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Все про:посольство (302) Росія (18744) США (5174) політв'язні (946) Сенцов (746)

 США закликають РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство

Посольство США в Україні з нагоди дня народження Олега Сенцова, що припадає на 13 липня, закликало Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші думки разом із Олегом Сенцовим, який проводить свій день народження ув'язненим в Росії. Ми вітаємо мужність і рішучість Сенцова та приєднуємося до народу України, закликаючи Росію негайно звільнити всіх українських політв'язнів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Ніч з Олегом Сенцовим" відбувається сьогодні в Києві

США закликають РФ негайно звільнити всіх українських політвязнів, - посольство 01

Нагадаємо, 13 липня українському кінорежисеру Олегу Сенцову виповниться 43 роки і це вже 6 день народження, який Олег зустрічає у російському ув’язненні. Заходи з нагоди дня народження Олега Сенцова цього тижня відбуваються в різних містах світу.

Також читайте: Нам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137373
 
   
 Топ коментарі
 
призывами делу не поможешь
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США подали чергову чолобитну,це однаково що маньяка призвати більше не вбивати. США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 7249
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Порошенко хочет выехать из страны, чтобы не идти на допрос - Портнов США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 8290



США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 874Полностью аморальный преступник.
Сегодня Порошенко опубликовал пост, в котором обратился к находящемуся в российской колонии Сенцову.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке бывший замглава ПА Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ключевой сигнал обращения, что 17 июля он будет занят вопросами Сенцова в Страсбурге. И можно хоть десять раз прочитать эту заметку Порошенко, но из неё никак не вытекает забота о Сенцове.
Красной линией сообщения является тезис, что он будет занят 17 июля, когда у него как раз намечен допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и офшорных махинациях с украденными у государства военными деньгами.
Полностью аморальный преступник. Вокруг неявки на допрос сконцентрируем 17-го июля всё своё юридическое внимание.
***
Напомню, ранее сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля.
При этом Портнов четко намекнул, что уже на этом допросе возможно задержание (арест) Петра Алексеевича.

Так что не исключено, что Порошенко не станет возвращаться из Страсбурга в Украину и объявит там о якобы политических репрессиях по отношению к нему (и, конечно, про «реванш»).
загрузка...

Наверное, Зеленскому стоит сейчас «позвонить Баканову» и сказать, чтоб этого «черта» не выпускали из Украины…
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Порошенко хочет выехать из страны, чтобы не идти на допрос - Портнов

