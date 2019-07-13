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 Політика України
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 Звільнений політв'язень Литвинов розповів про перебування в колоніях РФ: "І катували, і знущалися, і принижували". ВIДЕО

Помилуваний політв'язень Кремля Сергій Литвинов, якого після передачі з Росії понад 4 місяці утримували в колонії Харкова, заявив про тортури під час перебування в колоніях Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це він заявив 13 липня після звільнення з Диканівської виправної колонії в Харкові.

"Катували слідчі, прокурори і вищі люди, які перебувають у Москві в Путіна. ...Хочу сказати, що Путін - це нехороша людина. І катували, і знущалися, і принижували, і було все, що можна", - заявив Литвинов.

"Я нічого хорошого там так і не побачив, все було боляче і жорстоко", - додав він про своє ув'язнення в РФ.

Литвинов подякував Зеленському за помилування, а громадськості та ЗМІ - за підтримку.

Читайте також: Зеленський помилував переданого з РФ українського політв'язня Литвинова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137337
 
 
 Топ коментарі
 
а шо он хотел хорошего увидеть в кацапской тюрьме?
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Я одного не пойму, на кой черт етод дурак поехал в Ростов типо на лечение? Теперь стоит и плачет. Вон многие сейчас в окупированный крым едут отдыхать, сколько им не говоришь что нельзя им по барабану. Потом будут хныкать что асвабадите их и еще дайте денег в качестве кампенсации.
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А чому "..после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова"?
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хорошего он не увидел....
странно
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а шо он хотел хорошего увидеть в кацапской тюрьме?
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Ну, то шо по телєку показують...жизнь маліна, і нікакіх тєбє бєндєровцев ....
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все теликом питаетесь? - ето неизлечимо.
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тю... а Надюха и песни с тюремщицами пела и "тризуб" на футболке носила..и наголодала на 30-35 кг лищних...
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надюха ето шото особеннога - к дуркватым всегда относятся как к дурковатым,
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А чего четыре месяца держали в Харьковской колонии? Что бы условия сравнил? Или Петру времени не было помиловать, всё анализы...
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При Порошенко добились его передачи из России в Украину, так что не надо тут сильно зраду разгонять. Помилование - это уже следующая процедура.
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А чому "..после передачи из России более 4 месяцев удерживали в колонии Харькова"?
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походу петрилло его и закрыл 4 месяца назад
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я так понял, его передали отбывать наказание из раши к нам просто, а у петиных деятелей не хватило времени и желания разобраться в ситуации
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Его использовали для приготовления почвы по возвращению моряков по такому же сценарию..
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сомневаюсь...просто передали для отбытия наказания на родины...такие вещи иногда происходят, если заключены соответствующие договора между странами
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Вот на эти соответствующие договора между странами и рассчитывали. После того как не проканало отпустили.
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Тю. А Петя росийских военнопленных в гостиннице поселил, лучшую медицину дал, звонок маме и посла вызвал. А потом выдал Рашке без никаких условий.
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"А потом выдал Рашке без никаких условий."

Это не совсем правда. Там обмен был - нам в ответ отдали наших военных, попавших в плен к кацапам.
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Я одного не пойму, на кой черт етод дурак поехал в Ростов типо на лечение? Теперь стоит и плачет. Вон многие сейчас в окупированный крым едут отдыхать, сколько им не говоришь что нельзя им по барабану. Потом будут хныкать что асвабадите их и еще дайте денег в качестве кампенсации.
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Он же пояснил, что на неоккупированную территорию выехать не мог из-за боев.
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А мне сдаецца что етого засланного казачка нам хотят выдать как героя
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Да ну. В каком месте он как герой?
Он жертва - не более того. Ничего героического он не совершал и никто его под соусом героя не подает вроде.
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да то тролль после савченко уже любого военнопленного готов заплевать
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.его адвокат в 15г говорил . что это недоумкуватє лёжа в больнице в которой лечили раненых сепаров всем рассказывал . что воевал в .Днепре 1. и сколько лично расстрелял . ну его и приняли и только потом поняли . что это шизофреник . ну ни чё у нас уже есть одна героиня с дурки теперь ещё пополнение
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Так-же и Маркив какого полетел в Италию, если знал, что уже выписан ордер на его арест?!
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Вряд ли Маркив знал об ордере. Ну или же был уверен в полной своей невиновности и наивно думал, что быстро со всем разберется.
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любая тюрьма, а кацапская особенно, заточена на сломать человека.

сломаный он походу.
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тот шо на фотке в синей рубашенции точно нe сиделец...
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Он -скотник.Русский , хлебнувший ,,русского мира" на исторической родине.Его надо по всем каналам показывать ,как относятся к русским гражданам Украины в скрепной орде.В контрпропаганде.И у нас тоже.Зе -лох.
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Интересно , кто-то в Украине поможет ему подать в суд Страсбурга на компенсацию ?
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За арест и приговор по заведомо ложным обвинениям.
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за арест и приговор по заведомо ложным обвинениям должны сидеть
те кто арестовывал и обвинял...
но и вы и я знаем же шо етого никогда не будет.
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Да , этого не будет , то пускай хоть компенсацию мужик получит ?
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та пусть получает, я же не против,
но после семей убитых кацапней бойцов.
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Петя 17го полетит за компенсацией, вряд ли вернется только
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Офшорній гниді не було коли звільнити, зайнятий мародерством України?!
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Офшорная гнида добилась его передачи из российской тюрьмы в Украину. Ну а помилование, это следующая процедура. Так что если бы не офшорная гнида, он бы и дальше сидел в России.
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Підр Луценко видав москалям людей на розправу,які воювали за Україну. Луценко і Порошенко агенти *****.
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Этого мужика просто жалко. Он вообще даже школу не окончил, умственно не развитый. Во время войны из своего села, где работал разнорабочим, поехал в Ростовскую область лечить зубы, он жил где-то на границе с Россией, они там всегда ездили по всем своим надобностям туда. В силу невозможности понять, что происходит, он, видимо, был не в состоянии оценить степень риска.
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Шо ж это за шишка такая, что его все пытали? Даже высшие чины из столицы попытать наведывались.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗвільнений політв'язень Литвинов розповів про перебування в колоніях РФ: "І катували, і знущалися, і принижували". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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