалей.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137383
 
   
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а тому шо красавули.. звиняйте - инших нема!
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