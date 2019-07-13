 "Ніч з Олегом Сенцовим" відбувається сьогодні в Києві

Захід розпочнеться о 20:00 суботи і триватиме до 02:00 14 липня в приміщенні IZONE - вул. Набережно-Лугова, 8, пише Цензор.НЕТ. За задумом організаторів, він поєднає в собі кілька форматів. Під час "Ночі з Олегом Сенцовим" будуть звучати твори режисера, виступатимуть відомі виконавці та відбудеться кінопоказ документального фільму "Етапом через пів-Землі" (Громадське Телебачення).

"Ми запрошуємо усіх бажаючих спільно відзначити день народження Олега разом із сестрою режисера Наталею Каплан, другом родини актором Євгеном Черніковим, Андрієм Хливнюком (гурт "Бумбокс), письменником Андрієм Курковим, Анатолієм Тапольським (Dj Tapolsky), Антоном Слепаковим (гурт "Вагоновожаті), Олегом Кадановим ("Оркест Че"), письменницею Світланою Поваляєвою та іншими", - йдеться в повідомленні організаторів.

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Безпосередньо на заході можна буде підписати привітання Олегу Сенцову, яке буде надіслане в колонію на крайню північ Російської Федерації, де відбуває покарання за сфабрикованою справою український режисер.

Нагадаємо, 13 липня українському кінорежисеру Олегу Сенцову виповниться 43 роки і це вже 6 день народження, який Олег зустрічає у російському ув’язненні. Заходи з нагоди дня народження Олега Сенцова цього тижня відбуваються в різних містах світу.