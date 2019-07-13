EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Київські новини
  541  11
Все про:Метрополітен (364) проїзд (84)

 З 15 липня метро Києва почне відмовлятися від жетонів

З 15 липня на двох станціях київського метро частково припинять продавати і приймати жетони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі столичної підземки.

"З 15 липня жетони не продаватимуть і не прийматимуть у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" (вихід до іподрому). Тут працюватимуть лише сучасні засоби оплати", - йдеться в повідомленні.

Раніше куплені жетони пасажири зможуть ще використовувати в інших вестибюлях цих двох станцій і всіх інших.

Нагадаємо, метрополітен планує повністю відмовитися від жетонів із 30 жовтня 2019 року.

Читайте також: У громадському транспорті Києва запустили новий вид оплати проїзду - QR-квиток

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137344
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зря. Надо было по 1 евро продавать. Туристы не обеднеют. А те, кто ездит часто - и так все на карточках. Такая схема во всем мире: 1жетон-билет дорого (для туристов), проездные дешево (для местных).
 показати весь коментар
 
Сразу видно -зебил! Все для пркращення стараетесь! Шоб пенсы на рынок огурцы привозящие по евро за поездку. А зебилы на них сверху плевали!
 показати весь коментар
 
Нигде в мире одноразовый билет не стоит прям на много дороже, чем многоразовый - не выдумывайте. Процентов 10 обычно разница.
 показати весь коментар
 
Опять дауны будут в истерике с мобилками по воказлу снимать километровые очереди с криками, - мы ничЯго не знали верните нам ссср!
 показати весь коментар
 
Уже в у касс скандалы, т.к одна касса только жетоны торгует. А росле запрету надо будет Кличков по станциям возить-народ отпугивать.
 показати весь коментар
 
 
Проїздний заправляю на 325 гривень- 50 поїздок. Дешевше аніж жетони. Проте пенсіонери не сильно дружать з передовими технологіями (не кияни, у тих карта киянина). Жетони повинні бути у тих об'ємах, у яких вони є зараз.
 показати весь коментар
 
 
Був нещодавно в київському метрополітені. Черги довжелезні за жетонами, один в руки, не більше. Працює одна каса, друга касирша волає як навіжена щоб купували картки. А мені нащо воно, раз в півроку до столиці приїхав. Але Святошино сподобалася, переобладнали нічого так, тільки ще переходи до потягів зробити
 показати весь коментар
 
 
Бредятина.
Жетоны можно отменять только в случае введения нормальной, доступной всем альтернативы для разовых поездок.
Карта подобной альтернативой не является, тк это бред и неудобство - покупать карту, чтобы 1-2 раза проехать и потом ее сдавать.
Пэй пас на банковских картах и смартфоны с nfc тем более такой альтернативой не являются, тк у большинства людей ни подобной карты, ни подобного смартфона нет.
Почему в Париже, в Токио и тд я могу купить одноразовый билет на метро, а в Киеве это будет невозможно?
 показати весь коментар
 
 
Я давно купил карту, удобней на порядок, не лапаешь микробьі на жетонах и смотришь как идиотьі каждое утро стоят в очередях и что самое больше добивает берут по ОДНОМУ - ДВА жетона! Да возьми **** тьі уже хоть десяток чтоб не стоять каждьій день. И єто явно не приезжие.
 показати весь коментар
 
Куди світ котиться?!!! Став Зеленський президентом, і вже від жетонів відмовляються! Це ж ганьба просто! Тепер бачите, кого обрали?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниЗ 15 липня метро Києва почне відмовлятися від жетонів
 
 
 
 
 
 вгору