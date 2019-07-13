 Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У суботу, 13 липня, українка перемогла у фіналі Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4,

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Фото матчу опублікував у своєму фейсбуці харківський бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, зазначивши, що батько тенісистки був присутній на матчі.











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Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорському Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

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До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).