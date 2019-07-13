 СБУ розслідує обстріл із гранатомета будівлі каналу "112" як теракт

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що за фактом обстрілу було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Досудовим розслідуванням займатимуться слідчі СБУ.
"Наразі спільно з поліцією та іншими правоохоронними органами Службою безпеки проводяться невідкладні слідчі дії та розшукові заходи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні близько 4:00 невідомі з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна". На місце події приїхали правоохоронці, які знайшли неподалік від будівлі тубус. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав. У поліції відкрили кримінальну справу за статтею "Терористичний акт".
Просто, когда это произойдет и мы узнаем правду, то террактом это уже трудно будет назвать!
Фальсификацией это будет, от Мертветчука...
Тупіше за вистріл з гранатомету по медведчуківському 112 аналу є тільки ті, хто повірить шо це теракт.
напоминает покушение на шокина через стекло и тепловизор ))
влияет на безопасность государства Украина?
а сколько фсбу открыло призводств по гранатометным выстрелам на Бамбасе?
так я отвечу-0.ноль.
они еще за Крым не ответили .с бамбасом и лугандонией!
Акція узгоджена з власиком і керівником каналу.
вот когда агенты хйла завалят мертвечука, тогда попытаюсь себя заставить признать, что это украинские националисты..
Сьогоднішній «герой» дня, гранатомет РПГ-22, індивідуальних номерів немає, але має номер партії виробництва.
Такий самий номер партії - РПГ-22 254-15-85 - мали два гранатомети, вилучені у 2015 році зі сховку «ДНР», який знайшли наші військові біля цвинтаря при виїзді Артемівська у напрямку траси Слов'янськ Дебальцево.
Ті гранатомети були знищені (на фото - довідка про знищення одного, щодо другого форма абсолютно ідентична).
Їхній «брат» з тої самої партії виробництва обстріляв сьогодні "112 канал".
Номер кримінального провадження в ЄРДР, де міститься ця інформація про вилучення у 2015 - № 12015050150002547.
Просто факт, який про мотиви обстрілу говорить значно більше, ніж все інше.
1. За обстріл медведчуківського каналу ніхто відповідальність не взяв.
2. Вцілили у вивіску. Отже не для ефекту, а для кращої картинки. І вночі, щоб ніхто не постраждав.
3. Якби стрілки хотіли реального ефекту, цілили би не в телеканал.
4. Стріляли за тиждень до виборів - отже, вгадайте, хто мобілізує свій електорат?
5. Висновки напрошуються самі собою.
В.Ар"єв
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/2597214723674701