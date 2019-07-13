 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, Порошенко пообіцяв, що докладе максимум зусиль для звільнення всіх полонених режиму Путіна.
"Дорогий Олеже! Вітаю тебе з днем народження. Спасибі за мужність і силу волі! Ти маєш знати, що ми продовжуємо боротьбу за твою свободу і визволення", - пише Порошенко.
Він зазначив, що 17 липня в Страсбурзі зустрічається з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами, щоб обговорити питання звільнення всіх полонених Кремля з полону. А 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо українських політв'язнів путінського режиму.
"Знай, що весь вільний світ підтримує тебе. Ми переможемо!" - написав Порошенко.
Ты скока зарабатываешь за сообщение , 5 грн. ?
Давай, до 10грн. дотяни и отваливай.
Или ты подельник шокоПараши и борешься за "не сесть" ?
Вони сьогодні на шашликах відпочивають ?
клоЗЕт.
Значение устар. помещение для отправления естественных надобностей ◆ Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватерклозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина», 1928-1935 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ - Туалет это клозет, пур ля дам, а нужник - это очко, сортир, понял? Михаил Анчаров, «Как Птица Гаруда», 1989 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) Синонимы гальюн, нужник, сортир, туалет Антонимы Гиперонимы уборная Гипонимы ватерклозет https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82
Петропарашный троль или его подельник ?
Але російський шпигун Порошенко дав куму пуйла дві монополії - зрідженого газу і дизелю, подарував чотири найбільш рейтингові телеканали і хоче завести в Раду. А заручникам бреше, як завжди.
За що його так ненавидять латентні сєпари і *********.
1. А чого не 5000 ? Не 50 000 Де докази, балаболка ?
2. Подарував він рівно стільки, скільки потім вкрав з множником 10 ... і це - мінімум.
Запам*ятай : у бариги немає Батьківщини, його Батьківщина - це його гроші.
Все его действия сейчас - ложь, лицемерие и хватание за любую "соломинку" ибо ...
срок корячится реальный
за реальные дела.
Посадив в буцигарню 8200 патріотів, на 20 000 завів карні справи, ось його справжнє
лице.