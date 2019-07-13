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 Політика України, Економіка
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Все про:діти (1598) Соколовський (4) тендер (121) Гройсман (3505)

 Обіцяні Гройсманом на 1 вересня понад мільйон дитячих світловідбивних жилетів - або передвиборчий піар, або вони давно пошиті в Китаї, - підприємець Соколовський. ФОТО

Досі немає ніякої інформації про оголошений тендер, конструкцію, терміни поставки, технічні вимоги тощо щодо дитячих світловідбивних жилетів, на які в бюджеті країни виділено 226,6 млн грн, і які прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв видавати з 1 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці в Facebook. Публікуємо його текст повністю.

Хотів поплакатися в жилетку.

Складається іноді враження, що у багатьох чиновників основне питання, це як підтримати вітчизняного виробника, нічого у нього водночас не купуючи ... Цього разу мова про чверть мільярда гривень наших з вами податків!

Ще з весни багато хто питає у мене про дитячі світловідбивні жилети, на які в бюджеті країни виділено 226,6 млн грн. Вони з 1-го вересня, як заявив днями прем'єр Володимир Гройсман, будуть видаватися кожному учневі 1-4 класів. І я гублюся в здогадах, що відповісти. Немає ні найменшої інформації про оголошений тендер, про конструкцію, терміни поставки, технічні вимоги тощо.

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Як виробника тканини (а в тому році ми саме запустили з нуля нове текстильне виробництво в Чернігові і до червня вийшли на 200 тис.пог. метрів на місяць), ниток (проект "ТК-фурнітури" в Борисполі - ТМ "Барва") , і власника трьох швейних фабрик (в Чернігові, Лубнах і Коростені) мене це замовлення, ясна річ, цікавить! І не тільки мене - в Україні повно швейників, які готові на чесному тендері поборотися за це замовлення. Тільки з кожним днем надія на прозорий конкурс випаровується.

Виробники мене зрозуміють і підтвердять, що за час, що залишився до 1 вересня - півтора місяці -нереально:

- оголосити тендер;

- провести його;

- у визначені терміни оголосити результати й укласти договори з переможцями (а ще ж можливе оскарження в АМКУ програли, а це ще плюс/мінус місяць;

- виготовити тканину і комплектуючі;

- і тільки потім нарешті швейникам відшити понад мільйон (!!!) жилетів і доставити замовнику.

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А оскільки вітчизняний виробник, схоже, в прольоті, залишається два варіанти:

- це все передвиборчий піар (зверніть увагу на банер на презентації), а до поставок не дійде;

- жилетки давно пошиті десь в Китаї і, може, навіть (до конкурсу, а чого тягнути?) відвантажені і пливуть собі в контейнерах - саме місяць потрібен на доставку, а до 1 вересня залишилося півтора!

Додам ще, що на фото зі сторінки прем'єра видно презентовану конструкцію, і вона теж викликає питання, адже собівартість виробу в результаті збільшується в рази:

- чому жилетка, а не зручна манишка-накидка, яку можна накинути на будь-який зимовий одяг?

- чому такий щільний (і відповідно дорогий) матеріал, а не легка дешева сітка?

- який сенс світловідбивної стрічки в тому місці на спині, де вона буде закрита рюкзаком?

- хто і навіщо придумав дорогі малюнки на матеріалі з технологією термопереходу замість звичайного принту?

Я за безпеку дітей на дорогах. Але проти піару за гроші платників податків, неконкурентних правил гри і явних схем!"

Обіцяні Гройсманом на 1 вересня понад мільйон дитячих світловідбивних жилетів - або передвиборчий піар, або вони давно пошиті в Китаї, - підприємець Соколовський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137359
 
   
 Топ коментарі
 
Тут и то и другое.
Пиарится на залежах жилеток еще со времен торговли на винницком базаре
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ну сказал же чувак- СТРАТЕГИЯ!!!! Что тут не ясно??7
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Ніфіга!!!
Це - іпанута тактика Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 4629
Більш нам знайома, як популізм...
Я взагалі не бачу у нас стратегів, принаймні в політиці...
Сподіваюся, що в армії таких вистачає...
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Дуже схоже на правду (реальну дійсність)
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В честной и конкурентной борьбе победит человек Гройсмана!😁
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У нас не має чесної конкуренції. На усіх тендерах завжди перемагає якесь чмо - родич чиновника, чи сам урод-чиновник, через підставного бомжа... Кланово-чиновницька економіка, млять...
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І хочеться і колеться...
Розмитнення дороге з Китаю... Плюс дитячий одяг під сертифікацію попадає... А на китайську дешеву краску ніхто сертифіката не дасть. (Похворіють і по відпусткам повтікають)

А в чорно у гройсмана їх імпортувати не вийде... Важілі впливу вже не ті.

