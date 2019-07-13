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 Політика України
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Все про:день народження (63) Зеленський (2065) Сенцов (741)

 Нам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав українського політв'язня в РФ Олега Сенцова з днем народження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбук.

"Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності та гідності. Бажаю вам міцного здоров’я, адже зараз воно є вашою головною зброєю у цій боротьбі. Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів" , - написав Зеленський.

Президент заявив, що вірить у швидке повернення Сенцова додому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили нібито в підготовці терактів, Кольченко засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

Нам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження 01

Также читайте: В субботу по всему миру пройдут акции по случаю дня рождения Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137366
 
   
 Топ коментарі
 
Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства бороться за свободу для вас и всех заключенных, - Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения
уважаемый зепрэзэдэнт - не нужно ничего дарить,вы,просто не потеряйте,то что уже есть у государства
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брысь под лавку шавка мокшанская
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Чому ж не робить?- Порозпихував усіх партнерів по бізнесу на тепленькі місця, підтерся Конституцією, постягував в Україну втіклих було ригів... Закиди про референдуми та російську мову, заборона стріляти для ВСУ.... Ні, робить він багато.
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Звісно, що живим. Ну, хіба що, трохи "підремонтованим".
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Вовка Пуйло никогда не отпустит украинских политических заключенных просто так. Только взамен на что-то выгодное ему. Порохоботы, примите это как данность.
Задача нашей власти - договориться с пуйлом так, чтобы уступить ему наименее нужное нам. Лучше всего - кацапских заключенных.
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Нужно общаться с моськой на наших условиях,а их надо создавать.И в Европе, и США, и в самой орде.В орде стон идёт неимоверный против моськи.Зе и Моська - небо и преисподняя.Орде это доходит.И лохторат дико завидует Украине,обретшей молодого ЗЕ.А орде до конца дней Моськи придётся терпеть унижения и гулаги..Я голосую за ЮВТ!
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Шо-то, перед выборами Богдан затихарился...?
...а Зеля, лепит гладко, как с листа...
На Сенцове голосов себе накуёт и опять в сиреневый туман свалит.
-- из-за Бугра всё видней -- дурят народ.
Сенцову Волю! -- молча, без пиара!
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Треба брати всіх "медведчуків"(пару тисяч) під арешт і торгувати на них всіх наших бранців. Іншого шляху нема.
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зашел на ФБ зеленского (вы тоже можете) и первый же комент...

Роман Дмитрович Давиденко
Добре, що згадали. Хотів Вам сьогодні на нараді у нас в Одесі порту сказати, але охорона у Вас просто беспрецендентна. Вони зі мною усі перезнайомились усі данні переписали, ще попередили, шоб не було ніяких зайвих питань. Короче ціла історія. Чесно кажу, я взагалі не пам'ятаю, за жодного Президента таких сил і розташувань. І кортеж у Вас це щось...
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А по Дніпровському недоремонтованому мосту ходив вільно. Машини сигналили, Вовік їм махав, але Філатов був серьозний. Мабуть цей міст вже всіх задовбав.
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всё логично - количество желающих выдавить этого прыща зашкаливает
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Якраз навпаки. Кого не спитаю - всі за Зєлю.
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Російський крот Порошенко скупив всю вашу російську ботоферму. Хоч доларами платить? В нього накраденого десятки мільярдів. Вимагайте предоплату
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Бо наші тролі на нього скаржаться. Кажуть, що останній місяць тупо не платить, присікується до постів, каже, що погано працюють. Стецькі вже збираються виходити на Майдан. А з одурених росіян ми просто поржем і на тому край Нам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження - Цензор.НЕТ 9252
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https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQна 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то
говорит. Можешь сказать, что?

Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
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Запорєбрікову скажу, що мені українська подобається. А цапи нехай йдуть на йух Нам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження - Цензор.НЕТ 1043
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ти її знаєш дуже слабко. наприклад "поржем". та й на моє питання ти відповісти не можеш теж.
я викрив тебе, кацапуро.
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Ви знаєте, як окломойський оберігає свою перлину...
Ооооо...
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а зе-команда і зе-пре-зе-дент знають, що в подібних вживається велика літера В:
Вас, Вам ?

Риторичне запитання.
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Россия - двуглавый дракон:
- одна голова: чекисты
- вторая голова: бандиты
https://www.youtube.com/watch?v=yJuzJBt8iAo&feature=youtu.be

Люстрация майдановцев ( в Раде много бойцов добровольческих батальонов) - это сигнал начала поглощения Президента Зеленского двуглавым драконом ....
Напоминает кролика, добровольно идущего в открытую пасть удава.
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В Днепре простились с бойцом 74-го отдельного разведбата Колодяжным
Украина сейчас на Фронте, в Бою и на Могилах...
Я смотрю на фотографии... -- Жертви недаремні!
Хотя, на второй пятилетке Войны -- у Власти враги.
Как бы там нибыло: Слава Украине!
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вєрю в освобождєнійє - ета вєра мєня тьомной ночью храніла
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Только,что прочитал сообщение о завершении встречи контактной группы по донбассу.ОтУкраины Пристайко,от рф сурков, ну и представители меркель и макарона.Я опущу о чем договариались.Меня поразили хвалебные оды,в адрес,укр.делегации, не от кого нибудь,а от одноо из соратников суркова- а.чеснакова.Он в 2014г.очень тесно общался с бывшим премьером днр-бородаем,а через него с ходорковским и гиркиным.Он нахваливал укр.посланцев и увкрен,что они все выполнят,если в минске договорятся.Кто-то сомневается,что рыжий не пойдет на договорняк с грызловым?Пока недоразумение пускает пыль в глаза и вешает лапшу на уши,его посланцы обговаривают процес впихивания луГАНДОНОВ в УКраину.Судя по восторгу чеснака,то на условиях руссофашистов.Процесс КАПИТУЛЯЦИИ запущен.Дайте еще этим зеленозадым большинство в ВР,где они создадут коалицию с ЗАЖОП и опять станете ХОХЛЯТСКИМ БЫДЛОМ.
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Якщо Вовік буде штовхати Лугандон в Україну, то він злетить ще до зими. Лугандон в Україні на особливими правами - бомба, що підірве всю країну. Можна дочекатись, коли росіяни підуть, зайняти кордони, і тоді вже з цим особливим статутом тягнути років з 20.
А краще було б щоб цих лугандонів в Україні не було взагалі. Ще й своєї вати можемо їм накидати, нехай ******* свою Рашу не обляпаються.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження
 
 
 
 
 
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