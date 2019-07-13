 Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. Президент поспілкувався з громадянами, які саме прямували в бік окупованого Криму, та мешканцями сусідніх із КПВВ "Чонгар" районів.

Також відбулася нарада з питань реалізації проектів облаштування КПВВ "Чонгар" і КПВВ "Каланчак".

"З моменту окупації люди, які перетинають адмінмежу з АРК, страждають від відсутності належної інфраструктури: на жаль, якісна інфраструктура не була створена з 2014 року. Проблеми на КПВВ зазвичай є комплексними та вимагають злагодженої взаємодії різних органів виконавчої влади", – сказав новопризначений глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Новий очільник області зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада. Натомість Президент України наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг – необхідно до 20 грудня 2019 року.

"Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно", – заявив Володимир Зеленський.

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Уучасники наради повідомили Президенту, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн грн. Натомість поки у держбюджеті не передбачено 70 млн грн для другого етапу.

Глава держави пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю.