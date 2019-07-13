EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  7624  93
Все про:Безсмертний (79) Медведчук (441) мінські угоди (1577)

 Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель, - Безсмертний

Президент Російської Федерації Володимир Путін залучив свого кума Віктора Медведчука до участі в Мінському процесі, підказавши його прізвище канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Як передає Цензор.НЕТ, таку заяву в ефірі Радіо НВ зробив новопризначений представником України в політичній підгрупі на переговорах у Мінську Роман Безсмертний.

"Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають, що Порошенко такий-сякий, та не Порошенко його назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель. <...> Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути [у ТКГ]. Де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - сказав він.

Нагадаємо, Медведчук був членом Тристоронньої контактної групи в Мінську, проте в грудні 2018 року тодішній президент Петро Порошенко повідомив, що той із квітня-травня 2018 року не бере участі в засіданнях ТКГ, а також заявив, що Медведчук фактично є представником президента РФ Володимира Путіна на переговорах Тристоронньої контактної групи.

Читайте також: "Головні герої - Путін і Медведчук": Стерненко закликає прийти 13 липня під 112 канал на "допрем'єрний показ" фільму проросійського пропагандиста Стоуна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137333
 
   
 Топ коментарі
 
Разродился. Что же ты 5 лет молчал?
 показати весь коментар
 
Он и сейчас рулит. Вовлеченность ФСБ в управление Украиной очень велика. Именно поэтому порох мало что мог с этим сделать. И скомороху это не под силу.
 показати весь коментар
 
это был план "Б" против Украины...
План "А" предусматривал гибридный захват Украины милитарными подразделениями (козачки, "Оплот", военный без опозновательных знаков, местные коллоборанты)..
когда план "А" навернулся, кремлевские стратеги написали и навязали Пороху через Меркель и француза Оланда, план дестабилизации Украины через внутренние противоречия и провокаторов, типа Семенченко, Сраакашвили, Гадю Савченко и тд..
но Порох просто начал дипломатические манёвры, и начал "динамить" Минский процесс..
Это называется "военно-дипломатическая хитрость"..
А теперь пришло к власти Зелёное Чмо, которое четко говорит "Не мы подписывали Минские соглашения, но мы будем их выполнять"..
PS.. просто подписывать Минские соглашения, и выполнять их, это разные вещи..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так может путен и Украиной рулил последние 5 лет?
 показати весь коментар
 
 
Он и сейчас рулит. Вовлеченность ФСБ в управление Украиной очень велика. Именно поэтому порох мало что мог с этим сделать. И скомороху это не под силу.
 показати весь коментар
 
 
Скоморох сам на службе у резидента ФСБ под кличкой Бабломойский Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1109
 показати весь коментар
 
 
Какой Порошенко нехороший - надо было послать Меркель, чтобы начать успешно переговоры. Да ты - переговорщик невеб...
 показати весь коментар
 
 
Именно об этом и мантрят соевые последние 2 месяца. Великий дыпломат "порох" посылал кого хочешь в Европе и мире, диктовал свою волю и удерживал антироссийскую коалицию, которая все время хотела распадаться.
А оказалось - этот "порох" даже не смог возразить пуйлу и Меркель по такому мелочному поводу, как назначение Медведчука.
 показати весь коментар
 
 
Лахта, Порошенко ни Трамп, ни Меркель, чтобы диктовать что-то, он - великолепный дипломат и переговорщик и ему удавалось поддерживать коалицию в которую собрал и тех, кто не очень хотел иметь материальные потери.
Работа дипломата это непрерывная работа, реагирование на любой чих, а не переезд в ОПУ как основная работа презедента..
 показати весь коментар
 
 
Да я вижу, вижу, Меркель и пуйло сказали строить СП-2 - СП-2 достраивается, Меркель и пуйло сказали назначить Медведчука - Медведчук был назначен, министры ин.дел Европы сказал вернуть россию в ПАСЕ - россию вернули.
А в остальном вылыкий дыпломат, и переховорщик да.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, санкций против Раши не было совсем, просто совсем. Рашу из G7 и ПАСЕ не выкинули. Санкций против хреновой кучи рашенских тел не вводили. Оружие Украине бесплатно не передавали. Суды и трибуналы против Раши Украина в Европе не выигрывала. И прочее, прочее, прочее..... Этого ничего ведь не было, правда?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ой, а это и при новом президенте есть - и решение трибунала, и продление санкций, и договоры по оружию. Как неудобно, видимо вес имеет на персона президента, а желание США помочь в войне с рашкой.
Ну ничего, в соевых методичках запишем это как "наследие папыредныкофф".
 показати весь коментар
 
