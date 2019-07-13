 Зеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва президента в АР Крим.
"Ми будемо максимально робити все, щоб кримське питання не сходило з порядку денного, і щоб максимально забезпечити захист прав громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, і внутрішньо переміщених осіб з Криму. Для нас пріоритетом є люди та захист їхніх прав", – сказав новопризначений представник президента.
Кориневич також повідомив, що Представництво працюватиме над стратегією деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, напрацьовуватиме законодавчі зміни з метою забезпечення захисту прав кримчан та для відміни тих дискримінаційних моментів, які зараз існують у нашому законодавстві, а також, безумовно, працюватиме в контексті захисту прав корінного народу Криму – кримських татар.
- Порохоботы могут врать?
- Да, могут. Мы такие.
(с)
Бирюков
#гонзоTV СААКАШВИЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ И СОБАЧКА
https://www.youtube.com/watch?v=MqJCjQl_9Fs
П...Лідерів...
ЗЕЛЕНСКИЙ ИГРАЕТ РОЛЬ АКТЕРА ИГРАЮЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ
https://www.youtube.com/watch?v=LzoTBZVAscQ
https://flot2017.com/post/postpredom-prezidenta-ukrainy-v-ar-krym-naznachen-yurist-mezhdunarodnik-anton-korinevich.html
1. Порошенко не отстоял Украину, а со старыми кадрами работал.
2. Порошенко ухудшил жизнь украинцев, а ***** своей агрессией хотел её улучшить.
3. Реформ нет, т.к. не видно результатов, как от волшебной палочки и, при этом, результаты должны были быть, когда экономику необходимо было восстанавливать после агрессии.
4. Про офшоры, бизнес в паРаше, кумовство, торговлю на крови, бизнес-партнёров - сейчас не комильфо говорить, т.к. это на несколько порядков было меньше при Порошенко...
дайте уже придурку перегрысть.... - а шо б как петя.
если вообще буду....
и еще - он да расист...
https://twitter.com/natohawks/status/1149989053728743424
Помните,как в "Человек с бульвара Капуцинов"персонаж миронова приобщал быдло к прекрасному,вечному и они практически стали людьми.Перестали бухать,драться,сквернословить и хамить.А потом им привезли быдлокомедию и они за два дня опять стали скотом?Я думаю, им Сватов привезли.
Понимают - не он решает..
Mikhail Golub @golub 16 мин.16 минут назад
Зеленского опять штырит - на 15-й секунде.
Тем временем, Богдан занял место гидранта.
ВИДЕО
https://www.facebook.com/ZhovtaStrichka2.0/videos/390018928286134/
...вообще, конечно -- Совок лютый... ...а там всё по спирали -- "штучки марксовы".
Жалко Украину. -- жертва Диамата.
Опять будет внутренняя бийка... ...и опять лучшие полягут. ...или свалят, если успеют...
Интересно же