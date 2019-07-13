 Зеленський звернувся до Труханова з приводу виділення землі під безкоштовний в'їзд на територію порту Одеси для бізнесу

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
"Треба знайти можливість вирішити проблему надання земельної ділянки Одеському морському порту для облаштування в'їзду на територію порту для бізнесу, яким можна було б користуватися безкоштовно", - зазначив Зеленський, який 13 липня здійснює робочу поїздку до Одеської та Херсонської областей.
Наразі існує лише один великий шлях доступу в порт, який належить приватній структурі. Президент вважає таку ситуацію неприпустимою і підкреслює, що це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.
Мер міста Труханов пообіцяв, що зі свого боку докладе зусиль для вирішення питання, триматиме його на контролі і поінформує президента про ситуацію.
Кернс и Труханов - кто же их прикрывает ?
як же так, зебіли?
СААКАШВИЛИ, ЗЕЛЕНСКИЙ И СОБАЧКА
https://www.youtube.com/watch?v=MqJCjQl_9Fs
СААКАШВИЛИ ПОСТАВИЛ УЛЬТИМАТУМ ЗЕЛЕНСКОМУ
https://www.youtube.com/watch?v=K3G2pPyyQ5s
СААКАШВИЛИ СЛОМАЛ БАБУШКЕ РУКУ В СУДЕ
https://www.youtube.com/watch?v=NHUiuuM6KYw
Стас Домбровский. Одесса
ЗекоМанда и ПОЦ НАРОДА Зеленский
https://www.youtube.com/watch?v=sdn_tlUZz5Y