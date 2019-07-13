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 Політика України, За кордоном
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Все про:перемовини (1352) нормандська четвірка (490)

 Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників, радикально зблизити позиції не вдалося

Зовнішньополітичні радники лідерів України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися в Парижі в п'ятницю, 12 липня, з метою відновлення роботи "нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на сході України. На зустрічі опрацьовували подальші кроки щодо втілення Мінських угод, насамперед припинення вогню.

Україну на цій зустрічі мав представляти заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс", експертам "нормандського формату" на зустрічі в Парижі не вдалося радикально зблизити позиції, проте сторони продемонстрували готовність до компромісів.

"Новий склад української делегації продемонстрував зацікавленість у діалозі. Настрій був конструктивнішим, ніж у попередників. Проте радикально зблизити позиції учасників зустрічі не вдалося", - сказало джерело агентства.

Сторони обмінялися пропозиціями і домовилися продовжити діалог.

"Прийнято рішення детальніше вивчити пропозиції кожної зі сторін і повернутися до обговорення пізніше. Діалог у цьому форматі буде продовжено", - сказало джерело.

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Нагадаємо, домовленості про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки" були досягнуті в червні під час візитів Володимира Зеленського в Париж і Берлін.

Кілька днів тому Володимир Зеленський і Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Під час неї вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими і можливість переговорів у "нормандському форматі".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137335
 
 
 Топ коментарі
 
есть только один способ решения конфликта на Донбассе: это физическое уничтожение всех сепаратистских военных подразделений и осуждение рашистских коллоборантов!
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Вперед, покажи пример трусам!
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Що, пуйло зі своїм сепарським сміттям вже капітулює?
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есть только один способ решения конфликта на Донбассе: это физическое уничтожение всех сепаратистских военных подразделений и осуждение рашистских коллоборантов!
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Вперед, покажи пример трусам!
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ааа! я знаю тебя!.. ты местный антимайдановский чмошник!
Админ по моей просьбе несколько раз удалял твои антиукраинские комменты..
Просто иди нах, рыло кацапское!
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То ;Андрій Смицький;. До речі, Андрій Смицький- то він взяв собі за псевдонім ім'я та прізвище майданівця та АТОшника. Каже, щоб підставити.
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По Минским соглашениям, заключенным Порошенко, никакого уничтожения быть не может. А об осуждении рашистских "коллоборантов" (учить это слово грамотно писать) мы по Медведчуку знаем. Кстати, как там уголовное дело о сепаратизме продвигается, которое Луценко под давлением общественности анонсировал?
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Давно пора вже припинити цю безглузду кроваву бійню!
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Що, пуйло зі своїм сепарським сміттям вже капітулює?
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чому ти москалів українською зветраєшся?!
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Самая большая глупость - это делать тоже самое и надеяться на другой результат.
© Альберт Эйнштейн

