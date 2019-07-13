 Рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа може бути навесні 2020-го, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це повідомив адвокат Марківа Рафаеле Дела Валле.
Апеляцію розглядатиме апеляційний суд у Малані. Цей суд не буде заслуховувати свідків, а працюватиме лише з матеріалами справи. Для розгляду апеляції потрібно буде від одного до декількох місяців, тому рішення можуть ухвалити навесні 2020 року.
12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 року.
2. Откуда вы уверены что не убивал??? Вы говорите - не убивал. Я говорю - убивал! Как быть судье кому из нас верить? Вам? а почему не мне?
3. 24года за нарушение гражданства не дают, согласен. А за участие гражданина Италии в военных конфликтах другого государства???
🤗
Следует также подчеркнуть, что тот, кто приобретает гражданство государства-члена Европейского Союза, автоматически становится гражданином Европейского Союза.*****************************************************************************************************
Вот и все! Какие вопросы? Марков прежде чем ехать в Украину в АТО имея гражданство Италии должен был поинтересоваться что ему за это может быть
Причем здесь Украина?
Предлагаю в Украине провести широкий резонанс по тому что пол страны с двойным гражданством, а законодательно это запрещено!
Ты сначала мотивацию приговора почитай потом поговорим.
Где нужна доказательная база мотив и все остальное
А этого ничего нет
Маркова оправдать! (если не суд Италии его оправдает, то его оправдает ЕСПЧ, и еще Италия выплатит ему компенсации! В этом можете не сомневаться, тут вопрос времени)
Судью отправить на пенсию!
Авакова в отставку!
Принять закон Украины о двойном гражданстве!
Несогласных - расстрелять!
Вот тогда такое может быть не повториться!
Но зато у него теперь есть уйма времени подучить законы особенно о двойном гражданстве!
А таких доказательств нет
А вы там у себя в ольгино еще и юристом по вызову подрабатываете?