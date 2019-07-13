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Все про:Зеленський (2065) призначення (398) Одеська область (1032) Андрейчиков Андрій (1)

 Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс

Президент України Володимир Зеленський наразі не призначатиме бізнесмена Андрія Андрейчикова главою Одеської обласної держадміністрації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська", про це він повідомив під час пресконференції в Одесі.

Зеленський заявив, що знає особисто пана Андрейчикова, але "є багато людей, які маніпулюють у засобах масової інформації".

"Тому буде конкурс. Ми не хочемо вас, одесити, підвести", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 11 липня біля будівлі Офісу президента в Києві відбувся мітинг проти призначення бізнесмена Андрія Андрейчикова на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Активісти надали докази дружби Андрейчикова з проросійськими діячами.

Читайте також: Призначений головою Одеської ОДА Андрейчиков постачає металобрухт у невизнане Придністров'я і фінансує проросійських сепаратистів, - Седлецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137339
 
   
 Топ коментарі
 
А в Донецкую и Луганскую можно сепаров и без конкурса.
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Не конкурс а тендер - кто больше даст!
...за хлебную должность
Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА - будет преведен конкурс - Цензор.НЕТ 5993
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бинго! Главное что б єто не такой конкурс был когда Савченко в Николаеве губером стал!
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Не конкурс а тендер - кто больше даст!
...за хлебную должность

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а сам Зеленский вместе с женой Леночкой которую заносили за пособничество с террористами в Миротворейць у нас кто кто в апреле 2014 года под охраной русских оккупционных войск давал концерты в оккупированной Горловке, у кого с концерта пропал украинский патриот которому шутки ради вспороли живьем живот.... а сама Ленка перепостивала инфу давайте мол говорите маршруты движения войск Украины.... а теперь она первая "подстилка" срочно стала Лэди о да лэди на свинарнике...??! сачара сепарская как и ее орган членистый подонок и мразь... как вообще могли такого ушлебка дебила конченного сеппаратиста "************" Путинскую выбрать в ПреЗЕденты.. ********* только можно... Зеленский отложил назначение Андрейчикова главой Одесской ОГА - будет проведен конкурс - Цензор.НЕТ 2571
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вот дебил)))этот фейк уже давно разоблачили, там просто перепост был, но текст потерялся
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а как можно перепостить подобное? Что совсем блондинка
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что мне раззевываешь что Авакуев предатель и почистил сайт Миртворец в угоду вылизывания астрала Зедебилу... только подвтержадет ЧТО СОБЫТИЕ ОТНЮДЬ НЕ ФЭЙК..... правда глаза колет....
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Саакашвілі!!!!!! Губернатором має стати Саакашвілі!!!!!! Одеська область просить призначити Головою Одеської ОДА Саакашвілі!!!!
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да да бобик зеленый расскажи как сказку про фэйк как она написала "объяснительную" типа тупа корова пьяная срань и употребляющая порошковые энергетики наркоту.ю.да ад.. расскажи а то что орн в Горловке весте с ней гребюанный концерт давал это как просто езали м мимо и заехали не туда... при Сталине расстрелили бы за 2 часа..от первого допроса до Пли!!!!! а сегодян у нас цуелдеообразность политика он и пролез под зонтик особого статуса чтобы его и ее тварь не шлепнули...
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всегда умиляет, когда тупые вышиватные тролли вспоминают сталина и 2ую мировую, проводя аналогии неуместные...при сталине, тебя, дебила, за антивластные посты быстро бы вычислили и в лучшем случае на колыму отправили...короч, можешь не отвечать, время на тебя, идиота я терять не буду, в спам
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когда тебя рсстреляют я буду умиляться над твоим холмиком ты просто поц и не умеешь думать... История всегда пвторяется с каждым разом все хуже и хуже а ты тут сроишь из себя спопливое чмо крутого зедебила...
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капот отой закрой и бибикалку у выхлапную засунь, вово
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у шоколадной шоблы рвет пуканы!!))рушатся сжемы напрацьовані пєдро оффшорним анд гнойсман)))
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Ну если лично знаешь, то почему решил делать криворожскую советскую республику в Одессе, а не в Кривом Рогу?
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А в Донецкую и Луганскую можно сепаров и без конкурса.
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В Одесі є кваліфіковані спеціалісти з місцевих, які можуть бути мером. Тільки їх треба виковирювати з-під товстого шару лайна.
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Одесса действительно покрыта толстым слоем рыговского и трухановского лайна: кивалов и труханов и их слуги полностью управляют избирательным процессом на местном уровне уже 15 лет. Но назначать откровенных сепаров вроде андрейчикова - это уж слишком
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Странно, а мог бы ведь как папыреднык просто забить на общественный резонанс и объявить всех несогласных огендами *******, во как надо было.
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Так они походу всё и делают , как попередники А лохам по ушам ездят Сцы в глаза - всё равно скажут божья роса
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Сцарь, до сих пор делавший назначения по принципу исключительной личной преданности (друг детства или партнер по бизнесу) проведет... в Одессе ?!!! ... независимый конкурс? ))))))
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андрейчиков будет конкурировать с андрейчиковым , но уже по другой таксе
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Слышит и слушает!!!! Это уже хорошо!!!
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Егеж. Про петиції почув і підтерся ними. Пішітє ісчо.
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Главы Ога -они не навсегда- накосячат-посадят.Главное - президент должен уметь быстро исправлять свои косяки.Ошибки неизбежны.Чужая душа -потёмки.
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В новой Раде со снятием депутатской неприкосновенности. Угомонись.
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Так закон есть, а замечаний по нему у президента нет. Иначе сделал бы ролик в ютьюбе Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс - Цензор.НЕТ 4100
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"Зеленский заявил, что знает лично господина Андрейчикова"

