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 Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція. ФОТО

У Луганській області унаслідок обстрілу з великокаліберного кулемета з боку тимчасово окупованого Золотого-5 було пошкоджено будинок 75-річної жінки в Золотому-4.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція 01

Співробітники слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції, які прибули за викликом, провели огляд місця події і вилучили кулю, яка пробила стіну будинку наскрізь. Господиня будинку, яка під час обстрілу перебувала в сусідній кімнаті, на щастя, не постраждала.

Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція 02

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Найманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція 03

Цей факт зареєстровано, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ознаками кримінального злочину передбаченого ст. 258 КК України (терористичний акт).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137343
 
 
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бєня, так хто обстрєлял, наємнікі рф, ілі украінскіє гражданє?
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пля... посмотрел на фото думал что из електросети пришли счетчик проверять
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"Братья" повреждают, а эти мирные и дальше голосуют за российскую пятую колонну в Украине медведчука-шуфрича-рабиновича, хватит уже ныть.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ обстріляли з великокаліберного кулемета будинок 75-річної жінки в Золотому-4, - Нацполіція. ФОТО
 
 
 
 
 
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