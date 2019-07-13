EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  2502  73
Все про:обстріл (5323) СБУ (4493) 112_Україна (26)

 СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт

Служба безпеки України відреагувала на нічний обстріл будівлі телеканалу "112 Україна" з гранатомета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що за фактом обстрілу було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Досудовим розслідуванням займатимуться слідчі СБУ.

"Наразі спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні близько 4:00 невідомі з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна". На місце події приїхали правоохоронці, які знайшли неподалік від будівлі тубус. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".

Читайте також: Замість акції під обстріляним вночі телеканалом "112" о 18:00 біля СБУ відбудеться акція "Коли сяде Медведчук?"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137347
 
   
 Топ коментарі
 
Он и организацию обстрела брал под личный контроль.
 показати весь коментар
 
медведчука и ко за жабры и должны они рассказать, как аккуратно стреляли в стену.
 показати весь коментар
 
Заказчиком этого теракта, скорее всего, стали пацаны из партии Медведчука. Только им нужен этот скандал накануне выборов. Теперь всю неделю до выборов их записной партийный паяц Рабинович будет трындеть про нападки на медведов.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
медведчука и ко за жабры и должны они рассказать, как аккуратно стреляли в стену.
 показати весь коментар
 
 
Все повторяется, как только конкретно светит взятие за жабры, так появляются гранотометы, карманные типа нацики, поджоги заборов и прочая туфта. Чтобы можно было погромче поорать про притеснения свободы слова.
 показати весь коментар
 
 
Ну чистааа путенский вариант... забыли, как ********* свои же дома в щепки разносил, шобы создать casus belli? И ему это удалось. Правда, робеда оказалась пирровой, и теперь ************* платит рамзанке дырову пеню, штрафы и пожизненную репврвцию...но ведь сработало же ж!
 показати весь коментар
 
 
Медведчук взял расследование под личный контроль...
 показати весь коментар
 
 
Он и организацию обстрела брал под личный контроль.
 показати весь коментар
 
 
Сначала организацию действа, а потом расследование. Чтобы случайно не нашли СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт - Цензор.НЕТ 4988
 показати весь коментар
 
 
Наверное сотрудники ФСБ России приедут ,чтобы разобраться ,кто мог выстрелить в их сотрудников из гранатомёта?
 показати весь коментар
 
 
Кто там к этому говнюку поближе? Кияни, скажите, пускай у оксаны меж резиновыми сиськами преступника ищет...там немного потно, но до одури приятно. Вот там преступник и волится...
 показати весь коментар
 
 
Теракт против сатаны Медведчука? А это правильная формулировка? Сатана должен сидеть в тюрьме, а не мутить и будоражить народ перед выборами. Вообще как так допустила прошлая власть ,что он на свободе и баллотируется в Раду? Как это назвать? Что за безобразие и бандитский беспредел?
 показати весь коментар
 
 
Надо было назвать акт доброй воли,шо с гранатомета,а не мощнее
 показати весь коментар
 
 
Як диверсія, а не як теракт потрібно розслідувати. Я бачу що ви вже почали путати грішне з праведним!
 показати весь коментар
 
 
Гра на випередження. Щоб тебе не били ти повинен громко кричати, що тебе бьють. Примітивні інкстинти, але дуже дієві."Психологія поведінки приматів" глава 3. ст. 56
 показати весь коментар
 
 
Чому теракт? Аналогічні випадки- ***********, а тут теракт. Замовна справа 100%
 показати весь коментар
 
 
*********** з гранатометом? да, іграшки вже не ті, що до Майдану.
 показати весь коментар
 
 
Не до Майдану, а до початку агресії РФ проти України. Чи ти на Майдані гранатомет бачив? Лахта, методички оновлюй частіше
 показати весь коментар
 
 
владя, ти ограніченний, раз на свого нападаеш. а нападаеш, бо ти змислу не піймав, бо в не твоїми словами написано. рогуль.
 показати весь коментар
 
Свого? Свої знають, з чого почався хаос із гранатами, гранатометами та вибухами. А несвої- намагаються втюхати версію про "гранатомети на майдані". Вибач, змисл ловити не вмію, бо "огранічен". А рогулями українців називають жителі території РФ. Палишся)
 показати весь коментар
 
Ващщета да - хулиганка. Пострадавших нет, серьёзного ущерба нет, угрозы людям нет (4 утра).
 показати весь коментар
 
 
А если б из танка, тоже хулиганка? Итить у вас там сомали...
 показати весь коментар
 
Ага, в нас дуже лячно, сиди вдома. Але маленька дрібниця, українці виходять з дому без паспортів.
 показати весь коментар
 
