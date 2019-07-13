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Все про:Зеленський (2079) звільнення (581) Олександр Власов (3)

 "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський вимагає від в.о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це глава держави заявив 13 липня, під час наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається в Одесі під його головуванням.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбука, а з реальних документів", - підкреслив Зеленський.

Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Олександр Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях (Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій), як вимагав президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А повідомлення в.о. голови ДФС у соцмережі про звільнення їх від виконання обов’язків виявилося неправдивим.

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"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не співпадали з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у ​​відпустку", - сказав Зеленський.

В.о. голови Державної фіскальної служби повідомив, що після наради в Закарпатті він звільнив від виконання обов'язків двох посадових осіб, а ще двох відправлено у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.

"Я сьогодні напишу заяву", - зазначив він.

Ви вважаєте, що я ідіот? - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова 01
Ви вважаєте, що я ідіот? - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова 02

Зазначимо, що Власов працює на посаді в.о. глави ДФС із вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137338
 
   
 Топ коментарі
 
может и свиней....
Но фокус в том, что ставят точно таких же свиней с бениной обоймы.... + сепаров... Зеленский потребовал увольнения в.о. главы ГФС Власова: "Не можете справиться с людьми в вашей вертикали" - Цензор.НЕТ 9046
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Свиней отодвигают от корыта, их верещание начнется через 3..2..1...
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воно не бабахнуло в повітря, воно пропіарилось перед зе лохами.
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Однако кацап спрашивает у меня Или русский обычай не велит?
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Сєрий, от бачиш, ти вже букви пуКаєш, а це вже дзвіночок, що скоро тобою займуться санітари. Бережи себе, адже можеш не пережити чергового удару по психиці, коли твій вождь Порошенко 21 липня пролетить повз Верховну Раду.
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Тут Зеленський вірно чиновникам сказав: "Ви нас всіх вважаєте ідіотами?". При призначенні на посаду майбутній чиновник, за довідками, для виконання роботи виявляється здоровий що племінний каліфорнійський бик.

А як тільки більше можновладний орган ловить чиновника на зловживаннях, так у того відразу знаходиться багато проблем зі здоров'ям, ледь не передсмертний його стан у лікарні, чи ще більше "ноу-хау"- із-за "стану здоров'я близьких родичів" він не виконує свої посадові обов'язки з місяць.
Цій чиновничій мімікрії впадіння до стану "мертвого і вонючого опосума" має надійти кінець, якщо у людства є здоровий глузд.
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а зачем вас вважать? вы и есть идиоты...)))))0
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думать так конечно не запретишь.. но реальность оказалась суровее .. для Власенко так уж точно.. он из обоймы Гройсмана.., который дуже хотел оставить схемы целыми
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Интересная тенденция наблюдается однако, когда все орали ну когда же кто то всех посадит? любыми методами,средствами и тд. А теперь, когда ЗЕ действует агрессивно,местами даже с перебором, то плебеи замычали, что воуу как так, это незаконно!это безспредел! ляля! а как с вами долб...ми иначе? Я не фанат зе и у меня сомнюха на счет его "чистоплотия" в плане Украины. Но вот этот позитивный движ мне нравится!
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В тому то і справа, що воно не "содить", а просто розчищає місця для своїх зголоднілих містечкових фурєців, але саме смішне, що містечковий фурєц в Одесі "єлє-єле поц".
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обычное лахто-порохоботское обмазывание Зе своим дер*мом.
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Порохотяги корчаться від безсилля, адже їхній вождь, в порівнянні з Зеленським, виглядає нікчемним імпотентом на ниві боротьби з клептоманами.
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Ой..! Да не смешите мои тапочки,сравнивая умного,высркообразованного, с высокой культурой речи,знающего несколько языков ,представительного вида политика с поедателем шаурмы , употребляющей выражения"а -ля *****" , родившегося в Украине и не освоившего государственного языка ,читающего по бумажке все выступления с запиинкой!
Вы ждете великих дел от нового преЗЕдента? Они еще будут.... ТОЛЬКО, ЧУР, ПОТОМ НЕ ПЛАКАТЬ.
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Вы знаете, мне Меркель тоже не нравится. Плюгавая дура.
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Шо, извращенец гугнявый, на карлиц сутулых тянет? Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 3584
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Ніна, а чому ж такий "умний і високобразований с високой культурой рєчі", замість того, щоб залишитися в історії, як великий реформатор почав дріб"язок по кишенях тирити? Напевно Порошенко і пролетів через те, що "неосвічені" українці не ******* клептоманів, а злодіїв "с високой культурой рєчі" особливо.
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...мабуть, тому, що 73% українців "неосвічені" (с) Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 9055
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"дріб"язок по кишенях тирити" - гуглтранслейт лучший друг кацапа!
"неосвічені" українці не ******* клептоманів" - ага, не любят конкуренции потому что
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Порошенко вор, но не вор-клоун как ваЗЕлин.
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рЕвизор! Раз тЫ УТВЕРЖДАЕШЬ, что Порошенко - вор, значит у тебя есть неопровержимые доказательства. Даже более убедительные, чем ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ доказательства Банка Ротшильдов и Агентства Блумберга, подай на Порошенко в суд! А то 3,14здеть-не мешки ворошить!
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- Вы считаете, что я идиот?
- Нет. Я считаю, что Вы клоун.

Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 3335
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Никак не пойму, зачем оскорблять представителей столь сложной и чтимой людьми профессии? Зачем марать память великих клоунов Румянцева, Никулина, Шуйдина, Попова, и ныне здравствующего Полунина?
зЕ - не клоун! Он жалкий зубоскал масляковского разлива подобия квн из 95 подворотни кРывого рогА!.
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Лайкнув. Хоча тут є певна філологічна проблема...
Слова "клоун", "собака", "свиня" та інші давно зарезервовані для позначення певних речей, але їх доводиться використовувати не за призначенням. Ваше зауваження - типу відомого заперечення:
- Не називайте кацапів свинособаками. Свині й собаки ні в чому не винні.

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Так пересажайте всю эту таможенную свору. Что доказательств нет? Не смешите. Они даже не прячутся.
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Уверен, что считает. И далеко не один он так считает.
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Выговорились (проср**лись), холопы порошиловы?

Знайте - это только начало. Начало конца Порошилова дерибана.
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Начало беспредела, который идёт с 1991года!
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Сакраментальный вопрос....Был бы умный таких вопросов незадавал бы.....
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Молодец Зеленский. Наконец-то за 28 лет существования Украина приобрела президента, а не Шоколадного Барыгу.
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Так, я теж вважаю що падло з погонялом 128 efa03bfd - ідіот
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Я так зрозумів, що якщо в тебе прапор африканської країни, то ти тільки недавно з дерева зліз. Тому пояснюю: фрази, які беруться в лапки - це цитати, в даному випадку з заголовку даної новини.
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Подонок Портнов в ожидании мести уже радостно руки потирает:
https://lenta.ru/news/2019/07/14/arrest/
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Обожаю читать комменты порохоцефалов на цензоре. Выливают тонны фекалий, беснуются, вопят, лают... А караван идет Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова: "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Цензор.НЕТ 135
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У ПОРОХОБОТОВ ТОЛЬКО ОДНО НА ЯЗЫКУ ЗЕ И БЕНЯ, И ОНИ ВО ВСЁМ "ВИНОВАТЫ". НА БОЛЬШЕГО У НИХ УМА НЕ ХВАТАЕТ, ОНИ В АГОНИИ ОТ ПРОИГРЫША. НЕ ПОНЯТНО КЕМ?ИЛИ ЧЕМ? СЕБЯ ПОРОШЕНКО И ЕГО ДРУЗИ ВОЗОМНИЛИ, ПО ИХ ПОВЕДЕНИЮ ОНИ НУ НЕ ЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РЕГИОНАЛОВ.
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ты бестолочь, при ЗЕломойском вашем решионалов у власти еще больше. Посмотри на списки СЛуги народа.
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У Свинорылых истерика ))) Всё пропало, свиней увольняют!!!
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и назад берут на подобную должность. мля, достало уже это замыливание.
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Правильно, пора наводить порядок в Украине, а то ************ превратили Украину в Африку в центре Европы, чем больше европы в Украине, тем она беднее, тем беднее украинцы.

Всех евродикарей, европапуасов, любителей дикарских евроценностей давно нужно посадить в тюрьму, чтобы не издевались над Украиной и украинцами.
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и это говорит прокацапленная особь... с идеями смердячей северной страны....)))) Откуда ты.. кацапская прокладка...??? Не из смердячей ли..*** высокодуховной ** помойки с названием рашка? Это там ли порядок и всеобщее благоденствие?)))))))))))
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Ничего, скоро выборы, судя по статистике народ загонит вас туда, откуда вы выползли, укажет вам на то место, которое вы будете занимать в Украине с вашими европорядками и евроценностями, где-то у параши.
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..а не с помощью ли смердячей ..вы будете **загонять**? Как у вас... в смердячей хотите сделать? Именно..вы ..сидящие у параши и мечтаете..чтобы рядом сидела и Украина. Помните покойного генерала Дудаева... Именно он говорил..что ** россия..страна ..сидящая по горло в дерьме... и всячески пытающаяся туда затянуть других!!** Не переживай..ущербное!!! Твои мысли прокацапленного идиота легко исправляются фонарным столбом и верёвкой. А твоя патологическая тупость и идиотизм очень ярко тобой описаны... судя по твоему бреду. Не даром ваш министр Медынский признал наличие у смердячих ..и у тебя в частности... наличие лишней хромосомы. Твои письмена этому яркое свидетельство!!!))))))))))))
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Гундявая дурочка обиделась.. Не обижайся, Зе.лепут, - на обиженных воду возят и то, чем ты на рояле играешь, ложат..
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походу реально идиот. тусует этих упырей, а им все пох.
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Первый раз ЗЕ правду сказал о себе. Дошло
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А як було б добре,коли Власов сказав - пане президенте,щоб їх потім не поновив суд і щоб ми обидва не виглядали ідіотами їх треба звільняти по закону...Тому спочатку реформуйте суди...І взагалі будьте пообережніші у виразах...Я - офіцер і ношу з собою зброю...І не дозволю вчорашньому клоуну прилюдно себе ображати,навіть коли він став презом і за нього проголосували всі сімдесят відсотків українських дебілів...
Ось так випадає говорити справжньому офіцеру...Але їх у нас нема...на таких посадах...Після майорського звання починається суцільна бздлива коньюктурна мерзота як Власов...
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Я так понимаю что многие считают Власова честнейшим из людей Я так понимаю в ГФС можно через одного увольнять, не ошибешься Если кто не знает должности в ГФС продаются , есть прейскурант , но только для своих "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова - Цензор.НЕТ 5047
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ви вважаєте, що я ідіот?" - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова ВIДЕО
 
 
 
 
 
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