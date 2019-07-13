 Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель, - Безсмертний

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив новопризначений представником України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську Роман Безсмертний.
"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - сказав він.
Нагадаємо, Медведчук був членом Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте в грудні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко повідомив, що той із квітня-травня 2018 року не бере участі в засіданнях ТКГ, а також заявив, що Медведчук фактично є представником президента РФ Володимира Путіна на переговорах Тристоронньої контактної групи.
😁
А оказалось - этот "порох" даже не смог возразить пуйлу и Меркель по такому мелочному поводу, как назначение Медведчука.
Работа дипломата это непрерывная работа, реагирование на любой чих, а не переезд в ОПУ как основная работа презедента..
А в остальном вылыкий дыпломат, и переховорщик да.
Ну ничего, в соевых методичках запишем это как "наследие папыредныкофф".
😇
Какой же он тогда лидер страны...?
Вы помните в каким именно числах, какого года и при какой обстановке на востоке Украины это происходило?
И сейчас Москва им ясак платит.... - точно и в срок...
Я не хочу жить рабом-малороссом в не пострадавшем от войны городе....
А к этому все идет...
Уехать придется скорее всего...
У власти находятся подельники пуйла.
интересная публика пасется на форуме.
План "А" предусматривал гибридный захват Украины милитарными подразделениями (козачки, "Оплот", военный без опозновательных знаков, местные коллоборанты)..
когда план "А" навернулся, кремлевские стратеги написали и навязали Пороху через Меркель и француза Оланда, план дестабилизации Украины через внутренние противоречия и провокаторов, типа Семенченко, Сраакашвили, Гадю Савченко и тд..
но Порох просто начал дипломатические манёвры, и начал "динамить" Минский процесс..
Это называется "военно-дипломатическая хитрость"..
А теперь пришло к власти Зелёное Чмо, которое четко говорит "Не мы подписывали Минские соглашения, но мы будем их выполнять"..
PS.. просто подписывать Минские соглашения, и выполнять их, это разные вещи..
Он и своих избирателей предал....
Это должен знать каждый ватник...
Mikhail Golub @golub 18 мин.18 минут назадВата должна знать правду про Зеленского
Або Медведчук, або Новічок.
нужно продолжать морочить голову Германии и США, и динамить Рашку, а самим отстраивать Армию и экономику..
🐷 НИПРИЧЕМ, усьовиврьотє!
😛
Запад расслабился а ***** наглело и борзело...
КАДА пелена с глазов упала- нада время вооружитца...
І Ненька стала заложницею і МАЙЖЕ наложницею-буфером між
темрявою і світлом(??????!)...
Хто всрався??
🤔
Подивіться, як зебільний бютівець варнякає на 12:30 до 13:15
Іван Крулько - народний депутат, "Батьківщина", кандидат у народні депутати IX скликання від партії "Батьківщина"
Модер повинен знати, що суд дозволив використовувати слово "ГОНДОН" в мові.
..