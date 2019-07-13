 "Ви вважаєте, що я ідіот?" - Зеленський зажадав звільнення в.о. глави ДФС Власова ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента, про це глава держави заявив 13 липня, під час наради з питань розвитку морських портів України, яка відбувається в Одесі під його головуванням.
"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо не можете впоратися з людьми у вашій вертикалі. Скажіть, будь ласка, мені дату, щоб я знав про це не з фейсбука, а з реальних документів", - підкреслив Зеленський.
Свою вимогу глава держави пояснив тим, що Олександр Власов не звільнив керівників митниць у чотирьох областях (Волинській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій), як вимагав президент під час наради в Ужгороді 6 липня. А повідомлення в.о. голови ДФС у соцмережі про звільнення їх від виконання обов’язків виявилося неправдивим.
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"Я попросив надати мені реальні документи. Вони не співпадали з вашим постом у фейсбуці. Тобто ви відправили людей у відпустку", - сказав Зеленський.
В.о. голови Державної фіскальної служби повідомив, що після наради в Закарпатті він звільнив від виконання обов'язків двох посадових осіб, а ще двох відправлено у відпустку за станом здоров'я близьких родичів.
"Я сьогодні напишу заяву", - зазначив він.
Зазначимо, що Власов працює на посаді в.о. глави ДФС із вересня 2018 року. До цього був керівником Одеської митниці, а ще раніше - начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС.
А як тільки більше можновладний орган ловить чиновника на зловживаннях, так у того відразу знаходиться багато проблем зі здоров'ям, ледь не передсмертний його стан у лікарні, чи ще більше "ноу-хау"- із-за "стану здоров'я близьких родичів" він не виконує свої посадові обов'язки з місяць.
Цій чиновничій мімікрії впадіння до стану "мертвого і вонючого опосума" має надійти кінець, якщо у людства є здоровий глузд.
Вы ждете великих дел от нового преЗЕдента? Они еще будут.... ТОЛЬКО, ЧУР, ПОТОМ НЕ ПЛАКАТЬ.
"неосвічені" українці не ******* клептоманів" - ага, не любят конкуренции потому что
- Нет. Я считаю, что Вы клоун.
зЕ - не клоун! Он жалкий зубоскал масляковского разлива подобия квн из 95 подворотни кРывого рогА!.
Слова "клоун", "собака", "свиня" та інші давно зарезервовані для позначення певних речей, але їх доводиться використовувати не за призначенням. Ваше зауваження - типу відомого заперечення:
- Не називайте кацапів свинособаками. Свині й собаки ні в чому не винні.
Знайте - это только начало. Начало конца Порошилова дерибана.
https://lenta.ru/news/2019/07/14/arrest/
Всех евродикарей, европапуасов, любителей дикарских евроценностей давно нужно посадить в тюрьму, чтобы не издевались над Украиной и украинцами.
Ось так випадає говорити справжньому офіцеру...Але їх у нас нема...на таких посадах...Після майорського звання починається суцільна бздлива коньюктурна мерзота як Власов...