 Обіцяні Гройсманом на 1 вересня понад мільйон дитячих світловідбивних жилетів - або передвиборчий піар, або вони давно пошиті в Китаї, - підприємець Соколовський. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав засновник і глава групи компаній "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський на сторінці в Facebook. Публікуємо його текст повністю.
Хотів поплакатися в жилетку.
Складається іноді враження, що у багатьох чиновників основне питання, це як підтримати вітчизняного виробника, нічого у нього водночас не купуючи ... Цього разу мова про чверть мільярда гривень наших з вами податків!
Ще з весни багато хто питає у мене про дитячі світловідбивні жилети, на які в бюджеті країни виділено 226,6 млн грн. Вони з 1-го вересня, як заявив днями прем'єр Володимир Гройсман, будуть видаватися кожному учневі 1-4 класів. І я гублюся в здогадах, що відповісти. Немає ні найменшої інформації про оголошений тендер, про конструкцію, терміни поставки, технічні вимоги тощо.
Як виробника тканини (а в тому році ми саме запустили з нуля нове текстильне виробництво в Чернігові і до червня вийшли на 200 тис.пог. метрів на місяць), ниток (проект "ТК-фурнітури" в Борисполі - ТМ "Барва") , і власника трьох швейних фабрик (в Чернігові, Лубнах і Коростені) мене це замовлення, ясна річ, цікавить! І не тільки мене - в Україні повно швейників, які готові на чесному тендері поборотися за це замовлення. Тільки з кожним днем надія на прозорий конкурс випаровується.
Виробники мене зрозуміють і підтвердять, що за час, що залишився до 1 вересня - півтора місяці -нереально:
- оголосити тендер;
- провести його;
- у визначені терміни оголосити результати й укласти договори з переможцями (а ще ж можливе оскарження в АМКУ програли, а це ще плюс/мінус місяць;
- виготовити тканину і комплектуючі;
- і тільки потім нарешті швейникам відшити понад мільйон (!!!) жилетів і доставити замовнику.
А оскільки вітчизняний виробник, схоже, в прольоті, залишається два варіанти:
- це все передвиборчий піар (зверніть увагу на банер на презентації), а до поставок не дійде;
- жилетки давно пошиті десь в Китаї і, може, навіть (до конкурсу, а чого тягнути?) відвантажені і пливуть собі в контейнерах - саме місяць потрібен на доставку, а до 1 вересня залишилося півтора!
Додам ще, що на фото зі сторінки прем'єра видно презентовану конструкцію, і вона теж викликає питання, адже собівартість виробу в результаті збільшується в рази:
- чому жилетка, а не зручна манишка-накидка, яку можна накинути на будь-який зимовий одяг?
- чому такий щільний (і відповідно дорогий) матеріал, а не легка дешева сітка?
- який сенс світловідбивної стрічки в тому місці на спині, де вона буде закрита рюкзаком?
- хто і навіщо придумав дорогі малюнки на матеріалі з технологією термопереходу замість звичайного принту?
Я за безпеку дітей на дорогах. Але проти піару за гроші платників податків, неконкурентних правил гри і явних схем!"
Це - іпанута тактика
Більш нам знайома, як популізм...
Я взагалі не бачу у нас стратегів, принаймні в політиці...
Сподіваюся, що в армії таких вистачає...
Розмитнення дороге з Китаю... Плюс дитячий одяг під сертифікацію попадає... А на китайську дешеву краску ніхто сертифіката не дасть. (Похворіють і по відпусткам повтікають)
А в чорно у гройсмана їх імпортувати не вийде... Важілі впливу вже не ті.
Автору не переживайте... Вже через тиждень це замовлення стане не актуальне... А гройсман демь прохрюкає, що все... Нова влада ідіть і питайте у них...
Пиарится на залежах жилеток еще со времен торговли на винницком базаре
https://censor.net.ua/blogs/3123902/groyisman_ushl_ot_poroshenko_k_zelenskomu
Неплохие отпускные
какого производителя надо поддержать? если никто в украине их не шьет?
может просто дать мамам по 226 гривен и пусть купят, сами любого, того что лучше по их мнению
вы что бронежилеты покупаете?
бредятина... наглая, предвыборная
дайте денег мамам а не любителям тендеров...
и пусть швейная фабрика убеждает мам, а не вшивую комиссию
- почему жилетка, а не удобная манишка-накидка, которую можно набросить на любую зимнюю одежду?
- почему такой плотный (и соответственно дорогой) материал, а не легкая дешевая Источник: https://censor.net.ua/n3137359\\\\\\\\\\\
Этот чмошник только ноет и йо-кает. А тут обосрался. Где недобуква, нытик?
"дешЁЁЁвая" должно быть, "грамотей" бл.
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