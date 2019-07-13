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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2065) Крим (7137) пункт пропуску (448) Гусєв Юрій (1)

 Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом. ФОТО

Під час робочої поїздки в Херсонську область Президент України Володимир Зеленський відвідав контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чонгар" на тимчасовій адміністративній межі з Автономною Республікою Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом 01

Президент оглянув інфраструктуру КПВВ та умови, у яких люди проходять контроль для перетину адмінмежі. Президент поспілкувався з громадянами, які саме прямували в бік окупованого Криму, та мешканцями сусідніх із КПВВ "Чонгар" районів.

Також відбулася нарада з питань реалізації проектів облаштування КПВВ "Чонгар" і КПВВ "Каланчак".

"З моменту окупації люди, які перетинають адмінмежу з АРК, страждають від відсутності належної інфраструктури: на жаль, якісна інфраструктура не була створена з 2014 року. Проблеми на КПВВ зазвичай є комплексними та вимагають злагодженої взаємодії різних органів виконавчої влади", – сказав новопризначений глава Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Новий очільник області зазначив, що завершення першого етапу облаштування КПВВ (створення режимних зон) планується до 15 листопада.  Натомість Президент України наголосив, що реалізувати другий завершальний етап проекту – створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг – необхідно до 20 грудня 2019 року.

Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом 02

"Давайте в 20 числах грудня – цього буде достатньо. Якщо ні – новий голова ОДА залишиться в минулому. Це – чесно", – заявив Володимир Зеленський.

Також читайте: Зеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича. ФОТО

Уучасники наради повідомили Президенту, що для реалізації першого етапу проекту достатньо буде вже виділених для цього 100 млн грн. Натомість поки у держбюджеті не передбачено 70 млн грн для другого етапу.

Глава держави пообіцяв посприяти тому, щоб проект з облаштування КПВВ був профінансований повністю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137370
 
 
 Топ коментарі
 
И богдан за спиной. Правая рука у вовы в жопе - управляет.
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Раз дана команда на обустройство с вокзалами.сервисными центрами и т.п значит последует признание Крыма за москалями
PS .Нет там наших граждан есть хитровые....е колоборанты
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Как чем?! Отсутствует важнейшее оборудование!


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Вы слово ЗАКОНЧИТЬ специально пропустили, что бы потом задать вопрос?
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А какие у пети они были? Видно, что вы в курсе их были.
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петя никогда ничего не заканчивал, мог только пилить бабло и разводить лохов-порхоблтов под лозунги ЕС и НАТО.
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И богдан за спиной. Правая рука у вовы в жопе - управляет.
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belge - и грубо так..., демонстративно....

