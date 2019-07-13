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 Політика України
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Все про:Зеленський (2065) Одеса (1978) порт (165) Труханов (176)

 Зеленський звернувся до Труханова з приводу виділення землі під безкоштовний в'їзд на територію порту Одеси для бізнесу

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Треба знайти можливість вирішити проблему надання земельної ділянки Одеському морському порту для облаштування в'їзду на територію порту для бізнесу, яким можна було б користуватися безкоштовно", - зазначив Зеленський, який 13 липня здійснює робочу поїздку до Одеської та Херсонської областей.

Наразі існує лише один великий шлях доступу в порт, який належить приватній структурі. Президент вважає таку ситуацію неприпустимою і підкреслює, що це створює монополію, яка шкодить великій кількості підприємців.

Мер міста Труханов пообіцяв, що зі свого боку докладе зусиль для вирішення питання, триматиме його на контролі і поінформує президента про ситуацію.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137354
 
   
 Топ коментарі
 
он если и посещает, то синагогу, так что все мимо
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Зеленский уже показал своё отношение к церкви Украины назвавши томос "термосом".
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Труханов в шоке!!!
Нужно дать бесплатно место!
А как же теперь труха будет мзду снимать?
Ведь та частная компания для этого и создавалась...
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точно. фото порохобота - подкацапника.
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А суды у нас портновско-киваловские. Кивалов из одесской ОПГ.
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Обращаться к Труханову- это все равно,что путину про детей Рассказывать!!!
Кернс и Труханов - кто же их прикрывает ?
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смотрел на Зеленского в Кривом Роге. Скучные глаза, грустный взгляд, уставший вид. Правда. когда услышал слово "кокс", немного оживился...
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А воно до нього не звернулось: "Ввійді, расбойнік!"
як же так, зебіли?
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Зеля, верни лучше тада Саакашвили. Мафия и Свинарчуки опять будут визжать не своим голосом когда Михо начнет ворошить то гнездо.
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Платный въезд в морской порт.Полный абзац.Соивый пострел за 5 лет кругом успел.А на Одесских урок надо строить новую тюрьму в горах на Ивано -Франковщине,где гуцулы будуть вертухаями.
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Эффективно безмозглый мененджмент команды ЗЕ?Это как если-бы президент США обратился к Алькапоне за правом проезда по своей территории, а затем купил-бы у него лицензию на производство виски.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський звернувся до Труханова з приводу виділення землі під безкоштовний в'їзд на територію порту Одеси для бізнесу
 
 
 
 
 
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