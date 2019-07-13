 Звільнений політв'язень Литвинов розповів про перебування в колоніях РФ: "І катували, і знущалися, і принижували". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив 13 липня після звільнення з Диканівської виправної колонії в Харкові.

"Катували слідчі, прокурори і вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. ...Хочу сказати, що Путін - це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і було все, що можна", - заявив Литвинов.

"Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - додав він про своє ув'язнення в РФ.

Литвинов подякував Зеленському за помилування, а громадськості та ЗМІ - за підтримку.

Українського політв’язня Літвінова випустили з колонії в Харкові — його помилував Зеленський. У Росії українця за сфабрикованим звинуваченням засудили до 8,5 років ув'язнення. Після 5 років, проведених в російських колоніях, його відправили відбувати покарання в Україну pic.twitter.com/F6UlURmcUm — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 июля 2019 г.

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