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Каких-то левых фунтов послали в Парижь трахать проституток и жрать вино за бюджетные деньги и ждете пока что-то сдвинется? Тогда и меня с дружбанами в Париж, зовите. Дорблю с бургундским- это жесть!
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Яка позиція української сторони? КОНКРЕТНО Восстановление "Нормандского формата": состоялась первая встреча советников, радикально сблизить позиции не удалось - Цензор.НЕТ 3120
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Выполнять отдельные пункты Минских соглашений по плану *****, а не все одновременно, в чём Порошенко убедил Меркель и Оланда...
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вы же читали конструктивная. никого привлечь к формату дополнительно не удалось, так что ЗЕ зря так старался очки втирать ибо нормальные и думающие сразу скажут-англичанка скорее всего уйдет, Трамп хочет наблюдать только со стороны, у него свои выборы, а остальным надо тему Донбасс закрыть.
Так какая позиция представителя Офиса Зеленого?
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ВОТ СВОЛОЧИ НЕ УСПОКОЯТСЯ 5 КОЛОННА-
Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета. Текст обращения приводится на сайте СМИ.
«Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран "Большой семерки", куда мы уже обратились за поддержкой», - сказал Бенкендорф.
Он попросил администрацию Зеленского, правительство, генерального прокурора и Службу безопасности Украины (СБУ) немедленно осудить нападение на телеканал. Гендиректор также сообщил, что охрана здания будет усилена.
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"На Украине"??! Ж запитання до Бенкендорф, Зебенятка? У мене є.
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"На Украине" употребляемый исключительно русская пропаганда -и то текст скопирован с ленту сру
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но я думаю наши ватники такого же мнения
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Покажите мне хоть один документ в рамках т.н. формата!!!!!! То, что и кто там обсуждает, уже понятно , как и позиции. Возвращение рашки в ПАСЕ, итог политики Порося. ТО. что Зеля идет тем же путем означает тот же результат. Печальный.
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Избрание Зелемойского - итог фейков и манипуляций Лахты.
Что Порошенко украл и намарадёрил?
Какого брата он убил?
Как давно он перестал быть Вальцманом?
Недостаток Порошенко в том, что у него в десятки тысяч раз в офшоре меньше, чем у Зелемойского?
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Мне все равно, сколько он украл. Я как гражданин, и 73 % граждан Украины, оценили его работу на посту Президента. Глубоко отрицательный результат. Простой пример, Нынешняя ситуация с Томосом. Умудриться обгадить такое Святое дело, нужно было уметь.Я никогда не писал на Порося Вальцман. Нет ни одного моего коммента с этой фамилией.
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Оценили?... Сколько у тебя классов образования и у тех 73%, которые "оценивали" работу?
Ты, как и основная толпа не оцениваешь, а слушаешь оценки и даже их не в состоянии оценить.
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Толпа, это ты и такие недоразвитые , как ты. У меня высшее образование. Я оцениваю результат. Военный полный провал. Дипломатический провал, Экономический провал. Финансовый полный провал. По каждому я могу тебе дать ответ. А оценивает, не купленные и проплаченные писаки, а НАРОД, он сказал свое слово.
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Нам трудно издалека(сидя в тепле и сытыми) судить, как оценил украинцы предыдущую власть. Но судя по всему, украинцам пришлось несладко.
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Прикольно. Белорусы с кацапом обсуждают жизнь в Украине.
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А ведь вчера был 5-летний юбилей "распятого мальчика")))))))) Как-то тихо прошел.
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Россиянам не до "жареных снегирей" и "ряспятых мальчиков", все заняты обсуждением, как дожить до пенсионного возраста, а по достижении оного - как прожить на боХАтую российскую пенсию.
Передовица в МК о том, что питаются россияне хуже, чем в 90-х.
Передовица в КП о том, что скоро исчезнут столь любимые россиянами профессии, как охранник, а в столь нелюбимые россиянами инженеры на мизерные зарплаты квалифицированные работники не идут, а тех, кто идет, брать нельзя - "дебилы, б**" (С)
Очень окрепло российское население под санкциями.
Не до биндер.
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а по занюху если?
ближняк такой наступает, шо опа...
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Що значить відновлення, Нормандський формат існував, але тих рішень на які сподівався Кучма не приймав і не прийме. Країну треба цінувати (звісно і себе в ній) і поза всілякі політичні примхи, рішення оточуючих країн і обіцянки відстоювати інтереси країни, бо в ній є ваш особистий добробут і майбутнє дітей та правнуків. Не варто перекреслювати дії попередньої влади, принаймні вони були виваженими і на користь країни
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Парашостан вже купив німців і французів + Офшорна гнида збільшила товарооборот з Казластаном,тому перемовини безкористні.
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Офшорна гныда? Ну что же ты так о новом ***********.
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придивись до логіну: цей ватник використовує Google-translate
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Надо, как хорваты по- тихому провели операцию Буря , положа на все «минские», вышли к своей границе и сказали А вот теперь будем договариваться
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У хорватов президентом был патриот Туджман, а у нас коллаборант Порошенко. Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників, радикально зблизити позиції не вдалося - Цензор.НЕТ 6290
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странно что только сейчас написали о новом поражении офиса. Я то это читала еще утром за чашечкой экспрессо. И прировняли слова Зе только к пустым предвыборным...
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Помню, как в 14-м после Иловайска каждое воскресенье ждал кацапского вторжения. Страшно, отсидется не получится, Неньку надо спасать, и детей двое. И что такое война знаю непонаслышке. Тогда Минск восприняли как спасение, передышку. Не были мы готовы к прямому столкновению. Членоголовый, наверное, локти кусает, что тогда не решился. Поймете, с каждым днем раша слабее, Украина - сильнее. А там и без потерь Донбасс и Крым вернем, а главное - исторического врага, который жить нам не даст, в болото загоним. При Порохе я был в этом уверен, теперь нет.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВідновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників, радикально зблизити позиції не вдалося
 
 
 
 
 
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