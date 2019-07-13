 США закликають РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наші думки разом із Олегом Сенцовим, який проводить свій день народження ув'язненим в Росії. Ми вітаємо мужність і рішучість Сенцова та приєднуємося до народу України, закликаючи Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 13 липня українському кінорежисеру Олегу Сенцову виповниться 43 роки і це вже 6 день народження, який Олег зустрічає у російському ув’язненні. Заходи з нагоди дня народження Олега Сенцова цього тижня відбуваються в різних містах світу.
Полностью аморальный преступник.
Сегодня Порошенко опубликовал пост, в котором обратился к находящемуся в российской колонии Сенцову.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке бывший замглава ПА Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ключевой сигнал обращения, что 17 июля он будет занят вопросами Сенцова в Страсбурге. И можно хоть десять раз прочитать эту заметку Порошенко, но из неё никак не вытекает забота о Сенцове.
Красной линией сообщения является тезис, что он будет занят 17 июля, когда у него как раз намечен допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и офшорных махинациях с украденными у государства военными деньгами.
Полностью аморальный преступник. Вокруг неявки на допрос сконцентрируем 17-го июля всё своё юридическое внимание.
***
Напомню, ранее сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля.
При этом Портнов четко намекнул, что уже на этом допросе возможно задержание (арест) Петра Алексеевича.
Так что не исключено, что Порошенко не станет возвращаться из Страсбурга в Украину и объявит там о якобы политических репрессиях по отношению к нему (и, конечно, про «реванш»).
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Наверное, Зеленскому стоит сейчас «позвонить Баканову» и сказать, чтоб этого «черта» не выпускали из Украины…
Полностью аморальный преступник.
Сегодня Порошенко опубликовал пост, в котором обратился к находящемуся в российской колонии Сенцову.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке бывший замглава ПА Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ключевой сигнал обращения, что 17 июля он будет занят вопросами Сенцова в Страсбурге. И можно хоть десять раз прочитать эту заметку Порошенко, но из неё никак не вытекает забота о Сенцове.
Красной линией сообщения является тезис, что он будет занят 17 июля, когда у него как раз намечен допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и офшорных махинациях с украденными у государства военными деньгами.
Полностью аморальный преступник. Вокруг неявки на допрос сконцентрируем 17-го июля всё своё юридическое внимание.
***
Напомню, ранее сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля.
При этом Портнов четко намекнул, что уже на этом допросе возможно задержание (арест) Петра Алексеевича.
Можливо якісь нові слова лунали? Про будапештський меморандум не згадували?
І на жаль, крім слів, у нас немає нічого...
але це зовсім інша історія...
тому треба жити тим,що є
і ц е не смішно...мені - ні. Вам бачу - смішно,
Почему бы над зебилами не посмеяться!?
Та не-е... Без пальчика дела не будет...
Брежнев-Ганопольский,
Кучма-Кучман Лейба Давидовмч,
Андропов-Эренштейн-Либерман,
Громыко-Кац Исаак,.
Хрущев-Перлмуттер......
Sie schüttelt' das ***** und lachte." (с)
всё по классике,или "А Васька слушает,да ест"..
съемка с БПЛА ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=MglsAyeal9M
https://www.youtube.com/watch?v=1iPEd-Z0ysk
А вот если бы ШТАТЫ взяли и выдворили из страны деток российских чиновников,которые "учатся" в США,то реакция была бы молниеносной-украинские политзаключённые и моряки уже к вечеру были бы дома....Нах кому нужны эти СМИвские "призывы"?
(С)
@turkmendagz
🤔