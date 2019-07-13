 Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників, радикально зблизити позиції не вдалося

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на сході України. На зустрічі опрацьовували подальші кроки щодо втілення Мінських угод, насамперед припинення вогню.
Україну на цій зустрічі мав представляти заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко.
Водночас, як повідомляє "Інтерфакс", експертам "нормандського формату" на зустрічі в Парижі не вдалося радикально зблизити позиції, проте сторони продемонстрували готовність до компромісів.
"Новий склад української делегації продемонстрував зацікавленість у діалозі. Настрій був конструктивнішим, ніж у попередників. Проте радикально зблизити позиції учасників зустрічі не вдалося", - сказало джерело агентства.
Сторони обмінялися пропозиціями і домовилися продовжити діалог.
"Прийнято рішення детальніше вивчити пропозиції кожної зі сторін і повернутися до обговорення пізніше. Діалог у цьому форматі буде продовжено", - сказало джерело.
Нагадаємо, домовленості про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки" були досягнуті в червні під час візитів Володимира Зеленського в Париж і Берлін.
Кілька днів тому Володимир Зеленський і Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Під час неї вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими і можливість переговорів у "нормандському форматі".
Админ по моей просьбе несколько раз удалял твои антиукраинские комменты..
Просто иди нах, рыло кацапское!
© Альберт Эйнштейн
Так какая позиция представителя Офиса Зеленого?
Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета. Текст обращения приводится на сайте СМИ.
«Вы должны четко и решительно сказать: "На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ". Этого от вас ждет весь цивилизованный мир, включая посольства стран "Большой семерки", куда мы уже обратились за поддержкой», - сказал Бенкендорф.
Он попросил администрацию Зеленского, правительство, генерального прокурора и Службу безопасности Украины (СБУ) немедленно осудить нападение на телеканал. Гендиректор также сообщил, что охрана здания будет усилена.
Что Порошенко украл и намарадёрил?
Какого брата он убил?
Как давно он перестал быть Вальцманом?
Недостаток Порошенко в том, что у него в десятки тысяч раз в офшоре меньше, чем у Зелемойского?
Ты, как и основная толпа не оцениваешь, а слушаешь оценки и даже их не в состоянии оценить.
Передовица в МК о том, что питаются россияне хуже, чем в 90-х.
Передовица в КП о том, что скоро исчезнут столь любимые россиянами профессии, как охранник, а в столь нелюбимые россиянами инженеры на мизерные зарплаты квалифицированные работники не идут, а тех, кто идет, брать нельзя - "дебилы, б**" (С)
Очень окрепло российское население под санкциями.
Не до биндер.
ближняк такой наступает, шо опа...