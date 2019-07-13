 Упродовж тижня рятувальники зі складу ОС знешкодили 247 вибухонебезпечних предметів. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Піротехнічні підрозділи ДСНС зі складу Об'єднаних сил протягом тижня 74 рази залучалися для проведення робіт з обстеження та розмінування територій. Обстежено 82 га території, вилучено та знищено 247 вибухонебезпечних предметів.
Загалом від початку проведення ООС піротехнічні підрозділи залучалися 3 814 разів, обстежено 5 360 га території та 16,29 га акваторії, вилучено та знищено 21 369 вибухонебезпечних предметів.
Особовий склад ДСНС продовжує аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Лебединське та Бердянське, за тиждень відновлено 8 будинків. Загалом від початку проведення операції відновлено 390 житлових будинків.
Рятувальники в пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, надали медичну та психологічну допомога 817 особам.
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13 июля 2019, 13:20
Дешева провокація Мертвечука: гранатомет, що стріляв по "112 каналу", приїхав з "ДНР"
Все стає цікавіше і цікавіше.
Сьогоднішній «герой» дня, гранатомет РПГ-22, індивідуальних номерів немає, але має номер партії виробництва.
Такий самий номер партії - РПГ-22 254-15-85 - мали два гранатомети, вилучені у 2015 році зі сховку «ДНР», який знайшли наші військові біля цвинтаря при виїзді Артемівська у напрямку траси Слов'янськ Дебальцево.
Ті гранатомети були знищені (на фото - довідка про знищення одного, щодо другого форма абсолютно ідентична).
Їхній «брат» з тої самої партії виробництва обстріляв сьогодні "112 канал".
Номер кримінального провадження в ЄРДР, де міститься ця інформація про вилучення у 2015 - № 12015050150002547.
Просто факт, який про мотиви обстрілу говорить значно більше, ніж все інше.
1. За обстріл медведчуківського каналу ніхто відповідальність не взяв.
2. Вцілили у вивіску. Отже не для ефекту, а для кращої картинки. І вночі, щоб ніхто не постраждав.
3. Якби стрілки хотіли реального ефекту, цілили би не в телеканал.
4. Стріляли за тиждень до виборів - отже, вгадайте, хто мобілізує свій електорат?
5. Висновки напрошуються самі собою.
В.Ар"єв
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2597214723674701