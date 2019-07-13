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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:Порошенко (9397) політв'язні (946) Сенцов (741)

 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова

Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко привітав українського режисера, в'язня Кремля Олега Сенцова з днем народження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, Порошенко пообіцяв, що докладе максимум зусиль для звільнення всіх полонених режиму Путіна.

"Дорогий Олеже! Вітаю тебе з днем ​​народження. Спасибі за мужність і силу волі! Ти маєш знати, що ми продовжуємо боротьбу за твою свободу і визволення", - пише Порошенко.

Він зазначив, що 17 липня в Страсбурзі зустрічається з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами, щоб обговорити питання звільнення всіх полонених Кремля з полону. А 18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо українських політв'язнів путінського режиму.

"Знай, що весь вільний світ підтримує тебе. Ми переможемо!" - написав Порошенко.

Читайте також: У суботу у всьому світі відбудуться акції з нагоди дня народження Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137351
 
   
 Топ коментарі
 
Порошенко був і буде президентом України.
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Петя опять поедет ленточки перерезать?

Ну пускай, наивным пора взрослеть, а остальные и так знают про грош, который цена этому цирку
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Тот случай когда действующий преЗЕдент оказался инфантильным никчемой. За него вопросы решает бывший Президент. Печально.
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Що Мародер вирішує? Чеше язиком і не більше.
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А почему Зеля не выступает в поддержку Сенцова? Не хочет своего хозяина путина обижать?
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Если гидота ругает Зе , значит он делает всё правильно.
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Шо оно делает правильно? Сепаров на посты расставляет.
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Оп -ля, ещё один шокодуполиз причалил...
Ты скока зарабатываешь за сообщение , 5 грн. ?
Давай, до 10грн. дотяни и отваливай.
Или ты подельник шокоПараши и борешься за "не сесть" ?
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Боже, сколько дерьма лахтинского и колаборантов украинских повылазло. В спам, черти, в спам.
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А чого Зеленський цим питанням не переймається ?
Вони сьогодні на шашликах відпочивають ?
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Та він ще з Ітернету не дізнався, що Сєнцов ув'язнений та що в нього сьогодні День народження. Як тількі дізнається так і відразу кинеться....
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Клоун на гастролі поїхав,"крєпкого хозяйственника" изображать.
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О новом преЗЕденте и его команде.
клоЗЕт.
Значение устар. помещение для отправления естественных надобностей ◆ Он проводил гостя в клозет, который имел право на чин ватерклозета, ибо унитаз промывался водой из бака. Максим Горький, «Жизнь Клима Самгина», 1928-1935 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ - Туалет это клозет, пур ля дам, а нужник - это очко, сортир, понял? Михаил Анчаров, «Как Птица Гаруда», 1989 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) Синонимы гальюн, нужник, сортир, туалет Антонимы Гиперонимы уборная Гипонимы ватерклозет https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82
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Чьих будешь ?
Петропарашный троль или его подельник ?
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Арештував би Медведчука - обміняв би їх на всіх заручників разом узятих.
Але російський шпигун Порошенко дав куму пуйла дві монополії - зрідженого газу і дизелю, подарував чотири найбільш рейтингові телеканали і хоче завести в Раду. А заручникам бреше, як завжди.
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Ваня,в вашу психіатричну лікарню провели інтернет?
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лучше деньгами помоги, чем ******* пафосную ***** бесконечную, поц ты **** толстый, был бы там твой сынок, уже давно выкупил бы, если с российских тюрем сложно вытащить заложников то с тюрем лднр вполне возможно вытащить за бабки людей, создавайте фонды помощи семьям и с этих фондов ведите торги с уродами, они такие же как и путин, для них эти люди - товар
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Порох на армию пол лярда (гривень) отстегнул. Из своих личных. Сотню снайперских винтовок передал в армию. За свои личные. В 2013 году Порошенко был в списке Форбс с капиталом свыше 1 млрд. долларов. В 2019 он выпал из списка. Его капитал уменьшился вдвое. Так что насчёт денег теперь к ЗЕ. Его ход.
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Снайперських гвинтівок, Порошенко закупив за свій кошт, та передав Армії десь більше 500 штук.
За що його так ненавидять латентні сєпари і *********.
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Оооой, смешно то как, по таким отзывам легко определить глупу людину.
1. А чого не 5000 ? Не 50 000 Де докази, балаболка ?
2. Подарував він рівно стільки, скільки потім вкрав з множником 10 ... і це - мінімум.
Запам*ятай : у бариги немає Батьківщини, його Батьківщина - це його гроші.
Все его действия сейчас - ложь, лицемерие и хватание за любую "соломинку" ибо ...
срок корячится реальный
за реальные дела.
Посадив в буцигарню 8200 патріотів, на 20 000 завів карні справи, ось його справжнє
лице.
18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова - Цензор.НЕТ 8202



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Цензор.НЕТНовиниПолітика України18 липня Європарламент голосуватиме за резолюцію щодо в'язнів путінського режиму, - Порошенко звернувся до Сенцова
 
 
 
 
 
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