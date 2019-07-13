EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2391  66
Все про:Зеленський (2065) ОДА (627) Херсонщина (440) Гусєв Юрій (1)

 Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Хочу вас привітати з новим главою Херсонської обласної державної адміністрації... і хочу підписати указ про призначення Гусєва Юрія Веніаміновича. Можна поаплодувати", - сказав Зеленський, підписавши відповідний документ і передав Гусєву посвідчення.

Одним із пріоритетів роботи нового голови ОДА президент назвав облаштування інфраструктури контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адмінмежі з окупованим Кримом.

Зі свого боку, Гусєв зазначив, що Херсонщина - це його рідний регіон, і від сьогодні в області стартує пілотна програма, згідно з якою голови райдержадміністрацій області, а також заступники голови ОДА будуть набиратися з кадрової програмі Lift.

Читайте також: Зеленський призначив Бно-Айріяна головою Київської ОДА

"Хто хоче працювати в команді президента, у вертикалі президента в Херсонській області, заходьте прямо зараз на сайт Lift... Це платформа, яку президент анонсував на iForum, залишайте свої координати, залишайте свої резюме. Працюватиме команда, яка відбиратиме цих людей. Ті, хто пройде до фіналу, матимуть співбесіди зі мною, з командою Офісу президента, а найкращі керуватимуть райдержадміністраціями і, можливо, стануть заступниками голови ОДА", - сказав Гусєв.

Нагадуємо, раніше Юрій Гусєв значився під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Проте 13 червня він повідомив, що вирішив не брати участі в парламентських виборах, але залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй "в іншій спосіб".

Читайте також: Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137360
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 6368 Ваші, це чиї? Турчинов просрав Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 2550 Кацапи, ви завжди брешете Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 8283
 показати весь коментар
 
Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
Це ж для чого цікаво ? Так Зеля кордон з росією будує ?
 показати весь коментар
 
Буде рух посилювати і пожвавлювати ? Торгівлю з окупантом на нашій анексованій землі проводитиме ? Може і воду туди дасть і туристів ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Одним из приоритетов работы нового главы ОГА президент назвал обустройство инфраструктуры контрольных пунктов въезда/выезда на админгранице с оккупированным Крымом.
Це ж для чого цікаво ? Так Зеля кордон з росією будує ?
 показати весь коментар
 
 
Буде рух посилювати і пожвавлювати ? Торгівлю з окупантом на нашій анексованій землі проводитиме ? Може і воду туди дасть і туристів ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Там наши люди и они должны комфортно общаться со своими родными и близкими в Украине. И воду в Крым дать побыстрее. Иначе любовь угаснет навсегда и уж тогда Крым даже во сне не вернуть. Путь длинный и мучительный и с имиджевыми потерями неизбежно (хотя какой там имидж после того как Турчинов со товарищи просрали Крым без единого выстрела?!)
 показати весь коментар
 
Ваші, це чиї? Турчинов просрав Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 2550 Кацапи, ви завжди брешете Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 8283
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я знаю что наши украинцы а ваш хасид турчин-коган зачищал пространство для проекта "новый Иерусалим" потому и не стреляли по своим
 показати весь коментар
 
Проект переселення євреїв до Криму це сталінська фішка.
 показати весь коментар
 
 
Лахта из под плинтуса выползла. В спам уродов.
 показати весь коментар
 
 
Саакашвілі перший в Україні провів набір Голів РДА через конкурс і це була найкраща команда керівників районів у всій Україні! Тому набирати людей через конкурс - це правильно! Саакашвілі з більш ніж 3000 кандидатів відібрав 25 Голів РДА які боролись з мафією та злочинністю на місцях і викрили десятки кримінальних схем місцевої мафії! Херсонська область одна з найпроблемніших в Україні - браконьєри на Дніпрі, бандити в районах, кримінал, проросійські бандити в самому Херсоні, близькість російських окупантів в Криму! У губернатора мають бути залізні яйця та розумна голова і головне це придушити проросійську мафію в регіоні - ментівську, прокурорську, суддівську, чиновницьку мафію та власне кримінальні проросійські ОПГ які крутять свій кримінальний бізнес через Херсонську область! Катерину Гандзюк вбили саме мафіозі і саме в Херсонській області, буде сумно якщо до Катерини додасться ще й молодий губернатор!
 показати весь коментар
 
 
це чел хорошковського, відомий всім херсонцям корупціонер.
вони вже і протестували щоби рига не призначали, але де там..
 показати весь коментар
 
 
Погано протестували! Одесити протестували проти Андрійчикова і його не призначили, треба було протестувати більш активно! А якщо немає гучних протестів, то виходить що всі ці слова про Хорошковського це неправда.
 показати весь коментар
 
Без єдиного пострілу? Перша смерть під час анексії Криму: прапорщик Сергій Кокурін загинув у бою з російськими військовими ....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну пусть будет с одним выстрелом но не по приказу и.о. президента Турчина
 показати весь коментар
 
А як можна було давати наказ, от ти би стріляв в москалів?
 показати весь коментар
 
шо там стоит гуглить, кто это? или пороховата сразу расскажет, что он ватник и сепар.
 показати весь коментар
 
