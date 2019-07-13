 Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників, радикально зблизити позиції не вдалося

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, після зустрічі німецька сторона зазначила, що переговори базувалися на останніх позитивних зрушеннях на сході України. На зустрічі опрацьовували подальші кроки щодо втілення Мінських угод, насамперед припинення вогню.

Україну на цій зустрічі мав представляти заступник керівника Офісу президента України Вадим Пристайко.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс", експертам "нормандського формату" на зустрічі в Парижі не вдалося радикально зблизити позиції, проте сторони продемонстрували готовність до компромісів.

"Новий склад української делегації продемонстрував зацікавленість у діалозі. Настрій був конструктивнішим, ніж у попередників. Проте радикально зблизити позиції учасників зустрічі не вдалося", - сказало джерело агентства.

Сторони обмінялися пропозиціями і домовилися продовжити діалог.

"Прийнято рішення детальніше вивчити пропозиції кожної зі сторін і повернутися до обговорення пізніше. Діалог у цьому форматі буде продовжено", - сказало джерело.

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Нагадаємо, домовленості про зустріч зовнішньополітичних радників лідерів "нормандської четвірки" були досягнуті в червні під час візитів Володимира Зеленського в Париж і Берлін.

Кілька днів тому Володимир Зеленський і Володимир Путін провели першу телефонну розмову. Під час неї вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими і можливість переговорів у "нормандському форматі".

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