 
Нормальная реакция общества на бездействие власти!
 показати весь коментар
 
 
Заказчиком этого теракта, скорее всего, стали пацаны из партии Медведчука. Только им нужен этот скандал накануне выборов. Теперь всю неделю до выборов их записной партийный паяц Рабинович будет трындеть про нападки на медведов.
 показати весь коментар
 
 
Шо за порода такая...шо ни рабинович, то паяц...тока старушка голда мейер в авторитетк...а остальные шлимазлы так и норовят посмешить...шо рабинович, шо вова-музыкант виртуоз, шо гепа в жопу раненный...или вот хазанова взять...
 показати весь коментар
 
 
дождемся, что Медведчук со своими ДНРовскими бандитами будет обстреливать здания в Киеве?
 показати весь коментар
 
 
я так понимаю сбу в Украине уже нет так как и судов после избрания Зебила, лишь карманный орган вобщем свои в доску чуваки
 показати весь коментар
 
 
А какие деньги на этой выходке поднимешь??? Это шо, контрабанда сигарет? Или янтарь? Или заводишко отжать для последующей перепродажи земли??? Придумает тоже...сбу...еще б про рюкзаки спросил...или про пашинскую обезьяну...
 показати весь коментар
 
А діяльність каналу як терористична не розглядається?
 показати весь коментар
 
 
А может сначала нужно поймать подрывника и узнать Имя Заказчика?
Просто, когда это произойдет и мы узнаем правду, то террактом это уже трудно будет назвать!
Фальсификацией это будет, от Мертветчука...
 показати весь коментар
 
 
Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 5 год.5 годин тому

Тупіше за вистріл з гранатомету по медведчуківському 112 аналу є тільки ті, хто повірить шо це теракт.
 показати весь коментар
 
 
ни один порохобот не пострадал? ))
напоминает покушение на шокина через стекло и тепловизор ))
 показати весь коментар
 
Мертведчук процвітать став при зелобородьку...
 показати весь коментар
 
 
Да нет. Сильно напоминает Зелины типа "наезды" на Медведчука через принятие его кума Холодова в партию и под крылышко в новую Раду.
 показати весь коментар
 
 
Рискованно в Украине создавать проордынское и это правильно.Свободу Сенцову!!!
 показати весь коментар
 
 
Какой нафиг теракт. Тут статья может быть разве что нарушение правил обращения с пиротехникой при съемке телевизионного шоу.
 показати весь коментар
 
 
Ну да это ели бы кого то громкого повесили со 112 канала тогда бы это считался теракт.
 показати весь коментар
 
 
Рашистский рупор сам и организовал этот самострел, и то что в окно не попали ,которых там 90% площади, тому яркое подтверждение ! Пока не арестуют и не посадят мертветчука со всей жопоблоковской камарильей этот фэсбэшный цирк будет нон стоп !
 показати весь коментар
 
 
***** сатанисту не хватает только перед выборами жертвоприношение устроить , какого нибудь опоблоковского пропагандона или типа бузины чувака ,чтоб после обвинить гуцулобендеровцев в нарушении свободы слова .
 показати весь коментар
 
 
а как выстрел из гранатомета(а скорее всего это "муха".т.е. граната,а не гранатомет)
влияет на безопасность государства Украина?
а сколько фсбу открыло призводств по гранатометным выстрелам на Бамбасе?
так я отвечу-0.ноль.
они еще за Крым не ответили .с бамбасом и лугандонией!
 показати весь коментар
 
 
Это ответка террористам непечатного слова и запредельной брехни.
 показати весь коментар
 
 
Який теракт? Сумнівна кваліфікація. Теоретично звісно постріл з гранатомета - суспільно небезпечний спосіб виконання. Але серед ночі, в непрацюючий офіс без людей. Максимум пошкодження майна.
 показати весь коментар
 
 
Мінимальне ушкодженя майна - частково букву на фасаді пошкоджено.
Акція узгоджена з власиком і керівником каналу.
 показати весь коментар
 
Чергове шоу для раша тв ,для бидло- лехторату ,жопоблоків,зедебілів,а стріляти реально почнуть за пару місяців ,коли це зелене чмо ,реально начудить,і
 показати весь коментар
 
 
Нууу можно не очень активно искать... нет там улик, зацепок...
 показати весь коментар
 
 
Чистейшей воды ФСБшная провокация. По всем ТВ аналам Мертвечука, только и стонов об украинских националистах. Уже и Рашисткие каналы подключились к разгону этого дерьма. Руки ***** и его кремлевских шпили-вили. Все как обычно
СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт - Цензор.НЕТ 2489
 показати весь коментар
 
