 Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель, - Безсмертний

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив новопризначений представником України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську Роман Безсмертний.

"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - сказав він.

Нагадаємо, Медведчук був членом Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте в грудні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко повідомив, що той із квітня-травня 2018 року не бере участі в засіданнях ТКГ, а також заявив, що Медведчук фактично є представником президента РФ Володимира Путіна на переговорах Тристоронньої контактної групи.

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