 Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, поранено двох бійців ЗСУ, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Широкиного (зі стрілецької зброї), Опитного (зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета), Новотроїцького (з гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета), двічі - по околиці Водяного (з гранатометів різних систем і стрілецької зброї).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі попрощалися з бійцем 74-го окремого розвідбату Колодяжним (позивний Кол), який помер від ран у шпиталі. ФОТОрепортаж

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив два обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі - поблизу Зайцевого (з мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів відповідно).

"Внаслідок ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня найманці російсько-терористичних військ 26 разфі порушили режим припинення вогню. З них 13 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм. Один воїн ЗСУ дістав поранення, один найманець РФ знищений.