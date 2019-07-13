 З 15 липня метро Києва почне відмовлятися від жетонів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі столичної підземки.
"З 15 липня жетони не продаватимуть і не прийматимуть у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" (вихід до іподрому). Тут працюватимуть лише сучасні засоби оплати", - йдеться в повідомленні.
Раніше куплені жетони пасажири зможуть ще використовувати в інших вестибюлях цих двох станцій і всіх інших.
Нагадаємо, метрополітен планує повністю відмовитися від жетонів із 30 жовтня 2019 року.
Жетоны можно отменять только в случае введения нормальной, доступной всем альтернативы для разовых поездок.
Карта подобной альтернативой не является, тк это бред и неудобство - покупать карту, чтобы 1-2 раза проехать и потом ее сдавать.
Пэй пас на банковских картах и смартфоны с nfc тем более такой альтернативой не являются, тк у большинства людей ни подобной карты, ни подобного смартфона нет.
Почему в Париже, в Токио и тд я могу купить одноразовый билет на метро, а в Киеве это будет невозможно?