 
Так ви ж, убогі, обіцяви контролювати свого презЕ? Брехали, як і він?
 показати весь коментар
 
 
він такий-же мій, як і ваш. і поки в мене немає приводу його не підтримувати)).
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ не ИХ президент. Их президент в кремле. Просто ЗЕ пока устраивает *****: безграмотный, бесхребетный, слабый, никчемный. Поэтому лахтинцам дана команда топить за него. Надеются что в Верховную Раду "слуга урода" (урод в кремле) протащит антиукраинскую сволоту.
 показати весь коментар
 
 
Ні. Навіть має від Порошенка іменну зброю.
 показати весь коментар
 
 
2014-2016 - працював в Міністерстві оборони України: був заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України[6], один із ініціаторів «волонтерського десанту»
 показати весь коментар
 
Александр Юр
2014-2016 - працював в Міністерстві оборони України: був заступником Міністра та Головою Ради реформ Міністерства оборони України[6], один із ініціаторів «волонтерського десанту»
Теж потім піде під нову "люстрацію"? Зеленский представил Гусева в качестве нового главы Херсонской ОГА - Цензор.НЕТ 5648
 показати весь коментар
 
 
Как там погода в Салтово Волгоградской области ? И IP адреса у вас украинские уже есть ? Почти не спалился. Иди в спам, кацапура.
 показати весь коментар
 
Шановні жителі Херсонщини, що це за Гусь? Бо Цензор якось у новині обійшов це цікаве питання.
 показати весь коментар
 
 
И при овоще сидел ж@пой в теплом кресле и при порохе мутил с топливом в минобороны завышая цены на закупках. Короче очередное "новаелитцо" из "эры благополучия".
 показати весь коментар
 
 
Как сообщал проект "Буквы" 10 июня 2019 года, Гусева связывают с бывшим вице-премьером Украины Валерием Хорошковским, от партии которого "Команда озимого поколения" он баллотировался в Раду в 2002 году, а также с экс-главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, в ведомстве которого в 2011-2014 годах он работал.
 показати весь коментар
 
 
Да, мне кажется мутновато, особенно с его декларациями. Не может быть, чтобы этого не заметили при проверке.
 показати весь коментар
 
 
Якщо так, то декларація напевне була останнім аргументом "за". Констатую - Зєлєнскій мене не "розчаровує". Чесний президент Голобородько так і залишається лише у серіалі.
 показати весь коментар
 
Я в Херсоне учился и работал десять лет. Знакомых и друзей полно. Гусев очередное дерьмо. Приспособленец и мошенник. И это не удивительно. Назовите хоть одно толковое назначение от клоЗЕта ? Начальник СБУ без образования, без опыта, без воинского звания ? Вопросы ещё есть ?
 показати весь коментар
 
 
Спасибі, пане Юрію. Ця інформація не лише для мене, а й для читачів "Цензора". Хто має вуха - почує, хто має очі - побачить, хто вміє читати - прочитає. А хто вміє думати - зробить висновки. І можливо більш зважено підійде до виборів. Ще раз дякую Вам від себе особисто.
 показати весь коментар
 
 
+заступник начальника СБУ, що підписав наказ на ліквідацію Майдана у лютому 2014-го.
 показати весь коментар
 
Клас! Скоро зелефанам в Крим можна буде їздити з комфортом.
 показати весь коментар
 
 
кацахол
Клас! Скоро зелефанам в Крим можна буде їздити з комфортом.
Тим, хто з них скучив за "русским миром"

Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА - Цензор.НЕТ 5828

 показати весь коментар
 
 
За рік-два Зеленський у нас ще й не таке побудує.
 показати весь коментар
 
 
Big Bang
широкий такой ...
Це фішка "нових" облич у владі...

Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА - Цензор.НЕТ 5395

 показати весь коментар
 
 
стефан?
то мой любимчик - сразу же видно - недоел пацан в детстве...
 показати весь коментар
 
 
Признаком продолжительного недоедания, среди прочих, является нередко некоторая одутловатость
 показати весь коментар
 
 
Морды у всех его "выдвиженцев" кирпича просят.
 показати весь коментар
 
 
"Можно поаплодировать", - сказал Зеленский
Источник: https://censor.net.ua/n3137360

Аплодируют популистам..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ВКЛ_это_мы_01
"Можно поаплодировать", - сказал Зеленский
Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА - Цензор.НЕТ 6566

 показати весь коментар
 
 
дякую - сказал пацан..
а на другу спробу - сказав дуже дякую...
 показати весь коментар
 
 
нада пацана выдвигаать - с такой мордой он всех переедет...
 показати весь коментар
 
 
Соевые сопли по порохнявому гордееву умиляют😀
 показати весь коментар
 
 
зедебил - когда твой коммет начнется с не Соевые
тогада будем посмотреть...
а пока на хм... Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА - Цензор.НЕТ 9364
 показати весь коментар
 
за методички трет обычно лахта и особо укушеные диды....
 показати весь коментар
 
АВга, так то він їзде, роздає голів областям. На шаурму.
 показати весь коментар
 
Зеленского люстрировать, как всемирное убожество.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА
 
 
 
 
 
 вгору