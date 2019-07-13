 З 15 липня метро Києва почне відмовлятися від жетонів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі столичної підземки.

"З 15 липня жетони не продаватимуть і не прийматимуть у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) та станції "Іподром" (вихід до іподрому). Тут працюватимуть лише сучасні засоби оплати", - йдеться в повідомленні.

Раніше куплені жетони пасажири зможуть ще використовувати в інших вестибюлях цих двох станцій і всіх інших.

Нагадаємо, метрополітен планує повністю відмовитися від жетонів із 30 жовтня 2019 року.

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