 Замість акції під обстріляним вночі телеканалом "112" о 18:00 біля СБУ відбудеться акція "Коли сяде Медведчук?"

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у фейсбуці один з ініціаторів акції Сергій Стерненко.
"Друзі, оскільки вночі орли Медведчука обстріляли його ж телеканал "112", повідомляю, що акція, запланована на 18:00 біля "112", скасовується. Ми не можемо ризикувати життями один одного і не маємо права допустити загибелі або поранення людей, якщо раптом окупанти надумають здійснити теракт під час протесту.
Думаю, всі це розуміють.
Проте така безпекова ситуація і відверта робота російських спецслужб у нас в тилу не може залишати нас байдужими, тому, думаю, було б доречно піти в цей же час на Володимирську в Києві до СБУ і поцікавитися, скільки ще ми терпітимемо розповіді про те, що "нема повноважень" щодо непосадженого Медведчука, який стоїть за потоками пропаганди і влаштував нічний теракт на догоду російським окупантам", - написав він.
"Одесса За кого проголосуете Какая партия победит НАРОДОВЛАСТИЕ Иван Проценко"
https://www.youtube.com/watch?v=tsh5qfvm3Rw
Все жду, когда они сами журналистов своих же прибьют.
Ценность их журналистов дохлых может буть существенно выше, чем живых.
Тот же сценарий
Так что сам или другие посланцы кремля - в данном случае неважно
И вот этот расстрел 112 из той же серии
Вже встановили хто стріляв? Ч як завжди - "самі себе"?
В дыныре заявили,что "Водафон" Украина передали в оккупированный донецк оборудование для стабилизации связи.Только оборудование??
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