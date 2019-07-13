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Все про:спорт (738) теніс (67) Снігур Дарія (2)

 Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон

17-річна киянка Дарина Снігур стала переможцем юніорського Вімблдонського тенісного турніру у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У суботу, 13 липня, українка перемогла у фіналі Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4,

Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорському Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.

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До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137363
 
   
 Топ коментарі
 
Умничка! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 4205 Только вот где она все время от биндерафцев ховалася? всех снегирей жеж давно сожрали...
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не всех разопнули?)))...лучшие приумножают славу
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Умничка і красуня, наші жінки кращі в світі .
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Украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла первый титул Большого шлема.
РЕСПЕКТ !
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Главное чтобы денег хватило удержать её в Украине. А то мы уже видели федерацию велоспорта.
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Браво! Поздравляю! Вот этих молодых победителей нужно поддерживать,потому что из таких юных (теннисистов,футболистов, и др.) вырастают будущие взрослые победители и чемпионы!
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Умничка! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 4205 Только вот где она все время от биндерафцев ховалася? всех снегирей жеж давно сожрали...
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Випередили Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 6931 Теж хотів згуморити про снігурів )))
Дівчинці - вітання! Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон - Цензор.НЕТ 9656
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-- за Бугром -- все лучшие украинские спортсмены и работяги, тренируются и работают.
Я тоже -- лучший украинский дальнобойщик в Германии! -- уже 26 лет... *)
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Если сюда добавить наших юниоров по футболу, сташих чемпитонами мира, то неплохая молодежь подрастает.
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Даринка, вітаю! Наша українська гордість!
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Цензор.НЕТНовиниСпортУкраїнська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон
 
 
 
 
 
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