 
При новом президенте есть безвольно просранное ПАСЕ и ********* с клоуна в Европе с похлопыванием по плечу. А решение вопросов о Украине на встрече G20 даже без информирования великого дипломата?. И проиграть в ПАСЕ конечно можно, но не так безвольно, так пофигистски, когда Зеля забился в свой окоп и отмораживался, как будто это его не касалось.
 показати весь коментар
 
 
Мальдівський це вже минуле , його "діяння" вже належать історії і сьогодні він впливає на процеси як покійник з цвинтарю . Є невелика надія що він так і лишиться за бортом . А от Зєлєбєня , крутий дипломат із знанням суржика і богемного сленгу , вже тупцяв на путєнському повідку відносно моряків . Тільки Клімкі пере...рав йому і путєну всю малину . А які подальші успіхи на ниві дипломатії очікують "парня із нашєго двора" !? Стійло кремлівське з "вторим русскім язаком " , бути в черзі до трону після Луки ?
 показати весь коментар
 
 
Порох и чёрта лысого бы пригласил для того , чтобы вызволить из плена даже одного военного украинца , тебе этого никогда сепар не понять , для таких как ты люди - мусор
 показати весь коментар
 
 
Так Медведчук недавно освободил пятерых, чего-то я не вижу твоей бурной радости по этому поводу?
 показати весь коментар
 
 
Ну да, мовний закон прийняв, церкву дав українську, армію будує, в ЄС і НАТО відправляє.
 показати весь коментар
 
 
Ниправда! Это Порошенко лично его назначил! Они же партнёры!
 показати весь коментар
 
 
Все, как обычно - "вывсеврети" и "этопедровиноват". Смени пластинку, заело. Это ведь Порох взял кума Медведчука Холодова в свой избирательный список и всячески его отбивает от назойливых журналистов? Или все-таки может не Порох?
 показати весь коментар
 
 
Так ему исчо жить та жидь..хфамилия такая..
😇
 показати весь коментар
 
А он в той компании был самым крутым по международному влиянию, чтобы сильно возражать Меркель?
 показати весь коментар
 
 
Алла Новосад 5b57f84f - значит он не мог возразить этой проститутке Газпрома, да?

Какой же он тогда лидер страны...?
 показати весь коментар
 
 
Легко возражать на форуме, ни за что не отвечая в стране.
Вы помните в каким именно числах, какого года и при какой обстановке на востоке Украины это происходило?
 показати весь коментар
 
 
этот говнюк даже не знает, что в стране война ещё продолжается, и что она когда-то вообще началась.
 показати весь коментар
 
 
Может все-же нужно исходить из возможностей? Если бюджет Германии в 50 раз больше бюджета Украины, можно с этим не считаться?
 показати весь коментар
 
 
chrome google - вот лидеры маленькой Чечни не считали бюджет рашки во время 2-х войн...

И сейчас Москва им ясак платит.... - точно и в срок...
 показати весь коментар
 
 
Цена вопроса - сотни тысяч убитых. И ты бы хотел, чтобы твой город превратился в Грозный середины 90-х? Готов на это?
 показати весь коментар
 
 
chrome google - я хотел что бы Москва превратилась в Грозный 90-х....

Я не хочу жить рабом-малороссом в не пострадавшем от войны городе....
А к этому все идет...
Уехать придется скорее всего...
 показати весь коментар
 
 
Пословицу "лучше худой мир, чем добрая война" никто не отменял. И поверь, она очень верна. Мало что с ней может сравниться. Все остальное - поправимо, и есть делом времени. Но не исключено, что уехать - это вариант. Тут каждый сам решает, что ему делать.
 показати весь коментар
 
Все, кто воевал против кремля и готов был делать это дальше, были убиты или вынуждены были бежать их Ичкерии.
У власти находятся подельники пуйла.
 показати весь коментар
 
 
Ух ты! даже такой коммент пытаются спамить.
интересная публика пасется на форуме.
 показати весь коментар
 
да, Московия платит ясак Чечне, вот только Чечня как была в составе Московии, так и осталась... Независимость нельзя менять на уплату ясака иначе сначала мы откажемся от проведение парада в День Независимости, лукаво мотивируя это "экономией", потом снимем украинский флаг со всех зданий, ну, типа, чтобы лишние деньги на флаги не тратить, а вскорости назовем появление триколоров над нашими госучереждениями "выгодной инвистицией" страны-оккупанта...Обосновывать якобы "экономией" отказ от символов государства могут только мерзавцы из пятой колонны... Не будет символов, не будет независимого государства.
 показати весь коментар
 
 
та да...зеля много навозражал хрянцузу по поводу пасе
 показати весь коментар
 
 
Это было коллегиальное решение всех участников переговоров по предложению Меркель. Меркель об этом лично попросил Х*йло. Вернее поставил свое условие. Почитай воспоминания Меркель и Олланда.
 показати весь коментар
 
