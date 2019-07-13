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 Політика України
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Все про:Держприкордонслужба (2158) спостерігач (336) ЦВК (703)

 ДПСУ пропускатиме міжнародних спостерігачів лише за списками, наданими ЦВК, - начальник відділу з роботи зі ЗМІ Демченко

Державна прикордонна служба України під час виборів до Верховної Ради та виборчої кампанії буде діяти щодо міжнародних спостерігачів так само, як і під час виборів президента.

Про це в коментарі УНН повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Державна прикордонна служба України буде діяти (під час виборів до ВР, – ред.) так само, як і під час виборів президента України, і пропускати міжнародних спостерігачів за списками, наданими виключно ЦВК", - сказав Демченко.

На питання про те, чи отримала вже ДПСУ списки ЦВК зі спостерігачами, співрозмовник зауважив, що до служби надходять попередні списки громадян, вони доповнюються.

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"Є вже і списки, передані, тих, хто є безпосередньо зареєстрованими. Наскільки мені відомо, саме в зареєстрованих списках, які є в Державній прикордонній службі, громадян Росії немає", - зазначив він.

Нагадаємо, 12 липня ЦВК відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ за їхнє російське громадянство.

Станом на 12 липня ЦВК зареєструвала 1413 іноземних спостерігачів на позачергові парламентські вибори.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137365
 
 
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это тот самый ЦИК который регистрировал Шария ГПСУ будет пропускать международных наблюдателей только по спискам, предоставленным ЦИК, - начальник отдела по работе со СМИ Демченко - Цензор.НЕТ 5829?
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и в итоге таки не зарегистрировал)))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДПСУ пропускатиме міжнародних спостерігачів лише за списками, наданими ЦВК, - начальник відділу з роботи зі ЗМІ Демченко
 
 
 
 
 
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