Мол я решала.., а это так.... - ну вы понимаете...
И все понимают кто реально преЗедент... Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом - Цензор.НЕТ 6344
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Саме смішне що Богдан, Портнов і Разумков втечуть.
А от Вову повісять....
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кошерні не дозволять - вивезуть у дипломатичній пошті.
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Зря, колючей проволокой оградить было бы проще и дешевле (главное не заказывать у Яценюка)
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Зе хочет в Ялту на гастроли, скучает по ватной публике.
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Раз дана команда на обустройство с вокзалами.сервисными центрами и т.п значит последует признание Крыма за москалями
PS .Нет там наших граждан есть хитровые....е колоборанты
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Ну, бабочка его...но смущает умная заточка...такое впечатление, шо в очах светится ум. Но точно знаю, шо там ума никогда не было...понты, позерство, тошнотворно-придурковатый баритончик, но не ум...кстати, на фото - еврэй...очччень может быть, шо он...
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Кому эти пункты пропуска надо? Где рвы с крокодилами и стены с пулеметами?
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Вот тот , шо на нижней фотке в костюме и с папкой в руках ... Хто такой ? Видел его на ютубе , вроде адекватный , только как зовут и шо за должность забыл посмотреть Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом - Цензор.НЕТ 8170
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Не знаю о каких конкретных «неудобствах» идёт речь, но родители рассказывал, на поминальный день приезжали «родственники» с Крыма.......»жаловались», что с кацапской(!) стороны неудобства в виде: расспросов/проверок=>создаются очереди; нет нормальных санитарных условий.........
Папа вообще удивился, как это они «рискнули» к бЭндЭрАм приехать (тетка в марте 2014 как(?) придурашная бегала с аквафрешем на «референдум»
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Смотрю соя уже не падает в обморок от короткого рукава и неофициальной формы одежды
Отлично
Десакрализация власти проходит прекрасно
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У вас на окружной только такой дресс-код, ну ещё чулки в сеточку)))
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Я бы выразила тебе озабоченность, но, смотрю, у тебя своей хватает 😎
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Ла-ла-ла, скоро доведеться таки твого чоловіка запрошувати в Україну. Не хвилюйся, на тепленьке місце. Дуже тепленьке. Досвід його дідуся нам таки дуже знадобиться. Заодно і гріхи дружини спокутує.
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Кацахол, твой интерес к моему мужу начинает казаться подозрительным. Заведи себе своего, что ж ты так мучаешься.
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Та просто уявляю яке там чудо, якщо ти змушена шлікати на Зеленського.
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Реально пассажиропоток может вырасти в 3-4 раза особенно в курортный сезон. Сейчас люди недовольны, много неудобств при пересечении границы, отсутствуют элементарные санитарно-гигиенические условия, платят взятки в пунктах пропуска обеим сторонам
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ромчику культурно посрать негде,когда он в оккупацию ездит..
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Все люди как люди.. а этот клоун в футболке и трениках.... Более позорного презика Украина еще не знала.... Только представьте: Януковощь в трениках разъезжает по стране..
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Зебилы довыбирались - зелупа сливает крым кацапам, как это и хотел путлер. Через погода ес сннимет санкции с оашистов, поскольку зелупский признает крым кацапским
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Вивезти клоуна з клоуна не вийде навіть у преЗЕдента.
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Логично. Если разрешён проезд, значит всё должно быть максимально удобно для людей, по-человечески, а не как в "Орде".
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всё цивильно вроде..
шо вам,кацапам,не такъ ?Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 9808
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т.е. пункты не должны выглядеть,как нечто временное..
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Сервисный центр - это что бы вата прям на границе загранпаспорта получала с максимальными удобствами
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дуже смішно, особливо фраза, що відтепер будь-яке російське судно може вилити лайно в Чорне море і Україна тепер не зможе цьому завадити
пардон, Ви хоч самі читаєте цю ахінею, перед тим як запостити?
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читайте уважно ще раз свою ахінею, басейн Чорного моря, про територіальні води ні слова
і Крим і Кавказ це все басейн Чорного моря
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тобто вас лише це зачепило.
а дельфіни ні ? і вода в туристичній Одесі теж ?
от чому Зеля поспішає відбудувати комфортабельні пункти пропуску з Кримом - він туди туристів переправлятиме.
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Даля сдала мандат.. отстояла достойно и с пользой для нации ...
и никаких общественно-обывательских припадков умственных дегенератов типа: "есть Даля - есть Литва, нет Дали - нет Литвы", "если не Даля, то кто?.. или Даля или Путин!"

Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 3698
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РФ напала на Литву? 73% населення Литви марить ссср-ом?
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судячи по тупості та брехливості, твій стиль спілкування дуже нагадує стиль одного антиукраїнського виродка, що гадить тут під ніком алі хасан
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Судячи з культури спілкування ти мені дуже схожий на одного донбасита- біженця. Він звинуватив ВСУ в обстрілах ;мірняка горлавкі; і був змушений змінити нік.
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нещасний біженець, змінив нік, це ж психологічна травма на все життя...
то ти алі хасан? Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 1116 Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 1116
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Зеленський таки блазень, а не президент. Ці пункти пропуску (кого пропуску, б...дь, під час війни?!) треба ЛІКВІДУВАТИ (!!) ЯКНАЙШВИДШЕ, а не витрачати 100 мільонів гривень державних коштів. Оце вже й я побачив наочно, що Зеленський клінічний ідіот. Раніше тільки здогадувався.
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правильно. крысенышам и нашим уставшим от войны должно быть комфортно
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Зараз по ТВ ..як *жоппоблок * з *свинарчуками * домовляються .. Див *Українські сенсації * .. Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом - Цензор.НЕТ 1496
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А о том что это ВРЕМЕННЫЙ пункт пропуска с ОКУПОВАНОЮ ТЕРИТОРІЄЮ вже забули?? Комфорта им ****** мало..??
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Для повного щастя зебілів, котрі їдуть відпочивати в Крим, хай Вова ще гастролі ;Кварталу-95; в Криму влаштує. Рейтинг підросте- капець.
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Коли вже за рахунок Херсонської області дадуть воду в Крим? Вевельсбург буде цьому дуже радий, бо нема Порошенка.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом. ФОТО
 
 
 
 
 
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