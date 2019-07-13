 Унаслідок вибуху на Рівненщині загинули дві дитини, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
Сьогодні, 13 липня, близько 12:00 в поліцію надійшло повідомлення від працівників швидкої допомоги, що в селі Смига вони констатували смерть хлопчика і дівчинки унаслідок вибуху.
Поліцейські попередньо встановили, що вибух стався в підсобному приміщенні господарства 59-річного жителя села. 11-річна дівчинка і 13-річний хлопчик, які проживали в будинку навпроти, прийшли до дідуся. Останнього на той час вдома не було.
Відомо, що чоловік любив збирати різний металобрухт. Також він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, вибуховими речовинами та боєприпасами.
На місці події зараз працює слідчо-оперативна група Дубенського відділу поліції й області, а також працівники вибухотехнічного відділу ГУ НП. Поліцейські встановлюють всі обставини трагедії.
стихи про маленького мальчика нашедшего гранату - только наоборот,
но, не смешно..
горе-горе!