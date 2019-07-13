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 Політика України
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Все про:апеляція (214) вирок (530) Марків (43)

 Рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа може бути навесні 2020-го, - адвокат

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа упродовж 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, згідно з якою українця засудили до 24 років ув'язнення. Після цього захист зможе подати апеляцію, а рішення щодо апеляції можуть ухвалити навесні 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле.

Апеляцію розглядатиме апеляційний суд у Малані. Цей суд не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи. Для розгляду апеляції потрібно буде від одного до декількох місяців, тому рішення можуть ухвалити навесні 2020 року.

12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137340
 
 
 Топ коментарі
 
Слушай, еще один хамский комментарий, и вылетишь в бан. Разговаривай подобным тоном со всоей женой, если она тебе чугунной сковородкой в голову не запустит.
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Тогда какого хрена ты тут распинаешься?
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Зебіл, скільки років Марків за гратами? По твоєму, зебіл, жоден учасник АТО не може віднині їхати за кордон?
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Во як макаронники мстяться за свою макаронину. Вчіться.
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Гражданин Италии убил гражданина Италии... ну или не убил, а всего лишь слишком много трепался на камеру в желании стать телезвездой...хз в чем проблема!?
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Думаю что нет. Но какое мне должно быть дело есть у гражданина Италии доказательства или нету?
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Тогда какого хрена ты тут распинаешься?
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Это ты тут доказываешь что гражданин Италии никого не убивал в Украине! Я уже промолчу про то что он нарушил закон Украины о гражданстве!
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Он не нарушал никаких законов, ибо двойное гражданство в Украине НЕ ЗАПРЕЩЕНО. Во-вторых, парень Рокелли не убивал. В третьих, за нарушение закона о гражданстве 24 года не дают. В Италии 24 года далеко не за каждое убийство дают.
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1. хватит писать чушь о двойных гражданствах!
2. Откуда вы уверены что не убивал??? Вы говорите - не убивал. Я говорю - убивал! Как быть судье кому из нас верить? Вам? а почему не мне?
3. 24года за нарушение гражданства не дают, согласен. А за участие гражданина Италии в военных конфликтах другого государства???
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Обвинение об убийстве должно основываться на доказательствах. А их нет.
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та достала ты уже с этим Веталиком, фиг с ним! У нас тут своих Надек-героинь девать некуда!
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???Макаронники і є Фашисти а Німці- нацисти- 2-га Світова війна...
🤗
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этому атовцу петрилло должен был найти очень хорошего адвоката . но хряк 5 лет был очень занят теребаном нашего бабла.
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Так это Порошенко ему гражданина Италии вручил?? Зебилы идите сосните у медведчука он как раз вас ждет!
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Зебіл, скільки років Марків за гратами? По твоєму, зебіл, жоден учасник АТО не може віднині їхати за кордон?
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Слушай, еще один хамский комментарий, и вылетишь в бан. Разговаривай подобным тоном со всоей женой, если она тебе чугунной сковородкой в голову не запустит.
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Счас клоун найдет хорошего адвоката, только оторвется от корыта, это да ))
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ща бЗЕ все поришает !!! уже указы по г+г выдал и фейсбутчеке ну и в инстаграмме ....бЗе команда всеравно подержамс
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Знают, сволочи, что нет у них никаких оснований для такого приговора. Вот и тянут время по максимуму. Увы, в Италии закон разрешает долго тянуть кота за хвост. При этом ни в чем не повинные люди могут провести за решеткой годы. Боже упаси попасть в эти жернова.
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Вы приговор читали что так уверены? Вы уверены что там не написано, - выдать 24года тюрьмы гражданину Италии Маркову за участие в войне другого государства?

