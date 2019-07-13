 Мешканець Харкова намагався вивезти в Росію канабісу на 2 млн грн, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харкова намагався незаконно переправити через українсько-російський кордон вісім кілограмів канабісу. Наркотики він сховав під обшивкою трьох дверей власного автомобіля.

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За попередньою оцінкою експертів вартість "товару" на "чорному ринку" становить майже 2 мільйони гривень. Правоохоронці затримали зловмисника під час спроби перетину кордону на міжнародному пункті пропуску "Гоптівка".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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