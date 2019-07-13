 Під час посадки в аеропорту "Київ" (Жуляни) літак "Бєлавіа" викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС.
Борт викотився за ЗПС приблизно на 100 метрів. Було пошкоджено світлосигнальну систему аеропорту. Пасажири й екіпаж не постраждали і змогли покинути літак за допомогою трапа. Сам літак має незначні пошкодження.
Наразі аеропорт закрито, не прийматиме і не відправлятиме рейси щонайменше до 15:00. Частину рейсів скасовано, частину перенесено на пізніше.
Інциденти з викочуванням за межі ЗПС літаків авіакомпанії "Бєлавіа" в Україні за останні роки відбуваються вже не вперше: у грудні 2017 та 2018 років це сталося в аеропорту "Бориспіль".
Зате скільки цегли можна назбирати по кріслах...
А почему только Белавиа?! Они и в Борисполе дважды выкатились - там тоже разбитая?
Оце так пердімонокль!
...может в этом причина?
Летит авиалайнер. Пилот по громкой связи:
- Леди и джентльмены, вас приветствует командир лайнера. Прослушайте текущую информацию о нашем полёте: высота 10 тысяч метров, скорость 900 километров в час, температура за бортом… FUCK!!!…А-А-А-А!!!.. ДЕРЬМО, МАТЬ ТВОЮ!!!...
В салоне гробовая тишина.
Через минуту опять из динамиков:
- Прошу прощения... Просто наша стюардесса случайно опрокинула на меня стакан горячего кофе. Видели ли бы вы теперь мои брюки спереди…
Какой-то мужик в ответ:
- Козлина, мать твою! Видел бы ты теперь мои штаны сзади!…
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3137348/70861505
Небольшой провинциальный аэропорт. Диспетчер даёт разрешение самолёту на взлёт. В это время работник аэропорта косит траву вокруг фонарей рулежной дорожки, из оборудования у него - коса. Настоящая такая классическая коса. Погодка так себе, идёт дождь, и мужик надел плащ. Косит себе траву…
В этот момент самолёт выруливает на взлёт по этой самой дорожке. Диспетчер объявляет по громкой связи команду освободить полосу.
Мужик отходит метров на 30, стоит и ждёт. Капюшон на голове, полы плаща развеваются на ветру, в руке коса. Борт катит мимо, дядька приветливо машет экипажу и пассажирам. Все, кто в самолёте, видят машущую фигуру в развевающемся чёрном плаще…
Пилот диспетчеру:
- Блть, скажи этому долбо*бу - пусть хотя бы косу положит, пока у нас пассажиры через люки не повыпрыгивали!...
А цивільного - "Пам'ятай що за твоєю спиною живі люди. Довези їх максимально комфортно та безпечно, їх твої особисті проблеми не цікавлять".
Це не я придумав, це з мемуарів цивільного пілота Вас. Вас. Єршова, уродженця Харківщини, якого доля закинула до Сибіру. Літав на АН-2, ИЛ-14, ИЛ-18, ТУ-154, був одним із найкращих інструкторів, а на пенсії писав мемуари та консультував авіасимерів.
MICHELIN AIRCRAFT TIRE
А то Сикорскому стыдно, что у него кликуха "Жуляны",
а сесть полосы не хватает даже военному пилоту.