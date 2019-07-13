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 Політика України
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Все про:Медведчук (441) протест (931) Стерненко (48) 112_Україна (26)

 Замість акції під обстріляним вночі телеканалом "112" о 18:00 біля СБУ відбудеться акція "Коли сяде Медведчук?"

Акція "Вимкни Медведчука" відбуватиметься в суботу, 13 липня, не під будівлею каналу "112", а біля будівлі СБУ на Володимирській, 33.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав на сторінці у фейсбуці один з ініціаторів акції Сергій Стерненко.

"Друзі, оскільки вночі орли Медведчука обстріляли його ж телеканал "112", повідомляю, що акція, запланована на 18:00 біля "112", скасовується. Ми не можемо ризикувати життями один одного і не маємо права допустити загибелі або поранення людей, якщо раптом окупанти надумають здійснити теракт під час протесту.

Дивіться також: Будівлю телеканалу "112 Україна" в Києві обстріляли з гранатомета - введено оперативний план "Сирена". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Думаю, всі це розуміють.

Проте така безпекова ситуація і відверта робота російських спецслужб у нас в тилу не може залишати нас байдужими, тому, думаю, було б доречно піти в цей же час на Володимирську в Києві до СБУ і поцікавитися, скільки ще ми терпітимемо розповіді про те, що "нема повноважень" щодо непосадженого Медведчука, який стоїть за потоками пропаганди і влаштував нічний теракт на догоду російським окупантам", - написав він.

Читайте також: "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137341
 
   
 Топ коментарі
 
"NewsOne" очень нужно себя жертвой выставить, даже из гранотомета сами себя обстреляли.
Все жду, когда они сами журналистов своих же прибьют.
Ценность их журналистов дохлых может буть существенно выше, чем живых.
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Сюприз вже є. Скоморох на троні.
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на парламенских выборах, всех проукраинских граждан жден очень неприятный сюрприз Вместо акции под обстрелянным ночью телеканалом "112" в 18:00 под СБУ пройдет акиця "Когда сядет Медведчук?" - Цензор.НЕТ 3208

"Одесса За кого проголосуете Какая партия победит НАРОДОВЛАСТИЕ Иван Проценко"

https://www.youtube.com/watch?v=tsh5qfvm3Rw
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По одесскому пляжу пронёсся смерч давеча; Небесная Канцелярия им предупреждение выдала. Жаль если не вникнут.
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"NewsOne" очень нужно себя жертвой выставить, даже из гранотомета сами себя обстреляли.
Все жду, когда они сами журналистов своих же прибьют.
Ценность их журналистов дохлых может буть существенно выше, чем живых.
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не надо , они это зе переправили, мол он виноват за неудачи с ботоксным. смешные эти кацапы, откуда у зе мозги такое придумать, проще по Порошенко тупостью пулять.
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Сатана Медведчук должен сидеть в тюрьме и Зеленский просто обязан перед народом, который ему поверил и доверил управлять страной, обеспечить Медведева законным правосудием.
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когда захочет, потом встанет и уйдет когда захочет и куда захочет! быть кумом Путина - не преступление
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Серьога 5 років не помічав мертветчука.а тут акції під Офісом президента організовує,тепер під СБУ.Що значить,коли підвішенний за коки,справа про вбивство ще не закрита,треба виляти і хвостом і гривою
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Чесно говоря примитивизм кличек,которыми пользуются сторонники Порошенко для Зеленского( зебобики,зедауны,зебилы) удручает.Напоминает дикарей.Для вас ведь тоже нетрудно придумать:например: ПАПуасы(ПАП-это Петр Алексеевич Порошенко) типа вождя из мультика про Батуалу. Уймитесь. Литературные выражения имеют гораздо большую силу.
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ху из вонт проценко? он ученик грандма Ванги?
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Оте відро з гайками на щось здатне окрім поїдання шаурми?
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Здатне. Пострибати по фонтану. Відмінити парад на День Незалежності.
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Сейчас политическая ситуация поменялась, теперь у зерады, как оказалось, Зелемойский не должен делать того, что должен был делать Порошенко, даже если ему не входило это в обязанности и даже не имел права вмешиваться, но и не должен делать того, что по Конституции президент обязан...
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Последняя неделя до выборов будет, похоже, вкрай трэшевой
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это будет только прелюдия перед настоящим "трэшем"
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пстц , опять! сам себя обстрелял !
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Это как с Тягнибоком, которого Манафорт сдал
Тот же сценарий
Так что сам или другие посланцы кремля - в данном случае неважно
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Про Тягнибока було відомо вже давно, та ніхто ж і чути не хотів.
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Прецедент с Тягнибоком явно показал что кремлёвская пропаганда часто прикрывается оголтелым лжепатриотизмос
И вот этот расстрел 112 из той же серии
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Тягнибок зараз з Білецьким та вкрай незадоволеним, але таким потрібним союзом з Ярошем. Як ви оцінюєте цей "тріумвірат"?
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Акции без толку, вот то, что ночью сделали, намного эффективней...
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И в чем эффективность?/ ответ дан в статье 13.07.19 12:09Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный. И в комментах под ней.
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Еслиб ещё в окно попали и пожар возник.... Но начало положено!
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Это незначительное и не очень опасное попадание наводит на мысль, что стрельбу под выборы могли организовать и пятая колонна медведчука-рабиновича, им сейчас нужно набирать баллы и обгаживать зеленского.
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"...орлы Медведчука обстреляли его же телеканал "112".

Вже встановили хто стріляв? Ч як завжди - "самі себе"?
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Андрюша, а скажи нам, что эффективнее? выстрелить мухой в окно, и тем самым поджечь само помещение, или выстрелить в наружный угол здания? По-моему, любое расследование начинается с ответа на вопрос: - Кому это выгодно?
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https://gordonua.com/news/war/v-dnr-zayavili-chto-vodafone-ukraina-peredal-v-okkupirovannyy-doneck-oborudovanie-dlya-stabilizacii-raboty-svyazi-1112473.html

В дыныре заявили,что "Водафон" Украина передали в оккупированный донецк оборудование для стабилизации связи.Только оборудование??
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Так а Баканову по поводу этого черта звонили? Нет? Чего же вы тогда хотите?
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Цугцванг. Путину выгодна как деятельность Медведчука, так и акции протеста против этой деятельности.
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Потому, что надо вовремя реагировать - "Кто первый сказал, тот и прав"...
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Я сейчас пазваню баканову по етаму черту мертвечуку......
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Пусть не трогаєт нашего черта! Хі-хі-хі-кхе...
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Сережу еще не замели? Юрик Луц уже дал заднюю. СБУ пока пользует.
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А СБУ выйдет с плакатами, на которых будет написано "Никогда!"
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ржу ни магу, до выборов неделя смысл закрывать , пусть наговаривают и далее на срок себе. а то петя не прикрыл типа а Зеленский должен гавно разгрибать петино да ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗамість акції під обстріляним вночі телеканалом "112" о 18:00 біля СБУ відбудеться акція "Коли сяде Медведчук?"
 
 
 
 
 
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