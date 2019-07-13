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 Суспільство, Спорт
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 Федерація велоспорту України висловила недовіру президенту Башенку, який нагрубіянив українській чемпіонці Соловей

Федерація велоспорту України готова розглянути питання про недовіру її чинному керівнику Олександру Башенку під час позачергового засідання президії, яке ініціював відомий у минулому український велогонщик Ярослав Попович.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на xsport.ua.

Глава ФВСУ став відомим на всю Україну після скандальних висловлювань на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 у Мінську Ганни Соловей.

"Те, як поводиться наш президент, жодним чином не допомагає велоспорту. Те, що він говорив на фейсбуці. Те, що завдяки йому до нашого виду спорту з'явилася величезна увага, - неправильно. Мені телефонують люди, вони не хочуть віддавати своїх дітей до нас, щоб ними керували такі президенти. Ви що, смієтеся?"

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Нагадаємо, президент Федерації велоспорту України Олександр Башенко грубо висловився на адресу чемпіонки Європейських ігор-2019 Ганни Соловей. Також він погрожував оштрафувати її та виключити зі складу збірної України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137332
 
   
 Топ коментарі
 
Выгоняйте его нахрен. Это быдло позорит федерацию.
А спортсменка пусть в суд на него подает для защиты своего достоинства!
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Ща включат противодействие, мол, история высосана из пальца, что это всё заказ очернить и какой он ваще душка.
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Отправьте его на больничный, с множественными переломами)
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Выгоняйте его нахрен. Это быдло позорит федерацию.
А спортсменка пусть в суд на него подает для защиты своего достоинства!
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Глава ФВСУ истинный петекантроп - барин как петя.
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Ща включат противодействие, мол, история высосана из пальца, что это всё заказ очернить и какой он ваще душка.
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Кстати, сюда еще Зеленский не заезжал, не увольнял, не выгонял, не спорил. )
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Если бы это быдло послал, то я бы его понял. Но не пошлет - не его уровень...
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Отправьте его на больничный, с множественными переломами)
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Отлично! Выделите ему патент на продажу Сникерсов на улицах!
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В заголовке одно, в статье другое...так выразила недоверие или только готова выразить недоверие?
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Адвокат еще тот Gandon! Живет в информационном ваккуме, когда в стране кипят страсти по поводу слов его клиента
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Морозиться по адвокатськи. І я не я і "лошадь" не моя. Як він захищає, не знаючи предмету?
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Та нє. Президент має право виховувати підлеглих так, як він бачить. Тим більше з спортсменами,яких треба ганяти копняками, щоб вони тренувались, а не гордились пустими досягненнями. На те він і президент.
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чемпіонів виховують, і не завжди коректно, тобто завжди "по-хамськи".
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Та не куда он не пошёл . следующая конференция 20 августа потом ещё одна в октябре и тд. неужели думаешь . что эти разрешат уволить кого то из своих ? а вдруг в следующий раз кого то из них уволить захотят
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоФедерація велоспорту України висловила недовіру президенту Башенку, який нагрубіянив українській чемпіонці Соловей
 
 
 
 
 
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