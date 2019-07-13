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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (2065) Крим (7137) представництво (37) Кориневич Антон (2)

 Зеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича. ФОТО

13 липня під час робочої поїздки на Херсонщину, на КПВВ "Чонгар", Володимир Зеленський представив нового Представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу представництва президента в АР Крим.

Зеленський на КПВВ Чонгар представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича 01

Також читайте: Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА

"Ми будемо максимально робити все, щоб кримське питання не сходило з порядку денного, і щоб максимально забезпечити захист прав громадян України, які проживають в тимчасово окупованому Криму, і внутрішньо переміщених осіб з Криму. Для нас пріоритетом є люди та захист їхніх прав", – сказав новопризначений представник президента.

Кориневич також повідомив, що Представництво працюватиме над стратегією деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, напрацьовуватиме законодавчі зміни з метою забезпечення захисту прав кримчан та для відміни тих дискримінаційних моментів, які зараз існують у нашому законодавстві, а також, безумовно, працюватиме в контексті захисту прав корінного народу Криму – кримських татар.

Читайте: Країна-окупант має сама вирішувати питання води для Криму, - постпред президента Кориневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137361
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля,таке враження що ти президент Криму та Лугандону))Привіт тобі від "переселенців",дулю тобі з кримом а не голоси на ціх виборах))
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Не дає сьогодні блазень приводу шанувальникам для гордості...
Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича - Цензор.НЕТ 2402
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А Пэтя когда выезжал за пределы Киева всегда одевал камуфляж. Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича - Цензор.НЕТ 1799
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Не дає сьогодні блазень приводу шанувальникам для гордості...
Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда президента в АР Крым Кориневича - Цензор.НЕТ 2402
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Представник Президента в Криму має бути кримський татарин, щоб дати сигнал татарам що Крим або його частина буде нарешті кримською національною автономією де буде кримсько-татарська мова як обов'язкова для всіх чиновників, суддів, прокурорів, поліціянтів та працівників сфери послуг! Ми маємо нарешті сказати відкрито, що кримські татари мають право на національну автономію в складі України! Цим ми підштовхнемо і казанських татар до реального відділення від росії і також будемо надавати їм допомогу у виході зі складу росії.
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Кримські татари і казанські татари це історичні вороги, не пиши маячню, почитай історію.
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Татары и козаки ситуативно дружили и вместе ходили на врага.
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Це вже інша історія, я кажу про часи Куликівської битви, грубо кажучи Мамай це Крим, Тохтамиш(союзник московитів) це Казань.
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Среди татар тоже разброд ,немало легли под Моську.Там тоже надо будет люстрация.
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Мрій! І зелений прапор ісламу над Києвом! А ***вам!!! Два рази!
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Чого вересканиш, якби не мусульмани то росії б не було, Москва завжди ховалась від руських полків за спиною орди.
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Бирюков? 😁😁