 
Було багато спроб закінчити війну або вогонь які не подобаються народові. Вважаю попробувати з Медведчоком стояло, хотя би тому що це не приводило ні до чого поганого.
 показати весь коментар
 
А то от чому стару суку так почало останнім часом трусити....
 показати весь коментар
 
 
а какая в хрен разница , с чьей подачи он там был ?? главное шо пархатый молча согласился , зная кто оным будет управлять ...
 показати весь коментар
 
 
это был план "Б" против Украины...
План "А" предусматривал гибридный захват Украины милитарными подразделениями (козачки, "Оплот", военный без опозновательных знаков, местные коллоборанты)..
когда план "А" навернулся, кремлевские стратеги написали и навязали Пороху через Меркель и француза Оланда, план дестабилизации Украины через внутренние противоречия и провокаторов, типа Семенченко, Сраакашвили, Гадю Савченко и тд..
но Порох просто начал дипломатические манёвры, и начал "динамить" Минский процесс..
Это называется "военно-дипломатическая хитрость"..
А теперь пришло к власти Зелёное Чмо, которое четко говорит "Не мы подписывали Минские соглашения, но мы будем их выполнять"..
PS.. просто подписывать Минские соглашения, и выполнять их, это разные вещи..
 показати весь коментар
 
 
думаю, что таких как Семенченко и прочих внедрил Аваков и Наливайченко ещё до планов мацквы , чтобы не дай бог патриоты не попали во власть
 показати весь коментар
 
 
А с газовым бизнесом медведчуку тоже Меркель рекомендовала помогать? А брать телеканалы под контроль?
 показати весь коментар
 
 
Ну да,нафтопровід і солярку меркель мертветчуку віддала
 показати весь коментар
 
 
Неправда всё ,а что Пинчук , ахметка , новинский , шуфрич не владеют телеканалами ещё от царя гороха в Украине ? Их тоже Порох привёл ?
 показати весь коментар
 
Неважно откуда появился Медведчук, важно что бы был толк от переговорв, а его не будет потому что ***** больной шизофреник.
 показати весь коментар
 
 
Зе уклонист,предатель и укроинофоб.Горький Лук.
 показати весь коментар
 
 
Сергей Коваль e287a8fb - Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 7472

Он и своих избирателей предал....
Это должен знать каждый ватник...

Mikhail Golub‏ @golub 18 мин.18 минут назадВата должна знать правду про Зеленского
Путин привлек Медведчука в Минский процесс через Меркель, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 1814
 показати весь коментар
 
 
А який сенс в зустрічі Президента України з мамою зажмуреного українофоба ? Путін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 5274
 показати весь коментар
 
 
Треба писати Мінські переговори. Та й взагалі переговори можна вести лише з тими, хто хоче домовитись.
 показати весь коментар
 
 
Ну естественно, как мог беспомощный и немощный Порошенко повлиять на это безобразие? Ему же полномочий не хватало как танцору которому вечно что-то мешает
 показати весь коментар
 
 
Полномочия - это далеко не то же самое, что и возможности. Исходи из возможностей, а не полномочий. И тогда все встанет на свои места.
 показати весь коментар
 
 
Медведчук является представителем президента РФ Владимира Путина на переговорах Трехсторонней контактной группы. Фактически это враг Украины!
 показати весь коментар
 
 
Потому, что полрошенко друг, подельник и кум медведчука.
 показати весь коментар
 
 
Ну и что за 4 года сделано в Минске ????? Результат. СП 2 и Россия в ПАСЕ.
 показати весь коментар
 
 
Украина не оккупирована , санкции для мацковии привели к повышению пенсионного возраста на мацковии на 5 лет , курс долларавырос с 30 до 65 , народ беднеет , мацковия терпит поражения в республиках бывшей Югославии , в Африке , в Украине , Грузии , Молдове , даже касапы начинают понимать , что политика карликов - это тупик.
 показати весь коментар
 
 
А Крьімский мост почему не упал , соевьій адвокат ? Да Раша не развалилась...
 показати весь коментар
 
 
По Крымскому мосту отдельный вопрос. Почему он построен из УКРАИНСКОГО щебня??????
 показати весь коментар
 
 
А мне как то до лампочки, что в Московии. А оцениваю результат в Украине. Курс в Украине вырос с 10 до 28 при Порося. Страховой стаж увеличен с 15 до 35 лет. Может быть а Московии народ и беднееи, но он не ницищий , как в Украине. Где от нищеты появилось уже не миллиогны, а десяток миллионов заробитчан.
 показати весь коментар
 
 
А який був у Меркель вибір?
Або Медведчук, або Новічок.
 показати весь коментар
 
 
сейчас тумбалалайка под германским флажком растолкует как было на самом деле.Если не случится внезапный запор- как всегда под статьями о путинской шлюхе Меркель.
 показати весь коментар
 
