 Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова намагався незаконно переправити через українсько-російський кордон вісім кілограмів канабісу. Наркотики він сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Метадон, кокаїн, опій та канабіс: СБУ заблокувала масштабний збут наркотиків і психотропів на загальну суму 2 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
За попередньою оцінкою експертів вартість "товару" на "чорному ринку" становить майже 2 мільйони гривень. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину кордону на міжнародному пункті пропуску "Гоптівка".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хлопця з кокаїном вартістю 300 тисяч гривень затримали на Печерську в Києві. ФОТОИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3137374
https://www.youtube.com/watch?v=MglsAyeal9M
Может они на телемост бежали,поговорить хотели. А с ними так поступили.... Жалко 4го не ******.....
ланов прижал...
Тут своїм 73% не вистачає ...
Так поможе хоч бачити =новиє ліца= ... і зміни, посадки, нову країну ...
а с таким лицом денег не дадут.
Жириновский стал гетеросексуалом !!!!
https://youtu.be/3IHE3fnk5Yg