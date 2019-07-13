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 Завтра на Львівщині відбудеться прощання з бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС

Завтра, 14 липня, в місті Жовква Львівської області орієнтовно о 7.30-8.00 на площі Вічевій відбудеться прощання з Володимиром Салітрою, старшим солдатом 24-ї окремої механізованої бригади ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Жовківської райдержадміністрації.

"О 07:00 год. кортеж із тілом загиблого Героя прибуде у с.Малехів. Маршрут кортежу буде пролягати такими селами: В. Грибовичі, с. Гряда, с.В. Дорошів, смт Куликів, с. Смереків, с. Сопошин, м.Жовква, с.Воля-Висоцька, с.Добросин, с. Липник, м.Рава-Руська, с. Синьковичі, с.Гійче, с. Волиця", - йдеться в повідомленні.

Завтра ввечері тіло Володимира Салітри привезуть в рідне село, де відбудеться парастас. Поховають військовослужбовця в понеділок, 15 липня.

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Володимир Салітра народився 24.07.1989 року. Рано втратив батьків. З 2016 року перебував в лавах ЗСУ. Воїн загинув 11 липня пізно ввечері біля населеного пункту Тарамчук Донецької області в результаті смертельного кульового поранення завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися брат і сестра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137372
 
 
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Вечная и светлая память Владимиру.........Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования
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нехай з кацапами розмовляє наш кулемет.
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Герої не вмирають, допоки їх пам'ятають..
Вічна пам'ять Володимиру... Царство Небесне...
Найщиріші співчуття рідним та близьким.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗавтра на Львівщині відбудеться прощання з бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС
 
 
 
 
 
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