"Минские соглашения" это мир на условиях Рашки.. их исполнять категорически нельзя!!!
нужно продолжать морочить голову Германии и США, и динамить Рашку, а самим отстраивать Армию и экономику..
 показати весь коментар
 
 
Юлька форофка ВиноВатная, ана усьо падписала и ***** лапку пажимала?
🐷 НИПРИЧЕМ, усьовиврьотє!
😛
 показати весь коментар
 
 
Дебил, так именно Порошенко эти соглашения заключил, их бесприкословно исполнял, отдал по ним Путину Донбасс. А насчет армии и экономики в Минских соглашениях ничего не сказано. Мы можем все отстроить, но Донбасс Путин не отдаст, и все благодаря Минским соглашениям. Как мы Рашку "динамим", одни дебилы-свиноботы знают. Хотя, все адекватные люди видят, что это Рашка всех динамит, хотя бы по ПАСЕ это можно видеть.
 показати весь коментар
 
неправда , ничего Порошенко не отдавал , часть Донбасса оккупировала армия мацковии , разрушив 23 моста и путепровода , убив тысячи граждан Украины . Минский процесс губит мацковию , санкции усиливаются , поэтому карлики вынуждены увеличить пенсионный возраст на пять лет для ватников.
 показати весь коментар
 
Если Донбасс оккупировала чужая армия, и если не подписана капитуляция, то армия должна Донбасс освобождать. Или это разрушенные мосты освобождению препятствуют? "санкции усиливаются"... Так вы же, свиноботы орете, что вот пришел Зеленский, и санкции снимаются. Так они усиливаются или снимаются, шизофреник ты наш? Кстати, а какие именно санкции "губят мацковию"? Те, что нескольким московитам визы не дают? Так просят и дают, как Кобзону, например, или под чужими фамилиями приезжают (был и такой случай).
 показати весь коментар
 
 
***** Запад на#бал..
Запад расслабился а ***** наглело и борзело...
КАДА пелена с глазов упала- нада время вооружитца...
І Ненька стала заложницею і МАЙЖЕ наложницею-буфером між
темрявою і світлом(??????!)...
Хто всрався??
🤔
 показати весь коментар
 
 
Не знав, що Меркель була керівником СБУ, бо Медведчук був у Мінську, як представник СБУ.
 показати весь коментар
 
 
Ахвигєть, какой сільний і опитний палітік Парашенко. Как он умєєт атстаівать пазіцію Украіни на международном уравнє.
 показати весь коментар
 
 
Закликаю всіх українців озброюватись легальною зброєю.
 показати весь коментар
 
А где логика? Кто-то предложил, но назначила же не Меркель, а именно Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Ну і ну . Виходить , що Україна немає проукраїнські налаштованих перемовників.і немає комк захищати інтереси Держави. Тепер зрозумілий і "мирний план " Зеленського-Кучми , по здачі позицій в Станиці Луганській. І схоже це лишень початок, так як таке буде по всій лінії розмежування..
 показати весь коментар
 
 
мыролюбный свиновальц невиноват - онжыдети? а мертвячук просто так мимо проходил?
 показати весь коментар
 
ну что онговорит. Мы все знаем, что Медведчука назначил ЛИЧНО Порошенко. Потому, что друг и бизнес-партнер. Так нам все ********** 5 лет писали.
 показати весь коментар
 
 
Та це було давно відомо. Хоча, ми показували Зебілам, як це сталось, показували першоджерела - але все-одно було "Порошенко призначив Медведчука" В усіх методичках. І зебільних, і в інших ворожих. Наприклад, і тут: https://espreso.tv/video/268527
Подивіться, як зебільний бютівець варнякає на 12:30 до 13:15

Іван Крулько - народний депутат, "Батьківщина", кандидат у народні депутати IX скликання від партії "Батьківщина"
 показати весь коментар
 
Пєцік - ГОНДОН.
Модер повинен знати, що суд дозволив використовувати слово "ГОНДОН" в мові.
 показати весь коментар
 
 
Згадайте, як в 2008 році Коля Саркозі "вгамовував" Грузинсько-паРашинський конфлікт і що з того маємо. А тепер те саме відбувається і в Україні.
 показати весь коментар
 
Как вообще можно голосовать за этих членов, они всё брешут, лапшу на уши вешают.
 показати весь коментар
 
Глупенькая Ангела конечно не знала кому неизвестный ей Витя Медведчук является кумом. Она даже слова такого не знала - "кум". А умный Ромик всё знал. Но молчал. И выжидал. А теперь пришло время говорить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПутін залучив Медведчука до Мінського процесу через Меркель, - Безсмертний
 
 
 
 
 
 вгору