 Під час посадки в аеропорту "Київ" (Жуляни) літак "Бєлавіа" викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС.

Борт викотився за ЗПС приблизно на 100 метрів. Було пошкоджено світлосигнальну систему аеропорту. Пасажири й екіпаж не постраждали і змогли покинути літак за допомогою трапа. Сам літак має незначні пошкодження.

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Наразі аеропорт закрито, не прийматиме і не відправлятиме рейси щонайменше до 15:00. Частину рейсів скасовано, частину перенесено на пізніше.





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Інциденти з викочуванням за межі ЗПС літаків авіакомпанії "Бєлавіа" в Україні за останні роки відбуваються вже не вперше: у грудні 2017 та 2018 років це сталося в аеропорту "Бориспіль".