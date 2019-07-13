 ДПСУ пропускатиме міжнародних спостерігачів лише за списками, наданими ЦВК, - начальник відділу з роботи зі ЗМІ Демченко

Про це в коментарі УНН повідомив начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації Держприкордонслужби України Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Державна прикордонна служба України буде діяти (під час виборів до ВР, – ред.) так само, як і під час виборів президента України, і пропускати міжнародних спостерігачів за списками, наданими виключно ЦВК", - сказав Демченко.

На питання про те, чи отримала вже ДПСУ списки ЦВК зі спостерігачами, співрозмовник зауважив, що до служби надходять попередні списки громадян, вони доповнюються.

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"Є вже і списки, передані, тих, хто є безпосередньо зареєстрованими. Наскільки мені відомо, саме в зареєстрованих списках, які є в Державній прикордонній службі, громадян Росії немає", - зазначив він.

Нагадаємо, 12 липня ЦВК відмовила в реєстрації 17 офіційних спостерігачів від БДІПЛ ОБСЄ за їхнє російське громадянство.

Станом на 12 липня ЦВК зареєструвала 1413 іноземних спостерігачів на позачергові парламентські вибори.