- Порохоботы могут врать?
- Да, могут. Мы такие.
(с)
Бирюков
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Да как жеж мы без Пятралексееча дорогого теперь будем: никаких теперь потужных реформ
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Зелемойский в Канаде: "30 месяцев идут успешные реформы"... :D
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Хорошее назначение. А вот Гусева бы проверить, инфа о нем не очень присутствует.
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А Пэтя когда выезжал за пределы Киева всегда одевал камуфляж.
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Зеля,таке враження що ти президент Криму та Лугандону))Привіт тобі від "переселенців",дулю тобі з кримом а не голоси на ціх виборах))
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Я буду за Юлю,у неї хоть яйця є,і нема "Богдана"))
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Ну і добре, за кого небудь але не СН, я певне за Голос, а по мажоритарці за націоналіста, має трохи шансів бо СН геть бовдурів висунув.
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Якби у націоналістів був хоть маленький шанс яб за них проголосував,а на вітер голос свій кидати не буду.Через п"ять років СН будуть матюкати як зараз БПП-ПЄС))
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Націоналістам треба іншу партію заснувати, бо Свобода, її керівництво не визиває довіри.
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Так,Тягнибок мертвий півень,як Порошенко.
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Мда.... Умієш ти вибирати собі... Кхм... П...Лідерів...
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работает Президент！
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Мдаа. Молодой, но фигура выдает корни козака Кориневича. Помнится был такой кошовий отаман...
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не було, кошерний, не розповідай нам казки про нашу історію.
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Чонгар не мешало бы закрыть до полного освобождения Крыма от оккупации. Некуй шастать.
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зеленский то зеленский се, зеленский ноги помыл - пашла муйня...
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Так надо же соответствовать пропаганде Лахты, на которой развели лохторат:
1. Порошенко не отстоял Украину, а со старыми кадрами работал.
2. Порошенко ухудшил жизнь украинцев, а ***** своей агрессией хотел её улучшить.
3. Реформ нет, т.к. не видно результатов, как от волшебной палочки и, при этом, результаты должны были быть, когда экономику необходимо было восстанавливать после агрессии.
4. Про офшоры, бизнес в паРаше, кумовство, торговлю на крови, бизнес-партнёров - сейчас не комильфо говорить, т.к. это на несколько порядков было меньше при Порошенко...
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ленточка какая есть?
дайте уже придурку перегрысть.... - а шо б как петя.
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Эх, работа мечты! Ничего делать не надо, только клять агрессора, и за это платят, уверен, не меньше 100 тыс гривен!
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рас и навсегда - Америка идиотам не помогает.
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он выиграет - у него конкурентов нет.....
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и да - я буду голосовать против етого рыжего придурка...
если вообще буду....
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То ваше право, ми не дуже розбираємся в ваших персоналіях, знаєм тільки те що стосується зовнішньої політики.
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в три слова за рыжего - если бы он с ****** не целовался?
и еще - он да расист...
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не забудь додати, ліберасте, що він - антисеміт Зеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича - Цензор.НЕТ 1644
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Да просрали крым путинскиие марионетки..
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Очень показательное видео. Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу. "Ви зробили це разом". Жрите
https://twitter.com/natohawks/status/1149989053728743424
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Команда Президента- класс!.Терзает соивых ,как Тузик -грелку!
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Тобто робітник Южмашу звітує Богдану, а Богдан даж вказівку Зе, щоби той терміново спитався в Кличка. Хто керує нашою країною?
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Только что С. Халеп в финале Уимблдона 2019, разнесла в пух и прах С. Уильямс : 6:2 , 6:2 !
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Я бы никогда не говорил,но раз такая победа,-то скажу. Знаешь почему я еще так ее поддерживаю? Потому что она очень похожа на мою супругу,-даже физические данные были примерно такие! Ну,а кто моя супруга -знаете! Зеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича - Цензор.НЕТ 9916
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Психолог ДалайЛамы‏ @DarkSoulsFan12 4 ч.4 часа назад

Помните,как в "Человек с бульвара Капуцинов"персонаж миронова приобщал быдло к прекрасному,вечному и они практически стали людьми.Перестали бухать,драться,сквернословить и хамить.А потом им привезли быдлокомедию и они за два дня опять стали скотом?Я думаю, им Сватов привезли.
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А не заметили,что за клоун им это привез? То то...
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Чого ви переживаєте? Хохли в захваті. Ще один хАроший єврейський мальчік
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на наркомана никто не обращает внимание...
Понимают - не он решает.. Зеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича - Цензор.НЕТ 4569

Mikhail Golub‏ @golub 16 мин.16 минут назад
Зеленского опять штырит - на 15-й секунде.
Тем временем, Богдан занял место гидранта.

ВИДЕО
https://www.facebook.com/ZhovtaStrichka2.0/videos/390018928286134/

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Бідолага Зеленський, так важко зосередитись.
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Кто видел Луку, тот над Зелей не смеётся!
...вообще, конечно -- Совок лютый... ...а там всё по спирали -- "штучки марксовы".
Жалко Украину. -- жертва Диамата.
Опять будет внутренняя бийка... ...и опять лучшие полягут. ...или свалят, если успеют...
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Уберите эту Зелёную соплю, сколько ещё можно терпеть этого дегенерата
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Соя вы уже выяснили что там у Зе за тайный браслет на руке?
Интересно же
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злые языки поговаривают, что это амулет, защищающий от агрессивных свиней.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський на КПВВ "Чонгар" представив нового постпреда президента в АР Крим Кориневича. ФОТО
 
 
 
 
 
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