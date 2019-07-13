 Українські спортсменки здобули ще два золота Всесвітньої Універсіади

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, легкоатлетка Юлія Чумаченко стала переможницею Всесвітньої Універсіади в стрибках у висоту, подолавши висоту 1,94 метри, Ірина Геращенко показала другий результат у тій само дисципліні - 1,91 метри.

Золоті нагороди також завоювала жіноча збірна України в естафеті 4х400 метрів. Естафетна четвірка у складі Марії Миколенко, Анастасії Голеневої, Катерини Климюк та Тетяни Мельник фінішувала першою з результатом 3 хвилини 30,82 секунди.

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"Срібло" дісталося мексиканкам (3.32,63), "бронза" - австралійкам (3.34,01).

В активі збірної України в Неаполі 6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових медалей.

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