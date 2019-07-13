 Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У суботу, 13 липня, українка перемогла у фіналі Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4,
Фото матчу опублікував у своєму фейсбуці харківський бізнесмен, ексвіцегубернатор Харківщини Юрій Сапронов, зазначивши, що батько тенісистки був присутній на матчі.
Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорському Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.
До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).
вітаємо!!!
РЕСПЕКТ !
Дівчинці - вітання!
Я тоже -- лучший украинский дальнобойщик в Германии! -- уже 26 лет... *)
Потом -- алко тестеры -- пока в трубочку не подуешь, фурка не заведётся. ...а перед этим, свою водилскую электронную карточку в бортовой комп воткни.
В общем -- аварий будет всё меньше, подработать по-чёрному тоже -- фигвам...*)
Но, шо б в рейс с утра -- как штык!
...эт, правда, с детства надо привыкать -- как я, например -- с 16 лет -- всё привыкаю и привыкаю....*)
І Снігур це доказала.
Позорно, что нужны частные спонсоры, государство не может выступать в этом качестве,
Вот и получается, что все наши многие чемпионы Украины в теннисе меняют направление деятельности
В Штатах очень много кортов. Везде
В Испании собственно корты и то дешевле, чем в Одессе, например.
Дети могут проводить больше времени на кортах, отсюда и появляются Надали.
Все наши чемпионы- это все вопреки, это подвиг родителей. Очень часто - это дети бывших спортсменов, которые тренируют своих детей бесплатно .
ПРИ ПОРОХЕ ТАКОГО НЕБЫЛО. 😂😅😂
ДАФАЙ ТЕ ЖГИТЕ ИШЧО. В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ 10 ДНЕЙ ОПУСТИТЬ РЕЙТИНГ ХОЗЯИНА НА УРОВЕНЬ ПЛИНТУСА. 😂😅😂
ИДЕАЛЬНЫЙ И УМНЕЙШИЙ ХОД В УСЛОВИЯХ КОГДА ВСЕ ВО ВСЕХ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ И НИКОМУ НЕВЕРЯТ. 😂😅😂
ИДЕАЛЬНО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО МЕТОД ОТ ПРОТИВНОГО. НО ТЫ ДАВАЙ ПРОДОЛЖАЙ, И ЖГИ ЕЩЁ. К парашонке ЭТОТ МЕТОД НЕОТНОСИТСЯ. 😂😅😂
Порох спортсменов поздравлять не забывал ,, сразу же .