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты
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Стесняюсь спросить, а где написано "встречаться"?
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Чувствуется рука Богдана - перед выборами - молчи, за умного у присяжных сойдёшь, после выборов - смотри на реакцию присяжных и тут же трактуй показания по другому, чтобы понравиться присяжным...
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ща шаурму покняпаем и утвердим - замахали ети не мендели...
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Оголошується конкурс,хто збере більше металолому
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Именно так! Чего никогда не случалось при Порошенко, так как тот мерзавец никогда к мнению народа не прислушивался. (За что и поплатился).
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Петекантропам осталось только срать во славу пети от бессилия.
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Януковощ тоже так думал и где оно теперь ?
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Не ужели у Кравец ещё и друг в Инстаграме нашелся ?😮😮😮
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Свиноботи, це - зрада! Ви ж так Зеленського кляли, що він він Андрейчикова призначив, а тут такий облом! Може краще було б, щоб він його призначив, щоб у вас була тема для розмов? Але тепер ви можете клясти Зеленського, що він не призначив таку порядну та гідну людини. Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс - Цензор.НЕТ 7129
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Писати по українські Гугл допоможе , а українські приказки мозок розуміти не допомога
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Дебіле, як, якраз, пишу українською, а ти на суржику, бо пишуть українською, а не "по українськи". Я тебе питаю, до чого ця приказка? Чи ти написав все, що знаєш?
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Дивися в дзеркало , там дебіла і побачиш А для людей особливо обдарованих - будеш тут так писати , коли призначать нового голову ода Вот це до чого
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Але ж Андрейчикова вже не призначили. Стаття саме про це. І саме про це я комент писав.
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Да він Богдана призначив , а андрійчиков це вже дрібничка - призначив чи ні
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Навіть "по українськІ" Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс - Цензор.НЕТ 9324 Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс - Цензор.НЕТ 9324 Зеленський відклав призначення Андрейчикова главою Одеської ОДА - буде проведено конкурс - Цензор.НЕТ 9324 Свиноботи-"патріоти" зазвичай, української не знають. На Цензорі це добре видно.
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Зебот мені на свіноботів насрати Ви для мене однакові Тим більше с минстеця зараз радник у зе
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Я бачу, що тобі також і на українську мову насрати...
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Твоєму зе на на українську мову і закони України насрати Завжди переходе на кацапську , чим порушує закон про мову - походу з твоїх слів він свінобот 😂😂😂
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Показали зезиденту такое, что он решил прикрыть свою жопу мнением "независимых экспертов", которых ему подсунет ******** с трухлявым
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Тільки тупе бидло інших ображає.Чим людина меньше знає,розуміє,тим більше пустих слів,які не мають ніякого значення.Бла-бла.
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Вот что смерчь боготворящий в Одессе делает.
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Знає особисто пана андрейчикова--цього достатньо,щоб зайняти високу посаду в Україні,Ну і звичайно,щоб входив в число нацменшин в 0.2%,або заніс мішок бобла. Вся суть всіх призаченців. Клоуни з 95 кварталу --без конкурсу. А лохам і дебілам--світле майбутнє з ковбасою по 2.20.
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