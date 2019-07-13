 Українська тенісистка Снігур виграла юніорський Вімблдон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У суботу, 13 липня, українка перемогла у фіналі Алексу Ноель зі США - 6:4, 6:4,
Таким чином, Дарина стала другою українською тенісисткою, яка змогла стати кращою на юніорському Вімблдоні. 2004 року Катерина Бондаренко здолала у фіналі Ану Іванович із Сербії - 6:4, 6:7 (2:7), 6:2.
До фіналу юніорських вімблдонських змагань також доходили українки Тетяна Перебийніс (2000 рік), Еліна Світоліна (2012) та Даяна Ястремська (2016).
вітаємо!!!
РЕСПЕКТ !
Дівчинці - вітання!
Я тоже -- лучший украинский дальнобойщик в Германии! -- уже 26 лет... *)