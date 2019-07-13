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 Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ЗСУ, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Широкиного (зі стрілецької зброї), Опитного (зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета), Новотроїцького (з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета), двічі - по околиці Водяного (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі - поблизу Зайцевого (з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів відповідно).

"Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня найманці російсько-терористичних військ 26 разфі порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Один воїн ЗСУ дістав поранення, один найманець РФ знищений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137369
 
 
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Потрібно показувати в по телебаченню в Україні та ЄС наших поранених від обстрілів терористів, крупним планом відірвані руки і ноги, прострілені легені та животи, як араби показують своїх вбитих і поранених на камеру, щоб у всьому світі зрозуміли жах який несуть терористи путіна цивілізованому світу! Навіть араби зрозуміли що телекартинка робить більше ніж всі меркелі-олланди і тому в ЄС арабів жаліють, дають їм право емігрувати в ЄС, сплачують їм десяти тисяч євро допомоги! А наших солдат які ризикують життям на фронті срані європейці сприймають як злочинців і присуджують 24 роки в'язниці! Потрібно докорінно міняти політику в сфері інформаційної боротьби та закидувати Європу та США страшними кадрами війни, кожен день, кожну годину, щоб в них кров в жилах застивала від жаху як холодець, щоб тільк за слово путін та росія в Європі та США киздили ногами будь якого політика!
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Это ваши мечты . У х.йла полно бабла и оно скупило их совесть подчистую. Это не поможет. Будут их очередные озабоченности .Если считать озабоченности то их уже по одной на каждого жителя страны . А за арабов х.йлу похрен , там уже назначен виновным асад, он и так изгой, а для х.йла простая марионета у него таких полно , чёртиков -клонов руцкого мира .Прихлопнут одного , он выдвинет другого в другой точке планеты
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Телебачення України має працювати на простих європейців щоб вони вважали путіна дияволом і тоді куплені путіним європлідери вже не зможуть закривати очі на путінську агресію!
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Вы знаете Игорь.Если честно европейцам похЪ на нас .Но вот на кацапский газ им НЕ похЪ . Их просто интересует финансовая сторона , что мы можем им предложить ? х.йло -энергоносители , а мы кроме заверений в общих ценностях ? Нужно становиться СИЛЬНОЙ страной с сильной экономикой и тогда нам возможно будет что предложить Европе в пику х.йлу . Но для этого нужно хотя бы начать борьбу с корупцией и поднять жизненный уровень людей
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кацапів почнуть в Європі бити тільки за те що вони кацапи
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В інеті купа фоток убитих росіянами дітей Сирії, але щось я не бачу реакції Європи.
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І фоток дітей із збитого кацапами Боінгу теж хватає . І щось ніхто в Европі кацапів не б"є тільки за те що вони кацапи . Гроші понад усе .
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ЗСУ, - пресцентр ОС. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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