США закликають РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство - Цензор.НЕТ 451Полностью аморальный преступник.
Сегодня Порошенко опубликовал пост, в котором обратился к находящемуся в российской колонии Сенцову.
Об этом написал сегодня вечером в Фейсбуке бывший замглава ПА Януковича, юрист Андрей Портнов.
Ключевой сигнал обращения, что 17 июля он будет занят вопросами Сенцова в Страсбурге. И можно хоть десять раз прочитать эту заметку Порошенко, но из неё никак не вытекает забота о Сенцове.
Красной линией сообщения является тезис, что он будет занят 17 июля, когда у него как раз намечен допрос в ГБР по делу об отмывании преступных доходов и офшорных махинациях с украденными у государства военными деньгами.
Полностью аморальный преступник. Вокруг неявки на допрос сконцентрируем 17-го июля всё своё юридическое внимание.
***
Напомню, ранее сообщалось, что ГБР вызывает Порошенко на допрос 17 июля.
При этом Портнов четко намекнул, что уже на этом допросе возможно задержание (арест) Петра Алексеевича.
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а портнова не нужно за допрос по делу майдана?он судья уже?
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Це дуже стурбовано? Чи категорично засуджують?
Можливо якісь нові слова лунали? Про будапештський меморандум не згадували?
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нормально стурбованы...а вот обещалкин -зелебеня даже не вспомнил,несмотря на напоминалку на запястье...
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Можливості останнього, як і України, в цьому питанні дуже обмежені...
І на жаль, крім слів, у нас немає нічого...
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шоб щось мати-треба мати площану теріторії втрічи більшу хоча б...та населення вчетверо більше...
але це зовсім інша історія...
тому треба жити тим,що є
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Лучше бы они призвали дождь в Сахаре . Может пройдёт наконец то впервые за много лет
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вот ты сволочуга ************,будь уверен заплатишь максимальную цену за оправдание падлючей агрессивной войны против Украины ,своим имуществом и здоровьем ....
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Америка превратилась в такой же вонючий спермоприемник как и эвропа. Безвредный пук в воздух этот призыв как и все остальные (((
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підробка документів? - це смішно. В Україні можна все доросле населення за це пересадити...90% так точно. Такі в нас реалії.
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А с убийцы-Януковича две судимости сняли и он вообще чист перед законом, осталось одну снять и зебы, похоже, его примут с распростёртыми объятиями.
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в тому то і справа, що в центрі древньої європейської столиці вбивають сотні людей, сотні калічать, країна ледве не падає в провалля і за 5 років не знайшли винних - всі чисті перед законом. То 5 останніх років зебів і близько не було - в тих кабінетах сиділи інші люди. ну шо не так?
і ц е не смішно...мені - ні. Вам бачу - смішно,
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Последние 5 лет зерада искала чистеньких во всём, чтобы посадить на все государственные должности, а сейчас начинает отмазывать и Богдана и Разумовского и Портного...
Почему бы над зебилами не посмеяться!?
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вони вже не знають, що від України ще попросити та відірвати...все мало.
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Освободить немедленно! Это значит- когда? Вот и я не знаю...
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Шо и пальчиком даже погрозили ??? США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 223 Нет ???
Та не-е... Без пальчика дела не будет...
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Ніхто никого не відпустить, якщо Пука не побачить в цьому вигоду, тричі зрадник Украіни Медведчук, йому в помічь.
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США подали чергову чолобитну,це однаково що маньяка призвати більше не вбивати. США призывают РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных, - посольство - Цензор.НЕТ 7249
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Не удивлюсь если завтра Петров и Баширов будут гонять Трампа по Белому дому сцаными тряпками
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кушнеротрампы таки микрогегемоны,блеать...
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Горбачев-Гайдер,
Брежнев-Ганопольский,
Кучма-Кучман Лейба Давидовмч,
Андропов-Эренштейн-Либерман,
Громыко-Кац Исаак,.
Хрущев-Перлмуттер......
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Сплошные славяне, матьих... И плюнуть не в кого...
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Этот Гавнюк украл деньги у как минимум 100 млн. людей. Конченная сволочь.
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"Ich rufe nach dir, ich schmachte -
Sie schüttelt' das ***** und lachte." (с)

всё по классике,или "А Васька слушает,да ест"..
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Шаман Александр из Якутии в Чите. Беседа после митинга

https://www.youtube.com/watch?v=1iPEd-Z0ysk
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США уже столько раз призывали,что теперь кремляди просто кладут на это большой болт с резбюой,зная.что ничего не станется....
А вот если бы ШТАТЫ взяли и выдворили из страны деток российских чиновников,которые "учатся" в США,то реакция была бы молниеносной-украинские политзаключённые и моряки уже к вечеру были бы дома....Нах кому нужны эти СМИвские "призывы"?
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Ну и что, что то изменилось? Одна пустая болтовня.
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Прочитал что в знаменитом танковом побоище у д. Прохорово со стороны Советской Армии участвовали более 700 танков, у Вермахта около 200. Потери сторон меня шокировали: Советы потеряли около 250 танков, а немцы меньше 10. Скажите мне что это не так. Иначе это звиздец...
(С)
@turkmendagz
🤔
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСША закликають РФ негайно звільнити всіх українських політв'язнів, - посольство
 
 
 
 
 
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