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Все про:авіакатастрофа (317) аеропорт (383) Жуляни (32) літак (702)

 Під час посадки в аеропорту "Київ" (Жуляни) літак "Бєлавіа" викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито. ФОТОрепортаж

Під час посадки в аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) в ніч на суботу (о 23:40 за київським часом) викотився за межі злітно-посадкової смуги літак авіакомпанії "Бєлавіа" Boeing 737-3Q8.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦТС.

Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 01

Борт викотився за ЗПС приблизно на 100 метрів. Було пошкоджено світлосигнальну систему аеропорту. Пасажири й екіпаж не постраждали і змогли покинути літак за допомогою трапа. Сам літак має незначні пошкодження.

Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 02

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Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 03

Наразі аеропорт закрито, не прийматиме і не відправлятиме рейси щонайменше до 15:00. Частину рейсів скасовано, частину перенесено на пізніше.

Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 04
Під час посадки в аеропорту Київ (Жуляни) літак Бєлавіа викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито 05

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Інциденти з викочуванням за межі ЗПС літаків авіакомпанії "Бєлавіа" в Україні за останні роки відбуваються вже не вперше: у грудні 2017 та 2018 років це сталося в аеропорту "Бориспіль".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137348
 
 
 Топ коментарі
 
У кацапів навчились, адже адіннарот.
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Добре, що ніхто не постраждав.
Зате скільки цегли можна назбирати по кріслах... При посадке в аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет "Белавиа" выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт - Цензор.НЕТ 4342
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Анекдота згадав в тему:

Летит авиалайнер. Пилот по громкой связи:
- Леди и джентльмены, вас приветствует командир лайнера. Прослушайте текущую информацию о нашем полёте: высота 10 тысяч метров, скорость 900 километров в час, температура за бортом… FUCK!!!…А-А-А-А!!!.. ДЕРЬМО, МАТЬ ТВОЮ!!!...
В салоне гробовая тишина.
Через минуту опять из динамиков:
- Прошу прощения... Просто наша стюардесса случайно опрокинула на меня стакан горячего кофе. Видели ли бы вы теперь мои брюки спереди…
Какой-то мужик в ответ:
- Козлина, мать твою! Видел бы ты теперь мои штаны сзади!…
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повезло пассажирам, что не суперджет 100...у того стойки шасси не только пробивают крылья, а и зажигают их
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Добре, що ніхто не постраждав.
Зате скільки цегли можна назбирати по кріслах... При посадке в аэропорту "Киев" (Жуляны) самолет "Белавиа" выкатился за пределы ВПП, аэропорт временно закрыт - Цензор.НЕТ 4342
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Кто-то рассказывал про случай в СССР, что самолёт попал в воздушную яму и после посадки никто из пассажиров не выходил, тогда объявили: "То, что случилось с вами, случилось со всеми. Внизу вас ждёт автобус, который отвезёт вас в баню"...
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На хартии статья - там было сказано, что в Жулянах полоса разбитая.
А почему только Белавиа?! Они и в Борисполе дважды выкатились - там тоже разбитая?
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Интересно, это чьи же там литаки заправленные стоЯт, что их таким образом тормознуть решили ?
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Смешной ты. Зе в самом деле решит получить себе военный переворот ?
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Бушмени в Австралії?
Оце так пердімонокль!
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У сябров кстати все летчики - обучены на России...
...может в этом причина?
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Они таки доканают птицу. Это тотже борт, который когдато в Борисполье в грунте увяз на рулении....
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Кажуть, там багато військових пільотів, вони мають трохи інший підхід до безпеки. Колись летів Бєлавією з Німеччини взимку. Всі полети скасували з приводу поганих метеоумов, летіла тільки Бєлавія, МАУ та Аерофлот). На спуску літак майже пікірував, але сіли нормально.
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Анекдота згадав в тему:

Летит авиалайнер. Пилот по громкой связи:
- Леди и джентльмены, вас приветствует командир лайнера. Прослушайте текущую информацию о нашем полёте: высота 10 тысяч метров, скорость 900 километров в час, температура за бортом… FUCK!!!…А-А-А-А!!!.. ДЕРЬМО, МАТЬ ТВОЮ!!!...
В салоне гробовая тишина.
Через минуту опять из динамиков:
- Прошу прощения... Просто наша стюардесса случайно опрокинула на меня стакан горячего кофе. Видели ли бы вы теперь мои брюки спереди…
Какой-то мужик в ответ:
- Козлина, мать твою! Видел бы ты теперь мои штаны сзади!…
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Реготав немов шибеник Під час посадки в аеропорту "Київ" (Жуляни) літак "Бєлавіа" викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито - Цензор.НЕТ 6372 А оце з серії true story (хз наскільки true, але іржачно):

Небольшой провинциальный аэропорт. Диспетчер даёт разрешение самолёту на взлёт. В это время работник аэропорта косит траву вокруг фонарей рулежной дорожки, из оборудования у него - коса. Настоящая такая классическая коса. Погодка так себе, идёт дождь, и мужик надел плащ. Косит себе траву…
В этот момент самолёт выруливает на взлёт по этой самой дорожке. Диспетчер объявляет по громкой связи команду освободить полосу.
Мужик отходит метров на 30, стоит и ждёт. Капюшон на голове, полы плаща развеваются на ветру, в руке коса. Борт катит мимо, дядька приветливо машет экипажу и пассажирам. Все, кто в самолёте, видят машущую фигуру в развевающемся чёрном плаще…
Пилот диспетчеру:
- Блть, скажи этому долбо*бу - пусть хотя бы косу положит, пока у нас пассажиры через люки не повыпрыгивали!...
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Не приведи Господь летіти на літаку, яким керує колишній військовий пілот. Військового пілота з першого курсу училища натаскують "Помри, але виконай бойове завдання будь-якою ціною!"
А цивільного - "Пам'ятай що за твоєю спиною живі люди. Довези їх максимально комфортно та безпечно, їх твої особисті проблеми не цікавлять".
Це не я придумав, це з мемуарів цивільного пілота Вас. Вас. Єршова, уродженця Харківщини, якого доля закинула до Сибіру. Літав на АН-2, ИЛ-14, ИЛ-18, ТУ-154, був одним із найкращих інструкторів, а на пенсії писав мемуари та консультував авіасимерів.
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Бред! Военный пилот летать умеет, как автогонщик ездить. Что в стандартной, что в экстрим ситуациях. А гражданский пилот - это, как водитель троллейбуса, за редким исключением, штанги слетели - пришла пора плакать,...
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Колеса лысые. Да и самолету походу лет 30-40. У нас же только машинам старше 5 лет считается металолом, а то что самолеты у нас старше 20-30 лет ето норма никто не боится.
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Шо тебе не нравится в протекторе. Шины Bridgestone. Вполне себе нормально выглядят. Они такие с "рождения". Выглядат лысыми.
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Может эти? Новенькая совсем.
MICHELIN AIRCRAFT TIRE

Під час посадки в аеропорту "Київ" (Жуляни) літак "Бєлавіа" викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито - Цензор.НЕТ 8306
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Может, всё же удлиннить полосу на 100 метров ?
А то Сикорскому стыдно, что у него кликуха "Жуляны",
а сесть полосы не хватает даже военному пилоту.
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Може в балорусів злітні полоси Бацька зробив ширшими та довгими?
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Основные пассажиры на этом маршруте как правило участники пропагандистских вата-шоу возвращаются с заработков с Расиюшки
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надо штоб самолеты в мусарне авакова техосмотр проходили,а пилоты мусарам экзамены сдавали
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПід час посадки в аеропорту "Київ" (Жуляни) літак "Бєлавіа" викотився за межі ЗПС, аеропорт тимчасово закрито. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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