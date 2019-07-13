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 Політика України
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Все про:Зеленський (2065) звільнення (580) Олександр Власов (2)

 Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вимагає від в.о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це глава держави заявив 13 липня, під час наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається в Одесі під його головуванням.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбука, а з реальних документів", - підкреслив Зеленський.

Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Олександр Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях (Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій), як вимагав президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А повідомлення в.о. голови ДФС у соцмережі про звільнення їх від виконання обов’язків виявилося неправдивим.

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"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не співпадали з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у ​​відпустку", - сказав Зеленський.

В.о. голови Державної фіскальної служби повідомив, що після наради в Закарпатті він звільнив від виконання обов'язків двох посадових осіб, а ще двох відправлено у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.

"Я сьогодні напишу заяву", - зазначив він.

Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: Ви вважаєте, що я ідіот? 01
Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: Ви вважаєте, що я ідіот? 02

Зазначимо, що Власов працює на посаді в.о. глави ДФС із вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137338
 
 
 Топ коментарі
 
Свиней отодвигают от корыта, их верещание начнется через 3..2..1...
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может и свиней....
Но фокус в том, что ставят точно таких же свиней с бениной обоймы.... + сепаров... Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 9046
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воно не бабахнуло в повітря, воно пропіарилось перед зе лохами.
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Зеленский "Вы считаете, что я идиот?"



Да Вова - ты идиот. Сколько раз тебе объяснять? "Исполняющий обязанности" НЕ МОЖЕТ, НЕ ИМЕЕТ ПРАВА уволить руководителей структурных подразделений. И Власов просто не хочет цеплять на себя будущее уголовное дело "о превышении полномочий". Кстати ты его тоже уволить не можешь


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Як не крути, але висновки дуже нехороші...
1 власов не ідіот... І на незаконні звільнення не пішов.
2 Зеленський або ідіот, або його твердо використовує його ж оточення... Чому? Бо власов діючий начальник одеської митниці... А враховуючи той факт, що його криша в вигляді продана/гройсмана протекла...то він з радістю піде на своє тепле і законне місце начальника одеської митниці і далі буде красти контейнери тупо з порта... Досвід у нього є
Одне радує... Обсяги товарів що імпортуються в Україну з порушеннями митних правил зменшелись... Що буде далі?
Будем жить, будем посмотреть....
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Ну правда же, идиот!
Увольнять по хотению можно, но не любого и не везде.
Это тебе не в квартале 95))))
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Блть, это ворьё таким жалким становится когда его от корыта ногой под зад...так и читается в глазах: За что?
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Да оно в принципе и без вопроса ясно было.
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Вчера наркокурьера взяли... доза не дошла... парня совсем заторкнуло
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власова не уволить а закрыть с конфискацией и немедлено
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Клоун имеет полномочия приказывать ГФС и увольнять ее главу? Власов вполне может его послать! Не знаю кто такой Власов, но этот юный бенинец себя уже начал Наполеоном чувствовать...
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Он уже считает себя премьер-министром, министром финансов и всем КМУ в одном лице.
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Який Наполєон? Тріска папи Карломойского, яку прибило до нашого берега! Щей не по хвормі вдягнена. Треніки ДЕ?
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Он так себя чувствует, потому что мы дали ему огромную поддержку. А Вы со своей рабской позицией можете и дальше Порошенко в жопу целовать и помалкивать.
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вазелин - "вы считаете что я идиот?"
страна - ДА!!!!
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Зеле надо для своей безопасности написать свой Заповит и назначить приемника который его выполнит. Помогать будут все и свидомые и не очень и совсем не свидомые по тому как на зеленом прапоре будет- Терор а народ займется своей народной забавой-Колеевщина
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Так нехай тут і пише заяву про звільнення. Треба ручка і папірець?
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Нарику главное сейчас заменить чужих воров на своих... чтобы и ему какие-то доля капала... а лохторат реально думает, что если заберут деньги у воров - поровну раздадут народу!)))) 🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣
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да владімір, ви ідітот. і я хочу, чтоб ви лічно напісалі заявлєніє об увольнєніі.
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Правильно сделал, что отправил в отпуск. Выйдут с отпуска, а президент уже другой Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 9492
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Так вот для чего он баканову дал офицера , чтобы его уважать
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Вовіку ще звільняти і звільняти мародерських "орлів" Порошенка
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вот уж кого вааще никогда не жалко так это налоговиков. только увольняет их зеля неправильно! нужно сиконфискацией счетов и майна, больше чем уверен что у каждого из них при зарплате держслужбовця имеються несметные богатства..... кстати это одесского перца власова надо особо проверить!
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Вся Украина так считает Вова. За это тебя и полюбили в свое время.
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Власов может и паганец, но идиотом он его правильно считает: с такой оравой ОПУ управлять через Facebook может только идиот.
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Этих уволить,а на их место знакомых из 95 квартала
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Не, не идиот - Зебил...
То, что мы видим - продолжение гастролей 95 квартала.
Идет игра на гойскую публик.
Настоящее личико Зебила и его кодлы мы увидим после выборов.
Но будет уже поздно...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" ВIДЕО
 
 
 
 
 
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