Автору не переживайте... Вже через тиждень це замовлення стане не актуальне... А гройсман демь прохрюкає, що все... Нова влада ідіть і питайте у них...
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А чего, на винницком базаре все так делают.
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После первых дву хслов "Обящанные Гройсаманом..." можно дальше не читать.
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можно дальше не читать уже после слова " обещанные " . а кем там они обещаны Гройсманом . Зеленским или Тимошенко . не принципиально
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Тут и то и другое.
Пиарится на залежах жилеток еще со времен торговли на винницком базаре
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Чому б йому самому і тим хто разом з ним не проштовхував цей ідіотизм не надягнути ці жилети і не ходити в них - щоб дегенератів було іздаля видно.
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Ну чого відразу "або, або". Це і піар-зід, і жилетки пошиті в Китаї. От "Самсунг" левову частку своєї продукції виготовляє в Китаї. А піар-ходами зайнятий зараз весь бомонд управлінський - вибори ж на носі.
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после всех этих прозрачных тендеров, можно зайти на условную розетку, убедиться, что там дешевле, и купить.
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самое интресное что такие жилетки не проблема просто купить без тендеров пиара и дерибана
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вы не можете понять главного Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 8878 2 в 1. И предвыборный пиар и бабло в одном жилете
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А зачем нашей детворе китайский непотреб. Еще неизвестно из какого дерьма сшиты эти детские жилеты? Сначала надо испытать их на детях самого Гройсмана Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 1310
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За оцю ганчіру 226 грн Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 8663 ? Та Гросю на шибеницю, злодія! Обещанные Гройсманом к 1 сентября более миллиона детских светоотражающих жилеток - либо предвыборный пиар, либо они давно пошиты в Китае, - предприниматель Соколовский - Цензор.НЕТ 4164
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А зачем Гросе тендер, он закупит в Китае низкого качества жилетки по допустим 100 грн а тут впарит в школы по 226, больше сотни лямов прибыль на ровном месте.
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Жаль Гройсмана,хороший парень да и премьер не самвй плохой.Но прейдется смириться с концом политической деятельности-впереди нашествие ЗЕленых жаб(казнь Египетская)
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Громя это премьер геноцида украинцев. Вор которых свет не видовал, одним словом жидяра.
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Твое Х.у.й.ло тоже жид и вор... и что? Ты ведь все равно усердно у него отлэкиваешь.
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СНИГУР ДАША ЧЕМПИОНКА УИМБЛДОНА . !!!!!!!!!! БРАВО !!!!!! .. .
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Как ловко "предприниматель" Соколовский намекнул, что 267 грн. за жилет - это слишком мало. И материал ему дорогой видите ли, и рисунки не подходят... А китайцы взяли и пошили, и не удивлюсь, что еще и бесплатно притаранят заказ в Украину. Хотелось бы надеяться, что это будут реальные жилетки, а "предприниматели, который хотели бы побороться" будут в уголке молча чмокать писю и успокаивать себя фразами "это не мы жадные, это просто так получилось". Не будет никогда толку в этой стране...
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з призначенням нових глав обл і райдерж адміністрацій для адміністративно-територіальної реформи настає пауза...а це і пауза для української школи...форми не буде і жилетів не треба і шкільних автобусів тоже(((
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нова влада опасається дитячого походу жовтих жилетів на київ - цей новий єрусалим україни-руси
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а зачем централизованные закупки этих жилеток?
какого производителя надо поддержать? если никто в украине их не шьет?
может просто дать мамам по 226 гривен и пусть купят, сами любого, того что лучше по их мнению
вы что бронежилеты покупаете?
бредятина... наглая, предвыборная
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Что значит не шьют, ничего сложного там нет, пошьет любая швейная фабрика но проблема в том что не обьявляют тендер на этот отличный заказ.
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этим мамам доверили избрать зеленку преЗЕКом. а выбрать жилет для ребенка не доверяют
дайте денег мамам а не любителям тендеров...
и пусть швейная фабрика убеждает мам, а не вшивую комиссию
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в женских трусиках тоже ничего сложного нет, но за 70 лет ни одна красная фабрика так и не научилась шить красивые женские трусы
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Во, реальная цена этой детской жилетки не более 50 грн, а в бюджете заложили аж по 226, кто-то не слабо наварит.
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Зараз вата прийде і скаже, що у всьому винен Зелєнский)) А якби був Пьйотр Ліксєіч, то кожному школяру уже б видали по бронежилету і катеру))
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Зеленский отобрал и катер, и жилет. Отдал Крым ***** и оккупировал Донбасс. А теперь ездит пьяный и мятый по регионам. А люди ему кричат: Ганьба, ганьба
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Добавлю ещё, что на фото со страницы премьера видна презентуемая конструкция и она тоже вызывает вопросы, ведь себестоимость изделия в результате увеличивается в разы:
- почему жилетка, а не удобная манишка-накидка, которую можно набросить на любую зимнюю одежду?
- почему такой плотный (и соответственно дорогой) материал, а не легкая дешевая Источник: https://censor.net.ua/n3137359\\\\\\\\\\\

Этот чмошник только ноет и йо-кает. А тут обосрался. Где недобуква, нытик?
"дешЁЁЁвая" должно быть, "грамотей" бл.
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Предлагаю новому премьеру вручить жилетку из шкуры труссельмана,что бы неповадно было..... Обіцяні Гройсманом на 1 вересня понад мільйон дитячих світловідбивних жилетів - або передвиборчий піар, або вони давно пошиті в Китаї, - підприємець Соколовський - Цензор.НЕТ 1806
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И шо вы по всяаим пустякам хай поднимаете. Кобелю рыжему на зарплату из бюджета грося больше отвалил (Нафтогаз 100% госсобственность) и ничего не случилось. ...... и успокоились.
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Сейчас в Китае производят много качественного и недорогого товара.Например у меня солнечные панели показали (я специально не наблюдал,-случайно как-то заметил),купленные у них показали 95% от указанной мощности. Только конечно не надо покупать с закрытыми глазами,и не покупать самые дешевые товары!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбіцяні Гройсманом на 1 вересня понад мільйон дитячих світловідбивних жилетів - або передвиборчий піар, або вони давно пошиті в Китаї, - підприємець Соколовський. ФОТО
 
 
 
 
 
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