 
А как аккуратно стреляли,минимум ущерба. Как говорил один киногерой:"Буду бить сильно ,но аккуратно,Запомни Казладоев!"СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт - Цензор.НЕТ 3387
 показати весь коментар
 
 
чорти остріляли чортів... так думаю
 показати весь коментар
 
 
СБУ би краще діяльністі антиукраїнських угрупувань переймалось
 показати весь коментар
 
 
мертвечук сам і дав добро на обстріл, ну прямо "мальчик в трусиках")) піаряться гніди!!!!
 показати весь коментар
 
 
Партия оппозиционеров уверенно проходит в парламент, подтверждают соцопросы. Более того, на юго востоке Украины за «Оппозиционный блок» намерены отдать свои голоса 32% избирателей,а некоторые говорят ,что 39%, видать одного гранатомёта мало было, Государство делает вид ,что так всё и должно происходить в годы войны Украины и оккупанта России СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт - Цензор.НЕТ 3213
 показати весь коментар
 
 
Их можно понять, В нормальной стране на улицах из гранатометов не стреляют
 показати весь коментар
 
"За жидя"-не более 10% наберут,их уже Европейская Солидарность обогнала,вот и беснуются.Сколько бабла кацапы вбахали,кАналы купили,а на выходе-пшик получается.
 показати весь коментар
 
 
Скажи спасибо папереднику .Он своего партнёра не трогал 5 лет .
 показати весь коментар
 
Мне срать хотелось на весь выбор что был и что есть,настоящие украинцы ещё не созрели или их мало ,чтобы правильного выбирать
 показати весь коментар
 
 
Папереднику он (мертвеук) был нужен только для неофициальнх контактов,и сидел как мыш под веником. А сейчас хочет (и будет?) упревлять Украиной.
 показати весь коментар
 
Жесть, сколько у вас там гранатометов на руках? Больше чем в сомали?
 показати весь коментар
 
Выдали всем старшим по многоэтажному дому, а в частном секторе весь арсенал находится в уличкома ,на случай если ватники попрут с Московии на нашу украинскую землю СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт - Цензор.НЕТ 7613
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то тисячі, а скільки в Сомалі?
 показати весь коментар
 
 
Считай картоху поштучно в своём колхозе-передовике ,,путь к коммунизму" а не гранатомёты в чужой стране
 показати весь коментар
 
 
дешево, Вова (даже интересно, какой из них?)..
вот когда агенты хйла завалят мертвечука, тогда попытаюсь себя заставить признать, что это украинские националисты..
 показати весь коментар
 
 
Это не тер. акт. Это или подстава для пиара, вони и понтов, или предупреждение (попугать). Хотели бы сделать тер. акт стреляли бы не по стене, а в окно и не из этого оружия.
 показати весь коментар
 
 
фсбшная провокация это. Но ватному охлосу у нас на юге я думаю понравится .Бандеры наступают .Караул . И дадут ещё процентов к рейтингу кремлёвского блока .На радость х.йлу , ПЕСикам и норманским ,,харантам"
 показати весь коментар
 
 
Все стає цікавіше і цікавіше.
Сьогоднішній «герой» дня, гранатомет РПГ-22, індивідуальних номерів немає, але має номер партії виробництва.
Такий самий номер партії - РПГ-22 254-15-85 - мали два гранатомети, вилучені у 2015 році зі сховку «ДНР», який знайшли наші військові біля цвинтаря при виїзді Артемівська у напрямку траси Слов'янськ Дебальцево.
Ті гранатомети були знищені (на фото - довідка про знищення одного, щодо другого форма абсолютно ідентична).
Їхній «брат» з тої самої партії виробництва обстріляв сьогодні "112 канал".
Номер кримінального провадження в ЄРДР, де міститься ця інформація про вилучення у 2015 - № 12015050150002547.
Просто факт, який про мотиви обстрілу говорить значно більше, ніж все інше.
1. За обстріл медведчуківського каналу ніхто відповідальність не взяв.
2. Вцілили у вивіску. Отже не для ефекту, а для кращої картинки. І вночі, щоб ніхто не постраждав.
3. Якби стрілки хотіли реального ефекту, цілили би не в телеканал.
4. Стріляли за тиждень до виборів - отже, вгадайте, хто мобілізує свій електорат?
5. Висновки напрошуються самі собою.
В.Ар"єв
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2597214723674701
 показати весь коментар
 
 
Даже если это и ватная провокация, то ватные агенты кремля в Украине будут бояться. Потому что в следующий раз могут шмальнуть в них под предлогом это же провокация!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт
 
 
 
 
 
 вгору