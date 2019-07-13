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 Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ, залучені до Операції Об'єднаних сил в Донецькій області, в рамках боротьби з контрабандою перекрили незаконне переміщення наркотичних речовин у Росію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова намагався незаконно переправити через українсько-російський кордон вісім кілограмів канабісу. Наркотики він сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля.

Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ 02

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Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ 03

За попередньою оцінкою експертів вартість "товару" на "чорному ринку" становить майже 2 мільйони гривень. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину кордону на міжнародному пункті пропуску "Гоптівка".

Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ 04

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137374
 
 
 Топ коментарі
 
Хай би віз, може каци трошкі порозумнішали.
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чи може би трохе менше їх стало ))))
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От дурбелик.
Тут своїм 73% не вистачає ...
Так поможе хоч бачити =новиє ліца= ... і зміни, посадки, нову країну ...
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Хай би віз, може каци трошкі порозумнішали.
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Potap.25%‏ @acpotapab 2 ч.2 часа назад


Может они на телемост бежали,поговорить хотели. А с ними так поступили.... Жалко 4го не ******.....
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коментар відмічено як спам  
 
От дурбелик.
Тут своїм 73% не вистачає ...
Так поможе хоч бачити =новиє ліца= ... і зміни, посадки, нову країну ...
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пацан к успеху шел , вот зачем остановили ? деньги то в украину пришли бы , а что дальше , ...да кому это интересно ?
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Скоро канабис легализируют в Украине. Жить станет лучше и веселее.
Мещканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 588
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В Сингапуре- 16-ти кратная доза, для виселицы. А у нас, вроде как скоро легализуют, да? Заживём... не то, что в Сингапуре.
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Не вижу разницы. Вижу результат: взят, с поличным, у нас, в Украине.
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не удивлюсь . хотя там допкин (надо же какая жопастая фамилия ) пытался проехать .
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не, ну серьезно , это даже поощрять надо . оружие , наркоту все без препон туда пропускать надо . конечно по наркоте харьковчанин даже и близко не конкурент мид россии , но долю рынка можно занять .
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Тогда Украина попадёт в список стран - экспортёров наркотиков...
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Серьезно, кремлебот? А сейчас Украина не в етом списке? Ты сильно переживаешь за Мордовию с которой Украина воюет? Скажи чей крым?
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это экспортная программа гепы. выращивал для себя, но деньги нужны.
а с таким лицом денег не дадут.
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Очевидно "аналізи" в клініці друга Пальчевського показали гостру нестачу канабісу в організмі "здавача аналізів" от і довелось терміново затримувати партію на кордоні. Житель Харькова пытался вывезти в Россию канабиса на 2 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 191
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а шо , суворовцев уже всех перетрахал , хотя не факт может и они его . черт их знает этих педофилов .
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везли на Моржовію з лікувальною метою
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от дебіл...не знав, що головний торчок країни вже наказав НЕ шмонати човни в Чорному морі...поїхав би морем- Зєля коридор вже відкрив...
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Ублюдки. И зачем было тормозить его? Он же вез на вражескую территорию наркоту а не в Украину а назад привез бы деньги. Как вы твари уже продажные все з***ли. Только умеют украинцев грабить да убивать.
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Не, ну правда, пусть туда прут дурь. У нас меньше останется. Я б ещё бесплатно подсказал, где патрулей меньше, если б знал. А для нашей спецслужбы была б статья доходов.
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Дайте ему ещё на два ,пусть везёт. Не лишайте россиян радости.
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Пусть бы вез. Его не задерживать надо, а медаль дать.
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ну и пусть бы вез...можно еще и тонну табуретовки туда...пусть травятся падлы
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Наші спецслужби та прикордонники коли вже розуму наберуться в цих справах? Це сюди треба відбирати, а туди- самим ще доложити!
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