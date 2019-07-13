 Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це глава держави заявив 13 липня, під час наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається в Одесі під його головуванням.
"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбука, а з реальних документів", - підкреслив Зеленський.
Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Олександр Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях (Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій), як вимагав президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А повідомлення в.о. голови ДФС у соцмережі про звільнення їх від виконання обов’язків виявилося неправдивим.
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"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не співпадали з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у відпустку", - сказав Зеленський.
В.о. голови Державної фіскальної служби повідомив, що після наради в Закарпатті він звільнив від виконання обов'язків двох посадових осіб, а ще двох відправлено у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.
"Я сьогодні напишу заяву", - зазначив він.
Зазначимо, що Власов працює на посаді в.о. глави ДФС із вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС.
Да Вова - ты идиот. Сколько раз тебе объяснять? "Исполняющий обязанности" НЕ МОЖЕТ, НЕ ИМЕЕТ ПРАВА уволить руководителей структурных подразделений. И Власов просто не хочет цеплять на себя будущее уголовное дело "о превышении полномочий". Кстати ты его тоже уволить не можешь
1 власов не ідіот... І на незаконні звільнення не пішов.
2 Зеленський або ідіот, або його твердо використовує його ж оточення... Чому? Бо власов діючий начальник одеської митниці... А враховуючи той факт, що його криша в вигляді продана/гройсмана протекла...то він з радістю піде на своє тепле і законне місце начальника одеської митниці і далі буде красти контейнери тупо з порта... Досвід у нього є
Одне радує... Обсяги товарів що імпортуються в Україну з порушеннями митних правил зменшелись... Що буде далі?
Будем жить, будем посмотреть....
Увольнять по хотению можно, но не любого и не везде.
Это тебе не в квартале 95))))
https://antikor.com.ua/articles/311372-temnye_dela_vlasova_i_chto_skryvaetsja_za_operatsiej_bastion
страна - ДА!!!!
То, что мы видим - продолжение гастролей 95 квартала.
Идет игра на гойскую публик.
Настоящее личико Зебила и его кодлы мы увидим после выборов.
Но будет уже поздно...