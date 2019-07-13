 Нам нема чого сьогодні подарувати, крім зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів, - Зеленський привітав Сенцова з днем народження

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбук.
"Для мільйонів людей в Україні і в усьому світі ви є взірцем незламності та гідності. Бажаю вам міцного здоров’я, адже зараз воно є вашою головною зброєю у цій боротьбі. Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів" , - написав Зеленський.
Президент заявив, що вірить у швидке повернення Сенцова додому.
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили нібито в підготовці терактів, Кольченко засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
Задача нашей власти - договориться с пуйлом так, чтобы уступить ему наименее нужное нам. Лучше всего - кацапских заключенных.
...а Зеля, лепит гладко, как с листа...
На Сенцове голосов себе накуёт и опять в сиреневый туман свалит.
-- из-за Бугра всё видней -- дурят народ.
Сенцову Волю! -- молча, без пиара!
Роман Дмитрович Давиденко
Добре, що згадали. Хотів Вам сьогодні на нараді у нас в Одесі порту сказати, але охорона у Вас просто беспрецендентна. Вони зі мною усі перезнайомились усі данні переписали, ще попередили, шоб не було ніяких зайвих питань. Короче ціла історія. Чесно кажу, я взагалі не пам'ятаю, за жодного Президента таких сил і розташувань. І кортеж у Вас це щось...
говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент
после реплики «Я б писала через
апостроф тому що… ну…». Будет
меньше 70-ти знаков с пробелами.
я викрив тебе, кацапуро.
Ооооо...
Вас, Вам ?
Риторичне запитання.
- одна голова: чекисты
- вторая голова: бандиты
https://www.youtube.com/watch?v=yJuzJBt8iAo&feature=youtu.be
Люстрация майдановцев ( в Раде много бойцов добровольческих батальонов) - это сигнал начала поглощения Президента Зеленского двуглавым драконом ....
Напоминает кролика, добровольно идущего в открытую пасть удава.
Украина сейчас на Фронте, в Бою и на Могилах...
Я смотрю на фотографии... -- Жертви недаремні!
Хотя, на второй пятилетке Войны -- у Власти враги.
Как бы там нибыло: Слава Украине!
А краще було б щоб цих лугандонів в Україні не було взагалі. Ще й своєї вати можемо їм накидати, нехай ******* свою Рашу не обляпаються.