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Та иди ты лесом. Любому, кто мало-мальски следил за процессом, ясно, что никаких доказательств нет. Процесс политически мотивирован, вот и вся история.
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вы про Украинские суды слышали что нибудь ?
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А в Украине как все с этим просто! Не успел сесть, а уже и приговор тут как тут. И сроки гуманнее.
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Це якийсь МАРАЗМ- засудити Людину яка захищала Свою Батьківщину!!
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Согласно Закону 91 от 5 февраля 1992 года о Гражданстве Италии, итальянским гражданам позволено приобретать гражданство иностранного государства без потери итальянского и, наоборот, иностранные граждане могут сохранить свое гражданство, полученной при рождении, приобретая итальянское, если это разрешено законодательством их страны происхождения.
Следует также подчеркнуть, что тот, кто приобретает гражданство государства-члена Европейского Союза, автоматически становится гражданином Европейского Союза.*****************************************************************************************************
Вот и все! Какие вопросы? Марков прежде чем ехать в Украину в АТО имея гражданство Италии должен был поинтересоваться что ему за это может быть
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Ты вообще русский язык понимаешь? Проблема в том, что этого журналиста Виталий не убивал.
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Проблемы вЕтальки в том что у него гражданство Италии. а убивал он или нет это уже совсем другая история!
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Это никакая другая история, поскольку приговор вынесен именно за убийство журналиста Рокелли и гражданство тут ни при чем.Речь идет об убийстве, которого человек не совершал. Ты в состоянии понять, о чем тебе говорят?
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Є ще час заарештувати італійця за подібні злочини і засудити на довічно з правом обміну на нашого патріота.
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а этот как его Гусварге или Хусварге разве не итальянец???
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А теперь без эмоций. Что мы знаем об этом случае и об этом парне?Ответ: то, что есть в наших СМИ. И тут я подозреваю, что не все так просто и однозначно. Конечно сам вердикт суда удивляет. У нас за такое дают условно. Вызывает также удивление( это мягко сказано) запрос в ГПУ из Италии по нашему нардепу. На месте генпрокурора дал бы короткий ответ на этот запрос- " Вы что там курите в итальянских судах и прокуратуре". На большее они не достойны.
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Дело в том, что по этому делу должен быть широкий международный резонанс. Как по Сенцову. Вердикт суда не просто удивляет, в нем нет логики, поскольку доказательств, что Рокелли убил Виталий, нет и быть не может. Любому, кто служил в армии, понятно, насколько абсурдно такое обвинение в целом. Вы думаете, там этого не понимают? Понимают, еще как. Итальянский суд может себе позволить выносить такие приговоры, потому что нет международного резонанса. Даже в самой Италии это дело освещается очень слабо, ибо такой позор лучше не выносить на люди даже в Италии. Вот если бы это грозило резонансом и, в итоге, ставило под угрозу репутацию Италии как государства, суд не позволил бы себе подобных производств.
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Так пусть Италия и проводит широкий резонанс по гражданину Италии!
Причем здесь Украина?
Предлагаю в Украине провести широкий резонанс по тому что пол страны с двойным гражданством, а законодательно это запрещено!
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Это не запрещено. Читай законодательство. Нету никаких запрещающих положений. Тем более оно не запрещено в Италии. У парня двойное гражданство - итальянское (по отцу) и украинское (по матери). Без украинского гражданства его в Нацгвардию просто бы не взяли.
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Так в Украине запрещено двойное гражданство... че ты гонешь?!
Ты сначала мотивацию приговора почитай потом поговорим.
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На мой взгляд этот процесс надо по максимуму деполитизировать и загнать в рамки уголовного производства
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Да нет там ничего уголовного, и итальянцы об этом знают. Проблема в том, что подоплека у этого дела чисто политическая. В качестве уголовного дела вся эта история яйца выеденного не стоит.
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Вот поэтому я и говорю что убрать политическую подоплеку и рассматривать как уголовное производство
Где нужна доказательная база мотив и все остальное
А этого ничего нет
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Этот процес нужно прекратить!
Маркова оправдать! (если не суд Италии его оправдает, то его оправдает ЕСПЧ, и еще Италия выплатит ему компенсации! В этом можете не сомневаться, тут вопрос времени)
Судью отправить на пенсию!
Авакова в отставку!
Принять закон Украины о двойном гражданстве!
Несогласных - расстрелять!
Вот тогда такое может быть не повториться!
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Да, ЕСПЧ его оправдает. Только вот лет, проведенных за решеткой, парню не вернуть.
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Нууу... что поделать? О таком развитии событий он должен был думать раньше!
Но зато у него теперь есть уйма времени подучить законы особенно о двойном гражданстве!
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Слушай, сгинь. При чем тут двойное гражданство? Речь об убийстве, которого Виталий не совершал. Тебя, как и любого другого, завтра тожу могут взять и обвинить в убийстве, которого ты не совершал. Ты такое предусмотреть сможешь?
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какие у тебя доказательства что не убивал? Вот судья другого мнения! Почему я должен верить тебе?
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Решение должно выноситься на основе доказательств, а не мнения судьи.
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Так какие у тебя доказательства что он не убивал и если таковы есть почему ты их не надала в суде Италии?
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Должны быть доказательства что он убил. Презумпция невиновности
А таких доказательств нет
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11.80
А вы там у себя в ольгино еще и юристом по вызову подрабатываете?
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А знаете, где, скорее всего, зарыта собака и зачем понадобился весь этот фарс? Сейчас кратко объясню. Украина представила информацию, что оружия, из которого был убит Рокелли, у Нацгвардии нет. А кацапстан хочет доказать, что есть. Что Украина использует бог весть какое оружие, причем даже против журналистов. Ну, вариация на тему "Украина обстреливает мирных жителей".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа може бути навесні 2020-го, - адвокат
 
 
 
 
 
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